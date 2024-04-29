Увидеть знаковые места, выпить кофе, любуясь бирюзовой водой, и проснуться с видом на горы
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25 отзывов
За три дня приключения вы познакомитесь с известными достопримечательностями живописной республики и зарядитесь драйвом и адреналином.
Мы промчим на катере по реке Сулак, покачаемся на качелях над пропастью и проедем по крутым серпантинам.
В ходе горного джип-тура по Дагестану вы увидите каньоны и водопады, древние аулы и памятники истории.
Сможете оценить, похож ли «Язык Тролля» на норвежский, полюбуетесь головокружительными видами и сделаете сотни классных фото.
Ближайшие даты:
1 мая
4 мая
7 мая
13 мая
17 мая
20 мая
24 мая
Ещё даты
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
25 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми. Необходимо соблюдать дресс-код: шорты и юбки ниже колен, закрытые плечи и область живота.
Проживание. В комфортном гостевом доме в горах, 2-местное размещение. Комнаты тёплые, с удобствами. За доплату возможно 1-местное размещение.
Питание. В стоимость входят: обед в 1-й день, в остальные дни — завтраки и обеды. Ужины — за доплату.
Программа тура по дням
1 день
Сулакский каньон, смотровые и кофе с видом на Чиркейское водохранилище
Встречаемся и из Махачкалы отправляемся в село Зубутли. По пути зарядимся яркими эмоциями во время джипинга, так как село довольно труднодоступно: дорога к нему — горный серпантин. Впечатлившись экстремальной поездкой и головокружительными видами, спустимся к самому знаковому месту Дагестана — ошеломляющему глубиной, масштабом и живописностью Сулакскому каньону. В рамках экскурсии прокатимся на катере по ярко-бирюзовой реке Сулак и поднимемся на вершину. Здесь вы тоже сможете испытать прилив адреналина — прямо над пропастью установлены качели.
После обеда вас ждут незабываемые высокогорные панорамы Дагестана: побываем на смотровой площадке в посёлке Дубки и на «Языке Тролля», названном по аналогии с норвежской достопримечательностью, где от красоты перехватывает дыхание.
Заедем на Чиркейское водохранилище, крупнейшее в республике Республике Дагестан. Я угощу вас сваренным в турке кофе, чтобы вы насладились его вкусом и ароматом, глядя на невероятный цвет воды и чарующий пейзаж.
После первого насыщенного дня джип-тура по Дагестану приедем в село Гуниб, разместимся в номерах, поужинаем и отдохнём.
Обратите внимание: прогулка на катере может быть либо по каньону, либо по водохранилищу.
Позавтракав с видом на горы, продолжим наш джип-тур по Дагестану экскурсией по заповеднику Верхнего Гуниба, знаменитого историческими событиями, связанными с окончанием Кавказской войны. Побываем на Царской поляне, где победившие в битве офицеры праздновали победу. Посмотрим на беседку Шамиля — памятник подвигу кавказского народа. Посетим смотровую площадку, откуда полюбуемся Гунибом и видом окружающих гор Дагестана — пейзажем, вдохновившим Айвазовского. Заглянем в краеведческий музей, где собраны предметы прошлого и можно примерить на себя традиционные костюмы.
Затем продолжим наш джип-тур по Дагестану и отправимся дальше. С экскурсией посетим мемориальный комплекс «Белые журавли» памяти павших защитников родины во время ВОВ, созданный по мотивам песни на стихи Расула Гамзатова.
Пообедав, исследуем аул-призрак Гамсутль: когда-то здесь кипела жизнь, а сейчас не осталось ни одного жителя. Я снова сварю для вас кофе, а после поедем к Салтинскому водопаду — единственному подземному водопаду в Дагестане.
Вечером вернёмся в гостевой дом и поужинаем.
3 день
Водопад Тобот, плато Матлас
После завтрака побываем у Хунзахского водопада (Тобот), высочайшего водопада на Северном Кавказе. Полюбуемся сверкающей на солнце мощной струёй, срывающейся на дно глубокого каньона.
