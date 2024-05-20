Авторские туры в Махачкале

Туры по городам России
1 чел.
По популярности
Путешествие в прошлое на выходные: Тбилиси, Уплисцихе, Гори и Мцхета со стартом в Махачкале
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Путешествие в прошлое на выходные: Тбилиси, Уплисцихе, Гори и Мцхета со стартом в Махачкале
Побродить по пещерному городу, увидеть слияние Куры и Арагви и познакомиться с историей края
Махачкала, 22:00. Можем забрать вас из Кизилюрта, ...
2 мая
16 мая
30 мая
13 июня
15 000 за человека
В Грузию из Махачкалы: Тбилиси, Мцхета и Кахетия
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
В Грузию из Махачкалы: Тбилиси, Мцхета и Кахетия
Погулять по столице, продегустировать местное вино и посмотреть на зажигательные национальные танцы
Махачкала, 22:00
8 мая
23 мая
6 июня
20 июня
15 000 за человека
Неизведанный Южный Дагестан: восхождение, секретные места и Каспийское море
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
Неизведанный Южный Дагестан: восхождение, секретные места и Каспийское море
Побывать в «дагестанском форт Боярде», покорить вершину и посетить ювелирный мастер-класс
Махачкала, 10:00. Из аэропорта добираемся самостоя...
26 июня
10 июля
21 июля
21 авг
49 900 за человека
Рыболовный тур в Дагестан: костерок, палатки и отдых от суеты
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Рыболовный тур в Дагестан: костерок, палатки и отдых от суеты
Попробовать поймать горную форель и порыбачить на диких водоёмах в живописных местах
Махачкала, 08:00-10:00. Заберём вас от места вашег...
4 мая
8 мая
12 мая
16 мая
20 000 за человека
Багги-тур по Дагестану
🛞 Багги
Авторский тур
6 дней
Багги-тур по Дагестану
Посетить аул мастеров Кубачи, побывать в «точке Айвазовского» и преодолеть Харибский перевал
Аэропорт Махачкалы, время зависит от времени вашег...
6 мая
12 мая
160 000 за человека
Дагестан 3 в 1: горы, Дербент и пляжный отдых на берегу Каспия
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
Дагестан 3 в 1: горы, Дербент и пляжный отдых на берегу Каспия
Увидеть "Каспийского монстра", побывать в "дагестанском Форт Боярде" и селе-призраке
Махачкала, аэропорт или другое место по договорённ...
6 мая
13 мая
20 мая
27 мая
47 000 за человека
В горы на выходные за романтичными закатами, вкусной едой и лучшими кадрами
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
В горы на выходные за романтичными закатами, вкусной едой и лучшими кадрами
Увидеть, как готовят урбеч, заглянуть на обед к местным и посидеть на Языке Тролля
Аэропорт Махачкалы, 11:00. Если вас необходимо заб...
3 мая
10 мая
17 мая
24 мая
29 500 за человека
4 дня в «Стране гор»: необычные места Дагестана
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
4 дня в «Стране гор»: необычные места Дагестана
Покорить вершину Шалбуздаг, побывать в «селе-призраке» и насладиться национальной кухней
Аэропорт Махачкалы
11 мая
21 мая
31 мая
8 сен
38 000 за человека
Золото Дагестана: Сулакский каньон, Дербент и Махачкала, аулы Гамсутль и Гуниб
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Золото Дагестана: Сулакский каньон, Дербент и Махачкала, аулы Гамсутль и Гуниб
Поучаствовать в мастер-классе по ковроткачеству, отведать чуду и увидеть знаковые места республики
Махачкала, аэропорт или ж. - д. вокзал, до 12:00. ...
2 мая
9 мая
16 мая
23 мая
30 000 за человека
Знакомство с Дагестаном за 4 дня: прогулка по Дербенту, треккинг к Гамсутлю и закат в горах
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
4 дня
Знакомство с Дагестаном за 4 дня: прогулка по Дербенту, треккинг к Гамсутлю и закат в горах
Промчаться по Сулакскому каньону на катере и пообедать в персиковом саду
Аэропорт Махачкалы, 10:00. Можем встретить вас в г...
