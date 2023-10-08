Всё самое-самое в Дагестане: от глубочайшего каньона до древнейшего города

Увидеть все значимые локации региона, закупиться на рынке в Дербенте и пройтись босиком по бархану

Описание
Программа по дням
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О гиде
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Ответы на вопросы
Классическое путешествие в Дагестан, дополненное несколькими менее популярными достопримечательностями — Ханским водопадом, Датунским храмом и башней Андалап.

Мы посетим аутентичный аул Чох, Хунзахское плато, Гоор, Кахиб, остановимся у водохранилищ и прокатимся с ветерком на катере по Сулакскому каньону.

Прогуляемся по лабиринтам Матласской чаши, сфотографируемся на дагестанском «Языке тролля», заглянем в окна домов города-призрака Гамсутль и попробуем местную кухню.
Всё самое-самое в Дагестане: от глубочайшего каньона до древнейшего города
Всё самое-самое в Дагестане: от глубочайшего каньона до древнейшего города
Всё самое-самое в Дагестане: от глубочайшего каньона до древнейшего города
Всё самое-самое в Дагестане: от глубочайшего каньона до древнейшего города
Всё самое-самое в Дагестане: от глубочайшего каньона до древнейшего города
Всё самое-самое в Дагестане: от глубочайшего каньона до древнейшего города
Всё самое-самое в Дагестане: от глубочайшего каньона до древнейшего города
Всё самое-самое в Дагестане: от глубочайшего каньона до древнейшего города
Всё самое-самое в Дагестане: от глубочайшего каньона до древнейшего города
Всё самое-самое в Дагестане: от глубочайшего каньона до древнейшего города
Всё самое-самое в Дагестане: от глубочайшего каньона до древнейшего города
Всё самое-самое в Дагестане: от глубочайшего каньона до древнейшего города
Всё самое-самое в Дагестане: от глубочайшего каньона до древнейшего города
Всё самое-самое в Дагестане: от глубочайшего каньона до древнейшего города
Всё самое-самое в Дагестане: от глубочайшего каньона до древнейшего города
Ближайшие даты:
8
окт
15
окт
29
окт
30
дек
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Для оплаты в кафе и магазинах следует иметь наличные деньги, терминалов нет. Практикуется оплата безналичным переводом с карты на карту.

Программа тура по дням

1 день

Сарыкум, Сулакский каньон и Чиркейское водохранилище

Встречаемся в 08:00 на ж. -д. вокзале Махачкалы. Если вы приехали днём ранее, рекомендуем остановиться в гостинице «Марказ», что в 400 м от места встречи.

Сегодня посетим бархан Сарыкум — второй по величине в мире после Сахары. Прогуляемся босиком по песку и сделаем эффектные фотографии. Далее доедем до Сулакского каньона, о котором вы точно не раз слышали. Здесь промчим на катере по бирюзовой глади и полюбуемся скалами по сторонам. Следующая наша остановка — Чиркейское водохранилище.

Обратите внимание, прогулка на катере организовывается только в период с марта по ноябрь включительно. В случае отсутствия возможности катания на катере в Сулакском каньоне, будет произведена замена на катание на катере по водохранилищу.

Сарыкум, Сулакский каньон и Чиркейское водохранилищеСарыкум, Сулакский каньон и Чиркейское водохранилищеСарыкум, Сулакский каньон и Чиркейское водохранилищеСарыкум, Сулакский каньон и Чиркейское водохранилищеСарыкум, Сулакский каньон и Чиркейское водохранилищеСарыкум, Сулакский каньон и Чиркейское водохранилищеСарыкум, Сулакский каньон и Чиркейское водохранилищеСарыкум, Сулакский каньон и Чиркейское водохранилище
2 день

Хунзахское плато, Тобот, «Белые журавли», Матласская чаша и Ханский водопад

После завтрака отправляемся на Хунзахское плато, чтобы полюбоваться водопадом Тобот. Остановимся у мемориального комплекса «Белые журавли» и прогуляемся по лабиринтам Матласской чаши. Последняя локация на сегодня — Ханский водопад.

