Джип-трип по Дагестану: лучшие локации
Авторский тур в Махачкале

Увидеть знаковые места, выпить кофе, любуясь бирюзовой водой, и проснуться с видом на горы

5
25 отзывов
За три дня приключения вы познакомитесь с известными достопримечательностями живописной республики и зарядитесь драйвом и адреналином.

Мы промчим на катере по реке Сулак, покачаемся на качелях над пропастью и проедем по крутым серпантинам.

В ходе горного джип-тура по Дагестану вы увидите каньоны и водопады, древние аулы и памятники истории.

Сможете оценить, похож ли «Язык Тролля» на норвежский, полюбуетесь головокружительными видами и сделаете сотни классных фото.
Джип-трип по Дагестану: лучшие локации
Джип-трип по Дагестану: лучшие локации
Джип-трип по Дагестану: лучшие локации
Ближайшие даты:
1
мая
4
мая
7
мая
13
мая
17
мая
20
мая
24
мая
Ещё
даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет25 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми.
Необходимо соблюдать дресс-код: шорты и юбки ниже колен, закрытые плечи и область живота.

Проживание. В комфортном гостевом доме в горах, 2-местное размещение. Комнаты тёплые, с удобствами. За доплату возможно 1-местное размещение.

Питание. В стоимость входят: обед в 1-й день, в остальные дни — завтраки и обеды. Ужины — за доплату.

Программа тура по дням

1 день

Сулакский каньон, смотровые и кофе с видом на Чиркейское водохранилище

Встречаемся и из Махачкалы отправляемся в село Зубутли. По пути зарядимся яркими эмоциями во время джипинга, так как село довольно труднодоступно: дорога к нему — горный серпантин. Впечатлившись экстремальной поездкой и головокружительными видами, спустимся к самому знаковому месту Дагестана — ошеломляющему глубиной, масштабом и живописностью Сулакскому каньону. В рамках экскурсии прокатимся на катере по ярко-бирюзовой реке Сулак и поднимемся на вершину. Здесь вы тоже сможете испытать прилив адреналина — прямо над пропастью установлены качели.

После обеда вас ждут незабываемые высокогорные панорамы Дагестана: побываем на смотровой площадке в посёлке Дубки и на «Языке Тролля», названном по аналогии с норвежской достопримечательностью, где от красоты перехватывает дыхание.

Заедем на Чиркейское водохранилище, крупнейшее в республике Республике Дагестан. Я угощу вас сваренным в турке кофе, чтобы вы насладились его вкусом и ароматом, глядя на невероятный цвет воды и чарующий пейзаж.

После первого насыщенного дня джип-тура по Дагестану приедем в село Гуниб, разместимся в номерах, поужинаем и отдохнём.

Обратите внимание: прогулка на катере может быть либо по каньону, либо по водохранилищу.

Сулакский каньон, смотровые и кофе с видом на Чиркейское водохранилищеСулакский каньон, смотровые и кофе с видом на Чиркейское водохранилищеСулакский каньон, смотровые и кофе с видом на Чиркейское водохранилищеСулакский каньон, смотровые и кофе с видом на Чиркейское водохранилищеСулакский каньон, смотровые и кофе с видом на Чиркейское водохранилищеСулакский каньон, смотровые и кофе с видом на Чиркейское водохранилищеСулакский каньон, смотровые и кофе с видом на Чиркейское водохранилищеСулакский каньон, смотровые и кофе с видом на Чиркейское водохранилище
2 день

Верхний Гуниб, аул-призрак Гумсутль, подземный водопад

Позавтракав с видом на горы, продолжим наш джип-тур по Дагестану экскурсией по заповеднику Верхнего Гуниба, знаменитого историческими событиями, связанными с окончанием Кавказской войны. Побываем на Царской поляне, где победившие в битве офицеры праздновали победу. Посмотрим на беседку Шамиля — памятник подвигу кавказского народа. Посетим смотровую площадку, откуда полюбуемся Гунибом и видом окружающих гор Дагестана — пейзажем, вдохновившим Айвазовского. Заглянем в краеведческий музей, где собраны предметы прошлого и можно примерить на себя традиционные костюмы.

Затем продолжим наш джип-тур по Дагестану и отправимся дальше. С экскурсией посетим мемориальный комплекс «Белые журавли» памяти павших защитников родины во время ВОВ, созданный по мотивам песни на стихи Расула Гамзатова.

Пообедав, исследуем аул-призрак Гамсутль: когда-то здесь кипела жизнь, а сейчас не осталось ни одного жителя. Я снова сварю для вас кофе, а после поедем к Салтинскому водопаду — единственному подземному водопаду в Дагестане.

Вечером вернёмся в гостевой дом и поужинаем.

