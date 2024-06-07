1 чел.
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Авторский тур
5 дней
Горный Дагестан вместе с местным жителем
Погрузитесь в атмосферу Дагестана с местным жителем. Живописные маршруты, Сулакский каньон, подвесной мост и крепость Нарын-Кала ждут вас
Начало: Махачкала, время - по договорённости. Рекомендуем ...
«Вы посмотрите на популярный Сулакский каньон с «незаезженных» ракурсов и прокатитесь по нему на катере, пройдёте по подвесному мосту сквозь пещеру, погуляете по высокогорным сёлам и каменным лабиринтам крепости Нарын-Кала»
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
29 990₽ за человека
Авторский тур
5 дней
От Сулакского каньона до Дербента. Путешествие «всё включено»
Уникальный тур по Дагестану: Сулакский каньон, Дербент, горные аулы. Всё включено: проживание, питание, экскурсии. Забронируйте своё приключение
Начало: Махачкала, аэропорт или другое место по договоренн...
«Будем любоваться водопадами и ущельями, гулять по восточным кварталам Дербента, кататься на катере по Сулакскому каньону и пить кофе в турке с видом на горы»
10 июня в 08:00
14 июня в 08:00
39 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Трёхдневный джип-тур по Дагестану с захватывающими видами
Три дня насыщенных приключений по живописным местам Дагестана. Каньоны, водопады, древние аулы и головокружительные виды ждут вас
Начало: Махачкала
«Впечатлившись экстремальной поездкой и головокружительными видами, спустимся к самому знаковому месту Дагестана — ошеломляющему глубиной, масштабом и живописностью Сулакскому каньону»
10 июня в 08:00
14 июня в 08:00
25 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Автотур по топовым местам Дагестана: Сулакский каньон, Гамсутль, Чох, Тобот
Путешествие по Дагестану на автомобиле с посещением Сулакского каньона, древних аулов Гамсутль и Чох, водопада Тобот и Салтинской теснины
Начало: Махачкала
«Маршрут включает в себя осмотр Сулакского каньона сверху и с воды, прогулки по древним аулам — Гамсутлю и Чоху»
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
25 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Знаменитые места Дагестана за 3 дня
Прокатиться на катере по Сулакскому каньону и исследовать древние горные аулы
Начало: Махачкала, аэропорт или центр города, 09:00-11:00
«Далее отправимся к жемчужине Дагестана — Сулакскому каньону»
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
22 000₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
Поехали в горы! Атмосферные аулы и природные красоты Дагестана
Погулять по руинам селения-призрака и прокатиться на катере по Сулакскому каньону
Начало: Аэропорт Махачкалы
«Вы увидите Хунзах, Матласское плато, Салтинские водопады, пустыню Бархан Сарыкум, Гуниб и, конечно же, знаменитый Сулакский каньон»
18 июня в 11:00
22 июня в 11:00
3000027 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Перезагрузка по-дагестански: всё включено
Проснуться с видом на горы, попробовать все национальные блюда Дагестана и погулять по Дербенту
Начало: Аэропорт Махачкалы, 08:00 (рекомендуем прилетать з...
«Пообедав, прокатимся на катере по бирюзовой глади Сулакского каньона»
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
26 100₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Влюбиться в Дагестан: активный отдых у озера и знаковые локации
Покататься на сапе и квадроцикле, научиться готовить абрикосовую кашу и чуду, посетить аулы-призраки
Начало: Аэропорт Уйташ (Махачкала), 10:30. Возможна встреч...
«Вы посетите кавказский Мачу-Пикчу — Гамсутль, прогуляетесь по Салтинской теснине, прокатитесь на катере по лазурным водам Сулакского каньона»
Сегодня в 08:00
12 июня в 08:00
40 000₽ за человека
скидка
15%
Авторский тур
3 дня
Горы, солнце и история: выходные в Дагестане
Надышаться горным воздухом, увидеть подземный водопад и подняться в аул-призрак
Начало: Махачкала, аэропорт или центр города, выезд в 08:0...
«Сделаем необычные кадры в песчаных дюнах, а затем прокатимся на катере по Сулакскому каньону мимо отвесных скал, шумных водопадов и села Старый Зубутли»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
2800023 800₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
В Дагестан за приключениями, релаксом и природными чудесами
Спуститься к подземному водопаду, промчаться по каньону на катере и погрузиться в местную историю
Начало: Махачкала, 08:00-10:00. Время может корректировать...
