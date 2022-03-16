Размещаемся в уютных номерах нашей базы, отдыхаем, вкусно ужинаем, знакомимся с инструкторами.
В 20:00 ждем всех в нашем кафе около камина, будем знакомиться, обсуждать нюансы предстоящих приключений, пить чай на горных травах – в общем, наслаждаться вечером в горах!
Завтракаем и отправляемся на маршрут.
По пути заезжаем на смотровую площадку с панорамой на 360 градусов.
Вид с высоты птичьего полета – отличное начало хорошего дня!
С этого места легко представить рассказанную историю о живших здесь народах в минувшие времена.
Спускаемся в Гранитный каньон, он покоряет своими размерами и необыкновенной красотой.
Проходим к воде, где горная река зажата каменными гигантами.
Прогулка здесь – особое удовольствие!
Затем едем к самому большому дольмену Западного Кавказа.
Этот «гигант» производит довольно сильное впечатление.
Мы поговорим об удивительных загадках дольменов, о времени возникновения и исчезновения древней культуры.
Изучим экспонаты музея природы, понаблюдаем за животными вольерного комплекса, далее прогуляемся по лесным тропам среди пихтовых гигантов.
После маршрута возвращаемся на базу.
Вечером, после ужина, ждем вас в нашем уютном кафе, где можно пообщаться с новыми знакомыми, послушать музыку, поиграть в настольные игры или дружно попеть песни под гитару.
В общем, хорошо провести вечер в приятной компании!
После завтрака на вездеходе совершаем заброску к верховью ущелья.
Именно эта часть самая живописная и удаленная.
Мы идём к водопадам по тропинке среди каменных лабиринтов.
Вода срывается с высоких террас на обширные просторы ущелья.
Колорит здешним местам придает растительность – буковые заросли деревьев, обвитые колхидским плющом.
Живительный воздух, вкусный перекус на маршруте, трекинг по живописным местам.
После маршрута – возвращение на базу, где нас будет ждать вкусный ужин.
После завтрака автотранспортом нас доставят на КПП заповедника, откуда и начнется наш маршрут.
В этот день идём в настоящий поход.
Он пройдет по территории заповедника, в зоне альпийских лугов.
Наш путь лежит через Каменное море.
Впереди – бескрайний простор плато с карстовыми воронками и ослепительно-белыми пятнами снежников, захватывающая панорама с высоты более двух километров на вершины седого Оштена, г. Фишт и многое другое.
Маршрут не требует специальной подготовки – это несложный трекинг.
Возвращаемся через КПП, где нас будет ждать транспорт.
После вкусного ужина, вечер предлагаем провести в легкой игровой атмосфере или посмотреть тематические фильмы.
Автотранспортом группу доставят к началу маршрута (20 км.).
Наше путешествие начинается с Хаджохской Теснины – места, где река Белая пробивается к равнине сквозь узкий каньон.
Идем к Черному шуму (пляж на реке Белой).
Экскурсия не займет много времени (около 1 часа), но даст представление о том, что такое каньон горной реки.
Здесь на отвесных, почти совсем голых известняковых стенах, виднеются многочисленные ниши, вымытые стремительным потоком.
Очень впечатляет!
После прогулки, переезжаем к ущелью Мешоко.
Мы пройдем по каньону реки, по его каменным уступам, валунам, проходам, где каждый раз «скальный мешок» замыкается красивым водопадом, с чистой, но нехолодной водой.
Здесь есть полный набор достопримечательностей: пещеры, скалы, гроты, водопады и даже стоянка древнего человека!
По окончании маршрута – перекус на самой живописной панорамной точке ущелья Мешоко.
После обеда совершим неспешную конную прогулку.
Вид только что пройденного ущелья сверху, послушная лошадка под вами – замечательно!
Возвращение на базу.
Ужин.
До ущелья Желоб (1700 метров над уровнем моря) едем на микроавтобусе.
Поднимаемся на смотровую точку, откуда открываются роскошные панорамные виды на плато, скальные сбросы высотой до 100 метров... от всего этого захватывает дух!
Далее, нас ждет трекинг над Курджипским ущельем.
Добравшись до самых диких и красивейших мест, среди огромных замшелых пихт, устраиваем горячий привальный перекус, разводим костер.