9 мая
41 500 за человека
Многогранный Дагестан: индивидуальный тур в край гор и древностей
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
5 дней
Многогранный Дагестан: индивидуальный тур в край гор и древностей
Исследовать многовековые башни, побывать в ауле-призраке и покататься на катере по реке Сулак
аэропорт Махачкалы или место вашего проживания, вр...
6 мая
27 мая
28 мая
29 мая
68 000 за человека
В Дагестан за приключениями, релаксом и природными чудесами
🚗 На машине
🚤 На катере
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
В Дагестан за приключениями, релаксом и природными чудесами
Спуститься к подземному водопаду, промчаться по каньону на катере и погрузиться в местную историю
Махачкала, 08:00-10:00. Время может корректировать...
7 мая
8 мая
15 мая
18 мая
1800016 200 за человека
Молодёжный тур в Дагестане: более 13 локаций за 3 дня
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
3 дня
Молодёжный тур в Дагестане: более 13 локаций за 3 дня
Почувствовать себя горцем и марсианином, посетить экстрим-парк и увидеть, как изготавливают урбеч
г. Махачкала, ул. Ирчи Казака 2, сбор в 7:45, выез...
17 мая
31 мая
21 июня
19 июля
30 000 за человека
Дагестан с нового ракурса: необычные горные локации и неожиданные места Махачкалы и Дербента
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Дагестан с нового ракурса: необычные горные локации и неожиданные места Махачкалы и Дербента
Побывать в пещерах «Нохъо», пройти по Хрустальному мосту и увидеть подземный водопад
Аэропорт Махачкалы, до 12:00
2 мая
9 мая
16 мая
23 мая
37 000 за человека
От гор к морю: главные достопримечательности Дагестана
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
От гор к морю: главные достопримечательности Дагестана
Полюбоваться горными районами, заглянуть в гости к местной семье и прогуляться по побережью
Махачкала, 09:00
Завтра
8 июня
12 июня
26 июня
35 900 за человека
Дагестан зовёт в гости: дегустации, мастер-класс и увлекательный мини-квест
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Дагестан зовёт в гости: дегустации, мастер-класс и увлекательный мини-квест
Заглянуть на обед к местной семье, увидеть, как ткут ковры, и провести вечер у костра
Аэропорт Уйташ, 08:00. Если вы прилетите на день р...
2 мая
5 мая
9 мая
16 мая
31 200 за человека
Всё самое-самое в Дагестане: от глубочайшего каньона до древнейшего города
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
Всё самое-самое в Дагестане: от глубочайшего каньона до древнейшего города
Увидеть все значимые локации региона, закупиться на рынке в Дербенте и пройтись босиком по бархану
Ж. - д. вокзал Махачкалы, 08:00
26 мая
2 июня
1 сен
8 сен
53 000 за человека
Восхождение на гору Шалбуздаг - подняться выше облаков
Авторский тур
2 дня
Восхождение на гору Шалбуздаг - подняться выше облаков
Аэропорт Махачкала
Сегодня
Завтра
2 мая
3 мая
24 000 за человека
Дагестан: водопады, теснины, пустыня и Сулакский каньон
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Дагестан: водопады, теснины, пустыня и Сулакский каньон
Увидеть цветущие горы Дагестана и насладиться красотой кавказской природы
Махачкала, 8:00
20 мая
24 мая
35 000 за человека
В погоне за впечатлениями: удивительные локации горного Дагестана на комфортабельном автомобиле
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
В погоне за впечатлениями: удивительные локации горного Дагестана на комфортабельном автомобиле
Устроить пикник в горах на закате, насладиться дагестанской кухней и побродить по аулу-призраку
Махачкала, утро, заберём вас от места вашего прожи...