Верхний Гуниб, аул-призрак Гумсутль, подземный водопадВерхний Гуниб, аул-призрак Гумсутль, подземный водопадВерхний Гуниб, аул-призрак Гумсутль, подземный водопадВерхний Гуниб, аул-призрак Гумсутль, подземный водопад
3 день

Водопад Тобот, плато Матлас

После завтрака побываем у Хунзахского водопада (Тобот), высочайшего водопада на Северном Кавказе. Полюбуемся сверкающей на солнце мощной струёй, срывающейся на дно глубокого каньона.

Пообедав, посетим плато Матлас на высоте 1800 метров, с которого открывается изумительный пейзаж с ущельями и озёрами. Посмотрим на Матласские водопады, снова выпьем ароматного кофе и направимся к Каменной чаше — теснине Хунзахского района. Неприметные скалы, спрятавшиеся за извилистым серпантином, скрывают внутри покрытые мхом каменные стены, уходящие ввысь, и узкие проходы.

Налюбовавшись природой и надышавшись чистым горным воздухом, вернёмся в столицу Дагестана — Махачкалу.

Водопад Тобот, плато МатласВодопад Тобот, плато МатласВодопад Тобот, плато МатласВодопад Тобот, плато Матлас

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 23 раза на ближайшие дни
Забронировать экскурсию

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в комфортном гостевом доме в горах
  • Питание по программе
  • Трансфер от аэропорта и обратно
  • Трансферы по программе: при группе из 3-4 человек - на джипах, при группе из 5 и более человек - на минивэнах
  • Сопровождение гидом
  • Входные билеты в музеи и заповедники
  • Прогулка на катере по Сулакскому каньону
  • Кофе-паузы с видом на красивые локации
  • Фотосессии в национальных костюмах
  • Скидка детям до 9 лет - 1500 руб
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Махачкалы и обратно
  • Ужины
  • Зиплайн
  • Прогулка на лошадях
  • Доплата за 1-местное размещение
  • Доплата за индивидуальное проведение тура для 2-3 человек: если в группе 2 человека, доплата составит 30% с человека если в группе 3 человека, доплата составит 15% с человека
Место начала и завершения?
Махачкала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 25 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
25
4
3
2
1

