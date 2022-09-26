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Встреча. Махачкала
Мы встретим вас в аэропорту или на ж/д вокзале Махачкалы и сразу же отвезем в гостиницу.
У вас будет возможность посвятить вечер прогулке по этому прекрасному городу.
Вечером мы восстановим свои силы и после вкусного ужина отдохнем перед невероятно насыщенным туром.
Проживание: гостиница 3*, г. Махачкала.
Питание: ужин в гостинице.
Групповой трансфер с 9:00 до 19:00 к месту размещения.
Автомобильная часть маршрута: 17 км.
Бархан Сарыкум. Сулакский каньон. Прогулка на катере
Начнем утро встречей солнца на золотом бархане, и день будет великолепным!
Для начала, посетим один из самых глубоких каньонов мира — Сулакский.
Встаньте на край обзорной площадки и загляните в головокружительную пропасть — этих мгновений вам не забыть!
Прокатимся по каньону, насладимся невероятными видами.
А потом можно искупаться в огромном живописном Чиркейском водохранилище и зарядиться бодростью на весь день.
Ну а вечером мы приедем в наш гостеприимный дом, где нас ждет вкуснейший ужин.
Проживание: гостевой дом, аул Гоцатль, с удобствами на блок.
Питание: завтрак в гостинице, обед на маршруте, ужин в гостевом доме.
Перепад высот: 900 м. Пешая часть маршрута: 1-2 км. Автомобильная часть маршрута: 213 км.
Хунзахское плато. Водопад Тобот. Матлас. Каменная чаша. Зиплайн
Хунзахское плато — одна из наиболее посещаемых достопримечательностей Дагестана.
Это удивительно: ехать по абсолютно равнинной территории и внезапно оказаться на берегу огромного каньона, в который низвергаются сразу несколько водопадов, рассыпающихся мелкими брызгами еще в воздухе.
На плато находятся множество памятников истории — Аранинская крепость, несколько древних селений, сохранивших свою самобытность.
Здесь же, на плато, расположилось небольшое селение — Цада — родина Расула Гамзатова, памятник «Белые журавли».
Далее нас ждет Матлас со своим экстрим-парком, где мы прокатимся на зиплайне.
И еще одно не менее интересное место мы посетим сегодня — Каменная чаша.
Но вот открывается небольшой проход среди скал, заходим туда, и перед нами — чудо!
Проживание: гостевой дом, аул Гоцатль, с удобствами на блок.
Питание: завтрак в гостевом доме, обед на маршруте, ужин в гостевом доме.
Перепад высот: 1800 м. Пешая часть маршрута: 1-3 км. Автомобильная часть маршрута: 330 км.
Рафтинг. Селения Кахиб и Гоор
Сегодня утром, после сытного завтрака, нас ждет спуск по реке Кара-Койсу.
Получив заряд адреналина и бодрости, отправимся в горы Дагестана, где стоит древняя христианская церковь IX- X вв., и в страну башен — селения Кахиб и Гоор.
Кахиб настолько неприступен, что за 13 веков был захвачен всего один раз!
Вы не сразу заметите селение, и только присмотревшись, различите дома и улочки.
Настоящая страна башен, Гоор, словно прилепился на краю обрыва, с которого открываются невероятные виды!
Проживание: гостевой дом, аул Гоцатль, с удобствами на блок.
Питание: завтрак в гостевом доме, обед на маршруте, ужин в гостевом доме.
Перепад высот: 1775 м. Пешая часть маршрута: 3-5 км. Автомобильная часть маршрута: 359 км.
Катание на сапах по Ирганайскому водохранилищу
Сегодня мы прокатимся на сапах по Ирганайскому водохранилищу, отправимся к самому мощному водопаду России — Чирхалю (Чвахило).
Водопад на реке Ойсор в Чародинском районе республики Дагестан — Чирхалю — находится высоко в горах, и поэтому относится к числу пульсирующих водопадов.
Водопад Чвахило возник на месте огромного ледника, который образовался ещё в ледниковую эпоху.
Водопад находится на территории заказника «Чародинский», отнесен к природным памятникам Дагестана и охраняется законом.
