Недельный тур по Дагестану

Групповой тур в Махачкале
4.7
3 отзыва
На майский заезд применена скидка 10%.Разрушаем все стереотипы и влюбляем вас в Дагестан. В этой авторской программе собраны самые яркие по впечатлениям места этой республики.

Вы сможете увидеть главные достопримечательности Дагестана, отведать национальную кухню, познакомиться с кавказским гостеприимством и сделать много новых фотографий на память.
Недельный тур по Дагестану
Недельный тур по Дагестану
Недельный тур по Дагестану
Ближайшие даты:
4
мая
7
июн
12
июл
9
авг
13
сен
11
окт
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даты

Что вас ожидает:

Быт и культура Северного Кавказа
Быт и культура Северного Кавказа
Посетим древнейшие города и селения, знаменитые мечети, музеи, боевые крепости и многое другое
Национальная кухня
Национальная кухня
Попробуем кавказские блюда от лучших профессионалов
Уникальные природные объекты
Уникальные природные объекты
Нас ждет водопад Тобот, Карадахская теснина, Сулакский каньон и бархан Сарыкум

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Сулакский каньон и Бархан Сарыкум

Встречаем группу в аэропорту Уйташ г. Махачкала (до 12:00 мск) и выдвигаемся в сторону Сулакского каньона.

Первую остановку делаем на Чиркейском водохранилище.

Там вы начнете с упоением наполнять ваш фотоальбом, посвященный Дагестану, множеством красивых видов нетронутой природы.

После это мы поднимемся на смотровую площадку «Дубки» (высота в самой высокой точке 1920 метров над уровнем моря) и с высоты орлиного полета насладимся видами драгоценной жемчужины Дагестана — Сулакского каньона.

Покатаемся на быстроходных катерах.

Далее нас ждет вкуснейший обед свежевыловленной форелью в ресторане экокомплекса «Главрыба».

После небольшого отдыха отправляемся осматривать Бархан Сарыкум, удивительный и самый крупный в Европе песчаный бархан.

Именно здесь снимался легендарный фильм «Белое солнце пустыни».

Трансфер в Махачкалу.

Размещение в отеле.

Прибытие. Сулакский каньон и Бархан СарыкумПрибытие. Сулакский каньон и Бархан СарыкумПрибытие. Сулакский каньон и Бархан СарыкумПрибытие. Сулакский каньон и Бархан Сарыкум
2 день

Водопад Тобот и Матласская чаша

Завтрак в отеле.

Далее направляемся через Гимринский тоннель (самый длинный в России 4303м!) и красивейшее Ирганайское водохранилище изучать каньон Цолотль, который буквально раскалывает Хунзахское плато пополам.

В каньон низвергаются два водопада, образуемые реками Тобот и Итлятляр.

После посетим плато Матлас, которое располагается на высоте 1 800 метров над уровнем моря и знаменитую Матласскую каменную чашу — уникальное, фантастическое по красоте и энергетике место.

Обед в горах.

Переезд в Дербент.

Ночь в отеле 3*.

Водопад Тобот и Матласская чашаВодопад Тобот и Матласская чашаВодопад Тобот и Матласская чашаВодопад Тобот и Матласская чаша
3 день

Дербент

Утро начнется с завтрака в ресторане отеля.

Далее переезд на экскурсию в Цитадель Нарын-Кала и полное погружение в захватывающую историю крепости.

По окончании — прогулка по улочкам Старого города (магалам).

Вы увидите древнюю Джума- Мечеть (недавно внесенную в список Всемирного Наследия ЮНЕСКО), комплекс Девичьи Бани.

По окончании экскурсии великолепный национальный обед.

После обеда трансфер в отель и свободное время для желающих погулять по набережной, посетить Дербентский рынок.

ДербентДербентДербентДербент
4 день

Село Кубачи

После завтрака выезжаем на экскурсию в селение Кубачи, родину известных на весь мир мастеров -ювелиров и резчиков по дереву.

Особенно популярны здесь изделия из серебра, производство которых вы сможете увидеть лично на мастер-классе в доме у одного из местных жителей.

Пообедаем и послушаем интересные истории в гостях у кубачинцев.

Далее отправимся в Кала-Корейш — столицу крупнейшего средневекового феодального владения — Кайтагского уцмийства.

Между ними около 8 километров.

И вернемся в Дербент на ночевку.

Село КубачиСело КубачиСело КубачиСело Кубачи
5 день

Гуниб, Чох, Гамсутль

После сытного завтрака выезжаем на экскурсию по легендарному аулу Гуниб, чтобы прикоснуться к истории, связанной с Большой Кавказской войной.

