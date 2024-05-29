Горный аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад. Групповая экскурсия

Заброшенный аул Гамсутль, кавказский Мачу-Пикчу, и Салтинский водопад ждут вас. Уникальная возможность узнать историю и насладиться природой
Групповая экскурсия «Горный аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад» в Махачкале предлагает уникальную возможность исследовать заброшенный аул Гамсутль, известный как кавказский Мачу-Пикчу.

Этот аул, расположенный на верхушке горы, впечатляет своими домами, напоминающими
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ласточкины гнёзда, и потрясающими видами. История аула и его заброшенность вызывают интерес и восхищение.

Также в программе посещение Салтинского водопада - удивительного природного чуда, которое поражает в любое время года. Присоединяйтесь к группе и откройте для себя эти уникальные места

4.79
38 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🌄 Невероятные виды с вершины горы
  2. 🏛 Исследование старинного аула-призрака
  3. 🌊 Посещение уникального подземного водопада
  4. 🚐 Комфортабельный транспорт
  5. 🍽 Вкусный национальный обед включён

Что можно увидеть

  • Гамсутль
  • Салтинский водопад
  • Ирганайское водохранилище
Горный аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад. Групповая экскурсия
Горный аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад. Групповая экскурсия
Горный аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад. Групповая экскурсия
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Выезжаем из Махачкалы рано утром (07:00-07:30) на комфортабельном микроавтобусе в группе до 19 человек. Дорога продолжительная — 3,5–4 часа, но живописная. Обязательно сделаем несколько остановок, как санитарных, так и просто полюбоваться местностью, в частности, Ирганайским водохранилищем, которое будем проезжать.

Гамсутль

Описывать этот живописный аул, пожалуй, бессмысленно — вы уже видели фотографии и понимаете, что его стоит исследовать вживую. А раз так, то вам предстоит подняться в гору, ведь это высокогорное поселение (1418 м н. у. м.). Это будет не так уж и просто, но вы справитесь и не пожалеете — атмосфера призрачного Гамсутля среди отвесных скал стоит того. У вас будет свободное время (где-то 4 часа вместе с подъёмом и спуском), чтобы рассмотреть старинные постройки, насладиться видами и пофотографироваться. А гид расскажет, как здесь жили когда-то аварцы и в чём особенности их культуры.

Салтинский водопад

Уникальная природная достопримечательность. Этот поразительный подземный водопад прекрасен в любое время года. Мы доберёмся до него по узкому ущелью и насладимся видом. В солнечный день вы понаблюдаете совершенно особенную игру света в пещере.

Где-то в 17:00 мы выезжаем обратно в Махачкалу.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на микроавтобусе Mercedes Sprinter
  • Национальный обед включён в стоимость
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

ежедневно в 07:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3 600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Махачкале, на ул. Али-Гаджи Акушинского
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 23 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 38 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников

Горный аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад. Групповая экскурсия (Света)Горный аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад. Групповая экскурсия (Света)Горный аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад. Групповая экскурсия (Света)Горный аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад. Групповая экскурсия (Света)Горный аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад. Групповая экскурсия (Света)Горный аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад. Групповая экскурсия (Света)Горный аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад. Групповая экскурсия (Света)Горный аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад. Групповая экскурсия (Света)Горный аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад. Групповая экскурсия (Света)Горный аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад. Групповая экскурсия (zabivan)Горный аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад. Групповая экскурсия (zabivan)Горный аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад. Групповая экскурсия (zabivan)Горный аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад. Групповая экскурсия (zabivan)Горный аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад. Групповая экскурсия (zabivan)Горный аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад. Групповая экскурсия (zabivan)Горный аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад. Групповая экскурсия (zabivan)Горный аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад. Групповая экскурсия (Татьяна)Горный аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад. Групповая экскурсия (Татьяна)Горный аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад. Групповая экскурсия (Татьяна)Горный аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад. Групповая экскурсия (Татьяна)Горный аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад. Групповая экскурсия (Татьяна)Горный аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад. Групповая экскурсия (Татьяна)Горный аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад. Групповая экскурсия (Сабрина)Горный аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад. Групповая экскурсия (Сабрина)Горный аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад. Групповая экскурсия (Сабрина)Горный аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад. Групповая экскурсия (Сабрина)Горный аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад. Групповая экскурсия (Елена)Горный аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад. Групповая экскурсия (Елена)Горный аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад. Групповая экскурсия (Елена)Горный аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад. Групповая экскурсия (Елена)
Полина
29 мая 2024
Локации интересные, транспорт комфортабельный. НО! Хочется отметить, что экскурсия подойдёт не всем. Восхождение на Гамсутль тяжёлое, особенно если попасть в непогоду. Надо иметь некоторую физ. подготовку, чтобы без труда туда добраться.
По работе гида: скорее этот был просто сопровождающий-водитель. Рассказывал интересно, но хотелось бы чуть больше узнать именно истории горного аула.
А
28 мая 2024
Очень интересная экскурсия! Поездка прошла в легкой и непринужденной обстановке. Спасибо огромное экскурсоводу за увлекательное путешествие!
С
27 мая 2024
Экскурсия была 18 мая. Это потрясающий день,когда повезло с гидом,попутчиками и погодой! Все были незнакомы,но при этом сплотились как семья. Спасибо огромное Марату за это сплочение (Ваш чай и вкусняшки
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сыграли большую роль). Для меня самое сложное было подниматься наверх,тем более накануне прошел дождь и дорога была размыта. Но с гидом время пролетело так незаметно и мы оказались на вершине). Природа неописуемая: зелень,вершины гор в снежной шапке, а воздух…. Обязательно посетите эти места!
Спасибо огромное Марату за это увлекательное путешествие,легкую дорогу,познавательную историю,удивительную красоту!

