🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 163 отзыва Путешествие к Сулакскому каньону: природа и легенды Исследуйте величие Сулакского каньона, услышите истории о Чиркейской ГЭС и отведаете дагестанские блюда Начало: У Вашего отеля, за пределами Махачкалы забираем за... 9 600 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🐴 Конные прогулки 🚤 На катере Индивидуальная 8 часов 236 отзывов Уникальное путешествие по Сулакскому каньону с местным гидом Погрузитесь в атмосферу Сулакского каньона, где каждый уголок скрывает свою историю. Вместе с местным жителем вы увидите каньон не так, как обычные туристы Начало: По договорености 13 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 32 отзыва Путешествие по историческим местам Шамильского района Дагестана Погрузитесь в атмосферу древних аулов и старинных крепостей Дагестана. Насладитесь живописными пейзажами и узнайте об истории края 11 500 ₽ за всё до 4 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине 🐴 Конные прогулки 🚤 На катере Индивидуальная 10 часов 141 отзыв Экскурсия «Головокружительный Дагестан» в Махачкале Исследуйте дюны Сарыкум и каньон Сулак, насладитесь местной кухней и уникальными природными красотами Дагестана Начало: В Махачкале и Каспийске, по договоренности 9 800 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Групповая 13 часов 37 отзывов Популярное предложение Кахиб, Гоор и Язык тролля: Путешествие по древнему Дагестану Погрузитесь в историю с экскурсией по Гимринскому тоннелю, Ирганайскому водохранилищу и древним башням Дагестана Начало: На проспекте Алигаджи Акушинского в Махачкале Расписание: в среду и субботу в 06:00, 06:15 и 06:30 3 600 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 120 отзывов Путешествие по Сулакскому каньону и бархану Сарыкум вместе с гидом-горцем Погрузитесь в атмосферу Дагестана: бархан Сарыкум, Сулакский каньон, Чиркейское озеро и многое другое. Прогулка на катере и вкусный обед включены 13 400 ₽ за всё до 7 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине 🐴 Конные прогулки 🚤 На катере Индивидуальная 8 часов 270 отзывов Дружеский тур к Сулакскому каньону: глубина и красота природы Погрузитесь в мир невероятных пейзажей и приключений с экскурсией к Сулакскому каньону. Глубина ущелья, качели любви и многое другое ждут вас 9 990 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 20% скидка Индивидуальная 10 часов 2 отзыва Горные села Дагестана: Корода, Гоор, Кахиб Побывать в старинных аулах-призраках и забраться на «Язык тролля» Начало: В Махачкале. Выезд из других городов и районов кро... 19500 15 600 ₽ за всё до 6 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине 20% скидка Индивидуальная 10 часов 5 отзывов К могучим горам Дагестана Путешествие на джипе к перевалу Хунзах-Заиб и парящему над пропастью аулу Гоор Начало: В Махачкале или Каспийске 19000 15 200 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 8 отзывов Из Махачкалы к Сулакскому каньону: незабываемое однодневное приключение Приглашаем вас на волшебное путешествие к Сулакскому каньону, где вы встретите орлов, осликов и насладитесь красотой природы Начало: У вашего отеля 9 600 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 4 отзыва Из Махачкалы - в заброшенный аул Гоор (язык Тролля) и Карадахскую теснину Погулять по древнему селу-призраку, посетить Датунский храм и насладиться захватывающими дух видами Начало: У вашего отеля 13 340 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 8 отзывов Дагестан от земли до неба! Гоор, Язык тролля и Карадахское ущелье Прочувствовать величие гор, насладиться колоритной кухней и заглянуть в древность Начало: У вашего отеля в Махачкале 14 900 ₽ за всё до 4 чел.

🛣 Джиппинг Индивидуальная 6 часов 77 отзывов Джип-тур по Сулакскому каньону и бархану Сарыкум: путешествие жизни Погрузитесь в мир дикой природы Дагестана с индивидуальной экскурсией, где каждый момент наполнен впечатлениями Начало: Махачкала, по договоренности Расписание: Ежедневно в 9:00 10 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Групповая 14 часов 268 отзывов Познавательная экскурсия по аулам Кахиб и Гоор в Махачкале Исследуйте тайны древних аулов Кахиб и Гоор, насладитесь видами Девичьей скалы и узнайте уникальную историю Дагестана Начало: Махачкала, просп. Али-Гаджи Акушинского, д. 16 Расписание: по средам, пятницам, субботам, воскресеньям в 7:00 3 500 ₽ за человека

Индивидуальная 10 часов 151 отзыв Путешествие по живописным местам Махачкалы: каньон, водохранилище, бархан Знакомство с природными чудесами Дагестана: величественный каньон, водные просторы и песчаные дюны Начало: По договорённости Расписание: Ежедневно 8:00, 9:00, 10:00, 11:00 от 9 000 ₽ за всё до 4 чел.