«Полюбуемся Сулакским каньоном, пообедаем и посетим пещеры «Нохъо»»
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
2700024 300₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Популярное предложение
Грани Кавказа: 5 республик за 10 дней
Побывать в высокогорных аулах, попробовать настоящий Нарзан и увидеть «кавказскую Швейцарию»
Начало: В заезды по воскресеньям: ж. - д. вокзал в Махачка...
«Начнём знакомство с республикой с её жемчужины — Сулакского каньона, глубочайшего в Европе»
16 июня в 08:00
19 июня в 08:00
65 950₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Отдых на побережье Каспийского моря и основные достопримечательности Дагестана
Жить в лучшем отеле Дагестана и путешествовать по горным аулам
Начало: Аэропорт Махачкалы, 12:00
«Затем мы поедем в самое знаменитое место в Дагестане, которое называют визитной карточкой этого региона — к Сулакскому каньону»
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
65 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Дагестанский уикенд: Махачкала, Дербент и Сулакский каньон
Познакомиться с главными достопримечательностями Дагестана и пожить на берегу моря
Начало: Аэропорт Махачкалы, 12:00
«А еще посмотрим на знаменитый Сулакский каньон, пофотографируемся на живописном водохранилище и разгадаем загадки древней крепости в Дербенте»
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
44 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Самые известные места Дагестана
Побродить по улочкам древних сёл и городов, восхититься видами гор и водоёмов
Начало: Аэропорт Махачкалы, 10:00-11:00
«В финальный день нашего путешествия первым делом отправимся в Сулакский каньон, достигающий 1920 метров в глубину и превосходящий знаменитый каньон Колорадо в США»
19 июня в 08:00
17 июля в 08:00
65 000₽ за человека
Авторский тур
12 дней
За раз весь Северный Кавказ
Насытиться красотой пейзажей, исследовать столицы и сравнить кухню республик
Начало: На ж. - д. вокзале «Махачкала» и в аэропорту город...
16 июня в 14:30
30 июня в 14:30
145 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Самые знаковые места Дагестана за 3 дня: каньон, пустыня, водопады и горные аулы
Покататься на катере по Сулакскому каньону и увидеть дагестанский Мачу-Пикчу
Начало: Махачкала, время приезда до 8:00
«За три дня мы объедем все основные достопримечательности: покатаемся на катере по Сулакскому каньону, сделаем фантастические фотографии на фоне золотых песков Бархана Сарыкум и увидим настоящий подземный водопад»
21 июня в 08:00
24 июня в 08:00
26 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
3 дня в окружении гор, тишины и покоя: Сулакский каньон, Хунзах и Гуниб
Увидеть слияние рек, пройтись по залам скалистого замка и спуститься к подземному водопаду
Начало: Махачкала, место вашего размещения или аэропорт, д...
«Будем любоваться Сулакским каньоном, гулять по песчаным барханам Сарыкума и рассматривать причудливые фигуры заледеневших водопадов»
11 июня в 08:00
15 июня в 08:00
22 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Открывая секреты Дагестана: барханы, каньон и много гор
Увидеть природные чудеса Дагестана и поддаться кавказскому очарованию с восточной перчинкой
Начало: Ж. - д. вокзал в Махачкале, главный вход, напротив...
«Начнём знакомство с республикой с её жемчужины — Сулакского каньона, глубочайшего в Европе»
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
25 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Два сердца Кавказа: Дагестан и Чечня
Побывать в старейшем в России городе, увидеть Сулакский каньон и надышаться горным воздухом
Начало: В заезды по воскресеньям: ж. - д. вокзал в Махачка...
«Начнём знакомство с республикой с её жемчужины — Сулакского каньона, глубочайшего в Европе»
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
39 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Большой кавказский трип: Дагестан, Осетия, Чечня и Ингушетия
Пообедать на форелевом хозяйстве, погрузиться в местную культуру и влюбиться в горы
Начало: В заезды по воскресеньям: ж. - д. вокзал в Махачка...
