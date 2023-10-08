Встречаемся в 08:00 на ж. -д. вокзале Махачкалы. Если вы приехали днём ранее, рекомендуем остановиться в гостинице «Марказ», что в 400 м от места встречи.

Сегодня посетим бархан Сарыкум — второй по величине в мире после Сахары. Прогуляемся босиком по песку и сделаем эффектные фотографии. Далее доедем до Сулакского каньона, о котором вы точно не раз слышали. Здесь промчим на катере по бирюзовой глади и полюбуемся скалами по сторонам. Следующая наша остановка — Чиркейское водохранилище.

Обратите внимание, прогулка на катере организовывается только в период с марта по ноябрь включительно. В случае отсутствия возможности катания на катере в Сулакском каньоне, будет произведена замена на катание на катере по водохранилищу.