Фотографии от путешественников

Джип-трип по Дагестану: лучшие локации (Дарья)Джип-трип по Дагестану: лучшие локации (Дарья)Джип-трип по Дагестану: лучшие локации (Дарья)Джип-трип по Дагестану: лучшие локации (Надежда)Джип-трип по Дагестану: лучшие локации (Инна)Джип-трип по Дагестану: лучшие локации (Инна)Джип-трип по Дагестану: лучшие локации (Инна)Джип-трип по Дагестану: лучшие локации (Инна)Джип-трип по Дагестану: лучшие локации (Инна)Джип-трип по Дагестану: лучшие локации (Инна)Джип-трип по Дагестану: лучшие локации (Инна)Джип-трип по Дагестану: лучшие локации (Руслан)Джип-трип по Дагестану: лучшие локации (Елена)Джип-трип по Дагестану: лучшие локации (Елена)Джип-трип по Дагестану: лучшие локации (Елена)Джип-трип по Дагестану: лучшие локации (Елена)Джип-трип по Дагестану: лучшие локации (Татьяна)Джип-трип по Дагестану: лучшие локации (Людмила)Джип-трип по Дагестану: лучшие локации (Людмила)Джип-трип по Дагестану: лучшие локации (Людмила)Джип-трип по Дагестану: лучшие локации (Людмила)Джип-трип по Дагестану: лучшие локации (Наталья)Джип-трип по Дагестану: лучшие локации (Наталья)Джип-трип по Дагестану: лучшие локации (Наталья)Джип-трип по Дагестану: лучшие локации (Юлия)Джип-трип по Дагестану: лучшие локации (Юлия)Джип-трип по Дагестану: лучшие локации (Юлия)Джип-трип по Дагестану: лучшие локации (Юлия)Джип-трип по Дагестану: лучшие локации (Юлия)Джип-трип по Дагестану: лучшие локации (Юлия)
Д
29 апр 2024
У меня не было ожиданий (и всегда лучше путешествовать без них), тур понравился, а виды очень впечатлили) Искренне желаю команде развития и успехов 🙃
У меня не было ожиданий (и всегда лучше путешествовать без них), тур понравился, а виды очень впечатлили) Искренне желаю команде развития и успехов 🙃У меня не было ожиданий (и всегда лучше путешествовать без них), тур понравился, а виды очень впечатлили) Искренне желаю команде развития и успехов 🙃
Дарья
25 апр 2024
Редко пишу отзывы, но тут просто не могу пройти мимо) Приехали с подругой на трехдневный тур, чтобы прощупать почву (первый наш подобный опыт). Мы путешествовали с гидом Алибеком и Ахмедом на классных джипах. Однозначно, пять звезд! Вкусная еда, кофе-паузы в красивейших локациях, замечательные гиды и потрясающе красивый Дагестан - трех дней нам было мало, но мы обязательно вернемся ♥ Огромное спасибо Ахмеду и Алибеку - за гостеприимство, приятное общение и знакомство с Дагестаном! Мы будто не в тур съездили, а в гости) От всей души рекомендую!
Редко пишу отзывы, но тут просто не могу пройти мимо) Приехали с подругой на трехдневный тур,
Н
22 апр 2024
С нами был Алибек👍🏻 И мне все очень понравилось! Тур здорово продуман, новый день - новые впечатления, причём очень удачно сочетающиеся внутри одного дня, но достаточно различные между днями. Комфортный джип, отличная музыка, красивейшие места. Алибек очень ненавязчиво окутывает своей заботой и гостеприимством, его ни много, ни мало - просто идеальный гид на одном с тобой вайбе! И мощнейшие эмоции - абрикосовая каша на завтрак и кофе на закате❤️ (на минутку, я кофе не пью, но тут было невозможно устоять!) За 3 дня даже дважды успели сварить кофе в разных местах. Однозначно рекомендую тур! Спасибо за организацию!
С нами был Алибек👍🏻 И мне все очень понравилось! Тур здорово продуман, новый день - новые
Гульнара
1 апр 2024
Прошло все замечательно. Отличный тур. Великолепные локации. Погода не подвела. Изумительные завтраки и обеды. Вечерние посиделки, непринуждённая беседа в дружной компании. Гид Ахмед просто замечательный. Рекомендую
К
1 апр 2024
Чудесные красоты, чудное время года без жары с цветущими садами и снежными вершинами. Прекрасные люди. Это- Дагестан!
Инна
23 мар 2024
Мы с мужем под впечатлением от поездки, нам всё очень понравилось! Было красиво, вкусно, интересно! Организаторы позаботились обо всех удобствах, номера в гостинице новые, современные, есть все принадлежности, матрас удобный. Отдельное спасибо нашему гиду Мураду - открытый, добрый, общительный парень, показывал лучшие локации, водил по интересным местам, везде был с нами, много рассказывал про свою родину, мы очень прониклись бытом и традициями. Запросы мужа по шашлыку из баранины быстро удовлетворил, приготовили в маленьком местном кафе наивкуснейшую баранину), муж был счастлив)). Отличный тур, рекомендую с удовольствием!
Мы с мужем под впечатлением от поездки, нам всё очень понравилось! Было красиво, вкусно, интересно! ОрганизаторыМы с мужем под впечатлением от поездки, нам всё очень понравилось! Было красиво, вкусно, интересно! ОрганизаторыМы с мужем под впечатлением от поездки, нам всё очень понравилось! Было красиво, вкусно, интересно! ОрганизаторыМы с мужем под впечатлением от поездки, нам всё очень понравилось! Было красиво, вкусно, интересно! ОрганизаторыМы с мужем под впечатлением от поездки, нам всё очень понравилось! Было красиво, вкусно, интересно! ОрганизаторыМы с мужем под впечатлением от поездки, нам всё очень понравилось! Было красиво, вкусно, интересно! ОрганизаторыМы с мужем под впечатлением от поездки, нам всё очень понравилось! Было красиво, вкусно, интересно! Организаторы
Р
10 мар 2024
Атмосферно, впечатляюще, душевно! Одна из лучших организаций тура, которую я встречал. Маршрут идеально продуман, все слажено и без накладок, не было никакой спешки и мы смогли насмотреться красотами вдоволь! Ахмед классно рассказывает экскурсию, одним словом не заскучаешь
Атмосферно, впечатляюще, душевно! Одна из лучших организаций тура, которую я встречал. Маршрут идеально продуман, все слажено
Алексей
10 мар 2024
Отличный гид. Много всего интересного рассказал и показал, выходные прошли на ура, никаких заминок и проблем, всё чётко, весело и интересно! Если в Дагестан, то с Ахмедом)
Елена
23 окт 2023
Путешествие просто космос! Места шикарные, очень красивые локации, где пили чай и кофе! Горы восхитительны! А наш гид- Ахмед красавчик - дружелюбный, открытый, пофоткает тебя, где захочешь, развеселит любую компанию 😌

Номера комфортные, с горячей водой, электричеством, обеды восхитительны!

