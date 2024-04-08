Глубже изучить и лучше познать страну можно только глазами местных.
Мой род живёт в этом краю уже более 235 лет, поэтому я хорошо знаком с традициями и историей Дагестана. Я отвезу вас к загадочному аулу-призраку через самые красивые места моего родного края. По пути поговорим о войнах и религиях, легендах и тайнах этих земель.
Мой род живёт в этом краю уже более 235 лет, поэтому я хорошо знаком с традициями и историей Дагестана. Я отвезу вас к загадочному аулу-призраку через самые красивые места моего родного края. По пути поговорим о войнах и религиях, легендах и тайнах этих земель.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Мы проедем через самый длинный в Европе Гимринский тоннель.
- Остановимся у оборонительной башни Шамиля в селе Гимры.
- Полюбуемся отражением гор в изумрудном зеркале Ирганайского водохранилища.
- Посетим единственный в Дагестане подземный водопад — Салтинский.
- Увидим Гергебельскую и Гунибскую ГЭС.
- Сделаем видовые фотографии и выпьем чай с видами на Чохские террасы, где когда-то останавливались караваны, шедшие по Великому шёлковому пути.
- Расскажу вам об ауле Чох, который появился за несколько веков до нашей эры. Сегодня древнее поселение живёт своей жизнью и притягивает гостей.
- И конечно, мы побываем в старинном ауле Гамсутль. Прогуляемся среди руин домов и поговорим о последнем жителе села Абдулжалиле Абдулжалилове.
Вы узнаете:
- О вероисповеданиях разных народов Дагестана — от зороастризма до мусульманства.
- Войнах, которые шли на этих территориях.
- Легендах и историях нашего удивительного края.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги гида.
- Поездка пройдёт на Lada Vesta Luxe или Lada Vesta Cross Luxe. Имеется детское кресло. Летом в машине есть холодильник для продуктов, зимой — термос с чаем.
- Дополнительно оплачиваются вход в Салтинский водопад — 100 руб. /чел., подъём на джипе до Гамсутля — 100 руб. /чел., обед — по желанию.
- Могу забрать вас из Каспийска. Подробности обсудим в переписке.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваш гид в Махачкале
Здравствуйте. Меня зовут Михаил. Я родился и вырос в Дагестане. Мой род живёт в этом краю уже более 235 лет. Я хорошо знаком с традициями, обычаями и историей Дагестана. Всё время люблю изучать и читать что-то новое. Организовываю туры как многодневные, так и однодневные (провёл более тысячи экскурсий). Мой водительский стаж — более 35 лет. Буду благодарен, если выберете меня!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Anastasia
8 апр 2024
Замечательная экскурсия: мы увидели столько красивых мест и узнали столько всего нового! Михаил чудесный рассказчик с огромными знаниями (и просто замечательный человек), поездка получилась очень приятная, комфортная и супер-познавательная. Провели время так хорошо, что никогда не забудем такие чудесные впечатления от Дагестана:)
Маршрут очень классный, все эти места обязательно стоит посетить, чтобы увидеть эту невероятную природу, аулы, погрузиться в атмосферу республики.
Маршрут очень классный, все эти места обязательно стоит посетить, чтобы увидеть эту невероятную природу, аулы, погрузиться в атмосферу республики.
Тамара
5 апр 2024
Эта поездка — сказочное путешествие, где тебя окружают заботой и рассказывают увлекательные истории. Мы просто расслабились и получали удовольствие. А красота природы на пути маршрута надолго останется в памяти.
Благодарю Михаила за профессионализм, внимание и доброту
Благодарю Михаила за профессионализм, внимание и доброту
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