Пешие туры-прогулки в Майкопе с экскурсоводом

Найдено 7 туров в категории «Пешеходные» в Майкопе, цены от 12 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Скандинавское путешествие в Адыгею. Зима
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Скандинавское путешествие в Адыгею. Зима
Начало: Республика Адыгея, Майкопский район, посёлок Камен...
3 дек в 10:00
10 дек в 10:00
33 250 за человека
Майские праздники в горах Адыгеи
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Майские праздники в горах Адыгеи
Начало: Республика Адыгея, Майкопский район, А-159, 13-кил...
26 апр в 10:00
3 мая в 10:00
69 000 за человека
Выходные в Адыгее
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Выходные в Адыгее
Начало: Республика Адыгея, Майкопский район, А-159, 13-кил...
1 мар в 10:00
8 мар в 10:00
39 000 за человека
Активный отдых в горах Адыгеи
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Активный отдых в горах Адыгеи
Начало: п. Каменомостский
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 45 600 за человека
Путешествие на плато Лаго-Наки
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Путешествие на плато Лаго-Наки
Начало: Россия, Республика Адыгея, Майкопский район, посёл...
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 12 000 за человека
Мультиактивный отдых в горах Адыгеи. Плато Лаго-наки
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Мультиактивный отдых в горах Адыгеи. Плато Лаго-наки
Начало: Россия, Республика Адыгея, Майкопский район, посёл...
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 16 000 за человека
Поход по Кавказу 30-ка «Через горы к морю»
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
Поход по Кавказу 30-ка «Через горы к морю»
Начало: Россия, Северо-Кавказская железная дорога, станция...
21 июля в 10:00
18 авг в 10:00
26 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • И
    Иван
    29 мая 2024
    Путешествие на плато Лаго-Наки
    Организация тура тоже на высоте, никаких нареканий, все предельно понятно, информативно и оперативно. Большое спасибо организаторам тура!
  • С
    Светлана
    29 мая 2024
    Путешествие на плато Лаго-Наки
    Всё очень хорошо.
  • Н
    Наталья
    22 мая 2024
    Путешествие на плато Лаго-Наки
    Организаторы просто молодцы, спасибо им за незабываемые впечатления.
  • А
    Анна
    15 мая 2024
    Майские праздники в горах Адыгеи
    Добрый день! Это было очень круто!!! Красивейшая природа, интересные небанальные места, прекрасные люди на базе, заботливые инструкторы на маршрутах, очень душевно и незабываемо!!! Формула активного отдыха - 10 из 10! ❤️❤️❤️
  • С
    Светлана
    6 мая 2024
    Скандинавское путешествие в Адыгею. Зима
    Отличный тур, все понравилось. Хорошо организовано, все продумано. Я отдохнула замечательно, с утра экскурсии, походы, а вечером расслабление и восстановление в источниках. Кормили хорошо.
  • Э
    Эльвира
    25 апреля 2024
    Скандинавское путешествие в Адыгею. Зима
    Организация тура на высочайшем уровне! Трансфер, экскурсии, питание-все очень понравилось!
    Организация тура на высочайшем уровне! Трансфер, экскурсии, питание-все очень понравилось!Организация тура на высочайшем уровне! Трансфер, экскурсии, питание-все очень понравилось!Организация тура на высочайшем уровне! Трансфер, экскурсии, питание-все очень понравилось!
  • И
    Ирина
    24 апреля 2024
    Скандинавское путешествие в Адыгею. Зима
    В термальных источниках просто класс, ездили каждый вечер, на обратном пути всегда завозили в магазины, хорошо кормили, устроили вечер знакомств, потом прощальный ужин с танцами. Была дегустация сыров где можно купить любой, всё было отлично.
    В термальных источниках просто класс, ездили каждый вечер, на обратном пути всегда завозили в магазины, хорошоВ термальных источниках просто класс, ездили каждый вечер, на обратном пути всегда завозили в магазины, хорошоВ термальных источниках просто класс, ездили каждый вечер, на обратном пути всегда завозили в магазины, хорошоВ термальных источниках просто класс, ездили каждый вечер, на обратном пути всегда завозили в магазины, хорошоВ термальных источниках просто класс, ездили каждый вечер, на обратном пути всегда завозили в магазины, хорошоВ термальных источниках просто класс, ездили каждый вечер, на обратном пути всегда завозили в магазины, хорошоВ термальных источниках просто класс, ездили каждый вечер, на обратном пути всегда завозили в магазины, хорошоВ термальных источниках просто класс, ездили каждый вечер, на обратном пути всегда завозили в магазины, хорошоВ термальных источниках просто класс, ездили каждый вечер, на обратном пути всегда завозили в магазины, хорошо
  • Е
    Екатерина
    4 апреля 2024
    Выходные в Адыгее
    Добрый день. Спасибо Вам, что предложили этот тур. Огромное спасибо принимающей стороне за незабываемые впечатления. Евгению- за организацию процесса, Роману- за исключительный
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    инструктаж и досуг, Лидии Алексеевне, Светлане- за вкуснейшие завтраки, обеды и ужины, Павлу- за исправность всего, что может сломаться, Палете- за охрану. Ну, и конечно, Адыгея- это то место, куда хочется возвращаться и возвращаться. Это не описать словами, ни одна фотография не передаст всех тех эмоций, ощущений от увиденного, прочувствованного. А значит, есть повод вернуться.

    Добрый деньДобрый деньДобрый деньДобрый деньДобрый деньДобрый деньДобрый деньДобрый день
  • В
    Валерия
    4 апреля 2024
    Выходные в Адыгее
    Прекрасный тур, лучшая перезагрузка. Шикарные виды, хороший сервис, рекомендую!
  • И
    Инга
    31 марта 2024
    Выходные в Адыгее
    Впервые ездила в горы, с программой попала прямо в точку. Для тех кто не знает подходит ли им что-то подобное, отличный тур для пробы)) Я влюбилась в горы! Чудесный гид, работники базы активного отдыха скрасили эту поездку. Однозначно рекомендую!
    Впервые ездила в горы, с программой попала прямо в точку. Для тех кто не знает подходит

Ответы на вопросы от путешественников по Майкопу в категории «Пешеходные»

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Сколько стоит тур в Майкопе в июне 2024
Сейчас в Майкопе в категории "Пешеходные" можно забронировать 7 авторских туров от 12 000 до 69 000. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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