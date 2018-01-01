Аул призрак Гамсутль

Эта экскурсия сейчас не проводится 🙁
К сожалению, экскурсия на данный момент не проводится, организатор закрыл даты и не принимает заказы. Обратите внимание на другие открытые экскурсии, мы уверены, что вы найдёте подходящий вариант.
Рассмотрите похожие актуальные предложения в Махачкале:
Горный аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад. Групповая экскурсия
12 часов
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
Организатор экскурсии Зарема
Зарема
1 отзыв
Горный аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад. Групповая экскурсия
Окунуться в атмосферу аутентичного поселения среди завораживающих гор и увидеть природный шедевр
в Махачкале, на ул. Али-Гаджи Акушинского
Завтра
17 мар
18 мар
19 мар
3 300 за человека
В Гамсутль - с человеком родом из знаменитого аула-призрака
12 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Организатор экскурсии Арсен
Арсен
10 отзывов
В Гамсутль - с человеком родом из знаменитого аула-призрака
Узнать о покинутом селении изнутри, посетить исторические места и открыть завораживающие горные виды
у северного автовокзала Махачкалы
Завтра
16 мар
18 мар
20 мар
11 990 за всё до 4 чел.
Призрачный аул Гамсутль и Чохские террасы
10 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Организатор экскурсии Магомед
Магомед
40 отзывов
Призрачный аул Гамсутль и Чохские террасы
Увидеть подземный водопад в Салтинском ущелье и исследовать дагестанский Мачу-Пикчу
16 мар
18 мар
19 мар
20 мар
13 000 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Махачкале. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Махачкале
Далее идёт описание экскурсии, но забронировать её не получится, используйте эту информацию просто для ознакомления.
Аул призрак Гамсутль
Аул призрак Гамсутль
Аул призрак Гамсутль
Аул призрак Гамсутль
Аул призрак Гамсутль

Что вас ожидает 🤩

  • Гимринский тоннель.
  • Башня имама Гази Магомеда.
  • Ирганайское водохранилище.
  • Салтинский подземный водопад.
  • Чохские террасы.
  • Царская поляна.
  • Беседка имама Шамиля
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 0% возврат
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Аул-призрак, дагестанский Мачу-Пикчу, мертвый город, музей под открытым небом — как только ни называют Гамсутль, одно из основных достопримечательностей Дагестана. Вы сможете прогуляться по заброшенным улочкам и заглянуть в дома, я расскажу Вам местные легенды и о последнем жителе аула Абдулжалила Абдулжалилова.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер.
  • Гид
Что не входит
  • Обед. Сувениры.
  • Личные расходы.
  • Выезд из других городов обговаривается заранее
Место начала и завершения?
по договоренности с туристом
Когда и сколько длится?
Когда: с понедельника в 09.00
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Половина подъема возможен только пешком и занимает около часа.
  • Желательно одеть удобную одежду и обувь

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Махачкалы

Индивидуальные
На весь день
Дагестан
Выездные
У нас ещё много экскурсий в Махачкале. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Махачкале
ХОРОШО
🧭
ТАМ