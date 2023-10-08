Увидеть все значимые локации региона, закупиться на рынке в Дербенте и пройтись босиком по бархану
Мы посетим аутентичный аул Чох, Хунзахское плато, Гоор, Кахиб, остановимся у водохранилищ и прокатимся с ветерком на катере по Сулакскому каньону.
Прогуляемся по лабиринтам Матласской чаши, сфотографируемся на дагестанском «Языке тролля», заглянем в окна домов города-призрака Гамсутль и попробуем местную кухню.
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Описание
Организационные детали
Для оплаты в кафе и магазинах следует иметь наличные деньги, терминалов нет. Практикуется оплата безналичным переводом с карты на карту.
Программа тура по дням
Сарыкум, Сулакский каньон и Чиркейское водохранилище
Встречаемся в 08:00 на ж. -д. вокзале Махачкалы. Если вы приехали днём ранее, рекомендуем остановиться в гостинице «Марказ», что в 400 м от места встречи.
Сегодня посетим бархан Сарыкум — второй по величине в мире после Сахары. Прогуляемся босиком по песку и сделаем эффектные фотографии. Далее доедем до Сулакского каньона, о котором вы точно не раз слышали. Здесь промчим на катере по бирюзовой глади и полюбуемся скалами по сторонам. Следующая наша остановка — Чиркейское водохранилище.
Обратите внимание, прогулка на катере организовывается только в период с марта по ноябрь включительно. В случае отсутствия возможности катания на катере в Сулакском каньоне, будет произведена замена на катание на катере по водохранилищу.
Хунзахское плато, Тобот, «Белые журавли», Матласская чаша и Ханский водопад
После завтрака отправляемся на Хунзахское плато, чтобы полюбоваться водопадом Тобот. Остановимся у мемориального комплекса «Белые журавли» и прогуляемся по лабиринтам Матласской чаши. Последняя локация на сегодня — Ханский водопад.
Горный Дагестан
Сегодня отправимся в живописное ущелье Дагестана, где находится христианская святыня — Датунский храм. Далее нас ждут панорамы Гоора, башни аула Кахиб и дагестанский «Язык тролля».
Аул Чох и Гамсутль
Поездку в Дагестан невозможно представить без посещения аула Чох, окружённого живописными пейзажами, и города-призрака Гамсутль. Рассмотрим полуразрушенные дома и узнаем местные легенды.
Водохранилища, Салтинский водопад, Карадахская теснина и башня Андалал
После завтрака отправимся любоваться водохранилищем на реке Аварское Койсу, дышать пихтой и гулять в Карадахской теснине. Поднимемся на башню Андалап, откуда открывается потрясающий вид на плотину ГЭС и Гунибское водохранилище. Не меньше впечатлит нас прогулка к подземному водопаду в царство воды и камня. Насладимся природой Дагестана и проведём вечер с чашечкой горячего чая.
Достопримечательности Дербента
Сегодня весь день будем изучать Дербент — самый древний и южный город России. Посетим крепость Нарын-Кала, мечеть Джума, парк Низами Гянджеви, площадь с фонтаном, прогуляемся по пешеходной улице и полюбуемся экранопланом.
Рынок Дербента, Каспийское море и возвращение в Махачкалу
С утра сходим на рынок, где все желающие смогут купить товары местного производства и вкусные сувениры близким. Не забудьте взять урбеч, приправы, специи, горный чай и сладкие фрукты. Рассмотрим изысканные изделия из серебра и стеклянные армуды. После чего прогуляемся по набережной Каспийского моря.
В Махачкале будем в 16:00-17:00.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Ж. - д. вокзал Махачкалы, 08:00Завершение: Ж. - д. вокзал и аэропорт Махачкалы, 16:00-17:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 13 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.