🛣 Джиппинг 🚤 На катере Индивидуальная 9 часов 33 отзыва Три в одном: Сулакский каньон, пещера «Нохъо» и бархан Сары-Кум, на джипе Начало: По договоренности с туристом Расписание: Ежедневно от 12 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚌 На автобусе Групповая 10 часов 27 отзывов Кочевник-тур «Сказочный Сулакский каньон» Начало: Пр Акушинского 16, супермаркет Груша Расписание: Каждый день в 08:00 3 000 ₽ за человека

🛣 Джиппинг 🚤 На катере 15% скидка Индивидуальная 6 часов 21 отзыв Джип-тур в Дагестане: путешествие из Махачкалы к каньону Впечатляющее путешествие на джипе по Дагестану с посещением Сулакского каньона и аутентичных мест Начало: По договоренности Расписание: Ежедневно в 9:00 или по договоренности 10000 8 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 4 отзыва От глубин Карадахской теснины до панорам на Языке тролля Услышать истории древних построек и собрать коллекцию природных красот Начало: у вашего отеля или апартаментов 19 500 ₽ за всё до 6 чел.

Индивидуальная 10 часов 5 отзывов Уникальная экскурсия: Гоор, Язык Тролля, Карадахская теснина Погрузитесь в мир дагестанской природы и культуры, посетив знаменитые Гоор и Карадахскую теснину Начало: По договоренности с туристом Расписание: Поездки проходят каждый день в удобное для вас время, желательно выезжать с 7 утра до 10:30 утра от 13 500 ₽ за всё до 2 чел.

🚗 На машине 🚤 На катере Индивидуальная 9 часов 4 отзыва Сулакский каньон! Катера, бархан, пещеры Начало: Махачкала Расписание: Ежедневно в 9:00 11 900 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 26 отзывов Древние села Дагестана: Кахиб и Гоор + скала Язык Тролля Начало: По договоренности с туристами Расписание: Ежедневно от 11 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 11 часов 9 отзывов Башенный комплекс в аулах Кахиб и Гоор Начало: Место встречи после бронирование от 11 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Индивидуальная 10 часов 2 отзыва Горные сёла Кахиб и Гоор со скалой Язык Тролля Начало: По договорённости Расписание: Каждый день в 08:00, 08:30, 08:40, 08:50, 09:00, 09:50 от 10 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 12 часов 3 отзыва Путешествие в древние аулы Кахиб и Гоор с посещением Языка Тролля Начало: По договоренности от 12 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚤 На катере Индивидуальная 12 часов 22 отзыва Сулакский каньон с прогулкой на катере и бархан Сарыкум Начало: По договоренности от 9 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 10 часов 3 отзыва Красоты Шамильского района: Гимры, Кахиб, Гоор и Язык тролля Начало: По договоренности 10 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 9 часов 4 отзыва Головокружительные красоты: Сулакский каньон и Бархан Сарыкум Начало: Заберем Вас из вашего отеля Расписание: Каждый день 8 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 10 часов 5 отзывов «Айда, поехали!»: Кахиб, Гоор и Язык Тролля Начало: Проспект Имама Шамиля, д. 12 Расписание: Все дни 10 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Групповая 12 часов 1 отзыв К горам и небу Дагестана: Датуна - Карадахская теснина - Гоор Начало: УЛ.И. Казака 2, музей «Россия - моя история» Расписание: Каждый день в 07:00 3 500 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 9 часов 7 отзывов Экскурсия в древние горные аулы Кахиб и Гоор + Язык Тролля Начало: Где удобно клиенту Расписание: Ежедневно 8:00,9:00,10:00,11:00,12:00 от 11 000 ₽ за всё до 4 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 13 часов Гоор и Кахиб: аулы-призраки Дагестана Ощутить дух древних высокогорных селений, узнать о жизни горцев и отыскать кусочек Норвегии 21 000 ₽ за всё до 4 чел.