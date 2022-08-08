Дагестанский уикенд: Махачкала, Дербент и Сулакский каньон
Авторский тур в Махачкале

Познакомиться с главными достопримечательностями Дагестана и пожить на берегу моря

5
1 отзыв
За три дня наша команда покажет вам, что такое настоящий Дагестан, и докажет, что путешествие сюда может быть комфортным и удобным.

Мы будем жить в лучшем отеле региона на побережье, гулять по Махачкале и торговаться на местном рынке.

А еще посмотрим на знаменитый Сулакский каньон, пофотографируемся на живописном водохранилище и разгадаем загадки древней крепости в Дербенте.
Дагестанский уикенд: Махачкала, Дербент и Сулакский каньон
Дагестанский уикенд: Махачкала, Дербент и Сулакский каньон
Дагестанский уикенд: Махачкала, Дербент и Сулакский каньон
Ближайшие даты:
3
мая
9
мая
10
мая
17
мая
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мая
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даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет44 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Тур состоится от 3 участников.

Очередность экскурсий может меняться.

Проживание. Будем жить в отеле «AZIMUT Hotel Каспийск» 4*. Отель находится на берегу Каспийского моря. На всей территории можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi. В отеле есть подогреваемый открытый бассейн (период работы нужно уточнять). По утрам для гостей сервируют завтрак «шведский стол».

В случае, если в отеле Азимут Каспийск 4* закончатся наши квоты и не будет мест, альтернативный отель для размещения, по согласованию – Марва Резорт.

Питание. В стоимость тура входят 2 завтрака в отеле по системе «шведский стол» и 3 обеда с местными национальными блюдами. Ужины – самостоятельно, мы можем подсказать отличные рестораны.

Программа тура по дням

1 день

Встреча в Махачкале

Встреча. Мы встретим всех участников в аэропорту Махачкалы. Берите рейсы с прилетом до 12 часов, чтобы успеть к началу программы.

Национальная кухня и мечеть. Из аэропорта мы поедем на обед в кафе, попробуем национальную кухню и насладимся необычными вкусами дагестанских блюд. Затем отправимся на обзорную экскурсию по Махачкале. Посмотрим Центральную Джума-мечеть, которая сильно напоминает Голубую мечеть в Стамбуле. Зайдем в исторический парк «Россия — моя история. Город Махачкала» и узнаем интересные факты из истории Дагестана.

Пешая прогулка по городу. Погуляем по городу, дойдем до Кумыкского театра имени А. П. Салаватова с обзором старой части города: улицы Буйнакского, памятника В. И. Ленину, Дагестанской филармонии. Гид расскажет, как жили в Махачкале раньше и как живут сейчас — жизнь в этом регионе сильно изменилась.

Дагестанский рынок. Мы увидим все основные достопримечательности Махачкалы: площадь Ленина, скверы им. Фазу Алиевой и борцам за Советскую власть. И обязательно сходим на местный рынок: там можно купить сувениры и подарки домой, привезти ароматные специи, урбеч, ореховую траву и дагестанский чай.

Махачкала с высоты. После обеда поднимемся на обзорную площадку на горе Тарки-Тау и посмотрим на Махачкалу с высоты. Отсюда открывается красивый вид на город, и у нас будет время, чтобы пофотографироваться.

Отель на побережье. Вечером мы заселимся в отель Азимут Каспийск 4*. Это новый отель 2021 года, который расположен на берегу Каспийского моря. За дополнительную плату можно забронировать номер с видом на море или заказать одноместное размещение. После заселения можно самостоятельно прогуляться по побережью, либо поберечь силы для завтрашнего дня и отдохнуть в номере.

Встреча в МахачкалеВстреча в МахачкалеВстреча в МахачкалеВстреча в Махачкале
2 день

Экраноплан «Лунь» и древности Дербента

Экраноплан на побережье. После завтрака в отеле посмотрим необычную достопримечательность Дагестана — экраноплан Лунь. Это приспособление похоже на самолет, а создали его, чтобы незаметно и быстро мчаться над водой на небольшой высоте. В 2020 году судно привезли на побережье Каспийского моря и оставили на вечную стоянку как музейный экспонат. В будущем рядом с экранопланом хотят сделать большой исторический парк, а пока «Лунь» доступен для всех желающих без билетов и касс. Гид расскажет, для чего предназначалось такое судно и что помешало ему выйти в массовое производство.