«Начнём знакомство с республикой с её жемчужины — Сулакского каньона, глубочайшего в Европе»
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
53 400₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Древний Дербент, аул-призрак и Сулакский каньон с местным жителем
Увидеть древнюю персидскую цитадель и погулять по горному заброшенному аулу
Начало: Махачкала, аэропорт, 10:00
«Это трехдневное, но очень насыщенное путешествие, которое собирает самые яркие достопримечательности Дагестана: природную красоту Сулакского каньона, древнюю историю Дербента и аутентичную атмосферу горных аулов»
10 июня в 08:00
24 июня в 08:00
18 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
На машине по Дагестану: Дербент, древние аулы и Сулакский каньон
Побывать в самых известных местах республики, забраться на «Язык Тролля» и побегать по мягкому песку
Начало: Махачкала или Каспийск, заберём вас от аэропорта л...
«с человека) посетим смотровую площадку в Дубках, откуда открывается самый известный по фотографиям из Дагестана головокружительный вид на Сулакский каньон»
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
22 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
В Дагестан за лучшими кадрами: путешествие по самым фотогеничным местам
Узнать историю аула-призрака, сделать фото на лучших видовых точках и увидеть подземный водопад
Начало: Аэропорт Уйташ, время встречи зависит от ваших рей...
«В кадр попадут лазурь Сулакского каньона и Ирганайского водохранилища, эффектная фотосессия получится в песках бархана Сарыкум (будто в пустыне Сахара), а снимки на Языке Тролля над пропастью — настоящий экстрим»
17 июня в 08:00
24 июня в 08:00
65 890₽ за всё до 3 чел.
Авторский тур
4 дня
Звёзды Дагестана: самые популярные локации за 4 дня
Увидеть главные места республики, постоять над обрывами, попробовать хинкал и чуду
Начало: Махачкала, аэропорт, до 12:00
«Вы постоите на краю Сулакского каньона и прокатитесь на катере по Чиркейскому водохранилищу»
26 июня в 11:00
24 июля в 11:00
38 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Дагестанский топ: популярные места «Страны гор»
Покататься по реке Сулак, исследовать затерянный мир Карадахской теснины и пощекотать «Язык Тролля»
Начало: Махачкала, аэропорт, до 12:00
«Когда думаешь о Дагестане, сразу представляешь Сулакский каньон и бархан Сарыкум, заброшенный Гамсутль и бирюзово-изумрудные реки и озёра»
32 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
По основным достопримечательностям Дагестана на машине в мини-группе
Подняться в горы, спуститься к подземному водопаду и насладиться видами знаменитых мест республики
Начало: Махачкала или Каспийск, время - по договорённости
«Со смотровых площадок вы посмотрите на Сулакский каньон и Чиркейскую ГЭС, увидите рукотворное Ирганайское водохранилище и впечатляющие водопады»
10 июня в 08:00
17 июня в 08:00
16 500₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
5 дней
Всё главное в Дагестане: комфортный тур в мини-группе
Вдоволь наесться национальной кухни, прокатиться на катере по Сулаку и подняться к аулу-призраку
Начало: Аэропорт Махачкалы, время по договорённости
«Пообедаем в Форелевом хозяйстве и поедем на Сулакский каньон, один из глубочайших в Европе»
14 июня в 10:00
20 июня в 08:00
4950044 550₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Дагестан зовёт в гости: дегустации, мастер-класс и увлекательный мини-квест
Заглянуть на обед к местной семье, увидеть, как ткут ковры, и провести вечер у костра
Начало: Аэропорт Уйташ, 08:00. Если вы прилетите на день р...
