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яркая и запоминающаяся экскурсия за всю мою жизнь! Полный восторг! ❤️ Я пишу этот отзыв спустя неделю, а эмоции не утихают. День, который мы никогда не забудем! Хочется ещё раз сказать тебе слова благодарности за тёплое гостеприимство, за добрый нрав, чуткость и проявленную заинтересованность,внимательность,теплоту, доброту и терпение, за пунктуальность. Без преувеличения - понравилось всё и даже больше! Время пролетело как один миг! Уже очень скучаем, особенно по времени в горах! Магомед прекрасный фото и видеооператор! Сколько потрясающих фото и видео мы привезли из поездки. Поверьте, это было не легко. Это как из анекдота 😂 Сфотографируй сфотографируй 😂 Железное терпение.) Заинтересованность во всем! Чтобы вам было максимально комфортно! Эту экскурсию и этот день мы не забудем никогда! Могу повторить много раз.) Магомед -лучший гид по Дагестану! Рекомендуем от души! А теперь по порядку: - Пунктуальность (заранее нас ждал) - Чистый и комфортный автомобиль - Аккуратное вождение - Отличный гид! - Радушие и гостеприимство (попробовали местное мороженное и вкусняшки. Вы знаете, мелочи, а так приятно. Такой бонус для гостей. Спасибо.) - Внимательность к просьбам(за это отдельная благодарность) - Фото и видео (я сама фотограф, могу с уверенностью сказать, Магомед у тебя талант. Это шедевры! Все любимые фото и видео из поездки сделаны тобой! Благодарю! - Бонус в виде остановки дома путника. Еще дома смотрела на просторах интернета. А ты показал. Вкусно перекусили. Спасибо! - Душевные разговоры о Дагестане, народе! - Вкусный обед у прекрасной хозяйки дома. Уютно, гостеприимно, тепло и по-домашнему. - За прекрасные локации. За то, что не торопил нас, а дал насладится видами. Побыть в моменте. - День пролетел молниеносно. Магомед влюбил нас в Дагестан! Маленькую частичку сердца мы определённо оставили там! Низкий поклон и огромные уважение дагестанскому народу! До новых встреч, Дагестан! До новых встреч, дорогой наш друг Магомед! ❤️