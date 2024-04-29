Встречаемся и из Махачкалы отправляемся в село Зубутли. По пути зарядимся яркими эмоциями во время джипинга, так как село довольно труднодоступно: дорога к нему — горный серпантин. Впечатлившись экстремальной поездкой и головокружительными видами, спустимся к самому знаковому месту Дагестана — ошеломляющему глубиной, масштабом и живописностью Сулакскому каньону. В рамках экскурсии прокатимся на катере по ярко-бирюзовой реке Сулак и поднимемся на вершину. Здесь вы тоже сможете испытать прилив адреналина — прямо над пропастью установлены качели.

После обеда вас ждут незабываемые высокогорные панорамы Дагестана: побываем на смотровой площадке в посёлке Дубки и на «Языке Тролля», названном по аналогии с норвежской достопримечательностью, где от красоты перехватывает дыхание.

Заедем на Чиркейское водохранилище, крупнейшее в республике Республике Дагестан. Я угощу вас сваренным в турке кофе, чтобы вы насладились его вкусом и ароматом, глядя на невероятный цвет воды и чарующий пейзаж.

После первого насыщенного дня джип-тура по Дагестану приедем в село Гуниб, разместимся в номерах, поужинаем и отдохнём.

Обратите внимание: прогулка на катере может быть либо по каньону, либо по водохранилищу.