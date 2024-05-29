Горный аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад. Групповая экскурсия
Заброшенный аул Гамсутль, кавказский Мачу-Пикчу, и Салтинский водопад ждут вас. Уникальная возможность узнать историю и насладиться природой
Групповая экскурсия «Горный аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад» в Махачкале предлагает уникальную возможность исследовать заброшенный аул Гамсутль, известный как кавказский Мачу-Пикчу.
Этот аул, расположенный на верхушке горы, впечатляет своими домами, напоминающими читать дальше
ласточкины гнёзда, и потрясающими видами. История аула и его заброшенность вызывают интерес и восхищение.
Также в программе посещение Салтинского водопада - удивительного природного чуда, которое поражает в любое время года. Присоединяйтесь к группе и откройте для себя эти уникальные места
4.79
38 отзывов
5 причин купить эту экскурсию
🌄 Невероятные виды с вершины горы
🏛 Исследование старинного аула-призрака
🌊 Посещение уникального подземного водопада
🚐 Комфортабельный транспорт
🍽 Вкусный национальный обед включён
Что можно увидеть
Гамсутль
Салтинский водопад
Ирганайское водохранилище
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Выезжаем из Махачкалы рано утром (07:00-07:30) на комфортабельном микроавтобусе в группе до 19 человек. Дорога продолжительная — 3,5–4 часа, но живописная. Обязательно сделаем несколько остановок, как санитарных, так и просто полюбоваться местностью, в частности, Ирганайским водохранилищем, которое будем проезжать.
Гамсутль
Описывать этот живописный аул, пожалуй, бессмысленно — вы уже видели фотографии и понимаете, что его стоит исследовать вживую. А раз так, то вам предстоит подняться в гору, ведь это высокогорное поселение (1418 м н. у. м.). Это будет не так уж и просто, но вы справитесь и не пожалеете — атмосфера призрачного Гамсутля среди отвесных скал стоит того. У вас будет свободное время (где-то 4 часа вместе с подъёмом и спуском), чтобы рассмотреть старинные постройки, насладиться видами и пофотографироваться. А гид расскажет, как здесь жили когда-то аварцы и в чём особенности их культуры.
Салтинский водопад
Уникальная природная достопримечательность. Этот поразительный подземный водопад прекрасен в любое время года. Мы доберёмся до него по узкому ущелью и насладимся видом. В солнечный день вы понаблюдаете совершенно особенную игру света в пещере.
Где-то в 17:00 мы выезжаем обратно в Махачкалу.
Организационные детали
Экскурсия проходит на микроавтобусе Mercedes Sprinter
Национальный обед включён в стоимость
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Махачкале, на ул. Али-Гаджи Акушинского
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 23 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Зарема — Организатор в Махачкале
Провёл экскурсии для 434 туристов
Здравствуйте! Наша компания проводит экскурсии уже 5 лет. Мы встречаем гостей Дагестана с теплом и радушием, как своих родственников. Наш девиз: довольство клиента — наша цель! Будем рады познакомить вас с Дагестаном и его колоритом, невероятной природой и древней культурой.
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Фотографии от путешественников
Полина
29 мая 2024
Локации интересные, транспорт комфортабельный. НО! Хочется отметить, что экскурсия подойдёт не всем. Восхождение на Гамсутль тяжёлое, особенно если попасть в непогоду. Надо иметь некоторую физ. подготовку, чтобы без труда туда добраться. По работе гида: скорее этот был просто сопровождающий-водитель. Рассказывал интересно, но хотелось бы чуть больше узнать именно истории горного аула.
А
Александра
28 мая 2024
Очень интересная экскурсия! Поездка прошла в легкой и непринужденной обстановке. Спасибо огромное экскурсоводу за увлекательное путешествие!
С
Света
27 мая 2024
Экскурсия была 18 мая. Это потрясающий день,когда повезло с гидом,попутчиками и погодой! Все были незнакомы,но при этом сплотились как семья. Спасибо огромное Марату за это сплочение (Ваш чай и вкусняшки читать дальше
сыграли большую роль). Для меня самое сложное было подниматься наверх,тем более накануне прошел дождь и дорога была размыта. Но с гидом время пролетело так незаметно и мы оказались на вершине). Природа неописуемая: зелень,вершины гор в снежной шапке, а воздух…. Обязательно посетите эти места! Спасибо огромное Марату за это увлекательное путешествие,легкую дорогу,познавательную историю,удивительную красоту!
