Из Махачкалы к аулу-призраку Гамсутль и Салтинскому водопаду
Погрузитесь в атмосферу древнего Дагестана, посетив загадочный аул Гамсутль и величественный Салтинский водопад
Древний аул Гамсутль в сердце Дагестана привлекает путешественников своими фантастическими пейзажами и уникальной архитектурой. Пустынные улицы, колорит покинутого села и уклад горных аулов создают аутентичную атмосферу. Вы увидите Ирганайское водохранилище, древний Чох и подниметесь к аулу-призраку. На обратном пути посетите Салтинский водопад, единственный подземный водопад в Дагестане. Путешествие на комфортабельных автомобилях и опытные гиды обеспечат незабываемые впечатления
Летние месяцы, такие как июнь, июль и август, идеально подходят для экскурсии из Махачкалы к аулу-призраку Гамсутль и Салтинскому водопаду. В это время года природа раскрывается во всей красе, что позволяет насладиться великолепными видами и комфортной температурой для прогулок. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно отправиться в путешествие. Эти месяцы менее загружены туристами, что позволяет в спокойной обстановке изучить исторические места и насладиться уединением с природой.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Ирганайское водохранилище
Чохские террасы
Аул-призрак Гамсутль
Салтинский водопад
Оборонительная башня
Описание фото-прогулки
Одна из красивейших дорог Дагестана
На пути к Гамсутлю мы проедем сквозь самый длинный тоннель в России (более 4 км), увидим древнюю оборонительную башню и другие исторически значимые уголки Дагестана. По дороге обязательно сделаем несколько остановок для фотографий в природных локациях. Одна из них — Ирганайское водохранилище с космическим бирюзовым оттенком воды, окруженное величественными горами.
Аул-призрак Гамсутль
Ближе к Гамсутлю мы сделаем остановку возле красивейших чохских террас и увидим вблизи Чох — древнейший аул на Кавказе. А после поднимемся в аул-призрак и аул-крепость: смысл обоих названий станет вам понятен, как только мы окажемся в Гамсутле. Вы рассмотрите покинутые дома на склонах гор, разберетесь в устройстве аула и погрузитесь в его атмосферу. Шаг за шагом откроете историю Гамсутля и узнаете об укладе и жизни горных селений Дагестана.
Путь к Салтинскому водопаду
На обратном пути в Махачкалу мы остановимся у Салтинской теснины и совершим прогулку к единственному в Дагестане подземному водопаду. Вы пройдете между высокими стенами ущелья и окажетесь в пещере, где шумит 20-метровый поток. В ясный день в теснину проникают солнечные лучи и, проходя сквозь водопад, создают поразительную игру света.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
Мы заберём вас от места вашего размещения в Махачкале и Каспийске и после Экскурсии привезём обратно. Путешествовать будем на комфортабельных иномарках Kia Sportage, Peugeot Traveller, Geely Okavango или Toyota Camry
Дополнительно оплачивается обед (от 250 до 600 ₽ в зависимости от заказа) и экосбор для посещения памятника «Салтинский подземный водопад» — 100 ₽ с чел.
Возможно проведение экскурсии для большего количества человек (до 7) по предварительному запросу. Условия уточняйте в переписке с гидом.
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Подъем к аулу Гамсутль
Подъем в Гамсутль не тяжелый, займет примерно час
Пожилым людям со слабой опорно-двигательной системой стоит рассчитать свои силы и возможности перед экскурсией. Дети, как правило, справляются с подъемом легко.
Одну треть пути от подножия горы можно проехать на джипах (по желанию) за дополнительную плату — 100 ₽ с чел. либо 500 ₽ за машину
Погода в горах переменчива. Желательно иметь при себе дождевики
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльдар — ваша команда гидов в Махачкале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1862 туристов
Здравствуйте, уважаемые гости! Меня зовут Эльдар. Родился и живу в Махачкале. С детства люблю путешествовать, обожаю природу, а путешествовать и отдыхать на природе в хорошей компании — это вдвойне интереснее. читать дальшеуменьшить
За моими плечами богатый опыт путешествий по более чем 10 странам Европы и Азии. Я и моя команда хотим показать вам горный Дагестан, в который вы несомненно влюбитесь с нашей помощью!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 147 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Журавлев
Все прошло замечательно! Посетили кучу красивых мест, узнали много нового. Смело советую данного организатора: отвечает на все вопросы быстро, рассказывает интересно, водит комфортно. Минусов нет.
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О
Ольга
Отличная команда гидов! у нас был Хасбулат, сразу по тучам понял, что на Гамсутль надвигается дождь и предложил заехать в другие красивые локации, в итоге увидели гораздо больше красивых мест читать дальшеуменьшить
и из панорамного ресторана в Гунибе наблюдали, как ливень покрывает Гамсутль. Дополнительно Хасбулат увез нас в свое место силы, сварил нам вкусный кофе. Очень комфортный автомобиль и аккуратное вождение! Жаль только одного: мы не знали, что у этой команды есть туры на несколько дней, отправились бы с ними, надежные ребята!
