Семейные развлекательные туры Майкопа

Найдено 3 тура в категории «Можно с детьми» в Майкопе, цены от 32 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мультиактивный летний отдых в Адыгее за 11 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
11 дней
3 отзыва
Мультиактивный летний отдых в Адыгее за 11 дней
Начало: г. Краснодар
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 32 000 за человека
Майские праздники в горах Адыгеи
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Майские праздники в горах Адыгеи
Начало: Республика Адыгея, Майкопский район, А-159, 13-кил...
26 апр в 10:00
3 мая в 10:00
69 000 за человека
Выходные в Адыгее
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Выходные в Адыгее
Начало: Республика Адыгея, Майкопский район, А-159, 13-кил...
1 мар в 10:00
8 мар в 10:00
39 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Анна
    15 мая 2024
    Майские праздники в горах Адыгеи
    Добрый день! Это было очень круто!!! Красивейшая природа, интересные небанальные места, прекрасные люди на базе, заботливые инструкторы на маршрутах, очень душевно и незабываемо!!! Формула активного отдыха - 10 из 10! ❤️❤️❤️
  • Е
    Екатерина
    4 апреля 2024
    Выходные в Адыгее
    Добрый день. Спасибо Вам, что предложили этот тур. Огромное спасибо принимающей стороне за незабываемые впечатления. Евгению- за организацию процесса, Роману- за исключительный
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    инструктаж и досуг, Лидии Алексеевне, Светлане- за вкуснейшие завтраки, обеды и ужины, Павлу- за исправность всего, что может сломаться, Палете- за охрану. Ну, и конечно, Адыгея- это то место, куда хочется возвращаться и возвращаться. Это не описать словами, ни одна фотография не передаст всех тех эмоций, ощущений от увиденного, прочувствованного. А значит, есть повод вернуться.

    Добрый деньДобрый деньДобрый деньДобрый деньДобрый деньДобрый деньДобрый деньДобрый день
  • В
    Валерия
    4 апреля 2024
    Выходные в Адыгее
    Прекрасный тур, лучшая перезагрузка. Шикарные виды, хороший сервис, рекомендую!
  • И
    Инга
    31 марта 2024
    Выходные в Адыгее
    Впервые ездила в горы, с программой попала прямо в точку. Для тех кто не знает подходит ли им что-то подобное, отличный тур для пробы)) Я влюбилась в горы! Чудесный гид, работники базы активного отдыха скрасили эту поездку. Однозначно рекомендую!
    Впервые ездила в горы, с программой попала прямо в точку. Для тех кто не знает подходит
  • Г
    Галина
    15 марта 2024
    Мультиактивный летний отдых в Адыгее за 11 дней
    Хорошо провели время, узнали много интересного, познакомились с новыми приятными людьми.
  • К
    Кристина
    14 марта 2024
    Мультиактивный летний отдых в Адыгее за 11 дней
    Ребята молодцы, все четко спланировано🤟
    Ребята молодцы, все четко спланировано🤟Ребята молодцы, все четко спланировано🤟
  • А
    Алёна
    19 февраля 2024
    Мультиактивный летний отдых в Адыгее за 11 дней
    Смущал момент того, что ваучер на проживание/трансферы мы по факту получили менее, чем за сутки, но всё было хорошо, при
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    встрече даже позаботились о нашем питании, что очень приятно удивило. За пару недель до начала тура поменялись цены на некоторые экскурсии, о чем узнавали уже по факту прибытия в то или иное место.

