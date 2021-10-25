Из Махачкалы в аул-призрак Гамсутль

Открыть дагестанский Мачу-Пикчу, ощутить дух горных селений и увидеть подземный водопад

5
29 отзывов
Древний аул Гамсутль, расположенный в сердце Дагестана, давно стал местом притяжения для путешественников.

Здесь сливаются воедино фантастические пейзажи, уникальная архитектура и колорит покинутого села.

Вы пройдете по пустынным улицам Гамсутля, познакомитесь с укладом горных аулов и откроете, пожалуй, самую аутентичную грань Дагестана.
Из Махачкалы в аул-призрак Гамсутль
Из Махачкалы в аул-призрак Гамсутль
Из Махачкалы в аул-призрак Гамсутль
Из Махачкалы в аул-призрак Гамсутль
Из Махачкалы в аул-призрак Гамсутль
Из Махачкалы в аул-призрак Гамсутль
Из Махачкалы в аул-призрак Гамсутль
Из Махачкалы в аул-призрак Гамсутль
Из Махачкалы в аул-призрак Гамсутль
Из Махачкалы в аул-призрак Гамсутль
Из Махачкалы в аул-призрак Гамсутль
Из Махачкалы в аул-призрак Гамсутль
Из Махачкалы в аул-призрак Гамсутль
Из Махачкалы в аул-призрак Гамсутль

Что вас ожидает

Одна из красивейших дорог Дагестана

На пути к Гамсутлю мы проедем сквозь самый длинный тоннель в России (более 4 км), увидим древнюю оборонительную башню и другие исторически значимые уголки Дагестана. По дороге обязательно сделаем несколько остановок для фотографий в природных локациях. Одна из них — Ирганайское водохранилище с космическим бирюзовым оттенком воды, окруженное величественными горами.

Аул-призрак Гамсутль

Перед восхождением мы выпьем ароматный кофе, сваренный в турке, с национальной выпечкой. А после поднимемся в аул-призрак и аул-крепость: смысл обоих названий станет вам понятен, как только мы окажемся в Гамсутле. Вы рассмотрите покинутые дома на склонах гор, разберетесь в устройстве аула и погрузитесь в его атмосферу. Шаг за шагом откроете историю Гамсутля и узнаете об укладе и жизни горных селений Дагестана.

Путь к Салтинскому водопаду

На обратном пути в Махачкалу мы остановимся у Салтинской теснины и совершим прогулку к единственному в Дагестане подземному водопаду. Вы пройдете между высокими стенами ущелья и окажетесь в пещере, где шумит 20-метровый поток. В ясный день в теснину проникают солнечные лучи и, проходя сквозь водопад, создают поразительную игру света.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Мы заберем вас от места вашего размещения в Махачкале и после экскурсии привезем обратно. Передвигаться будем на кроссовере Nissan Murano или минивэне Mercedes Vito в зависимости от количества человек.
  • Дополнительно оплачивается обед из 2-3 национальных блюд — 500 руб. /чел.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Подъем к аулу Гамсутль

  • Подъем в Гамсутль не тяжелый, займет примерно час
  • Пожилым людям со слабой опорно-двигательной системой стоит рассчитать свои силы и возможности перед экскурсией. Дети, как правило, справляются с подъемом легко.
  • Одну треть пути от подножия горы можно проехать на джипах (по желанию) за дополнительную плату — 500 руб. с машины

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Эльдар
Эльдар
Здравствуйте, уважаемые гости! Меня зовут Эльдар. Родился и живу в Махачкале. С детства люблю путешествовать, обожаю природу, а путешествовать и отдыхать на природе в хорошей компании — это вдвойне интереснее. За моими плечами богатый опыт путешествий по более чем 10 странам Европы и Азии. Я и моя команда хотим показать вам горный Дагестан, в который вы несомненно влюбитесь с нашей помощью!
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29 реальных отзывов от туристов

