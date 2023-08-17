5 день

Старый Кахиб, Гоор и Язык тролля. Окончание тура

Наше путешествие подходит к концу, но сегодня мы успеем посетить ещё несколько знаковых мест. Позавтракав, отправимся в Датунский храм, а затем посетим ещё один аул-призрак — Старый Кахиб, спрятавшийся в горах. После обеда доберёмся на УАЗиках до села Гоор, где послушаем экскурсию от местного гида. Посмотрим на знаменитые Гоорские башни, ставшие символом горного Дагестана, и насладимся потрясающими видами с Языка тролля. Также увидим Гоцатлинское водохранилище. После этого поедем в аэропорт, где завершится наш тур. До новых встреч!