Расположенный в самом южном углу России на границе с Кавказскими горами, Дагестан представляет собой удивительное
Описание тура
Откройте для себя Дагестан
Дагестан — это удивительный регион, который радует своим богатым историческим наследием и культурным разнообразием. Здесь проживает более 30 народов, каждый из которых имеет свои уникальные языки, обычаи и традиции. Путешествуя по этому краю, вы сможете посетить старинные крепости и мечети, где на протяжении веков сливались восточные и западные влияния, создавая уникальную архитектурную и художественную мозаику.
Кулинарные наслаждения
Не упустите возможность попробовать местную кухню! Дагестан славится своими блюдами, такими как:
- чебуреки
- шашлык
- лагман
- кубба
Все эти деликатесы готовятся по древним рецептам и обязательно порадуют ваши вкусовые рецепторы. И, конечно же, не забудьте попробовать знаменитый местный чай, который считается одним из лучших в России.
Программа путешествия
1 день
- Встреча гостей в аэропорту
- Посещение Сулакского каньона
- Смотровая площадка на Буйнакском перевале
- Поездка на катере по Чиркейскому водохранилищу
- Смотровая площадка и начало каньона «Тёщин язык»
- Село Дубки и Сулакский каньон
- Зип-лайн по желанию
- Главрыба — форелевое хозяйство
- Бархан Сарыкум
2 день
- Гимринский автодорожный тоннель
- Ирганайская ГЭС и смотровая площадка
- Село Хунзах
- Водопад Тобот
- Матласское плато
- Каменная чаша
3 день
- Отдых в горах Дагестана
- Куппинский перевал
- Салтинский водопад
- Гунибская ГЭС и смотровые площадки
- Гунибский водопад
- Аул-призрак Гамсутль
- Село Чох
4 день
- Карадахская теснина
- Село Кахиб
- Датунский храм
- Село Гоор
5 день
- Дербент
- Крепость Нарын-кала
- Прогулка по набережной
- Стоянка Петра I
- По желанию — горячий источник (не забудьте взять с собой нижнее бельё для замены и полотенце)
Полезные советы
Не забывайте одеваться комфортно в зависимости от погоды и выбирайте удобную обувь для прогулок по живописным местам.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Транспортные услуги
Что не входит в цену
- Проживание
- Питание
- Входные билеты
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- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь