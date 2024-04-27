Увидеть древнюю персидскую цитадель и погулять по горному заброшенному аулу
4.5
4 отзыва
Это трехдневное, но очень насыщенное путешествие, которое собирает самые яркие достопримечательности Дагестана: природную красоту Сулакского каньона, древнюю историю Дербента и аутентичную атмосферу горных аулов.
На протяжении всего маршрута с вами будет местный житель, знающий здесь каждый уголок и рассказывающий такие истории, которые знает только человек, выросший в Дагестане.
Ближайшие даты:
4 мая
9 мая
14 мая
20 мая
27 мая
3 июн
10 июн
Ещё даты
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
18 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Описание
Организационные детали
Возьмите с собой солнцезащитные очки, солнцезащитный крем, удобную обувь и комфортную одежду.
Проживание. Гостевой дом в горах. Размещение двухместное.
Питание. Не входит в стоимость тура. По пути будем останавливаться в кафе, и вы сможете попробовать местную кухню.
Программа тура по дням
1 день
Сулакский каньон, форелевое хозяйство и пустыня Бархан Сарыкум
Встречаемся в аэропорту в 10 утра (либо можем встретить вас в Махачкале возле вашего отеля, если вы прилетели на день раньше). Сразу отправимся в самое популярное место Дагестана — Сулакский каньон. Вы увидите самую большую ГЭС на Кавказе, посетите форелевое хозяйство и пройдет по подвесному мосту через пещеру.
Пообедаем в ресторане, доберемся до селения Зубутли, а оттуда промчимся на скоростном катере по реке Сулак и каньону. У нас будет остановка у необычных скал, напоминающих лица людей и маленького мамонтенка.
Затем отправимся в пустыню — Бархан Сарыкум. Здесь снимали фильм «Белое солнце пустыни» — удивительно красивые пески, которые переносят в восточную сказку. После такого насыщенного путешествия заселимся в гостиницу и отдохнем.
2 день
Аул призрак, место вдохновения Айвазовского и неприступный Гуниб
Проснёмся, позавтракаем и выезжаем в село-призрак Гамсутль. Гид расскажет, почему там никто не живёт, поделится историей своей семьи, которая произошла из этого села, и даст представление о жизни горцев. Вы увидите площадку Айвазовского, куда по легенде великий художник поднимался на ишаке каждое утро, чтобы написать картину «Гунибское плато с восточной стороны». Кстати, это единственная картина Айвазовского, на которой изображены горы. Вы увидите это место, которое так поразило художника и до которого многие туристы не добираются. Затем заселимся в гостевой дом и отдохнем после такого насыщенного путешествия.
3 день
Древний Дербент и крепость Нарын-кала
Сегодня отправимся на побережье Каспийского моря — в древний город Дербент. Прогуляемся по персидской цитадели Нарын-кала, что в переводе означает «Солнечная крепость». Гид расскажет истории, связанные с крепостью и проведет по узким запутанным улочкам. Потом осмотрим Джума-мечеть 8 века, найдем деревья, которым больше 800 лет и пройдем по набережной. Затем вы увидите очень необычный объект на побережье — экраноплан «Лунь», который часто называют «каспийским монстром». Вы узнаете, как «Лунь» попал на побережье и какие секреты в себе хранит. Пофотографируемся на фоне Каспийского моря и отправимся в аэропорт. На этом путешествие заканчивается — до новых встреч!
Стоимость тура указана при наборе группы из 4 человек
При наборе группы из 3 человек стоимость тура составит - 25 000 руб. с человека. При проведении тура для 2 человек - 30 000 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Махачкала, аэропорт, 10:00
Завершение: Махачкала, аэропорт
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арсен — ваша команда гидов в Махачкале
Провели экскурсии для 326 туристов
Всем привет, меня зовут Арсен. Работал в сфере телекоммуникаций, объездил всю республику, а теперь вместе с командой гидов готов показать вам самые прекрасные места Дагестана. Рустам, Асильдар, Магомед-Али и я — все мы родились и выросли в Дагестане и очень любим родной край. Мы стараемся обеспечить максимально безопасное и комфортное времяпровождение в течение всего маршрута: доволен путешественник — рады и мы!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
–
3
1
2
–
1
–
Е
Елена
27 апр 2024
Замечательный тур! Отдыхали в апреле с 22-26,прекрасные 4дня в Дагестане. Наш гид Рустам не только прекрасный экскурсовод,но и отличный человек с замечательным чувством юмора. Очень отзывчивый и добрый. Мы всей душой полюбили этот регион: здесь невероятные красоты,гостеприимные люди и очень вкусная еда. От души рекомендуем всем эту поездку и нашего гида. А мы уже планируем вернуться еще раз с детьми.
Ольга
14 июня 2023
Поездка оказалась очень насыщенной и интересной. Удалось увидеть много прекрасных мест. Природа Дагестана поражает и восхищает. Наш гид, Арсен, познакомил нас не только с восхитительной природой Дагестана, но и с местными жителями. Благодаря ему, мы попали в гости в семью аварцев. За что ему отдельное спасибо. Захотелось возвращаться в горы ещё и ещё. И, конечно, я буду рекомендовать своим друзьям это путешествие и Арсена, с которым пройденный путь оказался увлекательным и не сложным.
А
Анна
16 мая 2023
Маршрут составлен хорошо, Арсен вежливый человек, встретил нас в аэропорту Махачкалы и далее мы сразу поехали в горы. Вы увидите много красивых мест, но если вы хотите получить подробных исторических знаний, то это не сюда. Будьте готовы к тому, что туалеты в большинстве локаций, это дырки в полу с жутким запахом (ну если это кому-то важно). Заранее покупайте воду и еду на перекус, т. к. переезды длительные, а Арсен может питаться воздухом видимо)) Больше всего на маршруте понравился каньон, Лунь и Дербент, на г. Дербент надо точно 1 день, а лучше два и не пожалейте средств, в Дербенте в крепости сразу при входе, есть экскурсоводы аккредитованные, стоит 2 тр, сколько человек не важно, рассказывают интересно, просто так ходить смысла нет.
Арсен
Ответ организатора:
Анна, здравствуйте, сожалею о том, что не все прошло так, как вам бы хотелось. Стараюсь быть лучше
Т
Татьяна
11 мая 2023
Спасибо, насыщенные три дня, посмотрели много локаций, жили в доме с шикарным видом на горы (ниже фото)