Завтра
2 мая
3 мая
4 мая
37 000 за человека
Из Махачкалы в Дербент через горы, пустыню и каньон
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
5 дней
Из Махачкалы в Дербент через горы, пустыню и каньон
Побывать в старейшем в России городе, прокатиться на катере и устроить пикник в горах
Аэропорт Махачкалы, 10:00. Встретим вас в центре М...
10 мая
12 июня
24 июля
7 авг
39 900 за человека
Объятия горного края: тур по топовым локациям Дагестана
скидка
10%
Авторский тур
5 дней
Объятия горного края: тур по топовым локациям Дагестана
Увидеть Чохские террасы, погулять по Карадахской теснине и побывать на производстве урбеча
Махачкала, 08:30-09:00
6 мая
13 мая
20 мая
27 мая
3800034 200 за человека
Выходные в Дагестане: тур-перезагрузка с восточным колоритом
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
Выходные в Дагестане: тур-перезагрузка с восточным колоритом
Насладиться кавказской кухней, прогуляться по древним селениям и влюбиться в «Страну гор»
Аэропорт Махачкалы
3 мая
5 мая
7 мая
9 мая
18 000 за человека
По знаковым локациям Дагестана и Чечни на машине в мини-группе
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
По знаковым локациям Дагестана и Чечни на машине в мини-группе
Пощекотать «Язык Тролля», пройтись по улочкам Гуниба и удивиться грандиозности чеченской архитектуры
Махачкала, время - по договорённости
18 мая
25 мая
47 500 за человека
Трансформационный тур в Дагестане: познание себя через новые места
🚗 На машине
🏄 SUP-прогулки
Авторский тур
7 дней
Трансформационный тур в Дагестане: познание себя через новые места
Заниматься расслабляющими практиками в красивом месте, кататься на сапах и наслаждаться жизнью
Аэропорт Махачкалы, 10:30
8 июня
23 июня
8 июля
55 000 за человека
Будьте как дома: тур-погружение с гостеприимными местными и секретными локациями
🚗 На машине
скидка
20%
Авторский тур
3 дня
Будьте как дома: тур-погружение с гостеприимными местными и секретными локациями
Поучиться ткать ковры, станцевать лезгинку в национальных костюмах и побывать в «ауле ювелиров»
Махачкала, Каспийск или аэропорт Махачкалы, 08:00-...
3 мая
9 мая
11 мая
12 мая
3500028 000 за человека
Топовые места Дагестана только для вас: индивидуальный автотур
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Топовые места Дагестана только для вас: индивидуальный автотур
Погулять по улочкам города-призрака, увидеть Сулак с воды и с высоты и найти водопад в пещере
Махачкала, время и место по договорённости
17 мая
21 мая
25 мая
29 мая
60 000 за всё до 2 чел.
Солнечный Дагестан: все топовые локации за 5 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Солнечный Дагестан: все топовые локации за 5 дней
Научиться готовить национальные дагестанские блюда и почувствовать ритм лезгинки
Махачкала
10 мая
5 июня
26 июня
10 июля
43 000 за человека
Всё главное в Дагестане: комфортный тур в мини-группе
🚗 На машине
🚤 На катере
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Авторский тур
5 дней
Всё главное в Дагестане: комфортный тур в мини-группе
Вдоволь наесться национальной кухни, прокатиться на катере по Сулаку и подняться к аулу-призраку
Аэропорт Махачкалы, время по договорённости
8 мая
12 мая
17 мая
20 мая
4950044 550 за человека
По Дагестану за 8 дней: Махачкала, Дербент и горы
🚗 На машине
🚤 На катере
скидка
10%
Авторский тур
8 дней
По Дагестану за 8 дней: Махачкала, Дербент и горы
Промчаться на катере по Чиркейскому водохранилищу и побывать на коньячной дегустации
Аэропорт Махачкалы. Рекомендуем выбирать рейсы с п...
21 сен
28 сен
8500076 500 за человека
По Дагестану в женской компании: фотосессии без спешки в лучших локациях и вкуснейшая еда
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
По Дагестану в женской компании: фотосессии без спешки в лучших локациях и вкуснейшая еда
Проснуться с видом на горы, заглянуть на обед к местным и привезти из тура море кадров
Махачкала, 09:00. Встретим вас в городе или заберё...
