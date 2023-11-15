Вас ждут перевалы, много-много гор, танцы, конкурсы и песни! Будет Гамсутль и Кахиб с Гоор, Чох и Гуниб, Сулак и водопады, ведь нас ждёт Дагестан! За 4 дня нашего путешествия мы увидим самые «вкусные» локации Дагестана.
Будем ночевать в горных гостевых домах, чтобы прочувствовать дух народов Дагестана, где говорят на 40 языках, 14 из которых – официальные.
Нас ждут водопады, высокогорные водохранилища, вкусная национальная еда и пикники среди потрясающих пейзажей.
мая
мая
мая
июн
июн
июл
авг
даты
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча группы. Сулакский Каньон
До 12:00 встреча в аэропорту г. Махачкала.
Выезд на Сулакский Каньон в Дагестан.
Обед в ресторане на одном из лучших форелевых хозяйств Дагестана.
Сулакский каньон – один из самых красивых в мире и самый глубокий каньон в Европе.
По глубине превосходит даже Гранд-Каньон в Аризоне.
Со смотровой площадки в п. Дубки полюбуемся на бирюзовые воды Сулака, насладимся красотой и силой Сулакского каньона. Далее наш путь лежит в село Зубутли.
Спуск в с. Зубутли и катание на катере за доп. плату.
Чиркейская Гидроэлектростанция, которую мы увидим по пути, самая мощная на Северном Кавказе.
Выше нее в России только плотина Саяно-Шушенской гидростанции.
Впечатляет сочетание природы и рукотворных строений ГЭС!
Свободное время.
Заселение в гостевой дом.
Ужин.
Село призрак Гамсутль, аул Гуниб, Салтинский водопад
Завтрак.
Переезд в легендарный горный аул Гуниб.
Это настоящий музей под открытым небом, естественный горно-ботанический сад со своим микроклиматом, растительным и животным миром.
С селением Гуниб связана история Кавказской войны.
Именно здесь закончилась Большая Кавказская война, когда в 1859 году имам Шамиль сдался в плен генералу Барятинскому.
Окрестности рокового аула вдохновляли Айвазовского и других художников.
Во время экскурсии в Гунибский краеведческий музей вы познакомитесь не только с историей села и бытом жителей Гуниба, увидите редкие экспонаты: стол, за которым завтракал император Александр II, когда посетил Гуниб в 1871 году и медицинские инструменты Николая Ивановича Пирогова, который принимал участие в Кавказской войне, но и можно будет почувствовать себя настоящим горцем или горянкой и сделать красивые фото в национальных костюмах.
Обед из блюд национальной кухни.
Село-призрак Гамсутль, потрясающий вид со стороны на село Гуниб.
Несмотря на то, что горный аул Гумсутль давно заброшен и находится в труднодоступном месте, высоко в горах, поток туристов туда не иссякает.
Еще несколько десятилетий назад в аул вела автодорога, но сегодня от нее осталась только узкая тропа.
Подняться к аулу можно пешком.
За дополнительную плату можно доехать на джипах местных жителей.
Салтинский водопад.
Никого равнодушным – изюминка Дагестана, настоящее чудо природы, скрытое от посторонних глаз.
Виды здесь и правда чудесные!
Ужин.
Заселение в гостевой дом в Гунибе.
Водопады Тобот и Итлятляр
Завтрак.
Сегодня день погружения в настоящую кавказскую культуру!
Мы побываем с вами в кавказской семье в одном из горных сел, познакомимся с бытом и традициями одного из многочисленных народов Дагестана.
Мы узнаем, что такое настоящее кавказское гостеприимство и попробуем эко-кухню Кавказа.
Переезд в Хунзах.
Хунзахское плато называют сердцем горного Дагестана.
А два водопада, струящихся вниз со скал, Тобот и Итлятляр, заставляют это сердце биться.
Обед.
Водопады Тобот и Итлятляр.
Вам откроется незабываемый вид: ровное плато вдруг обрывается, словно здесь заканчивается вселенная, и с вершины ущелья, напоминающего в этом месте латинскую букву V, ниспадает с ужасным грохотом спокойная раньше река, пролетая мимо живописных скал.