Живописные окрестности Гуниба во все времена вдохновляли художников и поэтов, например, Айвазовского и Гамзатова.

Далее посетим памятник природы республиканского значения – подземный Салтинский водопад в период с 1 апреля по 1 октября (с октября по апрель данная экскурсия не проводится в виду отсутствия воды).

Далее мы проедем до села Чох, похожего на итальянский Позитано.

Здесь по-прежнему сохранилась традиционная для горцев архитектура, представленная ступенчатой застройкой крутых горных склонов.

Пообедаем в гостях у местных жителей и двинемся на встречу с известным аулом Гамсутль, расположенным на высоте почти 1500 м.

Желающих прикоснуться к неповторимой ауре заброшенного села ждет пеший подъем почти час.

Доехать на машине туда нельзя.

Ночь на базе отдыха «Орлиное гнездо» или другой в гостеприимный гостевой дом, либо в отеле 3* на равнине.

Гуниб, Чох, ГамсутльГуниб, Чох, ГамсутльГуниб, Чох, ГамсутльГуниб, Чох, Гамсутль
6 день

Карадахская теснина, Гоор, Кахиб

После вкусного завтрака отправляемся в Карадахскую теснину, называемую в народе «Воротами Чудес».

Уникальный природный памятник в скалах шириной от 2 до 5 метров и высотой 150 метров поразит вас смесью ужаса и восхищения.

Отойти от эмоций у вас будет время по дороге в Кахиб, один из древнейших аулов Дагестана.

Старый Кахиб-Бакдаб и его боевые башни датируются VIII-X веками.

Старый Кахиб был известен на всем Кавказе, как неприступная крепость.

Лишь однажды татаро-монголы прорвались туда.

После этого печального события горцы возвели прямо над пропастью у села дозорные башни и только один мост через каньон связывал Кахиб с миром.

Обед в гостях у горцев.

В 15 минутах езды находится еще одно заброшенное село — Гоор.

В 30 минутах от Гоора есть сад с горной речушкой, через которую перекинут старинный каменный мост.

Здесь расположен памятник истории IX века, старинная церковь Датуна, возведенная грузинскими миссионерами.

Возвращение в «Орлиное гнездо» или другой в гостеприимный гостевой дом, либо в отель 3* на равнине.

Карадахская теснина, Гоор, КахибКарадахская теснина, Гоор, КахибКарадахская теснина, Гоор, КахибКарадахская теснина, Гоор, Кахиб
7 день

Махачкала, отъезд

Ранний завтрак.

Трансфер в Махачкалу.

Посещение центра народных художественных промыслов, Джума Мечети, смотровой площадки Тарки-Тау, рынка и знакомство с интересной историей молодого города (Махачкале нет и 200 лет).

Трансфер в аэропорт.

Вылет домой (после 18:00).

Махачкала, отъездМахачкала, отъездМахачкала, отъездМахачкала, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

стандарт
стандартный двухместный номер (две кровати)
Взрослый на основном месте67 300
Ребёнок 5—8 лет на основном месте68 800
Ребёнок 5—8 лет на дополнительном месте47 200
Ребёнок 9—16 лет на основном месте67 300
Ребёнок 9—16 лет на дополнительном месте57 300
одноместный номер с большой кроватью
Взрослый на основном месте84 700
Ребёнок 8 лет на дополнительном месте47 300
Ребёнок 9—16 лет на дополнительном месте57 300
стандартный двухместный номер с большой кроватью
Взрослый на основном месте67 300
Одноместное размещение84 700
Ребёнок 5—8 лет на основном месте68 800
Ребёнок 5—8 лет на дополнительном месте47 200
Ребёнок 9—16 лет на основном месте67 300
Ребёнок 9—16 лет на дополнительном месте57 300

Размещение стандарт:

  • в г. Дербент —Океан и другие аналогичной категории;
  • в г. Махачкале —Капитал, Адмирал, Петровск, Меридиан и другие аналогичной категории;
  • в аулах —база отдыха «Орлиное гнездо» или другой гостевой дом, либо в отеле 3* на равнине.

Указаны возможные варианты размещения. Указанные объекты размещения могут быть заменены на аналогичные по решению туроператора.

Варианты проживания

Гостиница «Океан», г. Дербент

3 ночи

Трехзвездочный гостиничный комплекс «Океан» представляет собой небольшой отель, с уникальным стилем. Постройки напоминают современные западные отели. Выгодное расположение коттеджных домиков с выходом на террасу с видом на море.

