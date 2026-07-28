-
5%
Индивидуальная
до 6 чел.
В трендеСулакский каньон, Бархан и пещера Нохъо - на джипе за один день
Исчерпывающая экскурсия по каньону и его окрестностям от местного жителя
Начало: По месту вашего проживания в Махачкале
Сегодня в 09:00
Завтра в 07:00
от 11 875 ₽
12 500 ₽ за всё до 6 чел.
-
5%
Индивидуальная
Лучший выборКонные прогулки в окрестностях Махачкалы
Оседлать коня и взглянуть на столицу Дагестана с горы Тарки-Тау
Начало: Г. Махачкала 2й лесной тупик 3
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 3000 ₽
3157 ₽ за человека
Групповая
до 19 чел.
Сулакский каньон и бархан Сарыкум: между водой и пустыней
Погрузитесь в удивительное путешествие по Сулакскому каньону и бархану Сарыкум. Катание на катере, древние пещеры и дагестанская кухня ждут вас
Начало: На пр. Акушинского или на пр. Насрудинова
Расписание: ежедневно в 07:15
Завтра в 07:15
10 авг в 07:15
3900 ₽ за человека
Мини-группа
до 11 чел.
Все красоты Хунзаха и Мочохское озеро
Старинная крепость, высокогорные равнины, тихое очарование ущелий и бирюзовое озеро в горах
Начало: На проспекте Али Гаджи Акушинского
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
3800 ₽ за человека
Групповая
до 19 чел.
Сулакский каньон в группе
Рассмотреть ущелье с лучших ракурсов и перенестись в мир азиатских пустынь
Начало: В Махачкале на проспекте Алигаджи Акушинского
Расписание: ежедневно в 07:00, 07:15 и 07:30
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
4500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучшие виды на Сулакский каньон - из Махачкалы
Побывать на самых красивых смотровых площадках Дагестана и окунуться в историю горного края
Сегодня в 09:00
Завтра в 06:00
от 8500 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 19 чел.
Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Махачкалы
Приключение ждет вас в Махачкале: Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия с посещением уникальных мечетей и панорам городов
Начало: На Южной Автостанции
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 08:30
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
2850 ₽ за человека
Групповая
до 15 чел.
Неожиданная Махачкала
Прогулка по центру и набережной Махачкалы раскроет её тайны и стереотипы. Откройте для себя жизнь махачкалинцев и удивительные архитектурные решения
Начало: На проспекте Гамзатова
Сегодня в 10:00
Завтра в 12:00
1600 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Сулакский каньон: незабываемый день в Дагестане
Дружеское путешествие с местным жителем и опытным водителем
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от 9000 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Лучший выборСапы и водопад в горах - из Махачкалы
Плывём по Ирганайскому водохранилищу и идём к водопаду Кинжал
Начало: У супермаркета «Тропики»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
5950 ₽ за человека
-
5%
Индивидуальная
до 6 чел.
Исследовать Сулакский каньон с местным жителем
Три головокружительных смотровых и Миатлинская ГЭС
Начало: По договорености
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 11 875 ₽
12 500 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
до 20 чел.
2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Махачкалы
Комфортное групповое путешествие к главным достопримечательностям Дагестана
Начало: На проспекте Амет-Хана Султана
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
3900 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомьтесь, Махачкала
Погрузитесь в атмосферу Махачкалы, узнайте её историю и традиции на увлекательной экскурсии
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 5500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Головокружительный Дагестан
Исследуйте дюны Сарыкум и каньон Сулак, насладитесь местной кухней и уникальными природными красотами Дагестана
Начало: В Махачкале и Каспийске, по договоренности
Сегодня в 09:00
17 авг в 07:00
от 9870 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие к Сулакскому каньону
Отправиться в горы на джипах, полюбоваться природой и поплавать на сапах
Начало: В Махачкале
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 11 700 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
до 19 чел.
Кахиб, Гоор и Язык тролля - сокровища Древнего Дагестана
В Шамильский район - к живописным руинам и горскому колориту на групповой автобусной экскурсии
Начало: На проспекте Алигаджи Акушинского в Махачкале
Завтра в 06:30
10 авг в 06:30
3600 ₽ за человека
Мини-группа
до 7 чел.
В Хунзах - туда, где бьётся сердце гор
В уютной мини-группе побывать в живописных местах Дагестана
Начало: На троллейбусном кольце
Расписание: ежедневно в 08:15
Завтра в 08:15
10 авг в 08:15
3800 ₽ за человека
Групповая
до 19 чел.
Лучший выборЭкраноплан «Лунь», Дербент и вечерние фонтаны
Познакомиться с символами древнейшего города России - на групповой экскурсии из Махачкалы
Начало: На проспекте Али-Гаджи Акушинского в Махачкале
Расписание: в субботу и воскресенье в 10:00 и 10:30
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3600 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие к Сулакскому каньону
Местный Гранд-Каньон, смотровая площадка Тёщин язык, Чиркейская ГЭС и форелевое хозяйство за 1 день
Начало: У Вашего отеля, за пределами Махачкалы забираем за...
Сегодня в 09:00
Завтра в 07:00
от 10 000 ₽ за всё до 4 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 4 чел.
Поездка в Сулакский каньон - с человеком, который живёт здесь с рождения
Погрузитесь в удивительный мир Сулакского каньона вместе с гидом, который знает каждый уголок этого места как свои пять пальцев
Начало: У супермаркета Зеленое яблоко
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от 10 240 ₽
12 800 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 20 чел.
Из Махачкалы - к Сулакскому каньону и его окрестностям
Побывать в 3 природных локациях за 1 день: у каньона, на водохранилище и в пещере
Начало: Проспект Амет-Хана Султана
Расписание: ежедневно в 08:15
Завтра в 08:15
10 авг в 08:15
2900 ₽ за человека
-
25%
Индивидуальная
до 4 чел.
