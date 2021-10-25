Все экскурсии в Махачкале
Доступно 67 экскурсий 🚌 в Махачкале на 2021 год, 595 ⭐ отзывов, цены от 1000₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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По отзывам
10ч
2 490₽
за 1 чел.
Дербент и Каспийский монстр «Лунь»
В 133 километрах от Махачкалы находится один из древних городов
Ср, вс в 08:00, сбор группы в 07:30
Индивидуальная экскурсия
9ч
12 000₽
за 1-4 чел.
Сулакский каньон и уникальный бархан «Сарыкум»
Дагестан - это невероятные горные пейзажи и местные традиции
Смотрите свободные даты
12ч
5 600₽
за 1 чел.
Из Махачкалы — в самые живописные места Дагестана!
Сулакский каньон, бархан Сарыкум, Чиркейское водохранилище и прогулка на катере за 1 день
ежедневно в 08:00
12ч
2 930₽
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Сулакский каньон с катанием на катере в группе
Хотите увидеть самые красивые места Дагестана
ежедневно в 06:30
Индивидуальная экскурсия
9ч
6 500₽
за 1-4 чел.
Джип-тур к Сулакскому каньону
Впечатлиться ландшафтами Дагестана — от песчаных дюн до ущелья с бирюзовой рекой
10ч
2 940₽
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Знаковые места Дагестана: Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Самый глубокий каньон Европы и живописный бархан, который стал одной из самых запоминающихся...
Пн, чт, сб, вс в 08:00
Индивидуальная экскурсия
3ч
5 000₽
за 1-4 чел.
Очень популярно сейчас
Настоящая Махачкала
Главные достопримечательности и лучшие виды дагестанской столицы на авто-пешеходной экскурсии
10ч
2 900₽
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Поездка в группе на Сулакский каньон и бархан Сары-кум
Приглашаем вас на экскурсию к одной из самых живописных природных достопримечательностей Дагестана!...
вторник, пятница в 08:00 (сбор группы в 07:45)
Индивидуальная экскурсия
7ч
6 000₽
за 1-4 чел.
Сулакский каньон и бархан Сарыкум — сокровища Дагестана
Поразиться красоте самого глубокого ущелья Европы и увидеть одну из крупнейших песчаных гор в мире
15ч
2 490₽
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Хунзах, Матлас и Мочохское озеро в группе
Эта экскурсия для тех, кто любит горы и хочет отдохнуть на природе
Ежедневно в 06:30
Индивидуальная экскурсия
11ч
11 000₽
за 1-4 чел.
Из Махачкалы в аул-призрак Гамсутль
Открыть дагестанский Мачу-Пикчу, ощутить дух горных селений и увидеть подземный водопад
Индивидуальная экскурсия
11ч
9 500₽
за 1-4 чел.
Путешествие в Гуниб и к подземному водопаду
Вас ждет путешествие на поиски реки Салтинки: проходя по Кудалинскому каньону, она вдруг словно...
Смотрите свободные даты
Индивидуальная экскурсия
3ч
5 000₽
за 1-4 чел.
Очень популярно сейчас
Гастрономическая экскурсия по Махачкале
Разобраться в мире многообразия вкусов и ароматов на дагестанских рынках, в магазинах и ресторанах
11ч
2 500₽
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Из Махачкалы в Гамсутль - древнейший аул Дагестана
Среди гор Кавказа спрятано множество интересных мест
По средам в 08:00
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
3 000₽
за 1-4 чел.
Знакомьтесь, Махачкала!
Посетить «визитные карточки» города и узнать о них интересные факты на авто-пешеходной экскурсии
16ч
2 490₽
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Призрачное село Гамсутль и Салтинское ущелье
Тот самый кавказский колорит, за которым все стремятся в Дагестан, лучше всего сохранился в...
вт, сб, вс в 06:30
Индивидуальная экскурсия
9ч
9 000₽
за 1-4 чел.
Путешествие в Дербент — самый древний город России
Изучить крепость Нарын-кала, погулять по атмосферным узким улочкам и открыть традиции Дагестана
12ч
2 000₽
за 1 чел.
«Сердце Чечни» - выездная экскурсия в Грозный, Шали и Аргун
Приглашаем вас в небольшое, но насыщенное путешествие по Чеченской республике
Смотрите свободные даты, сбор группы в 09:00, выезд в 09:30
Индивидуальная экскурсия
8ч
6 250₽
за 1-4 чел.
Головокружительный Дагестан!
Сулакский каньон, бархан Сарыкум и Чиркейское водохранилище в путешествии из Махачкалы
Индивидуальная экскурсия
11ч
9 500₽
за 1-4 чел.
