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Экскурсии в Махачкале

Найдено 286 экскурсий в Махачкале, цены от 510 ₽, скидки до 35%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Сулакский каньон, Бархан и пещера Нохъо - на джипе за один день
Джиппинг
На машине
На катере
12 часов
-
5%
346 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
В тренде
Сулакский каньон, Бархан и пещера Нохъо - на джипе за один день
Исчерпывающая экскурсия по каньону и его окрестностям от местного жителя
Начало: По месту вашего проживания в Махачкале
Сегодня в 09:00
Завтра в 07:00
от 11 875 ₽12 500 ₽ за всё до 6 чел.
Конные прогулки в окрестностях Махачкалы
На машине
Конные прогулки
1 час
-
5%
205 отзывов
Индивидуальная
Лучший выбор
Конные прогулки в окрестностях Махачкалы
Оседлать коня и взглянуть на столицу Дагестана с горы Тарки-Тау
Начало: Г. Махачкала 2й лесной тупик 3
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 3000 ₽3157 ₽ за человека
Сулакский каньон и бархан Сарыкум: между водой и пустыней
На автобусе
На катере
11 часов
125 отзывов
Групповая
до 19 чел.
Сулакский каньон и бархан Сарыкум: между водой и пустыней
Погрузитесь в удивительное путешествие по Сулакскому каньону и бархану Сарыкум. Катание на катере, древние пещеры и дагестанская кухня ждут вас
Начало: На пр. Акушинского или на пр. Насрудинова
Расписание: ежедневно в 07:15
Завтра в 07:15
10 авг в 07:15
3900 ₽ за человека
Все красоты Хунзаха и Мочохское озеро
На автобусе
12 часов
355 отзывов
Мини-группа
до 11 чел.
Все красоты Хунзаха и Мочохское озеро
Старинная крепость, высокогорные равнины, тихое очарование ущелий и бирюзовое озеро в горах
Начало: На проспекте Али Гаджи Акушинского
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
3800 ₽ за человека
Сулакский каньон в группе
На автобусе
На катере
10 часов
767 отзывов
Групповая
до 19 чел.
Сулакский каньон в группе
Рассмотреть ущелье с лучших ракурсов и перенестись в мир азиатских пустынь
Начало: В Махачкале на проспекте Алигаджи Акушинского
Расписание: ежедневно в 07:00, 07:15 и 07:30
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
4500 ₽ за человека
Лучшие виды на Сулакский каньон - из Махачкалы
На машине
6 часов
105 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучшие виды на Сулакский каньон - из Махачкалы
Побывать на самых красивых смотровых площадках Дагестана и окунуться в историю горного края
Сегодня в 09:00
Завтра в 06:00
от 8500 ₽ за всё до 4 чел.
Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Махачкалы
На автобусе
На микроавтобусе
12 часов
218 отзывов
Групповая
до 19 чел.
Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Махачкалы
Приключение ждет вас в Махачкале: Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия с посещением уникальных мечетей и панорам городов
Начало: На Южной Автостанции
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 08:30
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
2850 ₽ за человека
Неожиданная Махачкала
Пешая
2.5 часа
269 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Неожиданная Махачкала
Прогулка по центру и набережной Махачкалы раскроет её тайны и стереотипы. Откройте для себя жизнь махачкалинцев и удивительные архитектурные решения
Начало: На проспекте Гамзатова
Сегодня в 10:00
Завтра в 12:00
1600 ₽ за человека
Сулакский каньон: незабываемый день в Дагестане
На машине
8 часов
266 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сулакский каньон: незабываемый день в Дагестане
Дружеское путешествие с местным жителем и опытным водителем
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от 9000 ₽ за всё до 4 чел.
Сапы и водопад в горах - из Махачкалы
На машине
9 часов
4 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Лучший выбор
Сапы и водопад в горах - из Махачкалы
Плывём по Ирганайскому водохранилищу и идём к водопаду Кинжал