Пообедав, посетим плато Матлас на высоте 1800 метров, с которого открывается изумительный пейзаж с ущельями и озёрами. Посмотрим на Матласские водопады, снова выпьем ароматного кофе и направимся к Каменной чаше — теснине Хунзахского района. Неприметные скалы, спрятавшиеся за извилистым серпантином, скрывают внутри покрытые мхом каменные стены, уходящие ввысь, и узкие проходы.
Налюбовавшись природой и надышавшись чистым горным воздухом, вернёмся в столицу Дагестана — Махачкалу.
Трансферы по программе: при группе из 3-4 человек - на джипах, при группе из 5 и более человек - на минивэнах
Сопровождение гидом
Входные билеты в музеи и заповедники
Прогулка на катере по Сулакскому каньону
Кофе-паузы с видом на красивые локации
Фотосессии в национальных костюмах
Скидка детям до 9 лет - 1500 руб
Что не входит в цену
Авиабилеты до Махачкалы и обратно
Ужины
Зиплайн
Прогулка на лошадях
Доплата за 1-местное размещение
Доплата за индивидуальное проведение тура для 2-3 человек: если в группе 2 человека, доплата составит 30% с человека если в группе 3 человека, доплата составит 15% с человека
Место начала и завершения?
Махачкала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ахмед — ваша команда гидов в Махачкале
Провели экскурсии для 3054 туристов
Приветствую всех, меня зовут Ахмед Русланович, мне 36 лет, и я безумно люблю Дагестан ☺️ Провожу экскурсии вместе со своей командой гидов. С удовольствием познакомим вас с нашей Родиной, покажем удивительные локации Дагестана, поможем прочувствовать культуру и традиции нашего народа и, конечно же, раскроем секреты и вкусы нашей бесподобной кухни. До встречи!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников
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Дарья
29 апр 2024
У меня не было ожиданий (и всегда лучше путешествовать без них), тур понравился, а виды очень впечатлили) Искренне желаю команде развития и успехов 🙃
Дарья
25 апр 2024
Редко пишу отзывы, но тут просто не могу пройти мимо) Приехали с подругой на трехдневный тур, чтобы прощупать почву (первый наш подобный опыт). Мы путешествовали с гидом Алибеком и Ахмедом на классных джипах. Однозначно, пять звезд! Вкусная еда, кофе-паузы в красивейших локациях, замечательные гиды и потрясающе красивый Дагестан - трех дней нам было мало, но мы обязательно вернемся ♥ Огромное спасибо Ахмеду и Алибеку - за гостеприимство, приятное общение и знакомство с Дагестаном! Мы будто не в тур съездили, а в гости) От всей души рекомендую!
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Надежда
22 апр 2024
С нами был Алибек👍🏻 И мне все очень понравилось! Тур здорово продуман, новый день - новые впечатления, причём очень удачно сочетающиеся внутри одного дня, но достаточно различные между днями. Комфортный джип, отличная музыка, красивейшие места. Алибек очень ненавязчиво окутывает своей заботой и гостеприимством, его ни много, ни мало - просто идеальный гид на одном с тобой вайбе! И мощнейшие эмоции - абрикосовая каша на завтрак и кофе на закате❤️ (на минутку, я кофе не пью, но тут было невозможно устоять!) За 3 дня даже дважды успели сварить кофе в разных местах. Однозначно рекомендую тур! Спасибо за организацию!
Гульнара
1 апр 2024
Прошло все замечательно. Отличный тур. Великолепные локации. Погода не подвела. Изумительные завтраки и обеды. Вечерние посиделки, непринуждённая беседа в дружной компании. Гид Ахмед просто замечательный. Рекомендую
К
Ксения
1 апр 2024
Чудесные красоты, чудное время года без жары с цветущими садами и снежными вершинами. Прекрасные люди. Это- Дагестан!