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
31 200₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
5 дней
Душевный тур по Дагестану с ночевками у местных жителей
Позавтракать с видом на Сулакский каньон и насладиться вкуснейшими чуду и курзе
Начало: Аэропорт Махачкалы, 10-11 утра
«Вы исследуете высокогорные селения Гамсутль, Гоор, Гуниб и Хунзах, прокатитесь на катере по Сулакскому каньону, заберетесь на древнюю крепость Нарын-Кала в Дербенте и погуляете босиком по бархану Сарыкум»
Сегодня в 11:00
15 июня в 11:00
6500058 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Огни Дагестана. Экскурсионный тур
Начало: г. Махачкала
«Программа дня: переезд к Сулакскому каньону — смотровая площадка с видами на Сулакский каньон — Чиркейское водохранилище — прогулка на катере по водохранилищу (по желанию, доп»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 25 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Огни Дагестана. Зимние каникулы
Начало: г. Махачкала
«Переезд к Сулакскому каньону — смотровые площадки с видами на Сулакский каньон, прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу -— рыбное хозяйство «Янтарное»»
15 дек в 10:00
24 дек в 10:00
от 25 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Сулакский каньон - Гуниб - Гамсутль. Тур выходного дня
Начало: г. Каспийск, ул. Ленина, д. 37
«смотровые площадки на Сулакский каньон, там где получаются самые крутые кадры для классного контента»
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
19 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
От гор к морю: главные достопримечательности Дагестана
Полюбоваться горными районами, заглянуть в гости к местной семье и прогуляться по побережью
Начало: Махачкала, 09:00
«Полюбуетесь Сулакским каньоном и прокатитесь по нему на катере»
12 июня в 10:45
10 июля в 10:00
35 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Солнечный Дагестан: все топовые локации за 5 дней
Научиться готовить национальные дагестанские блюда и почувствовать ритм лезгинки
Начало: Махачкала
«Завтракаем в отеле и выезжаем на Сулакский каньон»
26 июня в 08:00
10 июля в 08:00
43 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Молодёжный тур в Дагестане: более 13 локаций за 3 дня
Почувствовать себя горцем и марсианином, посетить экстрим-парк и увидеть, как изготавливают урбеч
Начало: г. Махачкала, ул. Ирчи Казака 2, сбор в 7:45, выез...
«Прокатимся на катере в Сулакском каньоне, восхитимся бескрайними песками на бархане, поднимемся на красную гору Маяк и почувствуем себя горцами верхом на лошадях»
21 июня в 09:00
19 июля в 09:00
30 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Кахиб, Гуниб и Дербент в мини-группе
Прокатиться на сапбордах и погулять по древнему городу
Начало: Махачкала, 09:00
«Будем перемещаться в мини-группе от 2 до 6 человек, увидим все главные локации: Сулакский каньон, аул-призрак Гамсутль, подземный Салтинский водопад и живописные Чохские террасы»
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
44 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Дагестан 3 в 1: горы, Дербент и пляжный отдых на берегу Каспия
Увидеть "Каспийского монстра", побывать в "дагестанском Форт Боярде" и селе-призраке
Начало: Махачкала, аэропорт или другое место по договорённ...
«Затем спустимся к Сулакскому каньону и за доплату прокатимся по нему на катерах»
10 июня в 08:00
17 июня в 08:00
47 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Автотур по Дагестану: Махачкала, Дербент, Каспийск и главные достопримечательности
Прокатиться на катере по водам Сулакского каньона, взойти на бархан Сарыкум и увидеть аул-призрак
Начало: Аэропорт Махачкала, время зависит от времени вашег...
«Сделав сочные снимки здесь, доберёмся до Сулакского каньона, простирающегося на 53 километра»
18 июня в 08:00
2 июля в 08:00
57 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Всё самое-самое в Дагестане: от глубочайшего каньона до древнейшего города
Увидеть все значимые локации региона, закупиться на рынке в Дербенте и пройтись босиком по бархану
Начало: Ж. - д. вокзал Махачкалы, 08:00
«Далее доедем до Сулакского каньона, о котором вы точно не раз слышали, и Чиркейского водохранилища»
1 сен в 08:00
8 сен в 08:00
53 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Узнать Дагестан: Махачкала, Дербент, природные достопримечательности и исторические места
Прокатиться на катере по реке Сулак, погулять по аулам-призракам и увидеть Чохские террасы
Начало: Аэропорт Уйташ, не позднее 12:00
«Наше путешествие будет очень насыщенным: мы познакомимся с Махачкалой, полюбуемся Сулакским каньоном и отправимся на водную прогулку по реке, окажемся в Каменной чаше, пройдём по тихим улочкам аулов-призраков Гамсутля и Старого Кахиба»
11 июня в 12:00
18 июня в 12:00
47 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Золото Дагестана: Сулакский каньон, Дербент и Махачкала, аулы Гамсутль и Гуниб
Поучаствовать в мастер-классе по ковроткачеству, отведать чуду и увидеть знаковые места республики
Начало: Махачкала, аэропорт или ж. - д. вокзал, до 12:00. ...