Начало: У супермаркета «Тропики»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
5950 ₽ за человека
Исследовать Сулакский каньон с местным жителем
На машине
Конные прогулки
На катере
8 часов
-
5%
497 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Исследовать Сулакский каньон с местным жителем
Три головокружительных смотровых и Миатлинская ГЭС
Начало: По договорености
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 11 875 ₽12 500 ₽ за всё до 6 чел.
2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Махачкалы
На автобусе
На катере
10 часов
467 отзывов
Групповая
до 20 чел.
2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Махачкалы
Комфортное групповое путешествие к главным достопримечательностям Дагестана
Начало: На проспекте Амет-Хана Султана
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
3900 ₽ за человека
Знакомьтесь, Махачкала
На машине
1.5 часа
163 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомьтесь, Махачкала
Погрузитесь в атмосферу Махачкалы, узнайте её историю и традиции на увлекательной экскурсии
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 5500 ₽ за всё до 4 чел.
Головокружительный Дагестан
Джиппинг
На машине
Конные прогулки
На катере
10 часов
266 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Головокружительный Дагестан
Исследуйте дюны Сарыкум и каньон Сулак, насладитесь местной кухней и уникальными природными красотами Дагестана
Начало: В Махачкале и Каспийске, по договоренности
Сегодня в 09:00
17 авг в 07:00
от 9870 ₽ за всё до 4 чел.
Путешествие к Сулакскому каньону
Джиппинг
На машине
На катере
SUP-прогулки
8 часов
55 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие к Сулакскому каньону
Отправиться в горы на джипах, полюбоваться природой и поплавать на сапах
Начало: В Махачкале
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 11 700 ₽ за всё до 5 чел.
Кахиб, Гоор и Язык тролля - сокровища Древнего Дагестана
На автобусе
13 часов
86 отзывов
Групповая
до 19 чел.
Кахиб, Гоор и Язык тролля - сокровища Древнего Дагестана
В Шамильский район - к живописным руинам и горскому колориту на групповой автобусной экскурсии
Начало: На проспекте Алигаджи Акушинского в Махачкале
Завтра в 06:30
10 авг в 06:30
3600 ₽ за человека
В Хунзах - туда, где бьётся сердце гор
На машине
На микроавтобусе
10 часов
197 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
В Хунзах - туда, где бьётся сердце гор
В уютной мини-группе побывать в живописных местах Дагестана
Начало: На троллейбусном кольце
Расписание: ежедневно в 08:15
Завтра в 08:15
10 авг в 08:15
3800 ₽ за человека
Экраноплан «Лунь», Дербент и вечерние фонтаны
На автобусе
12 часов
44 отзыва
Групповая
до 19 чел.
Лучший выбор
Экраноплан «Лунь», Дербент и вечерние фонтаны
Познакомиться с символами древнейшего города России - на групповой экскурсии из Махачкалы
Начало: На проспекте Али-Гаджи Акушинского в Махачкале
Расписание: в субботу и воскресенье в 10:00 и 10:30
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3600 ₽ за человека
Путешествие к Сулакскому каньону
На машине
6 часов
225 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие к Сулакскому каньону
Местный Гранд-Каньон, смотровая площадка Тёщин язык, Чиркейская ГЭС и форелевое хозяйство за 1 день
Начало: У Вашего отеля, за пределами Махачкалы забираем за...
Сегодня в 09:00
Завтра в 07:00
от 10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Поездка в Сулакский каньон - с человеком, который живёт здесь с рождения
Джиппинг
На машине
На катере
8 часов
-
20%
138 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Поездка в Сулакский каньон - с человеком, который живёт здесь с рождения
Погрузитесь в удивительный мир Сулакского каньона вместе с гидом, который знает каждый уголок этого места как свои пять пальцев
Начало: У супермаркета Зеленое яблоко
