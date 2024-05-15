А Анна Майские праздники в горах Адыгеи Добрый день! Это было очень круто!!! Красивейшая природа, интересные небанальные места, прекрасные люди на базе, заботливые инструкторы на маршрутах, очень душевно и незабываемо!!! Формула активного отдыха - 10 из 10! ❤️❤️❤️

Е Екатерина Выходные в Адыгее читать дальше инструктаж и досуг, Лидии Алексеевне, Светлане- за вкуснейшие завтраки, обеды и ужины, Павлу- за исправность всего, что может сломаться, Палете- за охрану. Ну, и конечно, Адыгея- это то место, куда хочется возвращаться и возвращаться. Это не описать словами, ни одна фотография не передаст всех тех эмоций, ощущений от увиденного, прочувствованного. А значит, есть повод вернуться. Добрый день. Спасибо Вам, что предложили этот тур. Огромное спасибо принимающей стороне за незабываемые впечатления. Евгению- за организацию процесса, Роману- за исключительный

В Валерия Выходные в Адыгее Прекрасный тур, лучшая перезагрузка. Шикарные виды, хороший сервис, рекомендую!

И Инга Выходные в Адыгее Впервые ездила в горы, с программой попала прямо в точку. Для тех кто не знает подходит ли им что-то подобное, отличный тур для пробы)) Я влюбилась в горы! Чудесный гид, работники базы активного отдыха скрасили эту поездку. Однозначно рекомендую!

Г Галина Мультиактивный летний отдых в Адыгее за 11 дней Хорошо провели время, узнали много интересного, познакомились с новыми приятными людьми.

К Кристина Мультиактивный летний отдых в Адыгее за 11 дней Ребята молодцы, все четко спланировано🤟

А Алёна Мультиактивный летний отдых в Адыгее за 11 дней читать дальше встрече даже позаботились о нашем питании, что очень приятно удивило. За пару недель до начала тура поменялись цены на некоторые экскурсии, о чем узнавали уже по факту прибытия в то или иное место. Смущал момент того, что ваучер на проживание/трансферы мы по факту получили менее, чем за сутки, но всё было хорошо, при

И Ирина Верхом по Адыгее - радиальные маршруты. Осеннее путешествие Организатору отдельное спасибо за то, что держали нас в курсе всех передвижений и оперативно и точно отвечали на возникающие вопросы. Сотрудничество оказалось удобным и комфортным.

Е ЕкатеринА Верхом по Адыгее - радиальные маршруты. Осеннее путешествие Компания Большая Страна спасибо, вам большое! Нашей семье очень все понравилось! Организованно всё четко) Оперативно! Будем и дальше к вам обращаться! Удачи вам)