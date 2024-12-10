Покорим Дагестан вместе: горы, Дербент, Сулакский каньон и старинные аулы

Поездка на катере и зип-лайн: разнообразный тур по Дагестану из Махачкалы
Добро пожаловать в Дагестан — гордость России и один из самых красивых и разнообразных регионов страны.

Расположенный в самом южном углу России на границе с Кавказскими горами, Дагестан представляет собой удивительное
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сочетание величественных гор, живописных долин, скалистых берегов и чистейших рек.

Погрузитесь в культуру и традиции Дагестана, посетите таинственные заброшенные аулы, водопады и горы, попробуйте вкуснейшие местные блюда — каждый найдет здесь что-то для себя.

Покорим Дагестан вместе: горы, Дербент, Сулакский каньон и старинные аулы
Покорим Дагестан вместе: горы, Дербент, Сулакский каньон и старинные аулы
Покорим Дагестан вместе: горы, Дербент, Сулакский каньон и старинные аулы
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Описание тура

Откройте для себя Дагестан

Дагестан — это удивительный регион, который радует своим богатым историческим наследием и культурным разнообразием. Здесь проживает более 30 народов, каждый из которых имеет свои уникальные языки, обычаи и традиции. Путешествуя по этому краю, вы сможете посетить старинные крепости и мечети, где на протяжении веков сливались восточные и западные влияния, создавая уникальную архитектурную и художественную мозаику.

Кулинарные наслаждения

Не упустите возможность попробовать местную кухню! Дагестан славится своими блюдами, такими как:

  • чебуреки
  • шашлык
  • лагман
  • кубба

Все эти деликатесы готовятся по древним рецептам и обязательно порадуют ваши вкусовые рецепторы. И, конечно же, не забудьте попробовать знаменитый местный чай, который считается одним из лучших в России.

Программа путешествия

1 день

  • Встреча гостей в аэропорту
  • Посещение Сулакского каньона
  • Смотровая площадка на Буйнакском перевале
  • Поездка на катере по Чиркейскому водохранилищу
  • Смотровая площадка и начало каньона «Тёщин язык»
  • Село Дубки и Сулакский каньон
  • Зип-лайн по желанию
  • Главрыба — форелевое хозяйство
  • Бархан Сарыкум

2 день

  • Гимринский автодорожный тоннель
  • Ирганайская ГЭС и смотровая площадка
  • Село Хунзах
  • Водопад Тобот
  • Матласское плато
  • Каменная чаша

3 день

  • Отдых в горах Дагестана
  • Куппинский перевал
  • Салтинский водопад
  • Гунибская ГЭС и смотровые площадки
  • Гунибский водопад
  • Аул-призрак Гамсутль
  • Село Чох

4 день

  • Карадахская теснина
  • Село Кахиб
  • Датунский храм
  • Село Гоор

5 день

  • Дербент
  • Крепость Нарын-кала
  • Прогулка по набережной
  • Стоянка Петра I
  • По желанию — горячий источник (не забудьте взять с собой нижнее бельё для замены и полотенце)

Полезные советы

Не забывайте одеваться комфортно в зависимости от погоды и выбирайте удобную обувь для прогулок по живописным местам.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
  • Транспортные услуги
Что не входит в цену
  • Проживание
  • Питание
  • Входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Уйташ
Завершение: Махачкала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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