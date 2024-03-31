Весь Дагестан за 7 дней
Будем проживать в удобных номерах и апартаментах, а передвигаться на комфортном микроавтобусе с кондиционером. Вливайтесь!
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Сбор группы. Заселение в гостиницу
Прилёт в аэропорт Махачкалы.
Мы организуем групповой трансфер в гостиницу по мере сбора участников — в течение дня гости прилетают со всей России.
Заселение в комфортную гостиницу/аппартаменты в Избербаше на берегу моря. Рядом находятся: аквапарк, пляж, горячие источники.
Вечером встреча с организаторами, знакомство группы.
Если вы прилетаете днём раньше, сообщите об этом — возможна организация индивидуальной программы или трансфера.
Если ваше время прилёта неудобно для ожидания группового трансфера, то вы можете самостоятельно добраться на такси до гостиницы, отдохнуть на пляже или горячих источниках возле отеля (15-20 минут пешком до горячих источников).
Дербент и экраноплан Лунь
Завтрак в кафе. Не выселяемся из гостиницы.
Трансфер в Дербент.
Первым делом отправляемся в крепость Нарын-Кала. Профессиональный гид-историк проведет нам индивидуальную экскурсию по крепости, покажет и расскажет об истории крепости и Дербента.
Свободное время.
Вы можете прогуляться по старым улочкам (магалам) — дербентским стенам из местного камня есть чем удивить!
Можно заглянуть в древнюю Джума-Мечеть, желающие могут посетить в Женские бани и армянский храм.
Под конец дня заедем к экраноплану Лунь, посетим эту махину времен гонки вооружений!
Возвращаемся в Избербаш, отдых на море.
Ужин в кафе.
Гамсутль, Салтинский водопад
Выселяемся из гостиницы и переезжаем в Гуниб — это очень красивый горный район Дагестана.
Сегодня у нас будет насыщенный день, и мы отправляемся прямиком в Гамсутль, или как его называют «аул-призрак» (хотя сами дагестанцы свои села никогда не называют «аулами»), который уже стал визитной карточкой Дагестана и в представлении не нуждается.
Если вам тяжело подниматься вверх, то есть возможность за дополнительную плату «подъехать» на УАЗиках.
Салтинский водопад сам по себе уже чудо природы — водопад в пещере! К сожалению, не всегда он бывает водопадом, но ранней весной или после дождей, водопад очень хорош собой!
В Гунибе заселяемся в гостиницу/апартаменты или благоустроенный глэмпинг, в зависимости от сезона!
Рассвет на горе Маяк. Гоор (язык Тролля), Карадахская теснина
Ранний подъем около 3-4 ночи.
Трансфер на УАЗиках до начала тропы и выход группы для встречи рассвета. Нас ждет набор высоты около 400 метров и около 4 км пути до пропасти, где мы очень надеемся увидеть облака внизу.
Возвращение в лагерь.
Завтрак. Из гостиницы не выселяемся.
Этот день не менее красив, чем предыдущий, мы посвятим его посещению горного села Гоор, Карадахской теснине. Каждое место по-своему атмосферно и красиво!
По пути в Гоор мы проезжаем Датунский храм, почему бы не заехать?
Церковь была построена в конце X — начале XI веков. Заброшена уже в XIII веке и вновь функционировала небольшой отрезок времени в XIX веке, когда во время Кавказской войны 1817—1864 годов была отдана под богослужение русским солдатам, перешедшим на сторону имама Шамиля.
Село Гоор известно своими сторожевыми башнями и очень красивыми горными пейзажами! Именно здесь находится «знаменитый дагестанский язык Тролля».
Карадахская теснина.
Очень красивое и атмосферное место и оно обязательно к посещению! Теснина — это узкий проход между вертикальных скал, если говорить определениями. А по факту — это чудо природы!
Заселение в гостиницу в селе Хунзах, ужин, свободное время (в случае, если в Хунзахе нет свободных мест, заселяемся в гостиницу в селе Гуниб).
Хунзах. Водопад Тобот, «каменная чаша», Матлаская теснина
В 7:30 подъем, завтрак в 8:00, выселение из гостиницы.
Сегодня мы отправляемся еще выше, а именно в район села Хунзах!
Хунзах — очень красивое место и его нужно смотреть, а не описывать. Здесь посетим водопад Тобот (70 метров высотой).
