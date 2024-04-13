Вы сможете увидеть главные достопримечательности Дагестана, отведать национальную кухню, познакомиться с кавказским гостеприимством и сделать много новых фотографий на память.
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Прибытие. Сулакский каньон и Бархан Сарыкум
Встречаем группу в аэропорту Уйташ г. Махачкала (до 12:00 мск) и выдвигаемся в сторону Сулакского каньона.
Первую остановку делаем на Чиркейском водохранилище.
Там вы начнете с упоением наполнять ваш фотоальбом, посвященный Дагестану, множеством красивых видов нетронутой природы.
После это мы поднимемся на смотровую площадку «Дубки» (высота в самой высокой точке 1920 метров над уровнем моря) и с высоты орлиного полета насладимся видами драгоценной жемчужины Дагестана — Сулакского каньона.
Покатаемся на быстроходных катерах.
Далее нас ждет вкуснейший обед свежевыловленной форелью в ресторане экокомплекса «Главрыба».
После небольшого отдыха отправляемся осматривать Бархан Сарыкум, удивительный и самый крупный в Европе песчаный бархан.
Именно здесь снимался легендарный фильм «Белое солнце пустыни».
Трансфер в Махачкалу.
Размещение в отеле.
Водопад Тобот и Матласская чаша
Завтрак в отеле.
Далее направляемся через Гимринский тоннель (самый длинный в России 4303м!) и красивейшее Ирганайское водохранилище изучать каньон Цолотль, который буквально раскалывает Хунзахское плато пополам.
В каньон низвергаются два водопада, образуемые реками Тобот и Итлятляр.
После посетим плато Матлас, которое располагается на высоте 1 800 метров над уровнем моря и знаменитую Матласскую каменную чашу — уникальное, фантастическое по красоте и энергетике место.
Обед в горах.
Переезд в Дербент.
Ночь в отеле 3*.
Дербент
Утро начнется с завтрака в ресторане отеля.
Далее переезд на экскурсию в Цитадель Нарын-Кала и полное погружение в захватывающую историю крепости.
По окончании — прогулка по улочкам Старого города (магалам).
Вы увидите древнюю Джума- Мечеть (недавно внесенную в список Всемирного Наследия ЮНЕСКО), комплекс Девичьи Бани.
По окончании экскурсии великолепный национальный обед.
После обеда трансфер в отель и свободное время для желающих погулять по набережной, посетить Дербентский рынок.
Село Кубачи
После завтрака выезжаем на экскурсию в селение Кубачи, родину известных на весь мир мастеров -ювелиров и резчиков по дереву.
Особенно популярны здесь изделия из серебра, производство которых вы сможете увидеть лично на мастер-классе в доме у одного из местных жителей.
Пообедаем и послушаем интересные истории в гостях у кубачинцев.
Далее отправимся в Кала-Корейш — столицу крупнейшего средневекового феодального владения — Кайтагского уцмийства.
Между ними около 8 километров.
И вернемся в Дербент на ночевку.
Гуниб, Чох, Гамсутль
После сытного завтрака выезжаем на экскурсию по легендарному аулу Гуниб, чтобы прикоснуться к истории, связанной с Большой Кавказской войной.
Живописные окрестности Гуниба во все времена вдохновляли художников и поэтов, например, Айвазовского и Гамзатова.
Далее посетим памятник природы республиканского значения – подземный Салтинский водопад в период с 1 апреля по 1 октября (с октября по апрель данная экскурсия не проводится в виду отсутствия воды).
Далее мы проедем до села Чох, похожего на итальянский Позитано.
Здесь по-прежнему сохранилась традиционная для горцев архитектура, представленная ступенчатой застройкой крутых горных склонов.
Пообедаем в гостях у местных жителей и двинемся на встречу с известным аулом Гамсутль, расположенным на высоте почти 1500 м.
Желающих прикоснуться к неповторимой ауре заброшенного села ждет пеший подъем почти час.
Доехать на машине туда нельзя.
