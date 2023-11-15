Селфи тур по Дагестану

Групповой тур в Махачкале
5
3 отзыва
Акция! Скидка 10% на заезды с 02.05 и с 16.05!Этот тур мы решили создать для «визуалов», тех, кто едет за красивыми фото в своём альбоме, готов делиться ими в соцсетях! Этот тур для весёлых и выносливых.

Вас ждут перевалы, много-много гор, танцы, конкурсы и песни! Будет Гамсутль и Кахиб с Гоор, Чох и Гуниб, Сулак и водопады, ведь нас ждёт Дагестан! За 4 дня нашего путешествия мы увидим самые «вкусные» локации Дагестана.

Будем ночевать в горных гостевых домах, чтобы прочувствовать дух народов Дагестана, где говорят на 40 языках, 14 из которых – официальные.

Нас ждут водопады, высокогорные водохранилища, вкусная национальная еда и пикники среди потрясающих пейзажей.
Селфи тур по Дагестану
Селфи тур по Дагестану
Селфи тур по Дагестану
Ближайшие даты:
2
мая
16
мая
30
мая
13
июн
27
июн
25
июл
8
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даты

Что вас ожидает:

Гамсутль, Кахиб и Гоор
Гамсутль, Кахиб и Гоор
Увидим одни из древнейших и самых живописных аулов Дагестана
Водопады Салтинский, Тобот и Итляр
Водопады Салтинский, Тобот и Итляр
Откроем незабываемые виды, которые точно не оставят вас равнодушным
Вкусная национальная еда
Вкусная национальная еда
И пикники среди потрясающих пейзажей

Программа тура по дням

1 день

Встреча группы. Сулакский Каньон

До 12:00 встреча в аэропорту г. Махачкала.

Выезд на Сулакский Каньон в Дагестан.

Обед в ресторане на одном из лучших форелевых хозяйств Дагестана.

Сулакский каньон – один из самых красивых в мире и самый глубокий каньон в Европе.

По глубине превосходит даже Гранд-Каньон в Аризоне.

Со смотровой площадки в п. Дубки полюбуемся на бирюзовые воды Сулака, насладимся красотой и силой Сулакского каньона. Далее наш путь лежит в село Зубутли.

Спуск в с. Зубутли и катание на катере за доп. плату.

Чиркейская Гидроэлектростанция, которую мы увидим по пути, самая мощная на Северном Кавказе.

Выше нее в России только плотина Саяно-Шушенской гидростанции.

Впечатляет сочетание природы и рукотворных строений ГЭС!

Свободное время.

Заселение в гостевой дом.

Ужин.

Встреча группы. Сулакский КаньонВстреча группы. Сулакский КаньонВстреча группы. Сулакский КаньонВстреча группы. Сулакский КаньонВстреча группы. Сулакский КаньонВстреча группы. Сулакский КаньонВстреча группы. Сулакский КаньонВстреча группы. Сулакский Каньон
2 день

Село призрак Гамсутль, аул Гуниб, Салтинский водопад

Завтрак.

Переезд в легендарный горный аул Гуниб.

Это настоящий музей под открытым небом, естественный горно-ботанический сад со своим микроклиматом, растительным и животным миром.

С селением Гуниб связана история Кавказской войны.

Именно здесь закончилась Большая Кавказская война, когда в 1859 году имам Шамиль сдался в плен генералу Барятинскому.

Окрестности рокового аула вдохновляли Айвазовского и других художников.

Во время экскурсии в Гунибский краеведческий музей вы познакомитесь не только с историей села и бытом жителей Гуниба, увидите редкие экспонаты: стол, за которым завтракал император Александр II, когда посетил Гуниб в 1871 году и медицинские инструменты Николая Ивановича Пирогова, который принимал участие в Кавказской войне, но и можно будет почувствовать себя настоящим горцем или горянкой и сделать красивые фото в национальных костюмах.

Обед из блюд национальной кухни.