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от 10 240 ₽12 800 ₽ за всё до 4 чел.
Из Махачкалы - к Сулакскому каньону и его окрестностям
На автобусе
7.5 часов
86 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Из Махачкалы - к Сулакскому каньону и его окрестностям
Побывать в 3 природных локациях за 1 день: у каньона, на водохранилище и в пещере
Начало: Проспект Амет-Хана Султана
Расписание: ежедневно в 08:15
Завтра в 08:15
10 авг в 08:15
2900 ₽ за человека
Сулакский каньон для любителей драйва и скорости
На машине
На катере
8 часов
-
25%
76 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сулакский каньон для любителей драйва и скорости
Индивидуальная гибкая программа, составленная для тех, кому хочется адреналина
Начало: По договору
11 авг в 08:00
14 авг в 08:00
от 7875 ₽10 500 ₽ за всё до 4 чел.
Хунзахское плато: групповая поездка в край ущелий, гор и водопадов
На автобусе
13 часов
130 отзывов
Групповая
до 19 чел.
Хунзахское плато: групповая поездка в край ущелий, гор и водопадов
Отправиться с горы за впечатляющими пейзажами, идеальными кадрами и экстремальными приключениями
Начало: В районе проспекта Али-Гаджи Акушинского в Махачка...
Завтра в 06:45
10 авг в 07:00
3600 ₽ за человека
Фотопутешествие на Сулакский каньон
Джиппинг
На машине
На катере
10 часов
189 отзывов
Фотопрогулка
до 6 чел.
Фотопутешествие на Сулакский каньон
Побывать в живописных местах Дагестана и вернуться из поездки с профессиональными снимками
Начало: В точке сбора
Расписание: ежедневно в 08:00
11 авг в 08:00
12 авг в 08:00
3999 ₽ за человека
Исследовать Гамсутль, Чохские террасы и Салтинский подземный водопад (из Махачкалы)
Джиппинг
На автобусе
12 часов
19 отзывов
Групповая
до 19 чел.
Исследовать Гамсутль, Чохские террасы и Салтинский подземный водопад (из Махачкалы)
По местам силы Дагестана, где величие природы и упорство человека создали невероятный мир
Начало: На ул. Ирчи Казака
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 07:30
Завтра в 07:30
11 авг в 07:30
3300 ₽ за человека
История Махачкалы и Дагестана
Пешая
3 часа
147 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
История Махачкалы и Дагестана
Всё о самобытной культуре многогранного города на обзорной экскурсии с местным жителем
Начало: Возле Русского театра
Завтра в 13:00
10 авг в 09:00
от 4250 ₽ за всё до 5 чел.
Здравствуй, Махачкала
На машине
2.5 часа
162 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Здравствуй, Махачкала
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Махачкале, где вы узнаете о богатой истории и культуре этого уникального города
Начало: Привокзальная площадь Махачкалы. Эмирова 10
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 6000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия из Махачкалы в Грозный, Аргун и Шали
На машине
10 часов
43 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия из Махачкалы в Грозный, Аргун и Шали
Увидеть главные достопримечательности и узнать, чем живёт Чеченская Республика
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 11 500 ₽ за всё до 4 чел.
Дербент во всей красе и экраноплан «Лунь» - из Махачкалы и Каспийска
На автобусе
12 часов
45 отзывов
Групповая
до 19 чел.
Дербент во всей красе и экраноплан «Лунь» - из Махачкалы и Каспийска
Познакомиться с древним городом и понять историю и культуру Дагестана
Начало: В Махачкале или Каспийске
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 авг в 07:30
3800 ₽ за человека
Аул-призрак Гоор, старый Кахиб и Язык Тролля - в компании местного жителя
На машине
12 часов
16 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Аул-призрак Гоор, старый Кахиб и Язык Тролля - в компании местного жителя
Проделать увлекательный путь из Махачкалы к древним высокогорным селениям и услышать их легенды
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 11 500 ₽ за всё до 4 чел.

