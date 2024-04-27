Отдых в Дагестане по-максимуму! Приглашаю вас отправится в 5-дневный авторский тур по Дагестану. Мы познакомимся с главными локациями республики: посетим древний город Дербент, посмотрим на экраноплан «Лунь», прокатимся на катере по Сулакскому каньону и поднимемся к Языку тролля. А еще вы увидите прекрасные водопады и захватывающие дух пейзажи.

Описание