Своим гостям отель готов предложить весь перечень услуг:

15 — метровый бассейн, массажный кабинет, кафе-бар, кафе на пляже, ресторан — банкетный зал, коттеджные домики, номера класса евро — люкс, стандартные номера, смотровую башню. В гостинице предоставляются услуги прачечной и гладильной комнаты. Имеется высокоскоростное интернет-соединение с беспроводной раздачей Wi-Fi.

Гостиница «Океан», г. ДербентГостиница «Океан», г. ДербентГостиница «Океан», г. ДербентГостиница «Океан», г. ДербентГостиница «Океан», г. Дербент

Capital, г. Махачкала

1 ночь

Отель Capital расположен в Махачкале. Стойка регистрации работает круглосуточно. Предоставляются услуги консьержа. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi. В ресторане подают блюда итальянской кухни. На территории отеля обустроена бесплатная частная парковка.

Во всех номерах отеля установлен телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. В распоряжении гостей собственная ванная комната с душем и халатами, а также гостиный уголок. Из некоторых номеров отеля Capital открывается вид на море. Гости могут отдохнуть на балконе. Во всех номерах установлены кондиционер и письменный стол.

Capital, г. МахачкалаCapital, г. МахачкалаCapital, г. МахачкалаCapital, г. МахачкалаCapital, г. МахачкалаCapital, г. Махачкала

Меридиан, Махачкала

1 ночь

Отель "Меридиан" находится в Махачкале в 40 км. от Международного аэропорта Махачкала. Это идеальное место для вашего отдыха. Расположен всего в 10 минутах пешком от берега моря, вы сможете насладиться приятными прогулками вдоль пляжа и купанием под ласковыми лучами солнца. В каждой комнате отеля есть все необходимое для комфортного проживания.

Особенно приятно знать, что в жаркие летние дни вас будет ждать кондиционер, который подарит вам прохладу и свежесть. А чтобы вы не скучали вечером, мы предусмотрели телевизор в каждой комнате - отличная возможность отдохнуть и насладиться просмотром любимых фильмов. Отель "Меридиан" - это сочетание комфорта, отличного сервиса и близости к морю. Каждое утро для гостей сервируют завтраки. На всей территории работает бесплатный Wi-Fi. В отеле вы найдете все, чтобы провести невероятные моменты семейного отдыха или романтический уикенд вдвоем.

Меридиан, МахачкалаМеридиан, МахачкалаМеридиан, МахачкалаМеридиан, МахачкалаМеридиан, Махачкала

Туристическая база «Орлиное Гнездо»

2 ночи

К услугам отдыхающих одноместные, двухместные и трехместные номера категории люкс, полу-люкс и эконом класса, бар, кафе, тренажерный зал, спортивные площадки, бильярд, бесплатный Wi-Fi интернет и спутниковое телевидение

Туристическая база «Орлиное Гнездо»Туристическая база «Орлиное Гнездо»Туристическая база «Орлиное Гнездо»Туристическая база «Орлиное Гнездо»Туристическая база «Орлиное Гнездо»Туристическая база «Орлиное Гнездо»

Отель 3* на равнине

2 ночи

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы
  • Размещение 6 ночей в гостиницах уровня 3
  • Питание: 6 завтраков в гостиницах, обеды по маршруту
  • Экскурсионное обслуживание
  • Билеты в музеи и на тур. объекты
  • Прогулка на катере в Сулакском каньоне
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Махачкала и обратно
  • Питание, не указанное в программе (ужины)
  • Индивидуальный трансфер - 1 900 руб. /чел
  • Доп. ночи в начале тура - 6 000 руб. /чел
  • Доп. ночи после тура - 6 000 руб. /чел
  • Обед в последний день - 1 200 руб. /чел
Место начала и завершения?
г. Махачкала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

На территории северокавказских регионов действует медицинский полис ОМС.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Во сколько и откуда начинается маршрут?

Встречаем группу в аэропорту Уйташ г. Махачкала (до 12:00 мск).

На выходе из здания для прибывших пассажиров, на улице. Гостей встречают с табличкой "Недельный тур по Дагестану": гид и сопровождающий на протяжении всего маршрута.

Трансферы по маршруту — автобус туристического класса 12-20 мест/минивэн/легковой автомобиль.

Какие есть особенности организации тура в период Рамадана?

Месяц Рамадан в 2024 году будет проходить с 11 марта по 9 апреля. В этот период не будут проводиться массовые развлекательные мероприятия, а также не все точки питания будут работать (преимущественно в горах). Просим туристов отнестись с понимаем и придерживаться правил нахождения в мусульманских республиках.