Село-призрак Гамсутль, потрясающий вид со стороны на село Гуниб.

Несмотря на то, что горный аул Гумсутль давно заброшен и находится в труднодоступном месте, высоко в горах, поток туристов туда не иссякает.

Еще несколько десятилетий назад в аул вела автодорога, но сегодня от нее осталась только узкая тропа.

Подняться к аулу можно пешком.

За дополнительную плату можно доехать на джипах местных жителей.

Салтинский водопад.

Никого равнодушным – изюминка Дагестана, настоящее чудо природы, скрытое от посторонних глаз.

Виды здесь и правда чудесные!

Ужин.

Заселение в гостевой дом в Гунибе.

Село призрак Гамсутль, аул Гуниб, Салтинский водопадСело призрак Гамсутль, аул Гуниб, Салтинский водопадСело призрак Гамсутль, аул Гуниб, Салтинский водопадСело призрак Гамсутль, аул Гуниб, Салтинский водопадСело призрак Гамсутль, аул Гуниб, Салтинский водопад
3 день

Водопады Тобот и Итлятляр

Завтрак.

Сегодня день погружения в настоящую кавказскую культуру!

Мы побываем с вами в кавказской семье в одном из горных сел, познакомимся с бытом и традициями одного из многочисленных народов Дагестана.

Мы узнаем, что такое настоящее кавказское гостеприимство и попробуем эко-кухню Кавказа.

Переезд в Хунзах.

Хунзахское плато называют сердцем горного Дагестана.

А два водопада, струящихся вниз со скал, Тобот и Итлятляр, заставляют это сердце биться.

Обед.

Водопады Тобот и Итлятляр.

Вам откроется незабываемый вид: ровное плато вдруг обрывается, словно здесь заканчивается вселенная, и с вершины ущелья, напоминающего в этом месте латинскую букву V, ниспадает с ужасным грохотом спокойная раньше река, пролетая мимо живописных скал.

Экстрим парк Матлас.

Это первая в республике виа феррата – скальный участок, оборудованный скобами и тросами для прохождения с потрясающими и неповторимыми видами гор

Каменная чаша.

Каменной чашей в народе называют одну из теснин Хунзахского района, неподалеку от Матласа.

Неприметные скалы, спрятавшиеся за извилистым серпантином, скрывают внутри совершенно другой мир.

Заселение в гостевой дом.

Ужин.

Водопады Тобот и ИтлятлярВодопады Тобот и ИтлятлярВодопады Тобот и ИтлятлярВодопады Тобот и Итлятляр
4 день

Гоор и Кахиб. Отъезд

Завтрак.

Гоородин из самых живописных аулов в стране синих гор.

Его боевые башни часто изображают как символ горного Дагестана.

Язык Тролля.

Языком Тролля по аналогии с норвежской достопримечательностью называют 5-метровый скальный выступ над пропастью рядом с аулом Старый Гоор.

Обед.

Кахиб – один из древнейших аулов Дагестана.

Старый Кахиб – Бакдаб и его боевые башни были построены в VIII-Х веках.

Местности селения Бакдаб были заселены еще в каменном и бронзовом веках.

Храм Датуна построенный в V-VI веке грузинскими миссионерами.

Карадахская теснина является уникальным памятником природы Дагестана, которую часто называют «Воротами чудес».

Об этом необычном уголке природы знают немногие и поэтому не часто ее посещают.

18:00 Выезд в Аэропорт (рекомендуемый рейс после 21:00).

Гоор и Кахиб. ОтъездГоор и Кахиб. ОтъездГоор и Кахиб. ОтъездГоор и Кахиб. ОтъездГоор и Кахиб. Отъезд

Проживание

Тур предполагает проживание в гостинице и гостевых домах.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Стоимость тура при двухместном размещении (dbl, twin)

51000

Стоимость тура при одноместном размещении (single)

57000

Стоимость тура детям до 10 лет при дополнительном и основном размещении

46000

В случаи отсутствия пары на подселение, турист совершает доплату за одноместное размещение.