9 мая
10 мая
13 мая
17 мая
3850034 650 за человека
Кахиб, Гуниб и Дербент в мини-группе
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
Кахиб, Гуниб и Дербент в мини-группе
Прокатиться на сапбордах и погулять по древнему городу
Махачкала, 09:00
Завтра
8 мая
14 мая
18 мая
44 000 за человека
Путешествие из Махачкалы: от Тбилиси до Батуми
🚗 На машине
Авторский тур
6 дней
Путешествие из Махачкалы: от Тбилиси до Батуми
Побродить по пещере Прометея, побывать в Самшитовом лесу и увидеть «Мать Грузию»
Махачкала, 21:00. Можем забрать вас из Кизилюрта, ...
7 мая
21 мая
4 июня
11 июня
25 000 за человека
Этнический Дагестан: встреча с душой
🚗 На машине
Авторский тур
8 дней
Этнический Дагестан: встреча с душой
Погостить у табасаранской семьи, поучиться плести ковры и исследовать древние селения
Махачкала, аэропорт, 11:30. Время встречи может бы...
5 мая
2 июня
16 июня
23 июня
85 000 за человека
Колоритный квартет: Дагестан, Чечня, Ингушетия и Северная Осетия
🏄 SUP-прогулки
Авторский тур
5 дней
Колоритный квартет: Дагестан, Чечня, Ингушетия и Северная Осетия
Устроить прогулку на сапах, расслабиться в горячем источнике и насладиться природой Кавказа
Аэропорт Махачкалы, 10:00
24 мая
38 000 за человека
Автотур по Дагестану: Махачкала, Дербент, Каспийск и главные достопримечательности
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
7 дней
Автотур по Дагестану: Махачкала, Дербент, Каспийск и главные достопримечательности
Прокатиться на катере по водам Сулакского каньона, взойти на бархан Сарыкум и увидеть аул-призрак
Аэропорт Махачкала, время зависит от времени вашег...
6 мая
13 мая
18 июня
2 июля
57 000 за человека
Весенний Дагестан: от Махачкалы до Дербента
🚤 На катере
Авторский тур
4 дня
Весенний Дагестан: от Махачкалы до Дербента
Забраться на Язык тролля, погулять по аулу-призраку и покататься на катере
Аэропорт Махачкалы, 10:00
17 мая
35 000 за человека
За 2 дня - главные места Дагестана
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
За 2 дня - главные места Дагестана
Провести ночь в горах, пройтись по аулу-призраку и увидеть один из самых высоких водопадов Дагестана
Махачкала, место вашего проживания. Если вы остано...
2 мая
4 мая
7 мая
9 мая
24 900 за человека
В объятиях гор Дагестана: фотогеничные места, старинные башни и атмосферные аулы
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
В объятиях гор Дагестана: фотогеничные места, старинные башни и атмосферные аулы
Подняться к заброшенному аулу, побывать в пустыне и увидеть подземный водопад
Аэропорт Махачкалы, время по договорённости
6 мая
8 мая
13 мая
15 мая
39 900 за человека
Узнать Дагестан: Махачкала, Дербент, природные достопримечательности и исторические места
🚤 На катере
Авторский тур
6 дней
Узнать Дагестан: Махачкала, Дербент, природные достопримечательности и исторические места
Прокатиться на катере по реке Сулак, погулять по аулам-призракам и увидеть Чохские террасы
Аэропорт Уйташ, не позднее 12:00
7 мая
14 мая
21 мая
28 мая
47 000 за человека
Горы, море и древняя история Дагестана
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
Горы, море и древняя история Дагестана
Полюбоваться 70-метровым водопадом и исследовать высокогорные аулы
Аэропорт Махачкалы, 12:00
8 мая
15 мая
22 мая
29 мая
79 900 за человека
Путешествие-перезагрузка в горном ауле Дагестана
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
Путешествие-перезагрузка в горном ауле Дагестана
Пожить в спокойном месте среди гор и фруктового сада и наслаждаться природой без спешки
Махачкала
8 мая
17 мая
31 мая
7 июня
61 000 за всё до 5 чел.
