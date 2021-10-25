По прошествии нескольких недель, хотелось бы поделится позитивными впечатлениями от экскурсионного маршрута в аул Гамсутль.

Нашим гостеприимным хозяином в этой поездке был Магомедали - чрезвычайно отзывчивый, доброжелательный и внимательный человек, с которым мы очень сдружились за время яркого и увлекательного путешествия.

Наш путь, начавшийся в Махачкале, проходил через длиннейший в России Гимринский тоннель, после которого мы сделали остановку у Гимринской башни, знаменательной тем, что, во время сражения с царскими войсками, молодой Шамиль после проникающего штыкового ранения в грудь смог вырваться из окружения и спастись, спрыгнув вниз с башни (причем этот эпизод документально засвидетельствован очевидцами из числа русских военных, участвовавших в битве).

Забравшись на построенную на возвышении и достаточно высокую саму по себе башню (своего рода небоскреб в горах), можно во всей полноте оценить всю невероятную отвагу этого отчаянно смелого поступка.

Далее наш путь проходил мимо красивейшего Ирганайского водохранилища, по которому Магомедали предложил нам совершить прогулку на катере, от чего мы с огромным сожалением отказались, опасаясь что это отнимет слишком много времени (надеюсь, что в следующий раз у нас все же получится).

Затем мы отправились к селению

Салта, у которого расположен уникальный подземный Салтинский водопад.

Обычно в летнее время водопад пересыхает, но нам повезло - после обильных ливней, прошедших накануне в горах (из-за которых, кстати, наша поездка могла быть сорвана, поскольку имели место подтопления, селевые сходы и кое-где даже смывало машины с людьми), водопад был наполнен водой и мы смогли увидеть его во всей уникальной и сказочной красе.

И, наконец, конечная наша цель - аул Гамсутль.

Чтобы долго не ждать, мы отказались от первоначального намерения проделать часть подъема на машине и отправились покорять вершину, на которой расположен Гамсутль, пешком.

И хотя это занимает некоторое количество времени и сил, положительные эмоции, которые вы получаете, все искупают сторицей.

Подъем очень живописный, а ближе к аулу путников ожидает приз в виде родника с замечательной, вкуснейшей водой.

Сам аул очень впечатляет.

Не нужно забывать, что он, как и многие другие поселения Дагестана имеет весьма почтенный возраст - может быть и не столь внушительный, как Дербент или расположенный неподалеку Чох, насчитывающие не одну тысячу лет, но все же Гамсутль - современник древних эпох.

Поэтому каменные стены построек аула, раскинутые по вершине и гребню горы на фоне невероятной красоты видов производят впечатление поистине античной старины, одновременно смешанное с фантастической атмосферой 'Властелина колец' или какого-нибудь другого фэнтази.

Впрочем, рекомендую каждому лучше один раз увидеть самому нежели сто раз услышать))

Спуск, конечно же был намного быстрее и легче подъема, а почти уже в самом низу мы отведали потрясающе сладких и просто неправдоподобно вкусных диких груш с деревца, замеченного нашим добрым Магомедали - отдельное ему спасибо за это.

На обратном пути мы подбросили до аула Чох двух девушек-туристок из Омска, замеченных Магомедали - думаю эта помощь пришлась для них очень кстати, ведь иначе им пришлось бы идти не один час в надвигающейся темноте по горам.

А у нас зато появилась возможность, пусть и мельком, взглянуть на легендарный Чох - одно из древнейших поселений на Кавказе, для меня лично интересный еще и тем, что этот аул является родиной знаменитого художника Халилбека Мусаясула, прожившего большую часть своей жизни в Европе и США, книгу которого 'Страна последних рыцарей' я в свое время с огромным интересом прочитал.

В заключение хотелось бы от всей души поблагодарить Магомедали за полученное удовольствие и за впечатления, которые теперь навсегда останутся с нами!