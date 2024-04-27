Древний Дербент, аул-призрак и Сулакский каньон с местным жителем
Авторский тур в Махачкале

Увидеть древнюю персидскую цитадель и погулять по горному заброшенному аулу

4.5
4 отзыва
Это трехдневное, но очень насыщенное путешествие, которое собирает самые яркие достопримечательности Дагестана: природную красоту Сулакского каньона, древнюю историю Дербента и аутентичную атмосферу горных аулов.

На протяжении всего маршрута с вами будет местный житель, знающий здесь каждый уголок и рассказывающий такие истории, которые знает только человек, выросший в Дагестане.
Древний Дербент, аул-призрак и Сулакский каньон с местным жителем
Древний Дербент, аул-призрак и Сулакский каньон с местным жителем
Древний Дербент, аул-призрак и Сулакский каньон с местным жителем
Ближайшие даты:
4
мая
9
мая
14
мая
20
мая
27
мая
3
июн
10
июн
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даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет18 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возьмите с собой солнцезащитные очки, солнцезащитный крем, удобную обувь и комфортную одежду.

Проживание. Гостевой дом в горах. Размещение двухместное.

Питание. Не входит в стоимость тура. По пути будем останавливаться в кафе, и вы сможете попробовать местную кухню.

Программа тура по дням

1 день

Сулакский каньон, форелевое хозяйство и пустыня Бархан Сарыкум

Встречаемся в аэропорту в 10 утра (либо можем встретить вас в Махачкале возле вашего отеля, если вы прилетели на день раньше). Сразу отправимся в самое популярное место Дагестана — Сулакский каньон. Вы увидите самую большую ГЭС на Кавказе, посетите форелевое хозяйство и пройдет по подвесному мосту через пещеру.

Пообедаем в ресторане, доберемся до селения Зубутли, а оттуда промчимся на скоростном катере по реке Сулак и каньону. У нас будет остановка у необычных скал, напоминающих лица людей и маленького мамонтенка.

Затем отправимся в пустыню — Бархан Сарыкум. Здесь снимали фильм «Белое солнце пустыни» — удивительно красивые пески, которые переносят в восточную сказку. После такого насыщенного путешествия заселимся в гостиницу и отдохнем.

Сулакский каньон, форелевое хозяйство и пустыня Бархан СарыкумСулакский каньон, форелевое хозяйство и пустыня Бархан СарыкумСулакский каньон, форелевое хозяйство и пустыня Бархан СарыкумСулакский каньон, форелевое хозяйство и пустыня Бархан СарыкумСулакский каньон, форелевое хозяйство и пустыня Бархан СарыкумСулакский каньон, форелевое хозяйство и пустыня Бархан Сарыкум
2 день

Аул призрак, место вдохновения Айвазовского и неприступный Гуниб

Проснёмся, позавтракаем и выезжаем в село-призрак Гамсутль. Гид расскажет, почему там никто не живёт, поделится историей своей семьи, которая произошла из этого села, и даст представление о жизни горцев. Вы увидите площадку Айвазовского, куда по легенде великий художник поднимался на ишаке каждое утро, чтобы написать картину «Гунибское плато с восточной стороны». Кстати, это единственная картина Айвазовского, на которой изображены горы. Вы увидите это место, которое так поразило художника и до которого многие туристы не добираются. Затем заселимся в гостевой дом и отдохнем после такого насыщенного путешествия.

Аул призрак, место вдохновения Айвазовского и неприступный ГунибАул призрак, место вдохновения Айвазовского и неприступный ГунибАул призрак, место вдохновения Айвазовского и неприступный ГунибАул призрак, место вдохновения Айвазовского и неприступный ГунибАул призрак, место вдохновения Айвазовского и неприступный ГунибАул призрак, место вдохновения Айвазовского и неприступный ГунибАул призрак, место вдохновения Айвазовского и неприступный ГунибАул призрак, место вдохновения Айвазовского и неприступный Гуниб
3 день

