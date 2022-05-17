Майские праздники в горах Адыгеи. Комбинированный тур

Майские праздники - удачное время поехать на юг

5
3 отзыва
Майские праздники – удачное время поехать на юг, насладиться ожившей природой, птичьим гомоном, высоким небом над горами, уютом лесного домика и живого огня камина.

У нас уже очень тепло и солнечно и если у вас есть желание окунуться в активные приключения, то добро пожаловать. Будет здорово, разнообразно, интересно.
Майские праздники в горах Адыгеи. Комбинированный тур
Майские праздники в горах Адыгеи. Комбинированный тур
Майские праздники в горах Адыгеи. Комбинированный тур
Майские праздники в горах Адыгеи. Комбинированный тур
Майские праздники в горах Адыгеи. Комбинированный тур
Майские праздники в горах Адыгеи. Комбинированный тур
Майские праздники в горах Адыгеи. Комбинированный тур
Майские праздники в горах Адыгеи. Комбинированный тур
Майские праздники в горах Адыгеи. Комбинированный тур
Майские праздники в горах Адыгеи. Комбинированный тур
Майские праздники в горах Адыгеи. Комбинированный тур
Майские праздники в горах Адыгеи. Комбинированный тур
Майские праздники в горах Адыгеи. Комбинированный тур
Майские праздники в горах Адыгеи. Комбинированный тур
Майские праздники в горах Адыгеи. Комбинированный тур
Майские праздники в горах Адыгеи. Комбинированный тур
Майские праздники в горах Адыгеи. Комбинированный тур
Майские праздники в горах Адыгеи. Комбинированный тур
Майские праздники в горах Адыгеи. Комбинированный тур
Майские праздники в горах Адыгеи. Комбинированный тур
Майские праздники в горах Адыгеи. Комбинированный тур
Майские праздники в горах Адыгеи. Комбинированный тур
Ближайшие даты:
29
апр
6
мая

Что вас ожидает 🤩

Природые СПА-процедуры
Природые СПА-процедуры
Восстановим силы и зарядимся энергией горячих источников
Вкусы Адыгеи
Вкусы Адыгеи
Попробуем местную кухню и продегустируем свежий адыгейский сыр
Гузерипльский дольмен
Гузерипльский дольмен
Отправимся к самому большому каменному сооружению и обсудим его историю
Плато Лаго-Наки
Плато Лаго-Наки
Посетим живописную равнину, расположенную на высоте около 2000 метров над уровнем моря
Безопасный экстрим
Безопасный экстрим
Освоим азы скалолазания и почувствуем себя настоящими альпинистами
Хаджохская теснина
Хаджохская теснина
Насладимся природой Адыгеи и посетим часть Большого Хаджохского каньона

Программа тура по дням

1 день

Прибытие на базу

Размещаемся в уютных номерах нашей базы, отдыхаем, вкусно ужинаем.

В 20:00 ждем всех в нашем кафе около камина, будем знакомиться, обсуждать нюансы предстоящих приключений, пить чай на горных травах, петь песни под гитару – в общем, наслаждаться вечером в горах!

Прибытие на базуПрибытие на базуПрибытие на базу
2 день

Маршрут в ущелье р. Руфабго (каньонинг по желанию)

После завтрака выезжаем к началу маршрута на открытом вездеходе – ГАЗ 66.

Вас ждет короткий, но запоминающийся заброс к объекту.

Локация нашей горной базы и заброска на вездеходах позволяет начать с самого интересного – с диких мест водопадов Руфабго.

Здесь вы увидите водопады в окружении крутых склонов и каменных террас, гроты, отвесные скальные коридоры высотой до 150 м. и, пройдя через «каменные лабиринты», посетите исторические объекты – «зиндан» средневековой крепости, древний жертвенник и менгиры.

На маршруте устроим пикник.

Хаджохская Теснина и Черный Шум завершают маршрут полного дня.

По желанию и исходя из погодных условий возможен проход по каньону с элементами каньонинга (4 водопада по воде с использованием спец. снаряжения) или пеший маршрут вдоль каньона реки.

Вечером возвращаемся на базу.

После ужина, ждем вас в нашем кафе, где можно пообщаться с новыми знакомыми, послушать музыку, поиграть в настольные игры или дружно попеть песни под гитару. В общем, хорошо провести вечер в приятной компании!

