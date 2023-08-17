Влюбиться в Дагестан: активный отдых у озера и знаковые локации

Покататься на сапе и квадроцикле, научиться готовить абрикосовую кашу и чуду, посетить аулы-призраки

Описание
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Ответы на вопросы
Отправимся в 5-дневное путешествие по самым интересным и живописным местам Дагестана.

Вы посетите кавказский Мачу-Пикчу — Гамсутль, прогуляетесь по Салтинской теснине, прокатитесь на катере по лазурным водам Сулакского каньона.

Мы приготовим блюда национальной кухни, попаримся в бане и попробуем кофе из турки, сваренный на вершине,чтобы в полной мере насладиться отдыхом, Уникальные локации, атмосфера гостеприимства и головокружительные пейзажи обеспечат незабываемый отдых!
Влюбиться в Дагестан: активный отдых у озера и знаковые локации
Влюбиться в Дагестан: активный отдых у озера и знаковые локации
Влюбиться в Дагестан: активный отдых у озера и знаковые локации
Влюбиться в Дагестан: активный отдых у озера и знаковые локации
Влюбиться в Дагестан: активный отдых у озера и знаковые локации
Влюбиться в Дагестан: активный отдых у озера и знаковые локации
Влюбиться в Дагестан: активный отдых у озера и знаковые локации
Влюбиться в Дагестан: активный отдых у озера и знаковые локации
Влюбиться в Дагестан: активный отдых у озера и знаковые локации
Влюбиться в Дагестан: активный отдых у озера и знаковые локации
Влюбиться в Дагестан: активный отдых у озера и знаковые локации
Влюбиться в Дагестан: активный отдых у озера и знаковые локации
Влюбиться в Дагестан: активный отдых у озера и знаковые локации
Влюбиться в Дагестан: активный отдых у озера и знаковые локации
Ближайшие даты:
17
авг
24
авг
7
сен
14
сен
21
сен
28
сен
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Рекомендуем взять 2 пары кроссовок, тёплую толстовку или куртку, дождевик, солнцезащитные очки, солнцезащитный крем. Для красивой фотосессии у дверей в Гамсутле и на Языке тролля женщины могут взять красивое длинное платье.

Шорты, майки и любую другую открытую одежду носить нельзя.

Программа тура по дням

1 день

Сулакский каньон и бархан Сарыкум

Встретим вас с утра в аэропорту и доберёмся до визитной карточки Дагестана — Сулакского каньона. Здесь будем любоваться неповторимыми видами со смотровой площадки с чашечкой кофе. Прокатимся на катере по водам каньона, а затем увидим крупнейший песчаный бархан в Европе — Сарыкум. Вечером поужинаем в горах и остановимся на ночлег.

Сулакский каньон и бархан СарыкумСулакский каньон и бархан СарыкумСулакский каньон и бархан СарыкумСулакский каньон и бархан СарыкумСулакский каньон и бархан Сарыкум
2 день

Аул-призрак Гамсутль, Салтинский подземный водопад и мемориальный комплекс «Андалал»

После завтрака отправимся в аул-призрак Гамсутль, расположенный на гребне горы на высоте 1500 метров над уровнем моря. Позже прогуляемся по Салтинской теснине и посмотрим на уникальный гротовый водопад. Пообедаем в селе Гуниб, увидим Гунибскую ГЭС и водохранилище. Проследуем до аула Чох, одного из древнейших селений Северного Кавказа, расположенного в живописной Андалалской долине. Посетим мемориальный комплекс «Андалал», башня которого напоминает о победе аварцев в историческом сражении с войском персидского шаха Надира. Вечером нас ждёт ужин на берегу озера Мочох в кафе, стилизованном под юрту.

Аул-призрак Гамсутль, Салтинский подземный водопад и мемориальный комплекс «Андалал»Аул-призрак Гамсутль, Салтинский подземный водопад и мемориальный комплекс «Андалал»Аул-призрак Гамсутль, Салтинский подземный водопад и мемориальный комплекс «Андалал»Аул-призрак Гамсутль, Салтинский подземный водопад и мемориальный комплекс «Андалал»
3 день

Отдых у Мочохского озера

Сегодняшний день посвятим отдыху и развлечениям. Вы сможете пожарить шашлыки, покататься на сапах и катамаранах по глади Мочохского озера, провести фотосессию в национальных костюмах, отправиться на конную прогулку, желающие попарятся в бане. На квадроциклах подъедем к обрыву, чтобы насладиться умопомрачительными видами. Зайдём в подземное строение XIX века. Любители дагестанской кухни смогут сами приготовить абрикосовую кашу и чуду.

Отдых у Мочохского озераОтдых у Мочохского озераОтдых у Мочохского озераОтдых у Мочохского озераОтдых у Мочохского озера
4 день

Хунзах - столица Аварского ханства, земля каньонов и водопадов

Этот день проведём в Хунзахском районе. Увидим крепость, расположенную на высоте 1800 метров, невероятный водопад Тобот и Матласскую каменную чашу. Желающие смогут получить дозу адреналина, прыгнув с тарзанкой в пропасть и прокатившись на зиплайне за дополнительную плату. Посетим село Цада, родину поэта Расула Гамзатова. Там посмотрим на мемориальный комплекс «Журавли» и заглянем в музей. Пожинаем и переночуем в горах.

Хунзах - столица Аварского ханства, земля каньонов и водопадовХунзах - столица Аварского ханства, земля каньонов и водопадовХунзах - столица Аварского ханства, земля каньонов и водопадовХунзах - столица Аварского ханства, земля каньонов и водопадов
5 день

Старый Кахиб, Гоор и Язык тролля. Окончание тура

Наше путешествие подходит к концу, но сегодня мы успеем посетить ещё несколько знаковых мест. Позавтракав, отправимся в Датунский храм, а затем посетим ещё один аул-призрак — Старый Кахиб, спрятавшийся в горах. После обеда доберёмся на УАЗиках до села Гоор, где послушаем экскурсию от местного гида. Посмотрим на знаменитые Гоорские башни, ставшие символом горного Дагестана, и насладимся потрясающими видами с Языка тролля. Также увидим Гоцатлинское водохранилище. После этого поедем в аэропорт, где завершится наш тур. До новых встреч!

Старый Кахиб, Гоор и Язык тролля. Окончание тураСтарый Кахиб, Гоор и Язык тролля. Окончание тураСтарый Кахиб, Гоор и Язык тролля. Окончание тураСтарый Кахиб, Гоор и Язык тролля. Окончание тураСтарый Кахиб, Гоор и Язык тролля. Окончание тура

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Уйташ (Махачкала), 10:30. Возможна встреча в самом городе Махачкале
Завершение: Аэропорт Уйташ (Махачкала), до 21:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Хунзах
Язык Тролля
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На квадроциклах
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