Одноместное размещение в гостевых домах подразумевает проживание в отдельной комнате с общими удобствами (санузлом).

Варианты проживания

Гостевой дом в с. Зубутли

1 ночь

Гостевой дом в Гунибе

1 ночь

Гостевой дом в Хунзах

1 ночь

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание (полный пансион)
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Авиа или ж/д билеты до г. Махачкала и обратно
  • Катание на катере и спуск в с. Забутли (стоимость зависит от количества человек)
  • Подъём в Гамсутль на джипах
  • Дополнительные траты
Место начала и завершения?
Россия, Республика Дагестан, Махачкала
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

На каких рейсах лучше лететь?

Рекомендованные рейсы:

Вперед:

  • из Москвы: Победа 199 (08:45-12:15).

Обратно:

  • в Москву: Нордавия 208 (20:30-23:40).
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
15 ноя 2023
Я ездила в 2022 г. в августе в Сэлфи тур по Дагестану. С тех пор я была еще много где - Калмыкия, Байкал, Боровск, Карачаево-Черкессия, Адыгея и т. д. И что хочу сказать - НИКТО НЕ БЫЛ ЛУЧШЕ, ЧЕМ ОРГАНИЗАТОРЫ ЭТОГО ТУРА! Гостеприимство, которое оказали в Дагестане, было самым душевным и человеко ориентированным. Гид Раисат, сопровождавшая нашу команду из 4 человек, невероятной доброты человек. Показывала самые красивые места, не торопила, заботилась о нашем комфорте, моментально решала все вопросы, интересно рассказывала про Дагестан и его особенности. И в отличие от других гидов, она действительно знала историю своего края, а не выдумывала ее, как, к сожалению, это распространено.

Что такое Кавказское гостеприимство я поняла только здесь. Нигде больше такого уровня не было - и это не про полотенца и не про красоту жилища. Это именно про человеческое отношение. Люди, готовые помочь, уважение, с которым местные жители относятся к своим традициям, и как аккуратно это доносится туристам. Вкусная домашняя кухня, вечерние посиделки за ужином, один день мы даже ночевали дома у нашего гида - такая открытость располагает и поражает. Мы полностью погрузились в мир, в котором живут в Дагестане в горах.

Спасибо большое туроператору, организатором и гиду Раисат за этот опыт. Я до сих пор вспоминаю вас с теплотой в сердце.

Красота гор Дагестана - непередаваема. Здесь чувствуется Величие, вера в Бога, необъятность и сила духа. Я видела много гор - и все они были прекрасны и уникальны. Однако именно горы Дагестана что-то изменили в моей душе. Я лелею мечту сюда вернуться.
А
7 ноя 2023
Тур замечательный! Наш гид Тамара очень интеллигентная женщина, мы увидели невероятную красоту а её рассказы были очень интересны. Наш самолет задерживался и ребята нас подождали, иначе бы не увидели Сулакский каньон. В маршруте очень красивые места. Места размещения приличные, кормили везде очень вкусно.
Если хотите брать алкоголь - надо покупать заранее в Махачкале, в горах ничего не найти почти.
Во время поездки нужно быть готовым к простым условиям, не везде есть сидячие туалеты, из еды только местная кухня. В домах почти нигде нет ложек для обуви например)) Не хватало в домиках маленьких лампочек прикроватных.
Но это все мелочи, сам тур очень крутой! Наверное лучше ехать когде все зеленое, в мае или сентябре, но нам в ноябре повезло с погодой, было градусов 15-20.
Е
8 мая 2023
Поездка прошла отлично, ни разу не пожалели, что заказали этот тур. Сам маршрут был насыщенный и интересный, попробовали много местных блюд, полетали на зип-лайне, увидели старый город. Все прошло прекрасно, отдельное спасибо гиду Адаму

Тур входит в следующие категории Махачкалы

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