В таинственный Гамсутль - аул-призрак или дагестанский Мачу-Пикчу
Среди гор Кавказа спрятано множество интересных мест
Смотрите свободные даты
Индивидуальная экскурсия
6ч
7 500₽
за 1-6 чел.
Влюбиться в Дагестан за 1 день!
Бархан Сарыкум, Сулакский каньон, Чиркейское водохранилище и Буйнакский перевал
Индивидуальная экскурсия
11ч
9 500₽
за 1-4 чел.
Горный Хунзах, водопад Тобот и Озеро Мочох
С нами вы отправитесь на один день в горы Дагестана
Смотрите свободные даты
Индивидуальная экскурсия
8ч
10 000₽
за 1-4 чел.
Из Махачкалы — в древний Дербент
Погулять по таинственному Старому городу, посетить легендарную цитадель и ощутить дух Востока
Индивидуальная экскурсия
3ч
3 000₽
за 1 чел.
Этнотур в Махачкале
Эта экскурсия влюбит вас в Махачкалу! Вас ждут приятные знакомства, местная кухня и нетривиальная...
Пн-Вс 10:00
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Последние отзывы «Экскурсии Махачкалы»
- ННаталья25 октября 2021Нашим гидом был Магомед Али- очень внимательный, дружелюбный и гостеприимный. От экскурсии в восторге осталась вся компания (6 человек)! Безумно красивая и разнообразная природа, самобытная архитектура горных селений, гостеприимные люди, вкусная кухня - мы вернемся обязательно еще раз - показать все это великолепие детям! Машина была максимально комфортная для 6 человек (полноценный 3й ряд). Все наши друзья теперь срочно собрались в Дагестан)) -рекомендуем этого гида всем!
- Отзыв на: Джип-тур к Сулакскому каньонуИИрина25 октября 2021Спасибо Мурату! очень классный тур был! показал очень красивые места, рассказал про национальные традиции, и даже устроил нам мини-пикник в потрясающе красивом месте!
- Отзыв на: Влюбиться в Дагестан за 1 день!ВВиктория25 октября 2021Все отлично! Спасибо Андрею! Чудесное путешествие! Андрей очень внимательный, подобрал время, обеспечил всем по пути, развел тучи руками и остановил прогнозный дождь, т. е. уговорил погоду, и наша поездка удалась на 100%. Прекрасные виды, локации, очень удобный транспорт
- ААлексей24 октября 2021Экскурсию провёл гид Эльдар. Всё понравилось, всё соответсвует описанию, в конце экскурсии Эльдар подвёз нас до нужной нам локации, хотя это было и не очень по пути.
- ЕЕкатерина24 октября 2021От экскурсии остались только прекрасные впечатления, за что сердечно благодарим Эльдара) Не знаю, кого могут оставить равнодушными потрясающие пейзажи и природа Дагестана. Хотелось запечатлеть на память каждый миг нашего путешествия. По организации, подачи материала и комфортности все было супер. Интересно, спокойно, подстраиваясь под наш темп, останавливаясь в местах, где мы просили. Однозначно рекомендуем, если вы еще сомневаетесь - не стоит! Единственное, для подъёма на Гамсутль нужна удобная обувь и запас сил) Эльдар, желаем много туристов и процветания вашей деятельности
- ААлексей24 октября 2021Экскурсию провёл гид Ибрагим. Очень понравилось, всё подробно и понятно рассказывал, как непосредственно по маршруту, так и в целом про Дагестан. Рекомендую!
- Отзыв на: Гуниб — Дагестана живая красаННаталья24 октября 2021Были на экскурсии с Хазбулатом, все ооочень понравилось! И маршрут, и рассказ, и темп. Все было отлично! Виды просто не описуемые! Отдельное спасибо, было очень приятно от угощений, которыми нас угостил неожиданно Хазбулат. Домашние вкусняшки! Обязательно вернёмся!
- Отзыв на: Прогулка по МахачкалеААнна23 октября 2021Хадижа провела для нас прекрасную обзорную экскурсию по городу! Благодарим!
- Отзыв на: Головокружительный Дагестан!ЕЕлизавета22 октября 2021Очень приятный гид! Не ограничивает по времени на локациях, внимательный, вежливый. Мы не из той категории туристов, которые задают много вопросов, мы из тех, кто просто смотри и восхищается. Поэтому оценить с точки зрения каких-то информативных познаний не могу, тк мы не особо много вопросов задавали. Но с точки зрения общей атмосферы однозначно 5!
- ААлексей22 октября 2021Мы отлично провели время с Алигаджи. Очень приятный собеседник и отличный проводник. Он помог нам влюбиться в Дагестан.