Ночь на базе отдыха «Орлиное гнездо» или другой в гостеприимный гостевой дом, либо в отеле 3* на равнине.
Карадахская теснина, Гоор, Кахиб
После вкусного завтрака отправляемся в Карадахскую теснину, называемую в народе «Воротами Чудес».
Уникальный природный памятник в скалах шириной от 2 до 5 метров и высотой 150 метров поразит вас смесью ужаса и восхищения.
Отойти от эмоций у вас будет время по дороге в Кахиб, один из древнейших аулов Дагестана.
Старый Кахиб-Бакдаб и его боевые башни датируются VIII-X веками.
Старый Кахиб был известен на всем Кавказе, как неприступная крепость.
Лишь однажды татаро-монголы прорвались туда.
После этого печального события горцы возвели прямо над пропастью у села дозорные башни и только один мост через каньон связывал Кахиб с миром.
Обед в гостях у горцев.
В 15 минутах езды находится еще одно заброшенное село — Гоор.
В 30 минутах от Гоора есть сад с горной речушкой, через которую перекинут старинный каменный мост.
Здесь расположен памятник истории IX века, старинная церковь Датуна, возведенная грузинскими миссионерами.
Возвращение в «Орлиное гнездо» или другой в гостеприимный гостевой дом, либо в отель 3* на равнине.
Махачкала, отъезд
Ранний завтрак.
Трансфер в Махачкалу.
Посещение центра народных художественных промыслов, Джума Мечети, смотровой площадки Тарки-Тау, рынка и знакомство с интересной историей молодого города (Махачкале нет и 200 лет).
Трансфер в аэропорт.
Вылет домой (после 18:00).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|стандарт
|стандартный двухместный номер (две кровати)
|Взрослый на основном месте
|67 300
|Ребёнок 5—8 лет на основном месте
|68 800
|Ребёнок 5—8 лет на дополнительном месте
|47 200
|Ребёнок 9—16 лет на основном месте
|67 300
|Ребёнок 9—16 лет на дополнительном месте
|57 300
|одноместный номер с большой кроватью
|Взрослый на основном месте
|84 700
|Ребёнок 8 лет на дополнительном месте
|47 300
|Ребёнок 9—16 лет на дополнительном месте
|57 300
|стандартный двухместный номер с большой кроватью
|Взрослый на основном месте
|67 300
|Одноместное размещение
|84 700
|Ребёнок 5—8 лет на основном месте
|68 800
|Ребёнок 5—8 лет на дополнительном месте
|47 200
|Ребёнок 9—16 лет на основном месте
|67 300
|Ребёнок 9—16 лет на дополнительном месте
|57 300
Размещение стандарт:
- в г. Дербент —Океан и другие аналогичной категории;
- в г. Махачкале —Капитал, Адмирал, Петровск, Меридиан и другие аналогичной категории;
- в аулах —база отдыха «Орлиное гнездо» или другой гостевой дом, либо в отеле 3* на равнине.
Указаны возможные варианты размещения. Указанные объекты размещения могут быть заменены на аналогичные по решению туроператора.
Варианты проживания
Гостиница «Океан», г. Дербент
Трехзвездочный гостиничный комплекс «Океан» представляет собой небольшой отель, с уникальным стилем. Постройки напоминают современные западные отели. Выгодное расположение коттеджных домиков с выходом на террасу с видом на море.
Своим гостям отель готов предложить весь перечень услуг:
15 — метровый бассейн, массажный кабинет, кафе-бар, кафе на пляже, ресторан — банкетный зал, коттеджные домики, номера класса евро — люкс, стандартные номера, смотровую башню. В гостинице предоставляются услуги прачечной и гладильной комнаты. Имеется высокоскоростное интернет-соединение с беспроводной раздачей Wi-Fi.
Capital, г. Махачкала
Отель Capital расположен в Махачкале. Стойка регистрации работает круглосуточно. Предоставляются услуги консьержа. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi. В ресторане подают блюда итальянской кухни. На территории отеля обустроена бесплатная частная парковка.