Экскурсия была 18 мая. Это потрясающий день,когда повезло с гидом,попутчиками и погодой! Все были незнакомы,но приЭкскурсия была 18 мая. Это потрясающий день,когда повезло с гидом,попутчиками и погодой! Все были незнакомы,но приЭкскурсия была 18 мая. Это потрясающий день,когда повезло с гидом,попутчиками и погодой! Все были незнакомы,но приЭкскурсия была 18 мая. Это потрясающий день,когда повезло с гидом,попутчиками и погодой! Все были незнакомы,но приЭкскурсия была 18 мая. Это потрясающий день,когда повезло с гидом,попутчиками и погодой! Все были незнакомы,но приЭкскурсия была 18 мая. Это потрясающий день,когда повезло с гидом,попутчиками и погодой! Все были незнакомы,но приЭкскурсия была 18 мая. Это потрясающий день,когда повезло с гидом,попутчиками и погодой! Все были незнакомы,но приЭкскурсия была 18 мая. Это потрясающий день,когда повезло с гидом,попутчиками и погодой! Все были незнакомы,но приЭкскурсия была 18 мая. Это потрясающий день,когда повезло с гидом,попутчиками и погодой! Все были незнакомы,но при
Аполлинария
23 мая 2024
Замечательная экскурсия с великолепнейшим гидом и водителем. От всей души рекомендую поездку. Но будьте внимательны. Подъем в Гамсутль далеко не из лёгких. На водопад не попали из-за непредвиденных обстоятельств. Но, посетили Гуниб и остались очень довольны поездкой. А какой обед… Просто счастье 🥰
z
22 мая 2024
Амирхан увлекательно рассказывал об истории посещенных мест и Дагестана в целом. Гамсутль - просто восторг! Для разнообразия видов и облегчения нагрузки на ноги рекомендую выбрать вариант доставки на внедорожниках на вершину, откуда открывается великолепный вид на горы, а пониже и на аул. И спускаться легче, чем подниматься)
Амирхан увлекательно рассказывал об истории посещенных мест и Дагестана в целом. Гамсутль - просто восторг! ДляАмирхан увлекательно рассказывал об истории посещенных мест и Дагестана в целом. Гамсутль - просто восторг! ДляАмирхан увлекательно рассказывал об истории посещенных мест и Дагестана в целом. Гамсутль - просто восторг! ДляАмирхан увлекательно рассказывал об истории посещенных мест и Дагестана в целом. Гамсутль - просто восторг! ДляАмирхан увлекательно рассказывал об истории посещенных мест и Дагестана в целом. Гамсутль - просто восторг! ДляАмирхан увлекательно рассказывал об истории посещенных мест и Дагестана в целом. Гамсутль - просто восторг! ДляАмирхан увлекательно рассказывал об истории посещенных мест и Дагестана в целом. Гамсутль - просто восторг! Для
Е
20 мая 2024
Посетили с сыном Дагестан впервые и забронировали экскурсию в Гамсутль.
Вечером организатор прислал смс с местом и временем встречи. Прибыв на место оказалось, что машин много и ожидающих тоже. Мы присоединились
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к группе, которые ехали в Гамсутль, сели в машину(поездка в описании проводится на мини-автобусе в кол-ве 19 чел), позже оказалось, что это не наш автобус, не наша группа. Тут стало понятно, что нам то не прислали ни номер машины, ни марку машины. Мы вышли из машины и стали ждать наш автобус.
В итоге приехала легковая машина(оказывается нас было всего 4 чел.). Я даже по началу обрадовалась этому. Но в итоге оказалось, что у нас просто сопровождение. Нас провезли по локациям и на этом всё. Гид был не гид, а просто водитель. Информации ноль. К водителю никаких претензий, видимо был какой то форс-мажор. Но очень обидно, потому что мы ждали ЭКСКУРСИЮ, интересное место, и нам хотелось послушать интересные факты!!! В итоге мы просто гуглили))
Оценку снижать не хочу, но осадок остался.

