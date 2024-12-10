Добро пожаловать в Дагестан — гордость России и один из самых красивых и разнообразных регионов страны.Расположенный в самом южном углу России на границе с Кавказскими горами, Дагестан представляет собой удивительное

сочетание величественных гор, живописных долин, скалистых берегов и чистейших рек. Погрузитесь в культуру и традиции Дагестана, посетите таинственные заброшенные аулы, водопады и горы, попробуйте вкуснейшие местные блюда — каждый найдет здесь что-то для себя.

Описание тура

Откройте для себя Дагестан

Дагестан — это удивительный регион, который радует своим богатым историческим наследием и культурным разнообразием. Здесь проживает более 30 народов, каждый из которых имеет свои уникальные языки, обычаи и традиции. Путешествуя по этому краю, вы сможете посетить старинные крепости и мечети, где на протяжении веков сливались восточные и западные влияния, создавая уникальную архитектурную и художественную мозаику.

Кулинарные наслаждения

Не упустите возможность попробовать местную кухню! Дагестан славится своими блюдами, такими как:

чебуреки

шашлык

лагман

кубба

Все эти деликатесы готовятся по древним рецептам и обязательно порадуют ваши вкусовые рецепторы. И, конечно же, не забудьте попробовать знаменитый местный чай, который считается одним из лучших в России.

Программа путешествия

1 день

Встреча гостей в аэропорту

Посещение Сулакского каньона

Смотровая площадка на Буйнакском перевале

Поездка на катере по Чиркейскому водохранилищу

Смотровая площадка и начало каньона «Тёщин язык»

Село Дубки и Сулакский каньон

Зип-лайн по желанию

Главрыба — форелевое хозяйство

Бархан Сарыкум

2 день

Гимринский автодорожный тоннель

Ирганайская ГЭС и смотровая площадка

Село Хунзах

Водопад Тобот

Матласское плато

Каменная чаша

3 день

Отдых в горах Дагестана

Куппинский перевал

Салтинский водопад

Гунибская ГЭС и смотровые площадки

Гунибский водопад

Аул-призрак Гамсутль

Село Чох

4 день

Карадахская теснина

Село Кахиб

Датунский храм

Село Гоор

5 день

Дербент

Крепость Нарын-кала

Прогулка по набережной

Стоянка Петра I

По желанию — горячий источник (не забудьте взять с собой нижнее бельё для замены и полотенце)

Полезные советы

Не забывайте одеваться комфортно в зависимости от погоды и выбирайте удобную обувь для прогулок по живописным местам.