Что посмотреть в Махачкале на экскурсиях?

Махачкала полна удивительных достопримечательностей, это и популярные городские объекты и древние исторические места и религиозные сооружения, а самое главное это захватывающая природа. За пределами города, вас ждут привлекательные горные хребты и даже пустынные барханы

Местные экскурсоводы

Столица Дагестана прекрасный город, здесь нет недостатка в достопримечательностях, особенно природных, и чтобы не упустить из вида самые популярные и знаковые места, рекомендуем отправиться на экскурсии, самые популярные из которых мы собрали в нашем каталоге. Подберите для себя подходящий вариант, всё остальное возьмет на себя гид, а вам останется только наслаждаться потрясающей Махачкалой и её окрестностями

Последние отзывы на экскурсии

А
Сулакский каньон, Бархан и пещера Нохъо - на джипе за один день
Дата посещения: 28 июл 2026
Спасибо огромное за незабываемые впечатления, это была не просто суперская экскурсия, это была бомба. Осталось столько впечатлений, что не описать
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простыми словами. Организация экскурсии на высшем уровне. Спасибо огромное Абдулбасиру, возил нас по местам, которых даже и не было в перечне экскурсии, столько красивых локаций, столько внимания было к нам. Обязательно еще поедем по другим достопримечательным местам города

Спасибо огромное за незабываемые впечатления, это была не просто суперская экскурсия, это была бомба. Осталось столько
Спасибо огромное за незабываемые впечатления, это была не просто суперская экскурсия, это была бомба. Осталось столько
Спасибо огромное за незабываемые впечатления, это была не просто суперская экскурсия, это была бомба. Осталось столько
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Ж
Сулакский каньон для любителей драйва и скорости
Дата посещения: 26 июл 2026
Все прошло просто замечательно, понравились подход и профессионализм организаторов. Отдельное спасибо хочется сказать Саиду за его вклад и отдачу Всем рекомендую
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И
Сулакский каньон: незабываемый день в Дагестане
Дата посещения: 4 июл 2026
Магомед это лучший гид! Спасибо за эту чудесную экскурсию. С ним время пролетело незаметно, а впечатлений хватит надолго. Индивидуальный подход, отличная подача материала и искреннее гостеприимство. Получили огромное удовольствие от каждой минуты поездки. Обязательно вернемся снова и только к нему!
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Л
Из Махачкалы - к Сулакскому каньону и его окрестностям
Дата посещения: 16 июн 2026
Всё прошло замечательно,было нереально круто.Спасибо огромное❤️🏔️
Всё прошло замечательно,было нереально круто.Спасибо огромное❤️🏔️
Всё прошло замечательно,было нереально круто.Спасибо огромное❤️🏔️
Всё прошло замечательно,было нереально круто.Спасибо огромное❤️🏔️
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Н
1 день - 3 города: Грозный, Шали и Аргун из Махачкалы
Дата посещения: 7 мая 2026
Все получилось отлично, даже дети прекрасно себя чувствовали всю поездку. Машина удобная при полной посадке. Сделали для себя много замечательных фотографий.
Все получилось отлично, даже дети прекрасно себя чувствовали всю поездку. Машина удобная при полной посадке. Сделали
Все получилось отлично, даже дети прекрасно себя чувствовали всю поездку. Машина удобная при полной посадке. Сделали
Все получилось отлично, даже дети прекрасно себя чувствовали всю поездку. Машина удобная при полной посадке. Сделали
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Н
Легенды древнего Дербента из Махачкалы
Дата посещения: 5 мая 2026
Все прошло замечательно с самого начала, когда не пришлось ехать через весь город на место встречи, а забрали нас прямо
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у гостиницы. Из Махачкалы до Дербента ехали с заботливым водителем на удобном минивэне. По рекомендации очень вкусно и не дорого пообедали в ресторане (обед не входил в стоимость). У крепости перешли "из рук в руки" к местному гиду. Узнали много интересного про крепость и сам город. С удовольствием примерили национальные костюмы. На обратном пути по нашей просьбе проехали по местам, где захотели просто сфотографироваться. В результате довезли обратно до самого отеля. Спасибо! Рекомендую 100%!!!

Все прошло замечательно с самого начала, когда не пришлось ехать через весь город на место встречи,
Все прошло замечательно с самого начала, когда не пришлось ехать через весь город на место встречи,
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А
Из Махачкалы - к Сулакскому каньону: однодневное приключение
Дата посещения: 3 апр 2026
Это была одна из самых лучших поездок!
Безмерно благодарны Тимуру за организацию индивидуального тура: внимание к деталям и четкое соблюдение договоренностей,
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согласно нашим пожеланиям и предпочтениям.
Нам очень повезло с гидом. Залимхан рассказывал интересные факты не как туристам, а как друзьям; гостеприимство ощущалось в каждом моменте, а настроение считывалось молниеносно - когда и какую музыку включить, а когда побыть в тишине. Везде и всюду мы ощущали себя комфортно и безопасно: и руку подать готов и подождать, когда спустимся с опасных участков - никаких шуточек с киданием со скалы и прочего "черного юмора".
А вождение по серпантину - высший пилотаж! Чувствуется, что за плечами многолетний опыт. На бездорожье скалистой местности мы ощущали не страх, а пребывали в абсолютном спокойствии и доверии. Это важно.
Отдельное спасибо за прогулку на катере. Адреналин, эмоции и ощущение свободы - мы увезли с собой в Москву в надежде, что вернемся туда не раз.
Я приехала туристкой, а уезжала с сердцем, оставшимся в Дагестане...