Проживание: гостевой дом, аул Гоцатль, с удобствами на блок.
Питание: завтрак в гостевом доме, обед на маршруте, ужин в гостевом доме.
Перепад высот: 2140 м. Пешая часть маршрута: 4 км. Автомобильная часть маршрута: 380 км.
Подъем на лошадях в Гамсутль. Перевал Кумух
После завтрака нас вновь ждут невероятные приключения.
Сегодня мы поднимемся к Мачту-Пикчу Дагестана на лошадях, село-призрак на вершине Гамсутльмеэра, аул вечного покоя, неразгаданных тайн и неземной красоты — это Гамсутль!
Дальше мы меняем лошадей на джипы и продолжаем свое путешествие.
Сегодня нас ждет наполненный впечатляющими красотами перевал через аул Кумух.
Проживание: в гостевом доме Гнездо Солнца.
Питание: завтрак в гостевом доме, обед на маршруте, ужин в гостевом доме.
Перепад высот: 1600 м. Конная часть маршрута: 2-3 часа. Автомобильная часть маршрута: около 300 км.
Аул Филя. Лунь. Дербент
После завтрака отправляемся к прекрасному водопаду.
В центральной части небольшой речушки Чогьар кам, одного из многочисленных притоков Самура, располагается уступ высотой 25 метров, где образовался восхитительный водопад — это природный памятник села.
Находится он в нескольких километрах к югу от села Зрых.
Малоизвестный природный памятник находится на окраине Хрюгского леса.
Филя расположен на южных склонах Самурского хребта, на уровне высоты 1150 метров, прямо под гребнем.
Отсюда открывается роскошный вид пейзажей Самурской долины и Магарамхюрской предгорной плоскости.
Вечером полюбуемся закатом на побережье рядом с экранопланом Лунь.
Проживание: в гостевом доме Гнездо Солнца / г. Дербент отель 3*.
Питание: завтрак в гостевом доме, обед на маршруте, ужин в гостинице.
Перепад высот: 2100 м. Пешая часть маршрута: 2-3 часа. Автомобильная часть маршрута: 170 км.
Прогулка по Дербенту. Отъезд
Дербент недаром означает «Связанные врата» — город периода бронзы, объект всемирного наследия ЮНЕСКО.
Он поместился на 2-3 км полосы побережья Каспийского моря!
Старейшая в России Джума-мечеть, армянский храм Всеспасителя и синагога мирно уживаются здесь.
В Старом городе за мощнейшей двойной стеной длиной 3,6 км, шедевром фортификации, стоит крепость Нарын-Кала — верный страж Дербента в течение 1,5 тыс. лет!
Огромный внутренний двор хранит термы, руины строений, подземное помещение в виде креста — самый ранний христианский храм IV-V вв.
Вас поразит колоссальность цитадели.
Питание: завтрак в гостинице.
Групповой трансфер после экскурсии, ориентировочное время прибытия в г. Махачкала около 17:00.
Пешая часть маршрута: 3-5 км. Автомобильная часть маршрута: 108 км.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах в 2, 3-местных номерах со всеми удобствами, в гостевых домах в 2,3-местных комнатах с удобствами на блок.
Цена указана на одного туриста, при условии, что в туре 3-4 человека! Если вас больше или меньше — цены будут пересчитаны.
- при группе 1 человек — 284 600 руб. /чел.;
- при группе 2 человека — 184 500 руб. /чел.;
- при группе 3 человека — 153 300 руб. /чел.;
- при группе 4 человека — 137 700 руб. /чел.
Для детей до 10 лет действуют скидка — 5%.
Скидка для пенсионеров — 5%.