Кубачинские узоры: традиции, история и ювелирное мастерство
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Кубачинские узоры: традиции, история и ювелирное мастерство
Побывать в гостях у местных, познакомиться с укладом жизни и рассмотреть творения златокузнецов
Махачкала, аэропорт или другое место по договорённ...
Завтра
2 мая
3 мая
4 мая
32 000 за человека
Путешествие на Кавказ 3 в 1: Дагестан, Чечня и Кабардино-Балкария
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
5 дней
Путешествие на Кавказ 3 в 1: Дагестан, Чечня и Кабардино-Балкария
Рассечь водные просторы на катере, прокатиться верхом и расслабиться в термах
Аэропорт Махачкалы, 09:30
26 июня
10 июля
21 авг
4 сен
49 800 за человека
Глубинный Дагестан: на джипах среди гор и аулов
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
Глубинный Дагестан: на джипах среди гор и аулов
Подняться к ледникам, собрать целебные травы и послушать традиционную музыку
Махачкала, аэропорт, утро
10 мая
12 мая
13 мая
14 мая
26 000 за человека

Что посмотреть в Махачкале на экскурсиях?

Махачкала полна удивительных достопримечательностей, это и популярные городские объекты и древние исторические места и религиозные сооружения, а самое главное это захватывающая природа. За пределами города, вас ждут привлекательные горные хребты и даже пустынные барханы

Местные экскурсоводы

Столица Дагестана прекрасный город, здесь нет недостатка в достопримечательностях, особенно природных, и чтобы не упустить из вида самые популярные и знаковые места, рекомендуем отправиться на экскурсии, самые популярные из которых мы собрали в нашем каталоге. Подберите для себя подходящий вариант, всё остальное возьмет на себя гид, а вам останется только наслаждаться потрясающей Махачкалой и её окрестностями

Последние отзывы на туры

  • Д
    Дмитрий
    29 апреля 2024
    Автотур по топовым местам Дагестана
    Путешествовали семьей из 3х человек с братом Абдуллы, Гаджи, только вернулись в Махачкалу… и все под впечатлением и от Дагестана, и от тура, и от гида (включая восьмилетнего сына)! Отлично продуманный маршрут, крутые основные локации и несколько эксклюзивных, где нет туристов. Также на самые сложные из них добирались раньше основного потока туристов, устроили мини треккинг от аула по не самому туристическому маршруту. В каждом знаковом месте Гаджи рассказывал истории о своем родном крае, которые передавались ему от своих предков по наследству, очень многое узнали о становлении Дагестана и его героях. Это были 3 удивительных дня, эмоции от красот "страны гор" хватит на годы вперед, всем рекомендую. Думаю, в скором времени, Дагестан увеличит поток туристов в несколько раз, везде активно идет развитие туристической инфраструктуры и условий. Кстати, во время тура мы остановливались в очень живописных местах и глэмпингах. Спасибо Дагестан, Гаджи и Абдулла за гостеприимство, еще увидимся!