Н
25 окт 2021
Нашим гидом был Магомед Али- очень внимательный, дружелюбный и гостеприимный. От экскурсии в восторге осталась вся компания (6 человек)! Безумно красивая и разнообразная природа, самобытная архитектура горных селений, гостеприимные люди, вкусная кухня - мы вернемся обязательно еще раз - показать все это великолепие детям! Машина была максимально комфортная для 6 человек (полноценный 3й ряд). Все наши друзья теперь срочно собрались в Дагестан)) -рекомендуем этого гида всем!
А
24 окт 2021
Экскурсию провёл гид Эльдар. Всё понравилось, всё соответсвует описанию, в конце экскурсии Эльдар подвёз нас до нужной нам локации, хотя это было и не очень по пути.
Екатерина
24 окт 2021
От экскурсии остались только прекрасные впечатления, за что сердечно благодарим Эльдара) Не знаю, кого могут оставить равнодушными потрясающие пейзажи и природа Дагестана. Хотелось запечатлеть на память каждый миг нашего путешествия.
По организации, подачи материала и комфортности все было супер. Интересно, спокойно, подстраиваясь под наш темп, останавливаясь в местах, где мы просили. Однозначно рекомендуем, если вы еще сомневаетесь - не стоит! Единственное, для подъёма на Гамсутль нужна удобная обувь и запас сил) Эльдар, желаем много туристов и процветания вашей деятельности
Т
17 окт 2021
Прекрасная экскурсия! Наш гид, Хасбулат сделал этот день незабываемым. Хасбулат, отличный водитель, что немаловажно в данной местности) Рекомендую!
Е
17 окт 2021
Сам маршрут нам очень понравился. Его обязательно стоит проехать! То, что хотели, увидели. Получили массу удовольствия от природы, от водопада (были после дождя) и от аула Гамсутль! Но цена не соответствует качеству. Даже подъем 500 р на уазике не входит в стоимость.
Гид в данной Экскурсии просто водитель и сопровождающий. Нам с ним было неинтересно. Никаких знаний у него нет. На наши вопросы отвечал: «Я не знаю».
Хотя можно было бы подготовиться к Экскурсии. Но как человек - хороший. Нам помогал подниматься на гору, к водопаду.

И главная проблема всех таких экскурсий в Дагестане - водители, везущие туристов, не соблюдают правила дорожного движения. Постоянно выезжают на встречку, когда там тоже идут на обгон, смотрят в телефон… Это очень страшно! А мы были с детьми…