Во всех номерах отеля установлен телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. В распоряжении гостей собственная ванная комната с душем и халатами, а также гостиный уголок. Из некоторых номеров отеля Capital открывается вид на море. Гости могут отдохнуть на балконе. Во всех номерах установлены кондиционер и письменный стол.
Меридиан, Махачкала
Отель "Меридиан" находится в Махачкале в 40 км. от Международного аэропорта Махачкала. Это идеальное место для вашего отдыха. Расположен всего в 10 минутах пешком от берега моря, вы сможете насладиться приятными прогулками вдоль пляжа и купанием под ласковыми лучами солнца. В каждой комнате отеля есть все необходимое для комфортного проживания.
Особенно приятно знать, что в жаркие летние дни вас будет ждать кондиционер, который подарит вам прохладу и свежесть. А чтобы вы не скучали вечером, мы предусмотрели телевизор в каждой комнате - отличная возможность отдохнуть и насладиться просмотром любимых фильмов. Отель "Меридиан" - это сочетание комфорта, отличного сервиса и близости к морю. Каждое утро для гостей сервируют завтраки. На всей территории работает бесплатный Wi-Fi. В отеле вы найдете все, чтобы провести невероятные моменты семейного отдыха или романтический уикенд вдвоем.
Туристическая база «Орлиное Гнездо»
К услугам отдыхающих одноместные, двухместные и трехместные номера категории люкс, полу-люкс и эконом класса, бар, кафе, тренажерный зал, спортивные площадки, бильярд, бесплатный Wi-Fi интернет и спутниковое телевидение
Отель 3* на равнине
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы
- Размещение 6 ночей в гостиницах уровня 3
- Питание: 6 завтраков в гостиницах, обеды по маршруту
- Экскурсионное обслуживание
- Билеты в музеи и на тур. объекты
- Прогулка на катере в Сулакском каньоне
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Махачкала и обратно
- Питание, не указанное в программе (ужины)
- Индивидуальный трансфер - 1 900 руб. /чел
- Доп. ночи в начале тура - 6 000 руб. /чел
- Доп. ночи после тура - 6 000 руб. /чел
- Обед в последний день - 1 200 руб. /чел
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
На территории северокавказских регионов действует медицинский полис ОМС.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Во сколько и откуда начинается маршрут?
Встречаем группу в аэропорту Уйташ г. Махачкала (до 12:00 мск).
На выходе из здания для прибывших пассажиров, на улице. Гостей встречают с табличкой "Недельный тур по Дагестану": гид и сопровождающий на протяжении всего маршрута.
Трансферы по маршруту — автобус туристического класса 12-20 мест/минивэн/легковой автомобиль.
Какие есть особенности организации тура в период Рамадана?
Месяц Рамадан в 2024 году будет проходить с 11 марта по 9 апреля. В этот период не будут проводиться массовые развлекательные мероприятия, а также не все точки питания будут работать (преимущественно в горах). Просим туристов отнестись с понимаем и придерживаться правил нахождения в мусульманских республиках.
В Чечне рестораны не работают. В Дагестане тоже бывают проблемы с ресторанами и отелями, хотя проблема не такая острая, как в Чечне.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Особая благодарность гиду Самиру за великолепное проведение тура.
Получил огромное удовольствие, гиду огромное уважение и мои сердечные пожелания успехов в дальнейшем. Очень интересные истории,ответы на вопросы и ненавязчивые рассказы про Дагестана.
Приятно удивили номера в отелях (но не в Махачкале!) и гостеприимные жители.
Конечно есть минусы, последний день очень смазал общее впечатление. Считаю нужно менять программу последнего дня, но это мое личное мнение.
В отеле в Махачкале были проблемы с питанием по талонам, а так же данный отель имеет проблемы с кондиционерами.
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что произошла такая ситуация с экскурсией в последний день, питанием и проживанием во время тура. Мы обязательно передадим ваш отзыв коллегам в регионе для улучшения качества организации тура в целом. Проведем работу.
Надеемся, что несмотря на эти недочеты вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!