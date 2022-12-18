Приглашаем провести 2 дня вдали от городского шума, среди по-зимнему сказочных горных пейзажей.



В живописном месте у замёрзшего озера Мочох вы сможете проехаться верхом, зарядиться драйвом от катания на квадроциклах или поскользить на коньках по прозрачному льду. А во второй день вы сами решите, куда поехать и на что посмотреть — мы отвезём вас, куда захотите!