  • Д
    Дарья
    29 апреля 2024
    Джип-трип по Дагестану: лучшие локации
    У меня не было ожиданий (и всегда лучше путешествовать без них), тур понравился, а виды очень впечатлили) Искренне желаю команде развития и успехов 🙃
    У меня не было ожиданий (и всегда лучше путешествовать без них), тур понравился, а виды очень впечатлили) Искренне желаю команде развития и успехов 🙃У меня не было ожиданий (и всегда лучше путешествовать без них), тур понравился, а виды очень впечатлили) Искренне желаю команде развития и успехов 🙃
  • Д
    Дмитрий
    27 апреля 2024
    Горный Дагестан вместе с местным жителем
    Интересный тур с аутентичной подачей. Комфортное проживание и основное питание в замечательной горной деревушке. Питание просто бомба - анарексию вылечат за неделю без помощи психиатра 😁 Помимо основных туристических локаций ребята стараются показать максимум - и им это удается! Арсен, Шамиль - спасибо большое за открытие Дагестана! Готовьте новые локации - будем возвращаться! 😉
  • О
    Ольга
    27 апреля 2024
    Горный Дагестан вместе с местным жителем
    Увлекательное путешествие с побережья Каспия в сердце гор. Пять дней разнообразных и интересных локаций. Передвигались на 2-х машинах: Honda Pilot и Nissan X-trail. Вождение комфортное. Ежедневная программа продумана, обеды вблизи посещаемых мест очень вкусно и по демократичным ценам. Отдельно хочется сказать о гостевом доме, завтраки и ужины проводили в нем (село Коммуна)- рекомендую попробовать Чуду с творогом (у них самый лучший). Вкусная аутентичная кухня. Комната с собственным туалетом и душем. Программа идеально подойдет тому кто любит погулять, насладиться видами и вкусно покушать. Рекомендую 👌
    Увлекательное путешествие с побережья Каспия в сердце гор. Пять дней разнообразных и интересных локаций. Передвигались наУвлекательное путешествие с побережья Каспия в сердце гор. Пять дней разнообразных и интересных локаций. Передвигались наУвлекательное путешествие с побережья Каспия в сердце гор. Пять дней разнообразных и интересных локаций. Передвигались наУвлекательное путешествие с побережья Каспия в сердце гор. Пять дней разнообразных и интересных локаций. Передвигались наУвлекательное путешествие с побережья Каспия в сердце гор. Пять дней разнообразных и интересных локаций. Передвигались на
  • Е
    Елена
    27 апреля 2024
    Древний Дербент, аул-призрак и Сулакский каньон с местным жителем
    Замечательный тур! Отдыхали в апреле с 22-26,прекрасные 4дня в Дагестане. Наш гид Рустам не только прекрасный экскурсовод,но и отличный человек с замечательным чувством юмора. Очень отзывчивый и добрый. Мы всей душой полюбили этот регион: здесь невероятные красоты,гостеприимные люди и очень вкусная еда. От души рекомендуем всем эту поездку и нашего гида. А мы уже планируем вернуться еще раз с детьми.
  • М
    Мария
    27 апреля 2024
    Горный Дагестан вместе с местным жителем
    Прекрасный был отдых, программа разнообразная, Каждый день новые локации. Готовьтесь много ходить. Горы прекрасны. Ничего красивее не видела в своей жизни. Гид чудесен. Учитывал все пожелания. Не грузил лишней исторической информацией. Дружелюбное отношение. В гостевом доме накормят очень вкусно и много. Если хотите отвлечься от рутины, разгрузить голову и прекрасно провести время. Вам сюда.
  • Д
    Дмитрий
    26 апреля 2024
    Гостеприимный Дагестан. Осенний экскурсионный тур по пятницам
    Хорошо была поставлена организация тура. ГИД Шамиль подробно рассказывал о всех достопримечательностях Дагестана. Приехать пришлось на сутки раньше из стыковочного рейса из Новосибирска, т. к. до 12-00 приехать было нереально. Даже это меня устроило на сутки больше был в Махачкале.