Варианты проживания
Гостевой дом
Проживание в гостевых домах в 2,3-местных комнатах с удобствами на блок
Гостиница 3*, г. Махачкала
Проживание в гостиницах в 2, 3-местных номерах со всеми удобствами.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер аэропорт - гостиница - аэропорт
- Проживание в гостиницах в 2 - / 3-местных номерах со всеми удобствами, в гостевых домах
- Транспортное обслуживание на маршруте
- Услуги гида-экскурсовода
- Питание: завтраки, ужины и обеды на маршруте
- Входные билеты в объекты культуры и отдыха по программе тура и экосборы
- Мастер-классы
- Прогулка на катере
- Катание по водохранилищу на сапе и катере
- Подъем на лошади в высокогорный аул
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Махачкала и обратно
- Индивидуальный трансфер
- Входные билеты в объекты культуры и отдыха вне программы тура
- Доплата за одноместное размещение - 9 400 руб. /весь период тура
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- удобная одежда и наряди для фотосессий;
- удобная спортивная туристическая обувь по сезону (не путать с кедами и балетками);
- личная аптечка и средство от укусов насекомых (при необходимости);
- плащ-дождевик;
- солнцезащитные очки и крем;
- непромокаемая ветрозащитная куртка и теплая одежда для подъема в горы;
- купальники.
Просьба не брать с собой излишне декольтированную одежду, шорты не должны быть выше колена, мужчинам обходиться лёгкими спортивными штанами. Женщинам рекомендуется взять платье, длиной до колен с закрытыми плечами для прогулок, экскурсий и переездов.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам
Входит ли страховка в стоимость тура?
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Где начинается и заканчивается тур?
Место и время приезда: г. Махачкала, аэропорт или ж/д вокзал, с 9:00 до 19:00.
Место и время отъезда: г. Махачкала, рекомендуемое время вылета — от 18:00 и позже.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Красивые горы, вкусная еда, хороший гид, новые эмоции.
Нас было 2-ое в группе, поэтому мы никуда не торопились, могли насладиться видами. Водитель очень аккуратный, ни разу не укачало).
Что очень понравились - форелевое хозяйство, водопад Тобот, страна Башен со своими видами и Самурский парк.
Еда и проживание в гостевом доме на 5+.
Еда и проживание в гостинице Апельсин в Дербенте на 3-4. Был неприятный запах в номере, не было горячей воды и не понравился ближайший ресторан, где были оплачены завтраки. Но мы договорились с гидом и поменяли ресторан, за что ему спасибо.
Отдельная наша благодарность нашему гиду Абдуле! Так вышло что нам попался такой вот добропорядочный, честный и профессиональный гид, впечатления произвёл очень хорошее, на него всегда можно положиться:) P.S. Спасибо тебе за помощь в поиске временного убежища после окончания тура для ожидания своего рейса;)
Теперь немного дёгтя в бочку с мёдом:)
Будьте готовы к местным туалетам - иногда там нет туалетной бумаги, руки моются водой, если вас это приводит в культурный шок, рекомендую брать с собой туалетную бумагу. Об этом нас не предупредили. В целом ничего страшного, местные жители уже знают об этой особенности и в гостевых домах и гостинницах вы спокойно найдёте туалетную бумагу.
Программа тура ОЧЕНЬ активная и будьте готовы сильно устать к окончанию тура от постоянных поездок, перепад высот и температур. Так что люди со слабым здоровьем (особенно если имеете сердечно-сосудистые заболевания) - будьте осторожны. Желательно иметь с собой в аптечке таблетки от укачивания если вас укачивает в дороге. В любом случае с организаторами можно договориться о более щадащих условиях и это хорошо.
Также отмечу что один раз нас повели кататься на катерах без спасательных желетов. В целом поездка прошла без курьёзов, да и катеру так просто не перевернуться на воде, это ещё постараться надо, выпасть тоже непросто - волн почти нет, борта высокие, но всё равно этот момент смутил. Были другие катера с пассажирами в жилетах и без. Такое ощущение что либо нет снаряжения, либо нет консенсуса по вопросу о безопасности. Возможно это на совсести исключительно развозчиков, но в таком случае лучше им лишний раз напоминать что безопасность важнее.
Больше даже не знаю к чему придраться, в остальном всё было на высоте, спасибо за незабываемый отдых!:)
Спасибо за то что доверили нам организацию своего отдыха и за такой подробный отзыв! Он будет очень полезен для будущих туристов! По данным замечаниям, передадим информацию нашим коллегам в регионе. Будем рады в будущем организовать для Вас путешествие и в другие регионы России, у нас в запасе еще много туров на любой вкус!