Экстрим парк Матлас.
Это первая в республике виа феррата – скальный участок, оборудованный скобами и тросами для прохождения с потрясающими и неповторимыми видами гор
Каменная чаша.
Каменной чашей в народе называют одну из теснин Хунзахского района, неподалеку от Матласа.
Неприметные скалы, спрятавшиеся за извилистым серпантином, скрывают внутри совершенно другой мир.
Заселение в гостевой дом.
Ужин.
Гоор и Кахиб. Отъезд
Завтрак.
Гоор – один из самых живописных аулов в стране синих гор.
Его боевые башни часто изображают как символ горного Дагестана.
Язык Тролля.
Языком Тролля по аналогии с норвежской достопримечательностью называют 5-метровый скальный выступ над пропастью рядом с аулом Старый Гоор.
Обед.
Кахиб – один из древнейших аулов Дагестана.
Старый Кахиб – Бакдаб и его боевые башни были построены в VIII-Х веках.
Местности селения Бакдаб были заселены еще в каменном и бронзовом веках.
Храм Датуна построенный в V-VI веке грузинскими миссионерами.
Карадахская теснина является уникальным памятником природы Дагестана, которую часто называют «Воротами чудес».
Об этом необычном уголке природы знают немногие и поэтому не часто ее посещают.
18:00 Выезд в Аэропорт (рекомендуемый рейс после 21:00).
Проживание
Тур предполагает проживание в гостинице и гостевых домах.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
Стоимость тура при двухместном размещении (dbl, twin)
51000
Стоимость тура при одноместном размещении (single)
57000
Стоимость тура детям до 10 лет при дополнительном и основном размещении
46000
В случаи отсутствия пары на подселение, турист совершает доплату за одноместное размещение.
Одноместное размещение в гостевых домах подразумевает проживание в отдельной комнате с общими удобствами (санузлом).
Варианты проживания
Гостевой дом в с. Зубутли
Гостевой дом в Гунибе
Гостевой дом в Хунзах
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание (полный пансион)
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Авиа или ж/д билеты до г. Махачкала и обратно
- Катание на катере и спуск в с. Забутли (стоимость зависит от количества человек)
- Подъём в Гамсутль на джипах
- Дополнительные траты
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
На каких рейсах лучше лететь?
Рекомендованные рейсы:
Вперед:
- из Москвы: Победа 199 (08:45-12:15).
Обратно:
- в Москву: Нордавия 208 (20:30-23:40).
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Что такое Кавказское гостеприимство я поняла только здесь. Нигде больше такого уровня не было - и это не про полотенца и не про красоту жилища. Это именно про человеческое отношение. Люди, готовые помочь, уважение, с которым местные жители относятся к своим традициям, и как аккуратно это доносится туристам. Вкусная домашняя кухня, вечерние посиделки за ужином, один день мы даже ночевали дома у нашего гида - такая открытость располагает и поражает. Мы полностью погрузились в мир, в котором живут в Дагестане в горах.
Спасибо большое туроператору, организатором и гиду Раисат за этот опыт. Я до сих пор вспоминаю вас с теплотой в сердце.
Красота гор Дагестана - непередаваема. Здесь чувствуется Величие, вера в Бога, необъятность и сила духа. Я видела много гор - и все они были прекрасны и уникальны. Однако именно горы Дагестана что-то изменили в моей душе. Я лелею мечту сюда вернуться.
Если хотите брать алкоголь - надо покупать заранее в Махачкале, в горах ничего не найти почти.
Во время поездки нужно быть готовым к простым условиям, не везде есть сидячие туалеты, из еды только местная кухня. В домах почти нигде нет ложек для обуви например)) Не хватало в домиках маленьких лампочек прикроватных.
Но это все мелочи, сам тур очень крутой! Наверное лучше ехать когде все зеленое, в мае или сентябре, но нам в ноябре повезло с погодой, было градусов 15-20.