    Хорошо была поставлена организация тура. ГИД Шамиль подробно рассказывал о всех достопримечательностях Дагестана. Приехать пришлось наХорошо была поставлена организация тура. ГИД Шамиль подробно рассказывал о всех достопримечательностях Дагестана. Приехать пришлось наХорошо была поставлена организация тура. ГИД Шамиль подробно рассказывал о всех достопримечательностях Дагестана. Приехать пришлось наХорошо была поставлена организация тура. ГИД Шамиль подробно рассказывал о всех достопримечательностях Дагестана. Приехать пришлось наХорошо была поставлена организация тура. ГИД Шамиль подробно рассказывал о всех достопримечательностях Дагестана. Приехать пришлось наХорошо была поставлена организация тура. ГИД Шамиль подробно рассказывал о всех достопримечательностях Дагестана. Приехать пришлось наХорошо была поставлена организация тура. ГИД Шамиль подробно рассказывал о всех достопримечательностях Дагестана. Приехать пришлось наХорошо была поставлена организация тура. ГИД Шамиль подробно рассказывал о всех достопримечательностях Дагестана. Приехать пришлось наХорошо была поставлена организация тура. ГИД Шамиль подробно рассказывал о всех достопримечательностях Дагестана. Приехать пришлось наХорошо была поставлена организация тура. ГИД Шамиль подробно рассказывал о всех достопримечательностях Дагестана. Приехать пришлось на
  • Д
    Дарья
    25 апреля 2024
    Джип-трип по Дагестану: лучшие локации
    Редко пишу отзывы, но тут просто не могу пройти мимо) Приехали с подругой на трехдневный тур, чтобы прощупать почву (первый наш подобный опыт). Мы путешествовали с гидом Алибеком и Ахмедом на классных джипах. Однозначно, пять звезд! Вкусная еда, кофе-паузы в красивейших локациях, замечательные гиды и потрясающе красивый Дагестан - трех дней нам было мало, но мы обязательно вернемся ♥ Огромное спасибо Ахмеду и Алибеку - за гостеприимство, приятное общение и знакомство с Дагестаном! Мы будто не в тур съездили, а в гости) От всей души рекомендую!
    Редко пишу отзывы, но тут просто не могу пройти мимо) Приехали с подругой на трехдневный тур
  • Т
    Татьяна
    25 апреля 2024
    От Сулакского каньона до Дербента. Путешествие «всё включено»
    Мы путешествовали с 15 по 19 апреля 2024г. Всё понравилось, локации выбраны самые красивые, даже если что-то не успевали, потом смотрели на следующий день. Кормили от души, с погодой повезло, а поездка не в сезон имеет свои плюсы на фотографиях нет посторонних людей. Пожелание для туристов иметь хорошую обувь для горных поверхностей и физическую форму, ходить будете много.
  • У
    Ульяна
    23 апреля 2024
    От Сулакского каньона до Дербента. Путешествие «всё включено»
    Были в 5ом туре по Дагестану, за эти дни довелось провести время аж с 2мя гидами: Мурадом и Алибеком. Совершенно разное общение и своя «подача», не сравнимо, просто оба здоровские!!! Очень тёплое прощание на ряду с запоминающимися эмоциями от самого тура❣️ Рекомендуем, мы получили эстетическое, эмоциональное, гастрономическое и информационное удовольствие 🤩

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале

Самые популярные туры в Махачкале
В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 45
  1. Путешествие в прошлое на выходные: Тбилиси, Уплисцихе, Гори и Мцхета со стартом в Махачкале
  2. В Грузию из Махачкалы: Тбилиси, Мцхета и Кахетия
  3. Неизведанный Южный Дагестан: восхождение, секретные места и Каспийское море
  4. Рыболовный тур в Дагестан: костерок, палатки и отдых от суеты
  5. Багги-тур по Дагестану
Что посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Сулакский каньон
  2. Бархан Сарыкум
  3. Гамсутль
  4. Салтинский водопад
  5. Экраноплан «Лунь»
  6. Село Гуниб
  7. Карадахская теснина
  8. Каменная чаша
  9. Водопад Тобот
  10. Ирганайское водохранилище
Сколько стоит тур в Махачкале в апреле 2024
Сейчас в Махачкале можно забронировать 148 авторских туров от 13 000 ₽ до 160 000 ₽ со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 377 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Вашему вниманию предлагается широкий выбор туров в Махачкале. Зима или лето – мы готовы предложить вам захватывающие приключения в любое время года. Просмотрите отзывы, сравните стоимость и выберите те туры, которые сделают ваш отдых незабываемым!
All Airlines
ХорошоТам