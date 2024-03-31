4 день

Рассвет на горе Маяк. Гоор (язык Тролля), Карадахская теснина

Ранний подъем около 3-4 ночи.

Трансфер на УАЗиках до начала тропы и выход группы для встречи рассвета. Нас ждет набор высоты около 400 метров и около 4 км пути до пропасти, где мы очень надеемся увидеть облака внизу.

Возвращение в лагерь.

Завтрак. Из гостиницы не выселяемся.

Этот день не менее красив, чем предыдущий, мы посвятим его посещению горного села Гоор, Карадахской теснине. Каждое место по-своему атмосферно и красиво!

По пути в Гоор мы проезжаем Датунский храм, почему бы не заехать?

Церковь была построена в конце X — начале XI веков. Заброшена уже в XIII веке и вновь функционировала небольшой отрезок времени в XIX веке, когда во время Кавказской войны 1817—1864 годов была отдана под богослужение русским солдатам, перешедшим на сторону имама Шамиля.

Село Гоор известно своими сторожевыми башнями и очень красивыми горными пейзажами! Именно здесь находится «знаменитый дагестанский язык Тролля».

Карадахская теснина.

Очень красивое и атмосферное место и оно обязательно к посещению! Теснина — это узкий проход между вертикальных скал, если говорить определениями. А по факту — это чудо природы!

Заселение в гостиницу в селе Хунзах, ужин, свободное время (в случае, если в Хунзахе нет свободных мест, заселяемся в гостиницу в селе Гуниб).