Он окажется необыкновенно вкусным и желанным, а наличие местного горячительного в качестве дегустации, придаст нашей трапезе нотку праздника.
Маршрут кольцевой, поэтому мы успеваем забраться в самые интересные места.
На обратном пути делаем остановку на местном рыночке, продегустируем адыгейские сыры и напитки, а также купим сувениры.
После возвращения с маршрута, «подогреваем» свои эмоции в горячих термальных источниках.
Самое время сравнить закат на равнине с горными видами минувшего дня.
Мягкое и расслабляющее действие воды термального источника, поднимающийся над гладью бассейна рассеянный теплый пар, звезды ночного неба, игра света и звука – все это отличное завершение хорошего дня!
В этот день мы приглашаем вас в удивительное путешествие по лабиринтам подземного мира – в дикие пещеры.
В путь отправляемся на внедорожнике.
Следуя к диким пещерам, делаем остановку у грота (стоянка первобытного человека).
Сейчас здесь ведутся раскопки, поэтому будет что послушать, представить, ощутить.
Итак, дикие пещеры!
О них можно знать многое, но оказавшись внутри, начинаешь по-настоящему ощущать их красоту и первозданность.
Лучше один раз увидеть!
Наша дикая пещера одна из красивейших карстовых полостей.
Часть её натечных образований сложена мягким кальцитом – от этого она белая.
Спускаясь в глубину, устойчиво чувствуешь в себе дух исследователя.
Это ощущение не покидает тебя до самого вечера.
Запомнится и наш эксперимент – «волшебные звуки музыки» в полной темноте.
После маршрута возвращаемся на базу, где нас ждет натуральная домашняя кухня, посиделки в теплой компании у камина с гитарой.
9:00 Завтрак.
10:00 Трансфер в Краснодар.
Приключения объединяют и поэтому расставаться нелегко.
Тур предусматривает двухместное размещение в номерах категории стандарт на базе отдыха «Формула активного отдыха».
Доплата за одноместное размещение – 11 000 руб.
При запросе на тур одного участника, который согласен на подселение (двухместное размещение) стоимость тура не пересчитывается.
Для фото и видеоаппаратуры позаботьтесь о герметичной упаковке на случай дождя.
Туристы могут самостоятельно добраться до места размещения, либо воспользоваться услугами трансфера (по предварительной заявке) за доп. плату.
При недостаточном количестве желающих, трансфер может не состояться. О возможности транспортной доставки уточняйте перед началом тура.
Обратный билет рекомендуем брать на рейсы не раньше 15:30.
Индивидуальный трансфер:
Подготовили для вас подробную информацию, как к нам можно добраться другими способами.
Вариант 1. Поездом до Краснодара, групповой трансфер
Пока аэропорт Краснодара закрыт, групповой трансфер будет организован с ж/д вокзала Краснодар -1 в 15.00 ч (стоимость 1500 руб. /чел в одну сторону)
Для тех, кому не подходит по времени групповой трансфер – мы можем заказать для вас индивидуальную машину ко времени прибытия.
Стоимость – 4500 руб. за машину (до 4-х человек) в одну сторону, время в пути – 3 ч.
Вариант 2. Самолетом до Минеральных вод, групповой трансфер
На время закрытия аэропорта Краснодара групповой трансфер также будет организован из Минеральных вод.
Место сбора — аэропорт Мин. Воды
Время — 15.00 ч (отправление трансфера)
Стоимость – 2000 руб. /чел в одну сторону.
Также остается возможность индивидуального трансфера:
— из Мин. Вод – 7000 руб. за машину (на 3-4 человека). В пути примерно 5 ч. 30 мин
— из Ставрополя – 6500 руб. за машину (на 3-4 человека), в пути примерно 5 часов.
Вариант 3. Самолётом до Сочи (Адлер), далее — на «Ласточке» до ж/д станции Белореченская, далее — индивидуальный трансфер
Ещё один доступный вариант — прилететь в Сочи (Адлер), далее пересесть на «Ласточку» до ж/д станции Белореченская (отправление с ж/д вокзала Адлера в 16.18 ч, в пути 4.50 ч, стоимость билета от 795 руб.).
По прибытии на ж/д станцию Белореченская будет организован индивидуальный трансфер.