    Смущал момент того, что ваучер на проживание/трансферы мы по факту получили менее, чем за сутки, ноСмущал момент того, что ваучер на проживание/трансферы мы по факту получили менее, чем за сутки, ноСмущал момент того, что ваучер на проживание/трансферы мы по факту получили менее, чем за сутки, ноСмущал момент того, что ваучер на проживание/трансферы мы по факту получили менее, чем за сутки, ноСмущал момент того, что ваучер на проживание/трансферы мы по факту получили менее, чем за сутки, ноСмущал момент того, что ваучер на проживание/трансферы мы по факту получили менее, чем за сутки, ноСмущал момент того, что ваучер на проживание/трансферы мы по факту получили менее, чем за сутки, но
  • И
    Ирина
    17 декабря 2023
    Верхом по Адыгее - радиальные маршруты. Осеннее путешествие
    Организатору отдельное спасибо за то, что держали нас в курсе всех передвижений и оперативно и точно отвечали на возникающие вопросы. Сотрудничество оказалось удобным и комфортным.
    Организатору отдельное спасибо за то, что держали нас в курсе всех передвижений и оперативно и точноОрганизатору отдельное спасибо за то, что держали нас в курсе всех передвижений и оперативно и точноОрганизатору отдельное спасибо за то, что держали нас в курсе всех передвижений и оперативно и точноОрганизатору отдельное спасибо за то, что держали нас в курсе всех передвижений и оперативно и точноОрганизатору отдельное спасибо за то, что держали нас в курсе всех передвижений и оперативно и точноОрганизатору отдельное спасибо за то, что держали нас в курсе всех передвижений и оперативно и точноОрганизатору отдельное спасибо за то, что держали нас в курсе всех передвижений и оперативно и точноОрганизатору отдельное спасибо за то, что держали нас в курсе всех передвижений и оперативно и точноОрганизатору отдельное спасибо за то, что держали нас в курсе всех передвижений и оперативно и точно
  • Е
    ЕкатеринА
    28 ноября 2023
    Верхом по Адыгее - радиальные маршруты. Осеннее путешествие
    Компания Большая Страна спасибо, вам большое! Нашей семье очень все понравилось! Организованно всё четко) Оперативно! Будем и дальше к вам обращаться! Удачи вам)
    Компания Большая Страна спасибо, вам большое! Нашей семье очень все понравилось! Организованно всё четко) Оперативно! БудемКомпания Большая Страна спасибо, вам большое! Нашей семье очень все понравилось! Организованно всё четко) Оперативно! БудемКомпания Большая Страна спасибо, вам большое! Нашей семье очень все понравилось! Организованно всё четко) Оперативно! БудемКомпания Большая Страна спасибо, вам большое! Нашей семье очень все понравилось! Организованно всё четко) Оперативно! БудемКомпания Большая Страна спасибо, вам большое! Нашей семье очень все понравилось! Организованно всё четко) Оперативно! БудемКомпания Большая Страна спасибо, вам большое! Нашей семье очень все понравилось! Организованно всё четко) Оперативно! БудемКомпания Большая Страна спасибо, вам большое! Нашей семье очень все понравилось! Организованно всё четко) Оперативно! БудемКомпания Большая Страна спасибо, вам большое! Нашей семье очень все понравилось! Организованно всё четко) Оперативно! БудемКомпания Большая Страна спасибо, вам большое! Нашей семье очень все понравилось! Организованно всё четко) Оперативно! БудемКомпания Большая Страна спасибо, вам большое! Нашей семье очень все понравилось! Организованно всё четко) Оперативно! Будем
  • А
    Алексей
    15 ноября 2023
    Пеший поход на Большой Тхач. Осень-зима
    С организатором было интересно, надёжно и комфортно. Сразу сложились дружеские доверительные отношения и расставались лучшими друзьями. С технической стороны организация была если не безупречной, то близкой к тому.
    С организатором было интересно, надёжно и комфортно. Сразу сложились дружеские доверительные отношения и расставались лучшими друзьямиС организатором было интересно, надёжно и комфортно. Сразу сложились дружеские доверительные отношения и расставались лучшими друзьями

Ответы на вопросы от путешественников по Майкопу в категории «Можно с детьми»

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Сколько стоит тур в Майкопе в июне 2024
Сейчас в Майкопе в категории "Можно с детьми" можно забронировать 3 тура от 32 000 до 69 000. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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