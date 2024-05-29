И Иван Путешествие на плато Лаго-Наки Организация тура тоже на высоте, никаких нареканий, все предельно понятно, информативно и оперативно. Большое спасибо организаторам тура!

С Светлана Путешествие на плато Лаго-Наки Всё очень хорошо.

Н Наталья Путешествие на плато Лаго-Наки Организаторы просто молодцы, спасибо им за незабываемые впечатления.

А Анна Майские праздники в горах Адыгеи Добрый день! Это было очень круто!!! Красивейшая природа, интересные небанальные места, прекрасные люди на базе, заботливые инструкторы на маршрутах, очень душевно и незабываемо!!! Формула активного отдыха - 10 из 10! ❤️❤️❤️

С Светлана Скандинавское путешествие в Адыгею. Зима Отличный тур, все понравилось. Хорошо организовано, все продумано. Я отдохнула замечательно, с утра экскурсии, походы, а вечером расслабление и восстановление в источниках. Кормили хорошо.

Э Эльвира Скандинавское путешествие в Адыгею. Зима Организация тура на высочайшем уровне! Трансфер, экскурсии, питание-все очень понравилось!

И Ирина Скандинавское путешествие в Адыгею. Зима В термальных источниках просто класс, ездили каждый вечер, на обратном пути всегда завозили в магазины, хорошо кормили, устроили вечер знакомств, потом прощальный ужин с танцами. Была дегустация сыров где можно купить любой, всё было отлично.

Е Екатерина Выходные в Адыгее читать дальше инструктаж и досуг, Лидии Алексеевне, Светлане- за вкуснейшие завтраки, обеды и ужины, Павлу- за исправность всего, что может сломаться, Палете- за охрану. Ну, и конечно, Адыгея- это то место, куда хочется возвращаться и возвращаться. Это не описать словами, ни одна фотография не передаст всех тех эмоций, ощущений от увиденного, прочувствованного. А значит, есть повод вернуться. Добрый день. Спасибо Вам, что предложили этот тур. Огромное спасибо принимающей стороне за незабываемые впечатления. Евгению- за организацию процесса, Роману- за исключительный

В Валерия Выходные в Адыгее Прекрасный тур, лучшая перезагрузка. Шикарные виды, хороший сервис, рекомендую!