От Белореченска до базы отдыха ехать примерно 70 км (в дороге около 1 ч)
1. Трансфер до Краснодара (ж/д вокзал Краснодар-1)
Групповой трансфер: Выезжаем в 10.00 ч с базы отдыха. Обратные ж/д билеты нужно брать с отправлением после 15.00 ч
Если трансфер индивидуальный - вы можете заказать машину на любое удобное время, но нужно учитывать, что расчетный час на базе отдыха 12.00 ч
2. Трансфер до Мин. вод или Ставрополя
Групповой трансфер возможен до аэропорта Минеральных Вод.
С базы отдыха выезжаем в 9.00 ч, обратные билеты лучше брать с вылетом после 15.30 ч
Индивидуальный трансфер до Мин. Вод и Ставрополя можем заказать на любое удобное время, но нужно учитывать, что расчетный час на нашей базе – 12.00 ч (стоимость и время в пути см. выше)
3. До Майкопа, вылет из Сочи (Адлера)
Из Майкопа каждое утро ходит «Ласточка» до Адлера. (Майкоп-Туапсе-Шепси-Лазаревское-Сочи-Адлер-Имеретинский курорт).
Отправление из Майкопа в 7.00 ч, прибытие в Адлер в 12.47 ч. (в пути 5 ч 47мин).
Далее можно улететь из аэропорта Сочи (Адлера), либо продолжить свой отпуск на море.
Стоимость «Ласточки» от 923 руб.
До Майкопа только индивидуальный трансфер.
Если вы решите самостоятельно добираться к нам, то воспользуйтесь следующей информацией:
Адрес местонахождения объекта:
База отдыха «Формула Активного Отдыха» – Республика Адыгея, Майкопскйи район, 13-й км трассы Даховская Лаго-Наки.
Предлагаемый нами объекта размещения расположен в горах Северо-Западного Кавказа, Республика Адыгея, Майкопскйи район (в направлении Лагонакского нагорья). Дороги асфальтированные на всем протяжении, добраться можно на автомобиле либо на автобусе, или ж/д транспорте до пос. Каменномостский, который соединен ж/д веткой с г. Белореченск и Майкоп. Далее мы готовы организовать трансфер до места размещения (подробности уточняйте при бронировании тура).
Из Москвы – на Воронеж – далее Ростов-на-Дону – далее Краснодар (не доезжая Краснодара 80 км) – в Кореновске налево, на Майкоп – далее пос. Каменомостский (40 км от Майкопа).
Далее проезжаете весь поселок по главной дороге, затем 7 км до единственной развилки Гузерипль / Лаго-Наки. На развилке поворачиваете направо, проезжаете мост через реку Белая и следуете вверх по дороге, ведущей на плато Лаго-Наки.
Через 250 м от отметки "13 км" трассы Даховская-Лаго-Наки налево по указателю база отдыха «Зеленый гай». Еще 400 м и вы на месте.
Из Москвы – до Краснодара или Майкопа. Далее рейсовым автобусом до пос. Каменомостский.
Из Краснодара прямой рейс до пос. Каменомостский (Краснодар – Победа в 6:50 и 16:24) или с пересадкой в г. Майкоп, до пос. Каменомостский.
Рейсовым автобусом до г. Майкоп (отправление каждый час, время в пути 2,5-3 часа). Далее добраться до Автостанции (ост. Рынок), откуда уходят автобусы, следующие до пос. Каменномостский (время в пути 50 мин).
От пос. Каменомостский мы готовы организовать трансфер до места размещения (по предварительной заявке).
До г. Краснодар (аэропорт Пашковский), далее добраться до базы размещения можно двумя способами: на рейсовом автобусе (см. описание выше) или на такси (3000-3500 руб. /легковой автомобиль).
До г. Краснодар или г. Белореченск, далее автобусом до пос. Каменномостский.
От пос. Каменомостский мы готовы организовать трансфер до места размещения (по предварительной заявке).
Детям до 16 лет предоставляется скидка 10%.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Наши туры проводятся от 1 человека в группе.
Трехразовое комплексное питание, домашняя кухня.
Во время 7- 8-ми часовых программ – обед сухим пайком.
Во время двухдневных маршрутов – походное питание.
Просьба сообщать об особенностях питания туристов в заявке (наличие аллергии и пр.).