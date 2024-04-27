Встречаемся в аэропорту в 10 утра (либо можем встретить вас в Махачкале возле вашего отеля, если вы прилетели на день раньше). Сразу отправимся в самое популярное место Дагестана — Сулакский каньон. Вы увидите самую большую ГЭС на Кавказе, посетите форелевое хозяйство и пройдет по подвесному мосту через пещеру.

Пообедаем в ресторане, доберемся до селения Зубутли, а оттуда промчимся на скоростном катере по реке Сулак и каньону. У нас будет остановка у необычных скал, напоминающих лица людей и маленького мамонтенка.

Затем отправимся в пустыню — Бархан Сарыкум. Здесь снимали фильм «Белое солнце пустыни» — удивительно красивые пески, которые переносят в восточную сказку. После такого насыщенного путешествия заселимся в гостиницу и отдохнем.