Эльдар
Ответ организатора:
Спасибо за отзыв! Рады, что Хасбулат подсказал альтернативный маршрут, вы увидели больше красот и оценили кофе, комфорт и аккуратную езду. Будем рады взять вас в многодневный тур — напишите нам!
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Виталия
Спасибо гиду Рашиду всё рассказал, поговорили об истории, видно что много знает и умеет приподнести. Ездили с дочкой (4,5 года) Рашид был обходительный и пытался сделать нашу экскурсию максимально комфортной. читать дальшеуменьшить
Сама экскурсия понравилась, но мы попали в жару и подъем к аулу дался тяжело. Гамсутль - интересное место, представить сложно как люди там жили. Обязательно берите с собой побольше воды, там есть ручей почти перед аулом, можно там воды набрать. Очень понравилась пещера с водопадом, были в начале сентября водопад был маленькой струйкой, но можно представить силу воды. Стоит сходить, но нужно набраться терпения.
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Н
Наталья
Хорошее путешествие в сопровождении Хасбулата. И правда лучший гид Дагестана, который не только прекрасно управляет автомобилем по горным дорогам, но и отлично знает историю своего края и народа. Это пока читать дальшеуменьшить
что редкость для этого региона среди гидов. Узнали много интересного и поучительного. Отведали вкусных шашлыков. Гамсутль заставляет задуматься над неизбежным течением времени, а Салтинский водопад впечатляет природной красотой (даже в засушливый сезон). Большое спасибо всей команде за красивое и интересное приключение.
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Пивоварова
Это путешествие оставило одни из самых ярких впечатлений нашего тура по гостеприимному Дагестану. От всей нашей компании (5 чел) хотим поблагодарить Эльдара за великолепную организацию. Новая, комфортабельная машина, вкуснейший обед в читать дальшеуменьшить
прохладе живописного селения, вода из родника и сладчайшие абрикосы (я таких не пробовала никогда) в дороге. Спасибо Вам за увлекательные рассказы о истории и легендах вашего края, за самое комфортное аккуратное вождение (что особенно важно на серпантинах), за ваше приятное интеллигентное общение! Дорогу с облаками к красивейшим чохским террасам не забыть никогда. . как и лазурь Ирганайского водохранилища, живописный Салтинский подземный водопад в игре лучей света, вечерняя Махачкала в серпантине огней. . Дорога к Гамсутлю и сам аул - оставили одни из самых сильных впечатлений от всего нашего путешествия по Дагестану, это место обязательно нужно увидеть, почувствовать. Это потрясающее путешествие останется в нашем сердце. С удовольствием будем путешествовать с вами вновь и рекомендовать всем знакомым. Спасибо Вам!
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Алина
Недавно у нас была возможность посетить восхитительные места — аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад, и мы остались в полном восторге от этой экскурсии! Это путешествие стало настоящим приключением, и в читать дальшеуменьшить
этом немалую роль сыграл наш гид Джамал. С самого начала экскурсии Джамал создал атмосферу дружелюбия и комфорта. Он не только профессионал в своём деле, но и человек, обладающий неподдельной страстью к своей культуре и истории. Благодаря его увлекательным рассказам о Гамсутле, мы смогли ощутить дух этого места, его загадочность и величие. Джамал знал множество интересных фактов и легенд, которые оживляли каждую остановку, и это делало нашу экскурсию ещё более увлекательной. Аул Гамсутль произвел на нас неизгладимое впечатление. Пейзажи завораживали, а дыхание истории было ощутимо в каждом шаге. Джамал провел нас по самым живописным местам, делая остановки для фото и возможности поразмыслить о красоте вокруг. Его внимание к деталям и понимание потребностей группы сделали наше путешествие комфортным. После аула мы направились на обед в местное кафе, кухня Дагестана это не просто еда, а отдельная культура, традиции и тепло домашнего очага. После обеда мы отправились к Салтинскому водопаду. Это место еще больше поразило нас своей природной красотой. Громкий шум воды, освежающий ветер и зеленые скалы создавали атмосферу, полную гармонии и спокойствия. Джамал продемонстрировал свои знания и в этом месте — он рассказал о формации водопада и его значении для региона, а также был готов ответить на все наши вопросы. Джамал был заботливым и отзывчивым, он всегда интересовался нашими желаниями и стараясь сделать экскурсию максимально комфортной и развлекательной. Мы смогли насладиться не только красивыми пейзажами,но и общением. В целом, экскурсия в Гамсутль и к Салтинскому водопаду — это не просто посещение исторических и природных достопримечательностей, это погружение в культуру, историю и природу Дагестана с великолепным гидом. Мы искренне благодарим Джамала за его профессию и такую увлекательную экскурсию. Надеемся, что у нас будет возможность снова пройти вместе с ним по таким же чудесным местам!
+2
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