Обязательно вернусь еще🧘🏻‍♀️

Поэтому надо ехать точно туда и к Ахмеду ♥️
Путешествие просто космос! Места шикарные, очень красивые локации, где пили чай и кофе! Горы восхитительны! АПутешествие просто космос! Места шикарные, очень красивые локации, где пили чай и кофе! Горы восхитительны! АПутешествие просто космос! Места шикарные, очень красивые локации, где пили чай и кофе! Горы восхитительны! АПутешествие просто космос! Места шикарные, очень красивые локации, где пили чай и кофе! Горы восхитительны! А
Т
23 окт 2023
Спасибо за отличную организацию! Места сумасшедше красивые и по организации всё чётенько!

Понравилось, что тур "всё включено", не ломаешь голову, что и как поесть, пробовали местную кухню в отличных местах. Очень вкусно и сытно.

Про выбор локаций - просто идеально. Часто кроме нас вообще никого не было, а места невероятно красивые.

Спасибо, Ахмед, всё было огонь!
Спасибо за отличную организацию! Места сумасшедше красивые и по организации всё чётенько!
Софья
23 окт 2023
Отличный тур для тех, кто хочет острых впечатлений и приятных эмоций! Гид Ахмед встретит теплом, интересно расскажет, вкусно накормит. Очень много красивых мест для потрясающих фото. Уютное проживание с удобствами. За три дня успеете побывать во многих интереснейших местах! Достаточно активный отдых, полежать не получится) Однозначно рекомендую!
Л
19 окт 2023
Песочный бархан большой, высокий и не каждому под силу его одолеть, а время отнимает. Нам не пришелся. В общем - организация, логистика, выбор мест посещения, гостиница, питание - все очень хорошо. Люди вокруг замечательные! Рекомендую: было бы целесообразно предупреждать о характере погоды в местах посещения для правильного подбора одежды.
Песочный бархан большой, высокий и не каждому под силу его одолеть, а время отнимает. Нам неПесочный бархан большой, высокий и не каждому под силу его одолеть, а время отнимает. Нам неПесочный бархан большой, высокий и не каждому под силу его одолеть, а время отнимает. Нам неПесочный бархан большой, высокий и не каждому под силу его одолеть, а время отнимает. Нам не
Оксана
6 окт 2023
Ездили в тур по Дагестану с 03.10.2023 по 05.10.2023, в сопровождении гида Магомедхалила. Если сказать, что было здорово, значит не сказать ничего. Всё просто замечательно! Красивейшие локации и прекраснейшие виды! Мы побывади и на вершинах гор и на равнинах, у водопадов и в теснинах, промчались по горным серпантинам, прокатились на катере по самому Сулакскому каньону, ну, а местная кухня…, обеды в аварских семьях - это вообще отдельная история и необычайное гастрономическое удовольствие! С погодой в один из дней крупно не повезло, весь день был сильный дождь, а местами даже ливень. Но нас и это не испугало. Дождевики и резиновые сапоги сделали свое дело. Было незабываемо круто! Халил - отличный водитель и просто хороший, добрый парень, знающий свою страну, её историю и обычаи. Спасибо огромное за полученные впечатления! Дагестан нам запомнится надолго! Обязательно будем рекомендовать Вас знакомым и друзьям.
И
2 окт 2023
Спасибо Халилу за интересный тур! Всё было интересно, познавательно и весело. Получили море впечатлений. Обязательно порекомендуем друзьям.
Е
26 сен 2023
Всё прошло отлично! Ахмед хороший гид! Места шикарные, локации подобраны удачно.

Тур входит в следующие категории Махачкалы

ИндивидуальныеГрупповыеДжиппингПрирода и пейзажиНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхДжип-турыВсе турыСулакский каньонПопулярные места3-дневные турыВодопад ТоботГамсутльКарадахская теснинаСалтинский водопадСело ГунибМатласЯзык ТролляГоры

Похожие туры из Махачкалы

Самые известные места Дагестана
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
1 отзыв
Самые известные места Дагестана
Побродить по улочкам древних сёл и городов, восхититься видами гор и водоёмов
Аэропорт Махачкалы, 10:00-11:00
8 мая
9 мая
22 мая
19 июня
65 000 за человека
Дотянуться до неба. Три дня в горах Дагестана
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Дотянуться до неба. Три дня в горах Дагестана
Влюбиться в горы, попробовать знаменитый урбеч и посмотреть на Гуниб глазами Айвазовского
Махачкала, улица Джамалутдина Атаева, 2д, кофейня ...
2 мая
13 мая
16 мая
3 июня
25 550 за человека
Горы, солнце и история: выходные в Дагестане
🚗 На машине
скидка
15%
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Горы, солнце и история: выходные в Дагестане
Надышаться горным воздухом, увидеть подземный водопад и подняться в аул-призрак
Махачкала, аэропорт или центр города, выезд в 08:0...
3 мая
11 мая
12 мая
13 мая
2800023 800 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Махачкале
Все туры из Махачкалы
All Airlines
ХорошоТам