Отдыхая в горах, Вы увидите залитые солнцем и ослепительно красивые вершины, водопады глубоких ущелий, неспешно погуляете по плато. Вас ждет уют лесного домика, живого огня и безмятежность тихих вечеров. Путешествие станет еще душевнее благодаря натуральной национальной кухне и расслабляющему действию термальных источников.

После интересных маршрутов «подогреем» свои эмоции в горячих термальных источниках

Верхом на послушных лошадках мы насладимся живописными панорамами ущелья Мешоко

Нас ждет захватывающая панорама с высоты более двух километров на вершины седого Оштена, г. Фишт и многое другое

Пройдем к водопадам среди каменных лабиринтов, насладимся живительным воздухом и вкусным перекусом на маршруте

Спустимся в Гранитный каньон, покоряющий своими размерами и красотой, пройдем к воде, где горная река зажата каменными гигантами

Программа тура по дням

1 день Размещение и отдых

Размещаемся в уютных номерах нашей базы, отдыхаем, вкусно ужинаем, знакомимся с инструкторами. В 20:00 ждем всех в нашем кафе около камина, будем знакомиться, обсуждать нюансы предстоящих приключений, пить чай на горных травах – в общем, наслаждаться вечером в горах!

2 день Гранитный каньон. Гузерипльский дольмен

Завтракаем и отправляемся на маршрут. По пути заезжаем на смотровую площадку с панорамой на 360 градусов. Вид с высоты птичьего полета – отличное начало хорошего дня! С этого места легко представить рассказанную историю о живших здесь народах в минувшие времена. Спускаемся в Гранитный каньон, он покоряет своими размерами и необыкновенной красотой. Проходим к воде, где горная река зажата каменными гигантами. Прогулка здесь – особое удовольствие! Затем едем к самому большому дольмену Западного Кавказа. Этот «гигант» производит довольно сильное впечатление. Мы поговорим об удивительных загадках дольменов, о времени возникновения и исчезновения древней культуры. Изучим экспонаты музея природы, понаблюдаем за животными вольерного комплекса, далее прогуляемся по лесным тропам среди пихтовых гигантов. После маршрута возвращаемся на базу. Вечером, после ужина, ждем вас в нашем уютном кафе, где можно пообщаться с новыми знакомыми, послушать музыку, поиграть в настольные игры или дружно попеть песни под гитару. В общем, хорошо провести вечер в приятной компании!

3 день Ущелье реки Руфабго

После завтрака на вездеходе совершаем заброску к верховью ущелья. Именно эта часть самая живописная и удаленная. Мы идём к водопадам по тропинке среди каменных лабиринтов. Вода срывается с высоких террас на обширные просторы ущелья. Колорит здешним местам придает растительность – буковые заросли деревьев, обвитые колхидским плющом. Живительный воздух, вкусный перекус на маршруте, трекинг по живописным местам. После маршрута – возвращение на базу, где нас будет ждать вкусный ужин.

4 день Треккинг по плато Лаго-Наки

После завтрака автотранспортом нас доставят на КПП заповедника, откуда и начнется наш маршрут. В этот день идём в настоящий поход. Он пройдет по территории заповедника, в зоне альпийских лугов. Наш путь лежит через Каменное море. Впереди – бескрайний простор плато с карстовыми воронками и ослепительно-белыми пятнами снежников, захватывающая панорама с высоты более двух километров на вершины седого Оштена, г. Фишт и многое другое. Маршрут не требует специальной подготовки – это несложный трекинг. Возвращаемся через КПП, где нас будет ждать транспорт. После вкусного ужина, вечер предлагаем провести в легкой игровой атмосфере или посмотреть тематические фильмы.

5 день Ущелье реки Мешоко. Черный шум. Хадожская теснина. Конный маршрут

Автотранспортом группу доставят к началу маршрута (20 км.). Наше путешествие начинается с Хаджохской Теснины – места, где река Белая пробивается к равнине сквозь узкий каньон. Идем к Черному шуму (пляж на реке Белой). Экскурсия не займет много времени (около 1 часа), но даст представление о том, что такое каньон горной реки. Здесь на отвесных, почти совсем голых известняковых стенах, виднеются многочисленные ниши, вымытые стремительным потоком. Очень впечатляет! После прогулки, переезжаем к ущелью Мешоко. Мы пройдем по каньону реки, по его каменным уступам, валунам, проходам, где каждый раз «скальный мешок» замыкается красивым водопадом, с чистой, но нехолодной водой. Здесь есть полный набор достопримечательностей: пещеры, скалы, гроты, водопады и даже стоянка древнего человека! По окончании маршрута – перекус на самой живописной панорамной точке ущелья Мешоко. После обеда совершим неспешную конную прогулку. Вид только что пройденного ущелья сверху, послушная лошадка под вами – замечательно! Возвращение на базу. Ужин.

6 день Лесная прогулка в высокогорье. Термальные источники

До ущелья Желоб (1700 метров над уровнем моря) едем на микроавтобусе. Поднимаемся на смотровую точку, откуда открываются роскошные панорамные виды на плато, скальные сбросы высотой до 100 метров... от всего этого захватывает дух! Далее, нас ждет трекинг над Курджипским ущельем. Добравшись до самых диких и красивейших мест, среди огромных замшелых пихт, устраиваем горячий привальный перекус, разводим костер. Он окажется необыкновенно вкусным и желанным, а наличие местного горячительного в качестве дегустации, придаст нашей трапезе нотку праздника. Маршрут кольцевой, поэтому мы успеваем забраться в самые интересные места. На обратном пути делаем остановку на местном рыночке, продегустируем адыгейские сыры и напитки, а также купим сувениры. После возвращения с маршрута, «подогреваем» свои эмоции в горячих термальных источниках. Самое время сравнить закат на равнине с горными видами минувшего дня. Мягкое и расслабляющее действие воды термального источника, поднимающийся над гладью бассейна рассеянный теплый пар, звезды ночного неба, игра света и звука – все это отличное завершение хорошего дня!

7 день Дикие пещеры

В этот день мы приглашаем вас в удивительное путешествие по лабиринтам подземного мира – в дикие пещеры. В путь отправляемся на внедорожнике. Следуя к диким пещерам, делаем остановку у грота (стоянка первобытного человека). Сейчас здесь ведутся раскопки, поэтому будет что послушать, представить, ощутить. Итак, дикие пещеры! О них можно знать многое, но оказавшись внутри, начинаешь по-настоящему ощущать их красоту и первозданность. Лучше один раз увидеть! Наша дикая пещера одна из красивейших карстовых полостей. Часть её натечных образований сложена мягким кальцитом – от этого она белая. Спускаясь в глубину, устойчиво чувствуешь в себе дух исследователя. Это ощущение не покидает тебя до самого вечера. Запомнится и наш эксперимент – «волшебные звуки музыки» в полной темноте. После маршрута возвращаемся на базу, где нас ждет натуральная домашняя кухня, посиделки в теплой компании у камина с гитарой.

8 день Отъезд