Сулакский каньон для любителей драйва и скорости
Индивидуальная гибкая программа, составленная для тех, кому хочется адреналина
Начало: По договору
11 авг в 08:00
14 авг в 08:00
от 7875 ₽
10 500 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 19 чел.
Хунзахское плато: групповая поездка в край ущелий, гор и водопадов
Отправиться с горы за впечатляющими пейзажами, идеальными кадрами и экстремальными приключениями
Начало: В районе проспекта Али-Гаджи Акушинского в Махачка...
Завтра в 06:45
10 авг в 07:00
3600 ₽ за человека
Фотопрогулка
до 6 чел.
Фотопутешествие на Сулакский каньон
Побывать в живописных местах Дагестана и вернуться из поездки с профессиональными снимками
Начало: В точке сбора
Расписание: ежедневно в 08:00
11 авг в 08:00
12 авг в 08:00
3999 ₽ за человека
Групповая
до 19 чел.
Исследовать Гамсутль, Чохские террасы и Салтинский подземный водопад (из Махачкалы)
По местам силы Дагестана, где величие природы и упорство человека создали невероятный мир
Начало: На ул. Ирчи Казака
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 07:30
Завтра в 07:30
11 авг в 07:30
3300 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
История Махачкалы и Дагестана
Всё о самобытной культуре многогранного города на обзорной экскурсии с местным жителем
Начало: Возле Русского театра
Завтра в 13:00
10 авг в 09:00
от 4250 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Здравствуй, Махачкала
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Махачкале, где вы узнаете о богатой истории и культуре этого уникального города
Начало: Привокзальная площадь Махачкалы. Эмирова 10
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 6000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия из Махачкалы в Грозный, Аргун и Шали
Увидеть главные достопримечательности и узнать, чем живёт Чеченская Республика
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 11 500 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 19 чел.
Дербент во всей красе и экраноплан «Лунь» - из Махачкалы и Каспийска
Познакомиться с древним городом и понять историю и культуру Дагестана
Начало: В Махачкале или Каспийске
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 авг в 07:30
3800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Аул-призрак Гоор, старый Кахиб и Язык Тролля - в компании местного жителя
Проделать увлекательный путь из Махачкалы к древним высокогорным селениям и услышать их легенды
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 11 500 ₽ за всё до 4 чел.
Махачкала полна удивительных достопримечательностей, это и популярные городские объекты и древние исторические места и религиозные сооружения, а самое главное это захватывающая природа. За пределами города, вас ждут привлекательные горные хребты и даже пустынные барханы
Столица Дагестана прекрасный город, здесь нет недостатка в достопримечательностях, особенно природных, и чтобы не упустить из вида самые популярные и знаковые места, рекомендуем отправиться на экскурсии, самые популярные из которых мы собрали в нашем каталоге. Подберите для себя подходящий вариант, всё остальное возьмет на себя гид, а вам останется только наслаждаться потрясающей Махачкалой и её окрестностями
Последние отзывы на экскурсии
А
Дата посещения: 28 июл 2026
Спасибо огромное за незабываемые впечатления, это была не просто суперская экскурсия, это была бомба. Осталось столько впечатлений, что не описать
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Ж
Дата посещения: 26 июл 2026
Все прошло просто замечательно, понравились подход и профессионализм организаторов. Отдельное спасибо хочется сказать Саиду за его вклад и отдачу Всем рекомендую
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И
Дата посещения: 4 июл 2026
Магомед это лучший гид! Спасибо за эту чудесную экскурсию. С ним время пролетело незаметно, а впечатлений хватит надолго. Индивидуальный подход, отличная подача материала и искреннее гостеприимство. Получили огромное удовольствие от каждой минуты поездки. Обязательно вернемся снова и только к нему!
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Л
Дата посещения: 16 июн 2026
Всё прошло замечательно,было нереально круто.Спасибо огромное❤️🏔️
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Н
Дата посещения: 7 мая 2026
Все получилось отлично, даже дети прекрасно себя чувствовали всю поездку. Машина удобная при полной посадке. Сделали для себя много замечательных фотографий.
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Н
Дата посещения: 5 мая 2026
Все прошло замечательно с самого начала, когда не пришлось ехать через весь город на место встречи, а забрали нас прямо
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А
Дата посещения: 3 апр 2026
Это была одна из самых лучших поездок!
Безмерно благодарны Тимуру за организацию индивидуального тура: внимание к деталям и четкое соблюдение договоренностей,
Безмерно благодарны Тимуру за организацию индивидуального тура: внимание к деталям и четкое соблюдение договоренностей,
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И
Дата посещения: 28 апр 2026
Незабываемая экскурсия в Сулакский каньон с гидом Магомедом!
Спустя три года вновь захотелось вернуться в красивейший Дагестан! Традиционно первый день —
Спустя три года вновь захотелось вернуться в красивейший Дагестан! Традиционно первый день —
+1
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Р
Дата посещения: 17 апр 2026
Замечательный тур по тропам сулакского каньона, где не ступала нога обычного туриста. Катер, зип лайн и топовые смотровые площадки, все
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Н
Дата посещения: 5 апр 2026
Все прошло великолепно, Тимур просто профессионал своего дела, рекомендуем
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Всего 25732 отзыва в Махачкале
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Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале
Самые популярные экскурсии в Махачкале
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Что посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Махачкале в августе 2026
Сейчас в Махачкале можно забронировать 286 экскурсий и билетов от 510 до 56 000 со скидкой до 35%. Туристы уже оставили гидам 25732 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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