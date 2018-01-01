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Описание
Аул-призрак, дагестанский Мачу-Пикчу, мертвый город, музей под открытым небом — как только ни называют Гамсутль, одно из основных достопримечательностей Дагестана. Вы сможете прогуляться по заброшенным улочкам и заглянуть в дома, я расскажу Вам местные легенды и о последнем жителе аула Абдулжалила Абдулжалилова.
Ответы на вопросы
Что входит
Трансфер.
Гид
Что не входит
Обед. Сувениры.
Личные расходы.
Выезд из других городов обговаривается заранее
Место начала и завершения?
по договоренности с туристом
Когда и сколько длится?
Когда: с понедельника в 09.00
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
Половина подъема возможен только пешком и занимает около часа.
Желательно одеть удобную одежду и обувь
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