Маршрут в ущелье р. Руфабго (каньонинг по желанию)Маршрут в ущелье р. Руфабго (каньонинг по желанию)Маршрут в ущелье р. Руфабго (каньонинг по желанию)Маршрут в ущелье р. Руфабго (каньонинг по желанию)
3 день

Пешая прогулка в верховья р. Курджипс, скалолазание

После завтрака, выезжаем в направлении плато Лаго-Наки (20 км.).

Добравшись до ущелья Желоб (1700 метров над уровнем моря) поднимаемся на смотровую точку.

Отсюда открывается роскошные панорамные виды на плато, скальные сбросы высотой до 100 метров.

От всего этого захватывает дух.

Дальше, нам предстоит прогулка по лесу над Курджипским урочищем.

Добравшись до самых диких и красивейших мест, устраиваем привальный перекус.

Он окажется необыкновенно вкусным и желанным.

Маршрут кольцевой, поэтому мы успеваем забраться в самые интересные места.

На обратном пути делаем остановку на местном рынке, здесь будем дегустировать адыгейские сыры и местные напитки.

Далее продолжаем настоящие приключения в пределах безопасности!

Учимся подниматься свободным лазаньем и спускаться дюльфером.

Занятие проходит на натуральном скальном рельефе.

Маршрут разработан для начинающих скалолазов на специально подготовленных трассах (отвесные стены от 10 до 25 метров).

Ближе к вечеру возвращаемся на базу, где нас ждет вкусный ужин, натуральная домашняя кухня, посиделки в теплой компании.

В 20 ч. ждем вас у костра, будем вместе жарить шашлыки, дегустировать адыгейские сыры и местное горячительное.

Пешая прогулка в верховья р. Курджипс, скалолазаниеПешая прогулка в верховья р. Курджипс, скалолазаниеПешая прогулка в верховья р. Курджипс, скалолазаниеПешая прогулка в верховья р. Курджипс, скалолазание
4 день

Гранитный каньон, Гузерипльский дольмен и горячие источники

Сегодня отправляемся исследовать Гранитный каньон.

Делаем удачные снимки в живописных точках, подходим к узким местам, где вода зажата в гранитные тиски.

Близость к стремительному потоку вызывает особые эмоции!

Затем едем к самому большому дольмену Западного Кавказа.

Этот «гигант» производит довольно сильное впечатление.

Мы поговорим об удивительных загадках дольменов, о времени возникновения и исчезновения древней культуры.

Изучим экспонаты музея природы, понаблюдаем за животными вольерного комплекса, далее прогуляемся по лесным тропам среди пихтовых гигантов.

На этом наше приключение не заканчивается!

Мы едем на горячие источники.

Мягкое расслабляющее действие воды термального источника, поднимающийся над гладью бассейна рассеянный теплый пар, звезды ночного неба, игра света и звука– всё это отличное завершение хорошего дня!

Гранитный каньон, Гузерипльский дольмен и горячие источникиГранитный каньон, Гузерипльский дольмен и горячие источникиГранитный каньон, Гузерипльский дольмен и горячие источникиГранитный каньон, Гузерипльский дольмен и горячие источники
5 день

Маршрут по плато Лаго-Наки

После завтрака автотранспортом нас доставят на КПП заповедника, откуда и начнется маршрут.

В этот день идём в настоящий поход.

Он пройдет по территории заповедника, в зоне альпийских лугов.

Наш путь лежит через Каменное море.

Впереди – бескрайний простор плато с карстовыми воронками и ослепительно- белыми пятнами снежников, захватывающая панорама с высоты более двух километров на вершины седого Оштена, г. Фишт и многое другое.

Маршрут не требует специальной подготовки – это несложный трекинг.

После ужина ждём вас в нашем уютном кафе, где можно провести вечер в легкой игровой атмосфере или посмотреть тематический фильм.

Маршрут по плато Лаго-НакиМаршрут по плато Лаго-НакиМаршрут по плато Лаго-НакиМаршрут по плато Лаго-Наки
6 день

На внедорожнике к водопадам Чинарский, Университетский, хребет Гуама и выход на Орлиную полочку

На вездеходе с открытым кузовом движемся по старому лесному волоку, эта фронтовая дорога пролегает через пихтовый бор – это уже само по себе здорово.