Инна
23 мар 2024
Мы с мужем под впечатлением от поездки, нам всё очень понравилось! Было красиво, вкусно, интересно! Организаторы позаботились обо всех удобствах, номера в гостинице новые, современные, есть все принадлежности, матрас удобный. Отдельное спасибо нашему гиду Мураду - открытый, добрый, общительный парень, показывал лучшие локации, водил по интересным местам, везде был с нами, много рассказывал про свою родину, мы очень прониклись бытом и традициями. Запросы мужа по шашлыку из баранины быстро удовлетворил, приготовили в маленьком местном кафе наивкуснейшую баранину), муж был счастлив)). Отличный тур, рекомендую с удовольствием!
Р
Руслан
10 мар 2024
Атмосферно, впечатляюще, душевно! Одна из лучших организаций тура, которую я встречал. Маршрут идеально продуман, все слажено и без накладок, не было никакой спешки и мы смогли насмотреться красотами вдоволь! Ахмед классно рассказывает экскурсию, одним словом не заскучаешь
Алексей
10 мар 2024
Отличный гид. Много всего интересного рассказал и показал, выходные прошли на ура, никаких заминок и проблем, всё чётко, весело и интересно! Если в Дагестан, то с Ахмедом)
Елена
23 окт 2023
Путешествие просто космос! Места шикарные, очень красивые локации, где пили чай и кофе! Горы восхитительны! А наш гид- Ахмед красавчик - дружелюбный, открытый, пофоткает тебя, где захочешь, развеселит любую компанию 😌
Номера комфортные, с горячей водой, электричеством, обеды восхитительны!
Обязательно вернусь еще🧘🏻♀️
Поэтому надо ехать точно туда и к Ахмеду ♥️
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Татьяна
23 окт 2023
Спасибо за отличную организацию! Места сумасшедше красивые и по организации всё чётенько!
Понравилось, что тур "всё включено", не ломаешь голову, что и как поесть, пробовали местную кухню в отличных местах. Очень вкусно и сытно.
Про выбор локаций - просто идеально. Часто кроме нас вообще никого не было, а места невероятно красивые.
Спасибо, Ахмед, всё было огонь!
Софья
23 окт 2023
Отличный тур для тех, кто хочет острых впечатлений и приятных эмоций! Гид Ахмед встретит теплом, интересно расскажет, вкусно накормит. Очень много красивых мест для потрясающих фото. Уютное проживание с удобствами. За три дня успеете побывать во многих интереснейших местах! Достаточно активный отдых, полежать не получится) Однозначно рекомендую!
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Людмила
19 окт 2023
Песочный бархан большой, высокий и не каждому под силу его одолеть, а время отнимает. Нам не пришелся. В общем - организация, логистика, выбор мест посещения, гостиница, питание - все очень хорошо. Люди вокруг замечательные! Рекомендую: было бы целесообразно предупреждать о характере погоды в местах посещения для правильного подбора одежды.
Оксана
6 окт 2023
Ездили в тур по Дагестану с 03.10.2023 по 05.10.2023, в сопровождении гида Магомедхалила. Если сказать, что было здорово, значит не сказать ничего. Всё просто замечательно! Красивейшие локации и прекраснейшие виды! Мы побывади и на вершинах гор и на равнинах, у водопадов и в теснинах, промчались по горным серпантинам, прокатились на катере по самому Сулакскому каньону, ну, а местная кухня…, обеды в аварских семьях - это вообще отдельная история и необычайное гастрономическое удовольствие! С погодой в один из дней крупно не повезло, весь день был сильный дождь, а местами даже ливень. Но нас и это не испугало. Дождевики и резиновые сапоги сделали свое дело. Было незабываемо круто! Халил - отличный водитель и просто хороший, добрый парень, знающий свою страну, её историю и обычаи. Спасибо огромное за полученные впечатления! Дагестан нам запомнится надолго! Обязательно будем рекомендовать Вас знакомым и друзьям.
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Иван
2 окт 2023
Спасибо Халилу за интересный тур! Всё было интересно, познавательно и весело. Получили море впечатлений. Обязательно порекомендуем друзьям.
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Евгений
26 сен 2023
Всё прошло отлично! Ахмед хороший гид! Места шикарные, локации подобраны удачно.