Т
19 мая 2024
Экскурсия понравилась на 10 из 10, благодарю нашего гида Магомеда. Виды потрясающие, настоящий горный Дагестан именно в этом направлении, было достаточно остановок, гид ответил на все интересующие вопросы+ помимо аула посетили музей в Гунибе, очень понравилось это место.
Экскурсия понравилась на 10 из 10, благодарю нашего гида Магомеда. Виды потрясающие, настоящий горный Дагестан именноЭкскурсия понравилась на 10 из 10, благодарю нашего гида Магомеда. Виды потрясающие, настоящий горный Дагестан именноЭкскурсия понравилась на 10 из 10, благодарю нашего гида Магомеда. Виды потрясающие, настоящий горный Дагестан именноЭкскурсия понравилась на 10 из 10, благодарю нашего гида Магомеда. Виды потрясающие, настоящий горный Дагестан именноЭкскурсия понравилась на 10 из 10, благодарю нашего гида Магомеда. Виды потрясающие, настоящий горный Дагестан именноЭкскурсия понравилась на 10 из 10, благодарю нашего гида Магомеда. Виды потрясающие, настоящий горный Дагестан именно
С
18 мая 2024
Экскурсия отличная!
Водитель заботливый: угощал чаем, кофе, закусками. Обед был отличный, с национальной кухней.
Виды чудесные.
Из советов: не надевайте белую обувь и берите одежду потеплее.
Экскурсия отличная!Экскурсия отличная!Экскурсия отличная!Экскурсия отличная!
Елена
13 мая 2024
Туры были от компании "Этномир" Очень классно, гиды огонь, знающие, интересно и эмоционально преподносят информацию, вкусно пообедали, хорошо доехали. Все локации оборудованы санитарными комнатами, есть где перекусить, попить кофе. Пейзажи завораживает, конечно, все горные туры не очень удобно смотреть в дождь и сильную жару. Но нам повезло, погода не подкачала.
Туры были от компании "Этномир" Очень классно, гиды огонь, знающие, интересно и эмоционально преподносят информацию, вкусноТуры были от компании "Этномир" Очень классно, гиды огонь, знающие, интересно и эмоционально преподносят информацию, вкусноТуры были от компании "Этномир" Очень классно, гиды огонь, знающие, интересно и эмоционально преподносят информацию, вкусноТуры были от компании "Этномир" Очень классно, гиды огонь, знающие, интересно и эмоционально преподносят информацию, вкусноТуры были от компании "Этномир" Очень классно, гиды огонь, знающие, интересно и эмоционально преподносят информацию, вкусно
А
11 мая 2024
Всё понравилось, темп экскурсии, автомобиль в котором передвигались, и конечно красоты по пути в Гамсутль. Хотелось бы отметить Гида Магомеда, вежливый, очень хорошо владеет материалом, много рассказал об истории этих мест, и об обычаях местных жителей. Рекомендую однозначно!
Антон
10 мая 2024
Спасибо за поездку! Не все прошло гладко, но это опыт и случайности, а главное, что Гамсутль мы увидели. И не могу не отметить искренность и гостеприимство гида Марата, за это отдельная благодарность.
Спасибо за поездку! Не все прошло гладко, но это опыт и случайности, а главное, что ГамсутльСпасибо за поездку! Не все прошло гладко, но это опыт и случайности, а главное, что ГамсутльСпасибо за поездку! Не все прошло гладко, но это опыт и случайности, а главное, что ГамсутльСпасибо за поездку! Не все прошло гладко, но это опыт и случайности, а главное, что Гамсутль
Ирина
9 мая 2024
Экскурсия невероятная, потрясающие, завораживающие виды. Величие гор словами не передать! По пути к аулу много интересных локаций. Аул-призрак открывает целую историю жизни жителей в горах. Особая благодарность нашему гиду Магомеду, добрый, отзывчивый человек, интересный рассказчик с прекрасным чувством юмора и кстати, прекрасный фотограф! Однозначно, рекомендую данную экскурсию и данного гида. Магомед, Вам отдельное спасибо!!!