В Чечне рестораны не работают. В Дагестане тоже бывают проблемы с ресторанами и отелями, хотя проблема не такая острая, как в Чечне.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Е
13 апр 2024
Огромное спасибо Большой Стране и принимающей стороне в Дагестане за прекрасный тур! Ездили в апреле 2024 года. Все отлично! Красивая природа, вкусная еда, интересные экскурсии! В начале апреля поток туристов не большой, поэтому путешествие обошлось без суеты, можно было спокойно любоваться природой и городами. Большое спасибо гиду-водителю Самиру, гидам Назиру, обоим Магомедам, Шамилю, Ибрагиму за интересные, познавательные экскурсии, за любовь к своему делу и к своему краю, которая передалась и нам!
Огромное спасибо Большой Стране и принимающей стороне в Дагестане за прекрасный тур! Ездили в апреле 2024Огромное спасибо Большой Стране и принимающей стороне в Дагестане за прекрасный тур! Ездили в апреле 2024Огромное спасибо Большой Стране и принимающей стороне в Дагестане за прекрасный тур! Ездили в апреле 2024Огромное спасибо Большой Стране и принимающей стороне в Дагестане за прекрасный тур! Ездили в апреле 2024Огромное спасибо Большой Стране и принимающей стороне в Дагестане за прекрасный тур! Ездили в апреле 2024Огромное спасибо Большой Стране и принимающей стороне в Дагестане за прекрасный тур! Ездили в апреле 2024Огромное спасибо Большой Стране и принимающей стороне в Дагестане за прекрасный тур! Ездили в апреле 2024Огромное спасибо Большой Стране и принимающей стороне в Дагестане за прекрасный тур! Ездили в апреле 2024Огромное спасибо Большой Стране и принимающей стороне в Дагестане за прекрасный тур! Ездили в апреле 2024
М
30 авг 2023
Потрясающее путешествие, пролетевшее в одно мгновение. Огромное количество ярких эмоций. Завораживающая красота Дагестана и общение с потрясающими людьми оставили только отличное впечатление.
Особая благодарность гиду Самиру за великолепное проведение тура.
М
20 авг 2023
Выражаю огромную благодарность компании Эльгас за организацию тура, а в частности гида Самира за увлекательное недельное путешествие по Дагестану.
Получил огромное удовольствие, гиду огромное уважение и мои сердечные пожелания успехов в дальнейшем. Очень интересные истории,ответы на вопросы и ненавязчивые рассказы про Дагестана.
Приятно удивили номера в отелях (но не в Махачкале!) и гостеприимные жители.
Конечно есть минусы, последний день очень смазал общее впечатление. Считаю нужно менять программу последнего дня, но это мое личное мнение.
В отеле в Махачкале были проблемы с питанием по талонам, а так же данный отель имеет проблемы с кондиционерами.
Выражаю огромную благодарность компании Эльгас за организацию тура, а в частности гида Самира за увлекательное недельное путешествие по Дагестану.Выражаю огромную благодарность компании Эльгас за организацию тура, а в частности гида Самира за увлекательное недельное путешествие по Дагестану.Выражаю огромную благодарность компании Эльгас за организацию тура, а в частности гида Самира за увлекательное недельное путешествие по Дагестану.Выражаю огромную благодарность компании Эльгас за организацию тура, а в частности гида Самира за увлекательное недельное путешествие по Дагестану.Выражаю огромную благодарность компании Эльгас за организацию тура, а в частности гида Самира за увлекательное недельное путешествие по Дагестану.Выражаю огромную благодарность компании Эльгас за организацию тура, а в частности гида Самира за увлекательное недельное путешествие по Дагестану.Выражаю огромную благодарность компании Эльгас за организацию тура, а в частности гида Самира за увлекательное недельное путешествие по Дагестану.Выражаю огромную благодарность компании Эльгас за организацию тура, а в частности гида Самира за увлекательное недельное путешествие по Дагестану.Выражаю огромную благодарность компании Эльгас за организацию тура, а в частности гида Самира за увлекательное недельное путешествие по Дагестану.Выражаю огромную благодарность компании Эльгас за организацию тура, а в частности гида Самира за увлекательное недельное путешествие по Дагестану.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Алексей Геннадьевич!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что произошла такая ситуация с экскурсией в последний день, питанием и проживанием во время тура. Мы обязательно передадим ваш отзыв коллегам в регионе для улучшения качества организации тура в целом. Проведем работу.

Надеемся, что несмотря на эти недочеты вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!

Тур входит в следующие категории Махачкалы

Можно с детьмиВсе туры7-дневные турыНа автобусе

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