Далее нас ждёт горный район Матлас. Водопады и Матлаская теснина, она же «Каменная чаша» никогда и никого не оставляют равнодушными!
Переезд в Кизилюрт, заселение в комфортную гостиницу. По пути у нас будет самый длинный туннель в России, Ирганайское водохранилище. Обязательно притормозим ради ярких фото!
Вечер, ужин.
Бархан Сарыкум, Сулакский каньон, катание на катере
Подъем, сборы, завтрак при гостинице.
Наверное, все будут ждать эту локацию… Сулакский каньон. Опять же, следуя уже нашей хорошей традиции, мы не ограничимся обзорной площадкой, а прогуляемся вдоль каньона, насладимся видами без кафешек и столиков.
Обязательно посетим обзорную площадку с видом на Чиркейскую ГЭС.
Кульминацией будет катание на катере по Чиркейскому водохранилищу и по Главному Сулакскому каньону.
Ну и под занавес посетим кусочек пустыни в Горном Дагестане — бархан Сарыкум. Обязательно берите головные уборы, иначе вы можете ощутить на себе всю мощь пустыни!
Возвращение в Кизилюрт, заселение в гостиницу/аппартаменты.
Ужин.
Экскурсия по Махачкале
Завтрак, выселение из гостиницы и поездка в Махачкалу.
Мы учли опыт и пожелания групп и вместо поездки в Грозный организуем экскурсию по Махачкале! Посетить Дагестан и не побывать в столице — это как-то не совсем правильно!
Обязательно отправимся на Второй рынок, где вы сможете купить сувениров, горные чаи, сушенные колбасы и мясо.
Заглянем в главную мечеть города. Прогуляемся по центру города, набережной Махачкалы.
Групповой трансфер в аэропорт Махачкалы после окончания программы.
Проживание
В туре предусмотрено двухместное и трехместное размещение в гостиницах, апартаментах.
Возможно одноместное размещение — с доплатой, условия уточняйте при бронировании.
Варианты проживания
Гостиницы по маршруту
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Групповой трансфер из/в аэропорт Махачкалы до 19:00 и все трансферы по программе
- Питание на маршруте: трехразовое питание, начиная с 2 дня по 6 день, 7 день тура — в стоимость входит завтрак и обед
- В Дербенте в крепости Нарын-Кала оплачиваем работу гида-историка, группу более 10 человек всегда сопровождает гид (до 10 участников — гид-водитель), при восхождении на гору Маяк для встречи рассвета группу ведут специальные гиды
- Комфортное 2-3-местное размещение по программе
- Все входные билеты, сборы включены в стоимость тура
- Катание на катере
- Что не входит
- Авиабилеты в Махачкалу и обратно
- Индивидуальные трансферы, в том числе — подъем на лошадях к Гамсутлю
- Из-за разного времени прилета и вылета участников невозможно организовать единый ужин для всей группы
- Иные расходы, не входящие в стоимость — по вашему усмотрению
- Место начала и завершения?
- Россия, Республика Дагестан, Махачкала
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Обязательное снаряжение:
- удобная одежда для жаркой и прохладной погоды. Невозможно предугадать погоду! Мы посещаем как горные районы Дагестана, так и побережье, где может быть жарко;
- непродуваемые куртка с капюшоном. Для тех случаев, когда погода испортилась;
- дождевик — пригодится в случае дождя;
- пуховая куртка или жилет — обязательно для туров с ноября по апрель;
- теплый флис, свитер — особенно для весенних или осенних туров;
- теплая шапочка и головной убор от солнца;
- удобная обувь для восхождений.
Другое:
- средства личной гигиены;
- солнцезащитный крем;
- индивидуальные лекарственные средства (основная аптечка у гида).
Важно: при посещении горных селений будет правильно, если у вас будут закрыты плечи и колени — это уважение к традициям Дагестана! В шортах вас просто не пустят в большинство достопримечательностей Дербента.
В городах допустимы вольности в одежде, но горные селения Дагестана — не то место, где стоит показывать свои красивые ноги:)
Это касается как мужчин, так и женщин.
- У нас будет гид?
Отдельный гид предусмотрен для групп от 9 человек. Группа менее 8 человек едет с гидом-водителем в одном лице.
- Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость тура не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Какую ещё информацию о туре мне нужно знать?
Возможны изменения в программе! Мы будем посещать горные районы Дагестана и в случае непогоды или угрозы ливней некоторые локации могут быть заменены или отменены.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.