Это была одна из самых лучших поездок!
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И
Сулакский каньон: незабываемый день в Дагестане
Дата посещения: 28 апр 2026
Незабываемая экскурсия в Сулакский каньон с гидом Магомедом!

Спустя три года вновь захотелось вернуться в красивейший Дагестан! Традиционно первый день —
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экскурсия на Сулакский каньон и бархан Сарыкум.
С гидом Магомедом она стала настоящим открытием даже для меня, уже влюбленной в эти края!
Магомед — настоящий профессионал: его глубокие знания о культуре, обычаях, традициях, уникальной природе Дагестана и чудесных локациях превратили поездку в захватывающее путешествие.
Смотровая площадка на краю села Дубки с видом на каньон — бирюзовый Сулак, величественные горы и парящие орлы: незабываемое зрелище, от которого захватывает дух!
Затем мы прошли по мостам над каньоном через пещеру Нохъо — адреналин и восторг в каждом шаге.
Катание на катере по бирюзовым водам Сулака — чистая магия: ветер в лицо, скалы, уходящие в небо, и ощущение полета над самым глубоким каньоном Европы.
Магомед оживлял каждую локацию, делился секретами традиций и помог с идеальными фотографиями. Безопасность, комфортное вождение и море позитива — всё на высоте!

Грамотно спланированная локация на обед также вызвала восторг: форель, чуду и национальная кухня — очень вкусно, сытно и недорого!

Спасибо, Магомед, за этот незабываемый день! Дагестан — жемчужина России, а с таким гидом он сияет еще ярче. Рекомендуем всем !

Незабываемая экскурсия в Сулакский каньон с гидом Магомедом!
Незабываемая экскурсия в Сулакский каньон с гидом Магомедом!
Незабываемая экскурсия в Сулакский каньон с гидом Магомедом!
Незабываемая экскурсия в Сулакский каньон с гидом Магомедом!+1
Незабываемая экскурсия в Сулакский каньон с гидом Магомедом!
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Р
Исследовать Сулакский каньон с местным жителем
Дата посещения: 17 апр 2026
Замечательный тур по тропам сулакского каньона, где не ступала нога обычного туриста. Катер, зип лайн и топовые смотровые площадки, все
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было по ходу поездки, своевременно и без напрягов. Тур провел Шамиль, много интересных историй рассказал про быт и жизнь местного населения. Спасибо.

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Н
Экскурсия по Махачкале с кандидатом исторических наук
Дата посещения: 5 апр 2026
Все прошло великолепно, Тимур просто профессионал своего дела, рекомендуем
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Всего 25732 отзыва в Махачкале

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Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале

Самые популярные экскурсии в Махачкале
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
  1. Сулакский каньон, Бархан и пещера Нохъо - на джипе за один день;
  2. Конные прогулки в окрестностях Махачкалы;
  3. Сулакский каньон и бархан Сарыкум: между водой и пустыней;
  4. Все красоты Хунзаха и Мочохское озеро;
  5. Сулакский каньон в группе.
Что посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Сулакский каньон;
  2. Бархан Сарыкум;
  3. Форелевое хозяйство;
  4. Водопад Тобот;
  5. Экраноплан «Лунь»;
  6. Гамсутль;
  7. Ирганайское водохранилище;
  8. Салтинский водопад;
  9. Село Гоор;
  10. Каменная чаша.
Сколько стоит экскурсия по Махачкале в августе 2026
Сейчас в Махачкале можно забронировать 286 экскурсий и билетов от 510 до 56 000 со скидкой до 35%. Туристы уже оставили гидам 25732 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Вашему вниманию предлагается широкий выбор экскурсий в Махачкале. Зима или лето – мы готовы предложить вам захватывающие приключения в любое время года. Просмотрите отзывы, сравните стоимость и выберите те экскурсии, которые сделают ваш отдых незабываемым!