Тайны Дербента. Затем мы поедем в один из древнейших городов России — Дербент. Городу уже больше двух тысяч лет, он старше, чем Великий Новгород, Псков или Ростов Великий и после присоединения Крыма стал вторым древним городом после Керчи. Увидим крепость Нарын-Кала. Только представьте, ее построили здесь аж 1500 лет назад! Заглянем внутрь, походим по стенам и полюбуемся городом с высоты.

Улицы Старого города. После обеда прогуляемся по Старому городу. Узкие кривые улочки, старые дома и мечети, очень колоритные и гостеприимные местные жители — это погружение в другую реальность, которая сильно отличается от наших городов.

Баня для незамужних девушек. Еще одно место в Дербенте must see — это Девичья баня. До середины прошлого века ее использовали по прямому назначению: незамужние девушки мылись здесь перед бракосочетанием. Это был важный обряд, в чем-то напоминающий современный девичник. Узнаем, как проходили купания и зачем нужны были специальные банщицы.

Древности и современность. По соседству зайдем в Джума-мечеть — это культовое сооружение для мусульман-шиитов. А потом прогуляемся по набережной Дербента и посмотрим произведения уличного искусства. Да, древний город тоже может быть современным! Мы увидим работы модного художника-каллиграфа Покраса Лампаса — текст его работ состоит из названий Дербента в переводе с различных языков.

Вечером вернемся в отель и сможем отдохнуть перед завтрашней поездкой.

Экраноплан «Лунь» и древности ДербентаЭкраноплан «Лунь» и древности ДербентаЭкраноплан «Лунь» и древности ДербентаЭкраноплан «Лунь» и древности Дербента
3 день

Сулакский каньон, голубое водохранилище и пустыня

Голубая гладь Чиркейского водохранилища. После «шведского стола» на завтрак отправимся к одному из самых живописных водоемов Дагестана — Чиркейскому водохранилищу. Вода здесь имеет яркий голубой цвет и отлично смотрится на фотографиях — это популярное в соцсетях место, где довольно легко сделать эффектные кадры. За дополнительную плату при желании большинства участников группы можно покататься на катере.

Главная достопримечательность Дагестана. Затем мы поедем в самое знаменитое место в Дагестане, которое называют визитной карточкой этого региона — к Сулакскому каньону. Его глубина достигает до 1920 метров, а протяжённость составляет 53 километра — это самый глубокий каньон в Европе! Посмотрим на каньон с обзорных площадок, пофотографируемся, полюбуемся видами — никакой спешки. Следом посетим пещеру «Нохъо». Новый туристический комплекс объединяет сразу 3 пещеры, общая длина лабиринтов которых больше сотни метров!

Дагестанская пустыня. А вы знаете, что в Дагестане есть своя пустыня? Золотые пески, по которым можно пройти, — все это очень напоминает восточную сказку. Кстати, знаменитую сцену фильма «Белое солнце пустыни» снимали здесь. И теперь вы сможете тоже «попасть в кадр».

После такого насыщенного приключения едем в аэропорт — можно смотреть билеты на рейсы после 18 часов.

Сулакский каньон, голубое водохранилище и пустыняСулакский каньон, голубое водохранилище и пустыняСулакский каньон, голубое водохранилище и пустыняСулакский каньон, голубое водохранилище и пустыня

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер из аэропорта и в аэропорт
  • Питание: 3 обеда, 2 завтрака
  • Транспортное сопровождение на маршруте
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Проживание в отеле Азимут Каспийск 4* (цена указана за одного человека при Двухместном размещении) - стандартные номера
  • Стоимость тура на март месяц - 35900 руб. /чел, апрель - 37900 руб. /чел, май - 39900 руб. /чел, июнь - 41900 руб. /чел, июль-август - 44900 руб. /чел
Что не входит в цену
  • Дорога из вашего города до Махачкалы и обратно
  • Входные билеты в музеи
  • Индивидуальный трансфер
  • Одноместное размещение - с доплатой, стоимость по запросу
  • Номер с видом на Каспийское море - с доплатой, стоимость по запросу
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Махачкалы, 12:00
Завершение: Аэропорт Махачкалы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
3
2
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Л
8 авг 2022
Очень все понравилось, спасибо! Дагестан очень красивый, отель классный, Муратхан просто супер!

Тур входит в следующие категории Махачкалы

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВсе турыСулакский каньонПрирода и пейзажиПопулярные места3-дневные турыВесенниеБархан СарыкумЭкраноплан «Лунь»Чиркейское водохранилищеОбзорныеНабережнаяКаньоны

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