Экскурсия невероятная, потрясающие, завораживающие виды. Величие гор словами не передать! По пути к аулу много интересныхЭкскурсия невероятная, потрясающие, завораживающие виды. Величие гор словами не передать! По пути к аулу много интересныхЭкскурсия невероятная, потрясающие, завораживающие виды. Величие гор словами не передать! По пути к аулу много интересныхЭкскурсия невероятная, потрясающие, завораживающие виды. Величие гор словами не передать! По пути к аулу много интересныхЭкскурсия невероятная, потрясающие, завораживающие виды. Величие гор словами не передать! По пути к аулу много интересныхЭкскурсия невероятная, потрясающие, завораживающие виды. Величие гор словами не передать! По пути к аулу много интересныхЭкскурсия невероятная, потрясающие, завораживающие виды. Величие гор словами не передать! По пути к аулу много интересных
Svetlana
3 мая 2024
Экскурсия отличная, но если вы (как мы) едете на нее в жаркую погоду, поднимайтесь в Гамсутль на авто до верха. 3км пешком вверх по горе в +27 то еще удовольствие. Спасибо гид веселый, почти(но это не точно) не заметили дороги)))
Экскурсия отличная, но если вы (как мы) едете на нее в жаркую погоду, поднимайтесь в ГамсутльЭкскурсия отличная, но если вы (как мы) едете на нее в жаркую погоду, поднимайтесь в ГамсутльЭкскурсия отличная, но если вы (как мы) едете на нее в жаркую погоду, поднимайтесь в ГамсутльЭкскурсия отличная, но если вы (как мы) едете на нее в жаркую погоду, поднимайтесь в ГамсутльЭкскурсия отличная, но если вы (как мы) едете на нее в жаркую погоду, поднимайтесь в ГамсутльЭкскурсия отличная, но если вы (как мы) едете на нее в жаркую погоду, поднимайтесь в ГамсутльЭкскурсия отличная, но если вы (как мы) едете на нее в жаркую погоду, поднимайтесь в ГамсутльЭкскурсия отличная, но если вы (как мы) едете на нее в жаркую погоду, поднимайтесь в ГамсутльЭкскурсия отличная, но если вы (как мы) едете на нее в жаркую погоду, поднимайтесь в ГамсутльЭкскурсия отличная, но если вы (как мы) едете на нее в жаркую погоду, поднимайтесь в Гамсутль
Маргарита
1 мая 2024
Аул очень далеко находится, нужно понимать, что на автобусе довезут за 3 часа от Махачкалы до уазиков, потом экстримальный подъем на них по бездорожью, потом еще пешком по тропе в
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горы 30 мин, будет очень тяжело детям и пожилым людям. Но виды стоят того! Все локации очень красивые. Салтинский водопад тоже с экстримальным прохождение, плохо оборудованы дощечки по которым надо заходить в пещеру, но тоже невероятно красивое место. Гиды больше как сопровождающие, особо ждать от них каких-то историй не стоит, природой надо любоваться, а не слушать про нее! В целом все понравилось, лучше чем эта экскурсии в эти места не найти! Рекомендую!

Аул очень далеко находится, нужно понимать, что на автобусе довезут за 3 часа от Махачкалы доАул очень далеко находится, нужно понимать, что на автобусе довезут за 3 часа от Махачкалы доАул очень далеко находится, нужно понимать, что на автобусе довезут за 3 часа от Махачкалы до
Евгений
30 апр 2024
Отличное однодневное путешествие. Примерно 3.5 часа выделяют на подъем/спуск и осмотр аула, хватает вполне. Обед выше всех похвал. Единственный минус - было трудновато слушать гида, возможно из-за диалекта и монотонного рассказа. А в целом все понравилось, виды потрясающие!
Отличное однодневное путешествие. Примерно 3.5 часа выделяют на подъем/спуск и осмотр аула, хватает вполне. Обед вышеОтличное однодневное путешествие. Примерно 3.5 часа выделяют на подъем/спуск и осмотр аула, хватает вполне. Обед вышеОтличное однодневное путешествие. Примерно 3.5 часа выделяют на подъем/спуск и осмотр аула, хватает вполне. Обед вышеОтличное однодневное путешествие. Примерно 3.5 часа выделяют на подъем/спуск и осмотр аула, хватает вполне. Обед выше

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