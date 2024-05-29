ласточкины гнёзда, и потрясающими видами. История аула и его заброшенность вызывают интерес и восхищение. Также в программе посещение Салтинского водопада - удивительного природного чуда, которое поражает в любое время года. Присоединяйтесь к группе и откройте для себя эти уникальные места

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Выезжаем из Махачкалы рано утром (07:00-07:30) на комфортабельном микроавтобусе в группе до 19 человек. Дорога продолжительная — 3,5–4 часа, но живописная. Обязательно сделаем несколько остановок, как санитарных, так и просто полюбоваться местностью, в частности, Ирганайским водохранилищем, которое будем проезжать.

Гамсутль

Описывать этот живописный аул, пожалуй, бессмысленно — вы уже видели фотографии и понимаете, что его стоит исследовать вживую. А раз так, то вам предстоит подняться в гору, ведь это высокогорное поселение (1418 м н. у. м.). Это будет не так уж и просто, но вы справитесь и не пожалеете — атмосфера призрачного Гамсутля среди отвесных скал стоит того. У вас будет свободное время (где-то 4 часа вместе с подъёмом и спуском), чтобы рассмотреть старинные постройки, насладиться видами и пофотографироваться. А гид расскажет, как здесь жили когда-то аварцы и в чём особенности их культуры.

Салтинский водопад

Уникальная природная достопримечательность. Этот поразительный подземный водопад прекрасен в любое время года. Мы доберёмся до него по узкому ущелью и насладимся видом. В солнечный день вы понаблюдаете совершенно особенную игру света в пещере.

Где-то в 17:00 мы выезжаем обратно в Махачкалу.

Организационные детали