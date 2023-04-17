Невероятные пейзажи, захватывающие дух ущелья и каньоны, древние руины и города — все это ждет вас в индивидуальном туре по Дагестану.
Воспользуйтесь уникальной возможностью посетить все основные достопримечательности, памятники культуры и природные объекты!
Воспользуйтесь уникальной возможностью посетить все основные достопримечательности, памятники культуры и природные объекты!
Ближайшие даты:
17
апр
апр
18
апр
апр
19
апр
апр
20
апр
апр
21
апр
апр
22
апр
апр
23
апр
апр
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Маковые поля
- Древний город Дербент
- Крепость Нарын-кала
- Экраноплан «Лунь»
- Каспийское море
- Самый длинный тоннель в России (4304 м)
- Ирганайское водохранилище
- Карадахская теснина
- Хунзахский водопад Тобот
- Матлас
- Каменная чаша
- Салтинский подземный водопад
- Аул-призрак Гамсутль
- Бархан Сарыкум
- Сулакский каньон
- Катание на катере по изумрудной воде каньона
- Смотровые площадки в Дубках
- Чиркейское водохранилище
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Составьте свою программу индивидуального тура по Дагестану вместе с нашим гидом. Мы выберем для вас самые интересные локации и достопримечательности, чтобы вы максимально прочувствовали кавказское гостеприимство, увидели красоту природы и древние памятники. Ждем вас в Дагестане!
Что вас ожидает:
Программа составляется с учетом ваших пожеланий. Вы можете побывать в крепости Нарын-Кала, полюбоваться Сулакским каньоном и прокатиться по нему на катере, увидеть Хунзахский водопад Тобот и Салтинский подземный водопад, заехать в древний город Дербент и насладиться видами смотровых площадок в Дубках. Выберите свой формат!
Важно знать:
- Мы составим программу совместно с вами, учитывая ваши желания и предпочтения. Продолжительность тура зависит от количества выбранных локаций.
- Обязательно свяжитесь с нами по указанному номеру, чтобы договорится о месте встречи и обсудить интересующие вас вопросы.
- Стоимость зависит от количества человек в группе. Группа до 5 человек — 10000 рос. руб., группа 5 человек — 13000 рос. руб., группа 6-7 человек —15000 рос. руб.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида-водителя
- Транспорт
- Что не входит
- Питание
- Проживание
- Место начала и завершения?
- По договоренности с гидом
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 дняБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Обязательно свяжитесь с нами по указанному номеру
- Чтобы договорится о месте встречи и обсудить интересующие вас вопросы
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Махачкалы
Индивидуальные
Дагестан
Выездные
Многодневные туры
Сулакский каньон
Природа и пейзажи
Популярные места
Бархан Сарыкум
Чиркейская ГЭС
Экраноплан «Лунь»
Каменная чаша
Похожие туры из Махачкалы
Авторский тур
4 дня 11 часов
Знакомство с Дагестаном - душевный тур All inclusive
Сообщается после бронирования
24 апр
29 апр
1 мая
8 мая
35 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня 4 часа
Авторский тур по Дагестану
Махачкала, улица Дахадаева, 136 (Джума-мечеть)
29 апр
6 мая
22 мая
28 мая
54 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Джип тур по Дагестану на 3 дня
По договоренности с туристами
21 апр
28 апр
5 мая
12 мая
29 000₽ за человека
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании