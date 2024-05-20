Д Дмитрий Автотур по топовым местам Дагестана Путешествовали семьей из 3х человек с братом Абдуллы, Гаджи, только вернулись в Махачкалу… и все под впечатлением и от Дагестана, и от тура, и от гида (включая восьмилетнего сына)! Отлично продуманный маршрут, крутые основные локации и несколько эксклюзивных, где нет туристов. Также на самые сложные из них добирались раньше основного потока туристов, устроили мини треккинг от аула по не самому туристическому маршруту. В каждом знаковом месте Гаджи рассказывал истории о своем родном крае, которые передавались ему от своих предков по наследству, очень многое узнали о становлении Дагестана и его героях. Это были 3 удивительных дня, эмоции от красот "страны гор" хватит на годы вперед, всем рекомендую. Думаю, в скором времени, Дагестан увеличит поток туристов в несколько раз, везде активно идет развитие туристической инфраструктуры и условий. Кстати, во время тура мы остановливались в очень живописных местах и глэмпингах. Спасибо Дагестан, Гаджи и Абдулла за гостеприимство, еще увидимся!

Д Дарья Джип-трип по Дагестану: лучшие локации У меня не было ожиданий (и всегда лучше путешествовать без них), тур понравился, а виды очень впечатлили) Искренне желаю команде развития и успехов 🙃

Д Дмитрий Горный Дагестан вместе с местным жителем Интересный тур с аутентичной подачей. Комфортное проживание и основное питание в замечательной горной деревушке. Питание просто бомба - анарексию вылечат за неделю без помощи психиатра 😁 Помимо основных туристических локаций ребята стараются показать максимум - и им это удается! Арсен, Шамиль - спасибо большое за открытие Дагестана! Готовьте новые локации - будем возвращаться! 😉

О Ольга Горный Дагестан вместе с местным жителем Увлекательное путешествие с побережья Каспия в сердце гор. Пять дней разнообразных и интересных локаций. Передвигались на 2-х машинах: Honda Pilot и Nissan X-trail. Вождение комфортное. Ежедневная программа продумана, обеды вблизи посещаемых мест очень вкусно и по демократичным ценам. Отдельно хочется сказать о гостевом доме, завтраки и ужины проводили в нем (село Коммуна)- рекомендую попробовать Чуду с творогом (у них самый лучший). Вкусная аутентичная кухня. Комната с собственным туалетом и душем. Программа идеально подойдет тому кто любит погулять, насладиться видами и вкусно покушать. Рекомендую 👌

Е Елена Древний Дербент, аул-призрак и Сулакский каньон с местным жителем Замечательный тур! Отдыхали в апреле с 22-26,прекрасные 4дня в Дагестане. Наш гид Рустам не только прекрасный экскурсовод,но и отличный человек с замечательным чувством юмора. Очень отзывчивый и добрый. Мы всей душой полюбили этот регион: здесь невероятные красоты,гостеприимные люди и очень вкусная еда. От души рекомендуем всем эту поездку и нашего гида. А мы уже планируем вернуться еще раз с детьми.

М Мария Горный Дагестан вместе с местным жителем Прекрасный был отдых, программа разнообразная, Каждый день новые локации. Готовьтесь много ходить. Горы прекрасны. Ничего красивее не видела в своей жизни. Гид чудесен. Учитывал все пожелания. Не грузил лишней исторической информацией. Дружелюбное отношение. В гостевом доме накормят очень вкусно и много. Если хотите отвлечься от рутины, разгрузить голову и прекрасно провести время. Вам сюда.

Д Дмитрий Гостеприимный Дагестан. Осенний экскурсионный тур по пятницам Хорошо была поставлена организация тура. ГИД Шамиль подробно рассказывал о всех достопримечательностях Дагестана. Приехать пришлось на сутки раньше из стыковочного рейса из Новосибирска, т. к. до 12-00 приехать было нереально. Даже это меня устроило на сутки больше был в Махачкале.

Д Дарья Джип-трип по Дагестану: лучшие локации Редко пишу отзывы, но тут просто не могу пройти мимо) Приехали с подругой на трехдневный тур, чтобы прощупать почву (первый наш подобный опыт). Мы путешествовали с гидом Алибеком и Ахмедом на классных джипах. Однозначно, пять звезд! Вкусная еда, кофе-паузы в красивейших локациях, замечательные гиды и потрясающе красивый Дагестан - трех дней нам было мало, но мы обязательно вернемся ♥ Огромное спасибо Ахмеду и Алибеку - за гостеприимство, приятное общение и знакомство с Дагестаном! Мы будто не в тур съездили, а в гости) От всей души рекомендую!

Т Татьяна От Сулакского каньона до Дербента. Путешествие «всё включено» Мы путешествовали с 15 по 19 апреля 2024г. Всё понравилось, локации выбраны самые красивые, даже если что-то не успевали, потом смотрели на следующий день. Кормили от души, с погодой повезло, а поездка не в сезон имеет свои плюсы на фотографиях нет посторонних людей. Пожелание для туристов иметь хорошую обувь для горных поверхностей и физическую форму, ходить будете много.