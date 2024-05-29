1 чел.
По популярности
Авторский тур
5 дней
Скандинавское путешествие в Адыгею. Зима
Начало: Республика Адыгея, Майкопский район, посёлок Камен...
3 дек в 10:00
10 дек в 10:00
33 250₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Майские праздники в горах Адыгеи
Начало: Республика Адыгея, Майкопский район, А-159, 13-кил...
26 апр в 10:00
3 мая в 10:00
69 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Выходные в Адыгее
Начало: Республика Адыгея, Майкопский район, А-159, 13-кил...
1 мар в 10:00
8 мар в 10:00
39 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Активный отдых в горах Адыгеи
Начало: п. Каменомостский
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 45 600₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Путешествие на плато Лаго-Наки
Начало: Россия, Республика Адыгея, Майкопский район, посёл...
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 12 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Мультиактивный отдых в горах Адыгеи. Плато Лаго-наки
Начало: Россия, Республика Адыгея, Майкопский район, посёл...
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 16 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Поход по Кавказу 30-ка «Через горы к морю»
Начало: Россия, Северо-Кавказская железная дорога, станция...
21 июля в 10:00
18 авг в 10:00
26 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ИИван29 мая 2024Организация тура тоже на высоте, никаких нареканий, все предельно понятно, информативно и оперативно. Большое спасибо организаторам тура!
- ССветлана29 мая 2024Всё очень хорошо.
- ННаталья22 мая 2024Организаторы просто молодцы, спасибо им за незабываемые впечатления.
- ААнна15 мая 2024Добрый день! Это было очень круто!!! Красивейшая природа, интересные небанальные места, прекрасные люди на базе, заботливые инструкторы на маршрутах, очень душевно и незабываемо!!! Формула активного отдыха - 10 из 10! ❤️❤️❤️
- ССветлана6 мая 2024Отличный тур, все понравилось. Хорошо организовано, все продумано. Я отдохнула замечательно, с утра экскурсии, походы, а вечером расслабление и восстановление в источниках. Кормили хорошо.
- ЭЭльвира25 апреля 2024Организация тура на высочайшем уровне! Трансфер, экскурсии, питание-все очень понравилось!
- ИИрина24 апреля 2024В термальных источниках просто класс, ездили каждый вечер, на обратном пути всегда завозили в магазины, хорошо кормили, устроили вечер знакомств, потом прощальный ужин с танцами. Была дегустация сыров где можно купить любой, всё было отлично.
- ЕЕкатерина4 апреля 2024Добрый день. Спасибо Вам, что предложили этот тур. Огромное спасибо принимающей стороне за незабываемые впечатления. Евгению- за организацию процесса, Роману- за исключительный
- ВВалерия4 апреля 2024Прекрасный тур, лучшая перезагрузка. Шикарные виды, хороший сервис, рекомендую!
- ИИнга31 марта 2024Впервые ездила в горы, с программой попала прямо в точку. Для тех кто не знает подходит ли им что-то подобное, отличный тур для пробы)) Я влюбилась в горы! Чудесный гид, работники базы активного отдыха скрасили эту поездку. Однозначно рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Майкопу в категории «Пешеходные»
Самые популярные туры этой рубрики в Майкопе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 7
Сколько стоит тур в Майкопе в июне 2024
Сейчас в Майкопе в категории "Пешеходные" можно забронировать 7 авторских туров от 12 000 до 69 000. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Купите самый интересный из 7 туров в Майкопе на 2024 год по теме «Пешеходные», 18 ⭐ отзывов, цены от 12000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август