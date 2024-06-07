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могу сказать, что наша экскурсия была организована отлично, Шамиль интересный рассказчик с хорошей грамотной речью. Три дня пролетели незаметно. Кроме исторических фактов мы говорили об обычаях и традициях. Надо сказать, что Шамиль очень терпеливо выслушивал и отвечал на мои дотошные вопросы:) И он не просто гид, а настоящий мужчина. Несколько зарисовок - пришли на поляну, на которой местные коровы разбросали мусор - рассказывая о месте, начал его убирать, быстренько все вместе убрали. После сильнейшего ветра снесло пару листов ДСП с ближайшей стройки - убрал с дорожки и привалил камнем (место супер-мега туристическое - ни один человек/мужчина этого не сделал, проще обойти). Ну это так, штрихи к портрету. Пару раз возникали накладки (погода, желание одного из туристов непременно прыгнуть у водопада в свой день рождения:)) я б на такое не решилась!) - все тихо и оперативно решил. При этом приходилось перестраивать на ходу порядок посещения мест. Но для меня как для туриста все было легко и отлично, несколько раз поймала себя на мысли что вообще не думаю куда едем, успеем ли, все ли посмотрим, потому что нас вел отличный "шеф"!:) Отдельно благодарю семьи местных жителей, у которых останавливались и в которых нас кормили. Их рекомендовал Шамиль и я ни разу не пожалела! Не помню как звали хозяйку, которая организовывала после обеда небольшой мастер-класс по танцам. Она просто чудесная - красавица и от нее такая добрая женская энергетика идет! Осталось только еще раз поблагодарить Шамиля за прекрасный отдых, пожелать успехов и хороших туристов!