Выезд на эту экскурсию ранний, позавтракать в отеле не успели. Пообедать в нормальном месте тоже времени нет! Единственное, гид Хасбулат взял с собой домашний хлеб, сыр и орешки. В дороге мы останавливались на перекус. Но мы такую еду не едим, остались голодными на весь день!
Дети очень хотели есть! И уже поужинали только в Махачкале в 10 вечера. В это время почти все закрыто в городе….
Друзьям я бы не советовала данного организатора. Ищите профессионалов за эти деньги.
А
15 окт 2021
Про красоту Гамсутля можно прочитать в интернете, поверьте, он стоит посещения! Про сложность подъема вы узнаете, когда пойдете пешочком по невероятно красивой дорожке, для каждого сложность своя, но дойти более чем реально. Эльдар - прекрасный гид, собеседник и очень опытный водитель, а еще у него стальные нервы (испытаны моим ребенком). Всем настоятельно рекомендую!
Юлия
6 окт 2021
Нам все понравилось.
Рекомендую.
Елена
28 сен 2021
Наше знакомство с Дагестаном началось с экскурсии с Эльдаром в поселок Гуниб, потом был Гамсутль и на последок мы посетили Сулакский каньон. Эльдар сделал все, чтобы влюбить нас в чудесную и сказочную природу Дагестана, его историю и традиции. Эльдар очень терпеливый и отзывчивый и внимательный гид. Даже моя мама, которой уже 75 лет, была в восторге от его экскурсий, посетила все возможные достопримечательности. Эльдар помогал ей пройти, даже в труднодоступных местах, за что ему отдельная благодарность. Огромное СПАСИБО. .
В
22 сен 2021
Хорошо организованная экскурсия, чтобы в комфортном режиме посетить Гамсутль. Во время поездки гид расскажет об истории и традициях Дагестана, а также проведет экскурсию непосредственно по аулу. Содержание экскурсии соответствует цене.
М
19 сен 2021
Экскурсия очень понравилась, природа Дагестана просто великолепна. Обязательно вернёмся сюда. У гида Хасбулата индивидуальный подход к каждому члену группы, через полчаса после встречи общались с ним уже как со старым знакомым. Считаем, что нам очень повезло с гидом. Все рассказал и показал, позитивный, терпеливый и с чувством юмора. Спасибо большое за экскурсию!
M
18 сен 2021
По прошествии нескольких недель, хотелось бы поделится позитивными впечатлениями от экскурсионного маршрута в аул Гамсутль.
Нашим гостеприимным хозяином в этой поездке был Магомедали - чрезвычайно отзывчивый, доброжелательный и внимательный человек, с которым мы очень сдружились за время яркого и увлекательного путешествия.
Наш путь, начавшийся в Махачкале, проходил через длиннейший в России Гимринский тоннель, после которого мы сделали остановку у Гимринской башни, знаменательной тем, что, во время сражения с царскими войсками, молодой Шамиль после проникающего штыкового ранения в грудь смог вырваться из окружения и спастись, спрыгнув вниз с башни (причем этот эпизод документально засвидетельствован очевидцами из числа русских военных, участвовавших в битве).
Забравшись на построенную на возвышении и достаточно высокую саму по себе башню (своего рода небоскреб в горах), можно во всей полноте оценить всю невероятную отвагу этого отчаянно смелого поступка.
Далее наш путь проходил мимо красивейшего Ирганайского водохранилища, по которому Магомедали предложил нам совершить прогулку на катере, от чего мы с огромным сожалением отказались, опасаясь что это отнимет слишком много времени (надеюсь, что в следующий раз у нас все же получится).
Затем мы отправились к селению
Салта, у которого расположен уникальный подземный Салтинский водопад.
Обычно в летнее время водопад пересыхает, но нам повезло - после обильных ливней, прошедших накануне в горах (из-за которых, кстати, наша поездка могла быть сорвана, поскольку имели место подтопления, селевые сходы и кое-где даже смывало машины с людьми), водопад был наполнен водой и мы смогли увидеть его во всей уникальной и сказочной красе.
И, наконец, конечная наша цель - аул Гамсутль.
Чтобы долго не ждать, мы отказались от первоначального намерения проделать часть подъема на машине и отправились покорять вершину, на которой расположен Гамсутль, пешком.
И хотя это занимает некоторое количество времени и сил, положительные эмоции, которые вы получаете, все искупают сторицей.
Подъем очень живописный, а ближе к аулу путников ожидает приз в виде родника с замечательной, вкуснейшей водой.
Сам аул очень впечатляет.
Не нужно забывать, что он, как и многие другие поселения Дагестана имеет весьма почтенный возраст - может быть и не столь внушительный, как Дербент или расположенный неподалеку Чох, насчитывающие не одну тысячу лет, но все же Гамсутль - современник древних эпох.
Поэтому каменные стены построек аула, раскинутые по вершине и гребню горы на фоне невероятной красоты видов производят впечатление поистине античной старины, одновременно смешанное с фантастической атмосферой 'Властелина колец' или какого-нибудь другого фэнтази.
Впрочем, рекомендую каждому лучше один раз увидеть самому нежели сто раз услышать))
Спуск, конечно же был намного быстрее и легче подъема, а почти уже в самом низу мы отведали потрясающе сладких и просто неправдоподобно вкусных диких груш с деревца, замеченного нашим добрым Магомедали - отдельное ему спасибо за это.
На обратном пути мы подбросили до аула Чох двух девушек-туристок из Омска, замеченных Магомедали - думаю эта помощь пришлась для них очень кстати, ведь иначе им пришлось бы идти не один час в надвигающейся темноте по горам.
А у нас зато появилась возможность, пусть и мельком, взглянуть на легендарный Чох - одно из древнейших поселений на Кавказе, для меня лично интересный еще и тем, что этот аул является родиной знаменитого художника Халилбека Мусаясула, прожившего большую часть своей жизни в Европе и США, книгу которого 'Страна последних рыцарей' я в свое время с огромным интересом прочитал.
В заключение хотелось бы от всей души поблагодарить Магомедали за полученное удовольствие и за впечатления, которые теперь навсегда останутся с нами!
О
17 сен 2021
Все прошло отлично.
Д
12 сен 2021
Спасибо Эльдар у за организацию путешествий в Гамсутль и Гуниб. Отдельное спасибо гиду Рашиду: внимательный, интересно рассказывающий (без включения сомнительных фактов), спокойное вождение. Рекомендую обращаться за организацией поездок.
С
31 авг 2021
Прекрасно съездили в гамсутль, очень интересно посмотреть как жили люди десятки лет назад.
Гид Эльдар очень интересно рассказывал по историю Дагестана.
Н
26 авг 2021
Супер, высший класс! Обязательно стоит посетить Гамсутль. Если вам повезет, то именно с этой компанией гидов. Мы ездили с гидом Рашидом. Предварительно Эльдар позвонил и уточнил все моменты по экскурсии, дал советы. Экскурсия в горы с 4 и 7 летними детьми, с пешим подъёмом… Но все остались с лучшими впечатлениями от мала до велика. Отдельное спасибо за атмосферу и душевность Рашиду, а так же лучшее (комфортное для туристов) вождение в Махачкале
Ещё 14 отзывов

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