Древний Дербент и крепость Нарын-кала

Сегодня отправимся на побережье Каспийского моря — в древний город Дербент. Прогуляемся по персидской цитадели Нарын-кала, что в переводе означает «Солнечная крепость». Гид расскажет истории, связанные с крепостью и проведет по узким запутанным улочкам. Потом осмотрим Джума-мечеть 8 века, найдем деревья, которым больше 800 лет и пройдем по набережной. Затем вы увидите очень необычный объект на побережье — экраноплан «Лунь», который часто называют «каспийским монстром». Вы узнаете, как «Лунь» попал на побережье и какие секреты в себе хранит. Пофотографируемся на фоне Каспийского моря и отправимся в аэропорт. На этом путешествие заканчивается — до новых встреч!

Древний Дербент и крепость Нарын-калаДревний Дербент и крепость Нарын-калаДревний Дербент и крепость Нарын-калаДревний Дербент и крепость Нарын-кала

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Катание на скоростном катере внутри каньона
  • Проживание в гостинице и в гостевом доме
  • Входные билеты в пещеру (подвесной мост)
  • Трансфер на всем маршруте и встреча в аэропорту
  • Сопровождение гида - местного жителя
Что не входит в цену
  • Дорога из вашего города до Махачкалы и обратно
  • Зип-лайн - 500-1000 руб
  • Питание (обед в среднем 300-500 руб. с человека)
  • Личные расходы
  • Стоимость тура указана при наборе группы из 4 человек
  • При наборе группы из 3 человек стоимость тура составит - 25 000 руб. с человека. При проведении тура для 2 человек - 30 000 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Махачкала, аэропорт, 10:00
Завершение: Махачкала, аэропорт
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
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2
1
Е
27 апр 2024
Замечательный тур! Отдыхали в апреле с 22-26,прекрасные 4дня в Дагестане. Наш гид Рустам не только прекрасный экскурсовод,но и отличный человек с замечательным чувством юмора. Очень отзывчивый и добрый. Мы всей душой полюбили этот регион: здесь невероятные красоты,гостеприимные люди и очень вкусная еда. От души рекомендуем всем эту поездку и нашего гида. А мы уже планируем вернуться еще раз с детьми.
Ольга
14 июня 2023
Поездка оказалась очень насыщенной и интересной. Удалось увидеть много прекрасных мест. Природа Дагестана поражает и восхищает. Наш гид, Арсен, познакомил нас не только с восхитительной природой Дагестана, но и с местными жителями. Благодаря ему, мы попали в гости в семью аварцев. За что ему отдельное спасибо. Захотелось возвращаться в горы ещё и ещё. И, конечно, я буду рекомендовать своим друзьям это путешествие и Арсена, с которым пройденный путь оказался увлекательным и не сложным.
А
16 мая 2023
Маршрут составлен хорошо, Арсен вежливый человек, встретил нас в аэропорту Махачкалы и далее мы сразу поехали в горы. Вы увидите много красивых мест, но если вы хотите получить подробных исторических знаний, то это не сюда. Будьте готовы к тому, что туалеты в большинстве локаций, это дырки в полу с жутким запахом (ну если это кому-то важно). Заранее покупайте воду и еду на перекус, т. к. переезды длительные, а Арсен может питаться воздухом видимо)) Больше всего на маршруте понравился каньон, Лунь и Дербент, на г. Дербент надо точно 1 день, а лучше два и не пожалейте средств, в Дербенте в крепости сразу при входе, есть экскурсоводы аккредитованные, стоит 2 тр, сколько человек не важно, рассказывают интересно, просто так ходить смысла нет.
Арсен
Арсен
Ответ организатора:
Анна, здравствуйте, сожалею о том, что не все прошло так, как вам бы хотелось. Стараюсь быть лучше
Т
11 мая 2023
Спасибо, насыщенные три дня, посмотрели много локаций, жили в доме с шикарным видом на горы (ниже фото)
Спасибо, насыщенные три дня, посмотрели много локаций, жили в доме с шикарным видом на горы (ниже фото)

Тур входит в следующие категории Махачкалы

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