«Затем вас ждёт самая узнаваемая местная достопримечательность — Сулакский каньон, чья зелёная лента реки, извиваясь меж тесных скал и сверкая на солнце, несёт свои воды от плотины Чиркейской ГЭС до Миатлинской»
13 июня в 09:00
20 июня в 09:00
30 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Этнический Дагестан: встреча с душой
Погостить у табасаранской семьи, поучиться плести ковры и исследовать древние селения
Начало: Махачкала, аэропорт, 11:30. Время встречи может бы...
16 июня в 11:30
30 июня в 11:30
80 300₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Из Махачкалы в Дербент через горы, пустыню и каньон
Побывать в старейшем в России городе, прокатиться на катере и устроить пикник в горах
Начало: Аэропорт Махачкалы, 10:00. Встретим вас в центре М...
«Золотые песчаные барханы, будто в пустыне Сахара, глубочайший в Европе Сулакский каньон — почти американский Гранд-Каньон и заброшенный аул-призрак Гамсутль, прозванный «дагестанским Мачу-Пикчу» — и всё за 5 дней»
12 июня в 09:00
24 июля в 09:00
39 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Объятия горного края: тур по топовым локациям Дагестана
Увидеть Чохские террасы, погулять по Карадахской теснине и побывать на производстве урбеча
Начало: Махачкала, 08:30-09:00
«Вы посетите Сарыкумский бархан, Сулакский каньон, а также Чиркейское и Ирганайское водохранилище, полюбуетесь водопадами и пройдётесь по улицам заброшенного аула Гамсутль, насладитесь видами с «Языка тролля»»
17 июня в 08:00
24 июня в 08:00
38 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Дагестан: водопады, теснины, пустыня и Сулакский каньон
Увидеть цветущие горы Дагестана и насладиться красотой кавказской природы
Начало: Махачкала, 8:00
«Мы будем любоваться золотыми песками бархана Сарыкум, кататься на катере по Сулакскому каньону, исследовать древние горные аулы и бродить по улочкам старого Дербента»
21 июня в 08:00
28 июня в 08:00
35 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- IIrina7 июня 2024Пишу отзыв после возвращения из отпуска, чтобы улеглись все эмоции и можно было написать объективный отзыв. Сравнив три разных экскурсии,
- ТТатьяна2 июня 2024Все было отлично, интересно и комфортно при передвижении от локации к локации! Хотелось бы больше времени на форелевой ферме Главрыба, очень красивое место и подольше покататься на катере по каньону! Было очень круто
- ЛЛада2 июня 2024Путешествовали по Дагестану на майские праздники. Выбрали тур с наибольшим количеством локаций и, чтобы самим не ездить по горным дорогам,
- ТТатьяна2 июня 2024Я влюбилась в Дагестан ❤️ Давно мечтала там побывать. Собравшись нашей чумовой компанией, выбрали этот тур. И нисколько не пожалели.
- ССергей31 мая 2024Шамиль знаток истории своего региона, очень любит свою Родину. Спокойный водитель, человек слова. Тур трёхдневный, очень интересный. По договорённости остановились у местных жителей, еда национальная домашняя. Всё просто супер!!! Под впечатлениями!!!
- ААнна28 мая 2024Содержательная экскурсия. Много чего успели посмотреть за столь короткое время. Были там, куда большинство не возят. Очень душевное общение. Обязательно поедем ещё!
- ттатьяна25 мая 2024Горный Дагестан! Восторг! Эмоции через край! Тур- сумасшедший! Очень люблю и много путешествую, со временем выработался определённый алгоритм выбора тура: 1. Группы
- ИИрина23 мая 2024Отличная команда, отличный маршрут! Мы были с 2 маленькими детьми - все прошло отлично с учетом их потребностей, удовольствие и
- ММария22 мая 2024Всем привет! Мы с сестрой посетили первый раз такое замечательное место! С первых минут мы влюбились в Дагестан❤️ огромную роль
- ГГеоргий20 мая 2024Все очень понравилось и маршрут и прием, за достаточно короткое время удалось много мест посетить. Отдельно хочется отметить, что гид
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Сулакский каньон»
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