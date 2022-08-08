Познакомиться с главными достопримечательностями Дагестана и пожить на берегу моря
Мы будем жить в лучшем отеле региона на побережье, гулять по Махачкале и торговаться на местном рынке.
А еще посмотрим на знаменитый Сулакский каньон, пофотографируемся на живописном водохранилище и разгадаем загадки древней крепости в Дербенте.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|44 900 ₽
Описание
Организационные детали
Тур состоится от 3 участников.
Очередность экскурсий может меняться.
Проживание. Будем жить в отеле «AZIMUT Hotel Каспийск» 4*. Отель находится на берегу Каспийского моря. На всей территории можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi. В отеле есть подогреваемый открытый бассейн (период работы нужно уточнять). По утрам для гостей сервируют завтрак «шведский стол».
В случае, если в отеле Азимут Каспийск 4* закончатся наши квоты и не будет мест, альтернативный отель для размещения, по согласованию – Марва Резорт.
Питание. В стоимость тура входят 2 завтрака в отеле по системе «шведский стол» и 3 обеда с местными национальными блюдами. Ужины – самостоятельно, мы можем подсказать отличные рестораны.
Программа тура по дням
Встреча в Махачкале
Встреча. Мы встретим всех участников в аэропорту Махачкалы. Берите рейсы с прилетом до 12 часов, чтобы успеть к началу программы.
Национальная кухня и мечеть. Из аэропорта мы поедем на обед в кафе, попробуем национальную кухню и насладимся необычными вкусами дагестанских блюд. Затем отправимся на обзорную экскурсию по Махачкале. Посмотрим Центральную Джума-мечеть, которая сильно напоминает Голубую мечеть в Стамбуле. Зайдем в исторический парк «Россия — моя история. Город Махачкала» и узнаем интересные факты из истории Дагестана.
Пешая прогулка по городу. Погуляем по городу, дойдем до Кумыкского театра имени А. П. Салаватова с обзором старой части города: улицы Буйнакского, памятника В. И. Ленину, Дагестанской филармонии. Гид расскажет, как жили в Махачкале раньше и как живут сейчас — жизнь в этом регионе сильно изменилась.
Дагестанский рынок. Мы увидим все основные достопримечательности Махачкалы: площадь Ленина, скверы им. Фазу Алиевой и борцам за Советскую власть. И обязательно сходим на местный рынок: там можно купить сувениры и подарки домой, привезти ароматные специи, урбеч, ореховую траву и дагестанский чай.
Махачкала с высоты. После обеда поднимемся на обзорную площадку на горе Тарки-Тау и посмотрим на Махачкалу с высоты. Отсюда открывается красивый вид на город, и у нас будет время, чтобы пофотографироваться.
Отель на побережье. Вечером мы заселимся в отель Азимут Каспийск 4*. Это новый отель 2021 года, который расположен на берегу Каспийского моря. За дополнительную плату можно забронировать номер с видом на море или заказать одноместное размещение. После заселения можно самостоятельно прогуляться по побережью, либо поберечь силы для завтрашнего дня и отдохнуть в номере.
Экраноплан «Лунь» и древности Дербента
Экраноплан на побережье. После завтрака в отеле посмотрим необычную достопримечательность Дагестана — экраноплан Лунь. Это приспособление похоже на самолет, а создали его, чтобы незаметно и быстро мчаться над водой на небольшой высоте. В 2020 году судно привезли на побережье Каспийского моря и оставили на вечную стоянку как музейный экспонат. В будущем рядом с экранопланом хотят сделать большой исторический парк, а пока «Лунь» доступен для всех желающих без билетов и касс. Гид расскажет, для чего предназначалось такое судно и что помешало ему выйти в массовое производство.
Тайны Дербента. Затем мы поедем в один из древнейших городов России — Дербент. Городу уже больше двух тысяч лет, он старше, чем Великий Новгород, Псков или Ростов Великий и после присоединения Крыма стал вторым древним городом после Керчи. Увидим крепость Нарын-Кала. Только представьте, ее построили здесь аж 1500 лет назад! Заглянем внутрь, походим по стенам и полюбуемся городом с высоты.
Улицы Старого города. После обеда прогуляемся по Старому городу. Узкие кривые улочки, старые дома и мечети, очень колоритные и гостеприимные местные жители — это погружение в другую реальность, которая сильно отличается от наших городов.
Баня для незамужних девушек. Еще одно место в Дербенте must see — это Девичья баня. До середины прошлого века ее использовали по прямому назначению: незамужние девушки мылись здесь перед бракосочетанием. Это был важный обряд, в чем-то напоминающий современный девичник. Узнаем, как проходили купания и зачем нужны были специальные банщицы.
Древности и современность. По соседству зайдем в Джума-мечеть — это культовое сооружение для мусульман-шиитов. А потом прогуляемся по набережной Дербента и посмотрим произведения уличного искусства. Да, древний город тоже может быть современным! Мы увидим работы модного художника-каллиграфа Покраса Лампаса — текст его работ состоит из названий Дербента в переводе с различных языков.
Вечером вернемся в отель и сможем отдохнуть перед завтрашней поездкой.
Сулакский каньон, голубое водохранилище и пустыня
Голубая гладь Чиркейского водохранилища. После «шведского стола» на завтрак отправимся к одному из самых живописных водоемов Дагестана — Чиркейскому водохранилищу. Вода здесь имеет яркий голубой цвет и отлично смотрится на фотографиях — это популярное в соцсетях место, где довольно легко сделать эффектные кадры. За дополнительную плату при желании большинства участников группы можно покататься на катере.
Главная достопримечательность Дагестана. Затем мы поедем в самое знаменитое место в Дагестане, которое называют визитной карточкой этого региона — к Сулакскому каньону. Его глубина достигает до 1920 метров, а протяжённость составляет 53 километра — это самый глубокий каньон в Европе! Посмотрим на каньон с обзорных площадок, пофотографируемся, полюбуемся видами — никакой спешки. Следом посетим пещеру «Нохъо». Новый туристический комплекс объединяет сразу 3 пещеры, общая длина лабиринтов которых больше сотни метров!
Дагестанская пустыня. А вы знаете, что в Дагестане есть своя пустыня? Золотые пески, по которым можно пройти, — все это очень напоминает восточную сказку. Кстати, знаменитую сцену фильма «Белое солнце пустыни» снимали здесь. И теперь вы сможете тоже «попасть в кадр».
После такого насыщенного приключения едем в аэропорт — можно смотреть билеты на рейсы после 18 часов.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из аэропорта и в аэропорт
- Питание: 3 обеда, 2 завтрака
- Транспортное сопровождение на маршруте
- Услуги гида-экскурсовода
- Проживание в отеле Азимут Каспийск 4* (цена указана за одного человека при Двухместном размещении) - стандартные номера
- Стоимость тура на март месяц - 35900 руб. /чел, апрель - 37900 руб. /чел, май - 39900 руб. /чел, июнь - 41900 руб. /чел, июль-август - 44900 руб. /чел
Что не входит в цену
- Дорога из вашего города до Махачкалы и обратно
- Входные билеты в музеи
- Индивидуальный трансфер
- Одноместное размещение - с доплатой, стоимость по запросу
- Номер с видом на Каспийское море - с доплатой, стоимость по запросу