Отзыв на: Из Махачкалы в аул-призрак Гамсутль Н Наталья 5 Нашим гидом был Магомед Али- очень внимательный, дружелюбный и гостеприимный. От экскурсии в восторге осталась вся компания (6 человек)! Безумно красивая и разнообразная природа, самобытная архитектура горных селений, гостеприимные люди, вкусная кухня - мы вернемся обязательно еще раз - показать все это великолепие детям! Машина была максимально комфортная для 6 человек (полноценный 3й ряд). Все наши друзья теперь срочно собрались в Дагестан)) -рекомендуем этого гида всем!

Отзыв на: Джип-тур к Сулакскому каньону И Ирина 5 Спасибо Мурату! очень классный тур был! показал очень красивые места, рассказал про национальные традиции, и даже устроил нам мини-пикник в потрясающе красивом месте!

Отзыв на: Влюбиться в Дагестан за 1 день! В Виктория 5 Все отлично! Спасибо Андрею! Чудесное путешествие! Андрей очень внимательный, подобрал время, обеспечил всем по пути, развел тучи руками и остановил прогнозный дождь, т. е. уговорил погоду, и наша поездка удалась на 100%. Прекрасные виды, локации, очень удобный транспорт

Отзыв на: Из Махачкалы в аул-призрак Гамсутль А Алексей 5 Экскурсию провёл гид Эльдар. Всё понравилось, всё соответсвует описанию, в конце экскурсии Эльдар подвёз нас до нужной нам локации, хотя это было и не очень по пути.

Отзыв на: Из Махачкалы в аул-призрак Гамсутль Е Екатерина 5 От экскурсии остались только прекрасные впечатления, за что сердечно благодарим Эльдара) Не знаю, кого могут оставить равнодушными потрясающие пейзажи и природа Дагестана. Хотелось запечатлеть на память каждый миг нашего путешествия. По организации, подачи материала и комфортности все было супер. Интересно, спокойно, подстраиваясь под наш темп, останавливаясь в местах, где мы просили. Однозначно рекомендуем, если вы еще сомневаетесь - не стоит! Единственное, для подъёма на Гамсутль нужна удобная обувь и запас сил) Эльдар, желаем много туристов и процветания вашей деятельности

Отзыв на: Сулакский каньон и бархан Сарыкум — сокровища Дагестана А Алексей 5 Экскурсию провёл гид Ибрагим. Очень понравилось, всё подробно и понятно рассказывал, как непосредственно по маршруту, так и в целом про Дагестан. Рекомендую!

Отзыв на: Гуниб — Дагестана живая краса Н Наталья 5 Были на экскурсии с Хазбулатом, все ооочень понравилось! И маршрут, и рассказ, и темп. Все было отлично! Виды просто не описуемые! Отдельное спасибо, было очень приятно от угощений, которыми нас угостил неожиданно Хазбулат. Домашние вкусняшки! Обязательно вернёмся!

Отзыв на: Прогулка по Махачкале А Анна 5 Хадижа провела для нас прекрасную обзорную экскурсию по городу! Благодарим!

Отзыв на: Головокружительный Дагестан! Е Елизавета 5 Очень приятный гид! Не ограничивает по времени на локациях, внимательный, вежливый. Мы не из той категории туристов, которые задают много вопросов, мы из тех, кто просто смотри и восхищается. Поэтому оценить с точки зрения каких-то информативных познаний не могу, тк мы не особо много вопросов задавали. Но с точки зрения общей атмосферы однозначно 5!