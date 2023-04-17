Индивидуальный тур по Дагестану

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Невероятные пейзажи, захватывающие дух ущелья и каньоны, древние руины и города — все это ждет вас в индивидуальном туре по Дагестану.

Воспользуйтесь уникальной возможностью посетить все основные достопримечательности, памятники культуры и природные объекты!
Индивидуальный тур по Дагестану
Индивидуальный тур по Дагестану
Индивидуальный тур по Дагестану
Индивидуальный тур по Дагестану
Индивидуальный тур по Дагестану
Индивидуальный тур по Дагестану
Индивидуальный тур по Дагестану
Ближайшие даты:
17
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Что вас ожидает:

  • Маковые поля
  • Древний город Дербент
  • Крепость Нарын-кала
  • Экраноплан «Лунь»
  • Каспийское море
  • Самый длинный тоннель в России (4304 м)
  • Ирганайское водохранилище
  • Карадахская теснина
  • Хунзахский водопад Тобот
  • Матлас
  • Каменная чаша
  • Салтинский подземный водопад
  • Аул-призрак Гамсутль
  • Бархан Сарыкум
  • Сулакский каньон
  • Катание на катере по изумрудной воде каньона
  • Смотровые площадки в Дубках
  • Чиркейское водохранилище
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Составьте свою программу индивидуального тура по Дагестану вместе с нашим гидом. Мы выберем для вас самые интересные локации и достопримечательности, чтобы вы максимально прочувствовали кавказское гостеприимство, увидели красоту природы и древние памятники. Ждем вас в Дагестане!

Что вас ожидает:

Программа составляется с учетом ваших пожеланий. Вы можете побывать в крепости Нарын-Кала, полюбоваться Сулакским каньоном и прокатиться по нему на катере, увидеть Хунзахский водопад Тобот и Салтинский подземный водопад, заехать в древний город Дербент и насладиться видами смотровых площадок в Дубках. Выберите свой формат!

Важно знать:

  • Мы составим программу совместно с вами, учитывая ваши желания и предпочтения. Продолжительность тура зависит от количества выбранных локаций.
  • Обязательно свяжитесь с нами по указанному номеру, чтобы договорится о месте встречи и обсудить интересующие вас вопросы.
  • Стоимость зависит от количества человек в группе. Группа до 5 человек — 10000 рос. руб., группа 5 человек — 13000 рос. руб., группа 6-7 человек —15000 рос. руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида-водителя
  • Транспорт
Что не входит
  • Питание
  • Проживание
Место начала и завершения?
По договоренности с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 дня
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Обязательно свяжитесь с нами по указанному номеру
  • Чтобы договорится о месте встречи и обсудить интересующие вас вопросы
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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