Хунзахское плато, Тобот, «Белые журавли», Матласская чаша и Ханский водопадХунзахское плато, Тобот, «Белые журавли», Матласская чаша и Ханский водопадХунзахское плато, Тобот, «Белые журавли», Матласская чаша и Ханский водопадХунзахское плато, Тобот, «Белые журавли», Матласская чаша и Ханский водопадХунзахское плато, Тобот, «Белые журавли», Матласская чаша и Ханский водопадХунзахское плато, Тобот, «Белые журавли», Матласская чаша и Ханский водопадХунзахское плато, Тобот, «Белые журавли», Матласская чаша и Ханский водопадХунзахское плато, Тобот, «Белые журавли», Матласская чаша и Ханский водопадХунзахское плато, Тобот, «Белые журавли», Матласская чаша и Ханский водопадХунзахское плато, Тобот, «Белые журавли», Матласская чаша и Ханский водопадХунзахское плато, Тобот, «Белые журавли», Матласская чаша и Ханский водопадХунзахское плато, Тобот, «Белые журавли», Матласская чаша и Ханский водопадХунзахское плато, Тобот, «Белые журавли», Матласская чаша и Ханский водопад
3 день

Горный Дагестан

Сегодня отправимся в живописное ущелье Дагестана, где находится христианская святыня — Датунский храм. Далее нас ждут панорамы Гоора, башни аула Кахиб и дагестанский «Язык тролля».

Горный ДагестанГорный ДагестанГорный ДагестанГорный ДагестанГорный ДагестанГорный ДагестанГорный ДагестанГорный ДагестанГорный ДагестанГорный ДагестанГорный ДагестанГорный Дагестан
4 день

Аул Чох и Гамсутль

Поездку в Дагестан невозможно представить без посещения аула Чох, окружённого живописными пейзажами, и города-призрака Гамсутль. Рассмотрим полуразрушенные дома и узнаем местные легенды.

Аул Чох и ГамсутльАул Чох и ГамсутльАул Чох и ГамсутльАул Чох и ГамсутльАул Чох и ГамсутльАул Чох и Гамсутль
5 день

Водохранилища, Салтинский водопад, Карадахская теснина и башня Андалал

После завтрака отправимся любоваться водохранилищем на реке Аварское Койсу, дышать пихтой и гулять в Карадахской теснине. Поднимемся на башню Андалап, откуда открывается потрясающий вид на плотину ГЭС и Гунибское водохранилище. Не меньше впечатлит нас прогулка к подземному водопаду в царство воды и камня. Насладимся природой Дагестана и проведём вечер с чашечкой горячего чая.

Водохранилища, Салтинский водопад, Карадахская теснина и башня АндалалВодохранилища, Салтинский водопад, Карадахская теснина и башня АндалалВодохранилища, Салтинский водопад, Карадахская теснина и башня АндалалВодохранилища, Салтинский водопад, Карадахская теснина и башня АндалалВодохранилища, Салтинский водопад, Карадахская теснина и башня АндалалВодохранилища, Салтинский водопад, Карадахская теснина и башня Андалал
6 день

Достопримечательности Дербента

Сегодня весь день будем изучать Дербент — самый древний и южный город России. Посетим крепость Нарын-Кала, мечеть Джума, парк Низами Гянджеви, площадь с фонтаном, прогуляемся по пешеходной улице и полюбуемся экранопланом.

Достопримечательности ДербентаДостопримечательности ДербентаДостопримечательности ДербентаДостопримечательности ДербентаДостопримечательности ДербентаДостопримечательности ДербентаДостопримечательности ДербентаДостопримечательности Дербента
7 день

Рынок Дербента, Каспийское море и возвращение в Махачкалу

С утра сходим на рынок, где все желающие смогут купить товары местного производства и вкусные сувениры близким. Не забудьте взять урбеч, приправы, специи, горный чай и сладкие фрукты. Рассмотрим изысканные изделия из серебра и стеклянные армуды. После чего прогуляемся по набережной Каспийского моря.

В Махачкале будем в 16:00-17:00.

Рынок Дербента, Каспийское море и возвращение в МахачкалуРынок Дербента, Каспийское море и возвращение в МахачкалуРынок Дербента, Каспийское море и возвращение в МахачкалуРынок Дербента, Каспийское море и возвращение в МахачкалуРынок Дербента, Каспийское море и возвращение в МахачкалуРынок Дербента, Каспийское море и возвращение в Махачкалу

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Ж. - д. вокзал Махачкалы, 08:00
Завершение: Ж. - д. вокзал и аэропорт Махачкалы, 16:00-17:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 13 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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