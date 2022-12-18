Горный Дагестан. Зимние развлечения на озере и экскурсия на выбор

Покататься на коньках, лошадях или бананах и отправиться в интересующую локацию Северного Дагестана

Приглашаем провести 2 дня вдали от городского шума, среди по-зимнему сказочных горных пейзажей.

В живописном месте у замёрзшего озера Мочох вы сможете проехаться верхом, зарядиться драйвом от катания на квадроциклах или поскользить на коньках по прозрачному льду. А во второй день вы сами решите, куда поехать и на что посмотреть — мы отвезём вас, куда захотите!
Горный Дагестан. Зимние развлечения на озере и экскурсия на выбор
Горный Дагестан. Зимние развлечения на озере и экскурсия на выбор
Горный Дагестан. Зимние развлечения на озере и экскурсия на выбор
Горный Дагестан. Зимние развлечения на озере и экскурсия на выбор
Горный Дагестан. Зимние развлечения на озере и экскурсия на выбор
Горный Дагестан. Зимние развлечения на озере и экскурсия на выбор
Горный Дагестан. Зимние развлечения на озере и экскурсия на выбор
Ближайшие даты:
24
дек
27
дек
3
янв
7
янв
10
янв
14
янв
17
янв
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

В туре могут принять участие дети любого возраста.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Махачкала, 9:00. Возможна встреча в Дербенте или Грозном (по договорённости)
Завершение: Махачкала / Дербент / Грозный, 21:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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