Аполлинария
23 мая 2024
Замечательная экскурсия с великолепнейшим гидом и водителем. От всей души рекомендую поездку. Но будьте внимательны. Подъем в Гамсутль далеко не из лёгких. На водопад не попали из-за непредвиденных обстоятельств. Но, посетили Гуниб и остались очень довольны поездкой. А какой обед… Просто счастье 🥰
z
zabivan
22 мая 2024
Амирхан увлекательно рассказывал об истории посещенных мест и Дагестана в целом. Гамсутль - просто восторг! Для разнообразия видов и облегчения нагрузки на ноги рекомендую выбрать вариант доставки на внедорожниках на вершину, откуда открывается великолепный вид на горы, а пониже и на аул. И спускаться легче, чем подниматься)
Е
Екатерина
20 мая 2024
Посетили с сыном Дагестан впервые и забронировали экскурсию в Гамсутль. Вечером организатор прислал смс с местом и временем встречи. Прибыв на место оказалось, что машин много и ожидающих тоже. Мы присоединились читать дальше
к группе, которые ехали в Гамсутль, сели в машину(поездка в описании проводится на мини-автобусе в кол-ве 19 чел), позже оказалось, что это не наш автобус, не наша группа. Тут стало понятно, что нам то не прислали ни номер машины, ни марку машины. Мы вышли из машины и стали ждать наш автобус. В итоге приехала легковая машина(оказывается нас было всего 4 чел.). Я даже по началу обрадовалась этому. Но в итоге оказалось, что у нас просто сопровождение. Нас провезли по локациям и на этом всё. Гид был не гид, а просто водитель. Информации ноль. К водителю никаких претензий, видимо был какой то форс-мажор. Но очень обидно, потому что мы ждали ЭКСКУРСИЮ, интересное место, и нам хотелось послушать интересные факты!!! В итоге мы просто гуглили)) Оценку снижать не хочу, но осадок остался.
Т
Татьяна
19 мая 2024
Экскурсия понравилась на 10 из 10, благодарю нашего гида Магомеда. Виды потрясающие, настоящий горный Дагестан именно в этом направлении, было достаточно остановок, гид ответил на все интересующие вопросы+ помимо аула посетили музей в Гунибе, очень понравилось это место.
С
Сабрина
18 мая 2024
Экскурсия отличная! Водитель заботливый: угощал чаем, кофе, закусками. Обед был отличный, с национальной кухней. Виды чудесные. Из советов: не надевайте белую обувь и берите одежду потеплее.
Елена
13 мая 2024
Туры были от компании "Этномир" Очень классно, гиды огонь, знающие, интересно и эмоционально преподносят информацию, вкусно пообедали, хорошо доехали. Все локации оборудованы санитарными комнатами, есть где перекусить, попить кофе. Пейзажи завораживает, конечно, все горные туры не очень удобно смотреть в дождь и сильную жару. Но нам повезло, погода не подкачала.
А
Артем
11 мая 2024
Всё понравилось, темп экскурсии, автомобиль в котором передвигались, и конечно красоты по пути в Гамсутль. Хотелось бы отметить Гида Магомеда, вежливый, очень хорошо владеет материалом, много рассказал об истории этих мест, и об обычаях местных жителей. Рекомендую однозначно!
Антон
10 мая 2024
Спасибо за поездку! Не все прошло гладко, но это опыт и случайности, а главное, что Гамсутль мы увидели. И не могу не отметить искренность и гостеприимство гида Марата, за это отдельная благодарность.
Ирина
9 мая 2024
Экскурсия невероятная, потрясающие, завораживающие виды. Величие гор словами не передать! По пути к аулу много интересных локаций. Аул-призрак открывает целую историю жизни жителей в горах. Особая благодарность нашему гиду Магомеду, добрый, отзывчивый человек, интересный рассказчик с прекрасным чувством юмора и кстати, прекрасный фотограф! Однозначно, рекомендую данную экскурсию и данного гида. Магомед, Вам отдельное спасибо!!!
Svetlana
3 мая 2024
Экскурсия отличная, но если вы (как мы) едете на нее в жаркую погоду, поднимайтесь в Гамсутль на авто до верха. 3км пешком вверх по горе в +27 то еще удовольствие. Спасибо гид веселый, почти(но это не точно) не заметили дороги)))
Маргарита
1 мая 2024
Аул очень далеко находится, нужно понимать, что на автобусе довезут за 3 часа от Махачкалы до уазиков, потом экстримальный подъем на них по бездорожью, потом еще пешком по тропе в читать дальше
горы 30 мин, будет очень тяжело детям и пожилым людям. Но виды стоят того! Все локации очень красивые. Салтинский водопад тоже с экстримальным прохождение, плохо оборудованы дощечки по которым надо заходить в пещеру, но тоже невероятно красивое место. Гиды больше как сопровождающие, особо ждать от них каких-то историй не стоит, природой надо любоваться, а не слушать про нее! В целом все понравилось, лучше чем эта экскурсии в эти места не найти! Рекомендую!
Евгений
30 апр 2024
Отличное однодневное путешествие. Примерно 3.5 часа выделяют на подъем/спуск и осмотр аула, хватает вполне. Обед выше всех похвал. Единственный минус - было трудновато слушать гида, возможно из-за диалекта и монотонного рассказа. А в целом все понравилось, виды потрясающие!
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