Наша первая цель – пройти по каньону от водопада Университетского к Чинарскому.

По пути будет интересно узнать историю лежащих над каньоном руин древней крепости.

Изучаем геологический ландшафт, мир реликтовых растений, при желании купаемся.

Оставив каньон позади, мы продолжаем движение на нашем вездеходе.

Проезжаем Старорусский хутор с его самобытными околицами и скитами монахов.

Далее поселок Мезмай.

В семи километрах от поселка, а точнее над ним, нависает отвесная скала на высоте птичьего полета, в которой будто специально оставлена бороздка в человеческий рост, чтобы ходили и впечатлялись.

Набираем высоту.

Внизу извивается река Курджипс, а вдоль нее узкоколейка, уходящая в знаменитое Гуамское ущелье.

Долина, горы, скалы – место неимоверно красивое.

Обратный путь – это подъем по дороге на высоту птичьего полета.

Возвращение на базу, ужин.

На внедорожнике к водопадам Чинарский, Университетский, хребет Гуама и выход на Орлиную полочкуНа внедорожнике к водопадам Чинарский, Университетский, хребет Гуама и выход на Орлиную полочкуНа внедорожнике к водопадам Чинарский, Университетский, хребет Гуама и выход на Орлиную полочкуНа внедорожнике к водопадам Чинарский, Университетский, хребет Гуама и выход на Орлиную полочку
7 день

Дикие пещеры

Сегодня мы приглашаем вас в удивительное путешествие по лабиринтам подземного мира – в дикие пещеры.

В путь отправляемся на внедорожнике.

Следуя к диким пещерам, делам остановку у грота (стоянка первобытного человека).

Сейчас здесь ведутся раскопки, поэтому будет что послушать, представить, ощутить.

О диких пещерах можно сказать многое, но оказавшись внутри, начинаешь по-настоящему ощущать их красоту и первозданность.

Лучше один раз увидеть!

Наша дикая пещера одна из красивейших карстовых полостей.

Часть ее натечных образований сложена мягким кальцитом – от этого она белая.

Спускаясь в глубину, устойчиво чувствуешь в себе дух исследователя.

Это ощущение не покидает тебя до самого вечера.

Запомнится и наш эксперимент –"волшебные звуки музыки" в полной темноте.

Вечером, после ужина соберемся у костра с гитарой – отличное завершение майских праздников!

Дикие пещерыДикие пещерыДикие пещерыДикие пещеры
8 день

Отъезд

9:00 Завтрак.

10:00 Трансфер в Краснодар/Минеральные Воды.

Приключения объединяют и поэтому расставаться нелегко.

До новых встреч!

Проживание

Тур предусматривает двухместное размещение в номерах категории стандарт на базе отдыха «Формула активного отдыха».

Тур не предусматривает одноместное размещение и подселение, заявки от 2-х человек.

Варианты проживания

Формула активного отдыха

7 ночей

База отдыха «Формула активного отдыха – это четыре новых благоустроенных коттеджа оформленных в скандинавском стиле. Они отлично вписываются в лесной пейзаж среднегорья Азишского хребта. Светлые номера, отделанные натуральным деревом, со всеми удобствами, уютными верандами и пикниковыми зонами.

На территории обустроена парковка, есть отличная банька на дровах и кухня для общего пользования (2 газовых плиты, кухонная посуда, столовые приборы)

Условия размещения:

Коттеджи № 1, 2, 3. В 1-м и 2-м коттеджах расположено по три двухместных номера (два нижних с крытыми верандами и один мансардный), с возможностью размещения доп. места (раскладная кровать). В 3-м коттедже расположены два двухместных номера. Номера имеют отдельный вход, в каждом номере санузел, ЖК телевизор, удобные кровати, шкаф, стол, стулья. Нижние номера имеют просторную крытую веранду, рядом с которой располагаются мангалы.

Коттедж № 4. В коттедже расположено три номера – на первом этаже два двухкомнатных, вместимостью до 4-х человек каждый, на втором этаже один просторный, однокомнатный 4-х местный номер. Двухкомнатные номера имеют отдельный вход, спальню (двухместная кровать, шкаф, тумбочки), зал (ЖК телевизор, диван, кресло, комод, стол, стулья), санузел. Мансардный номер (2-е кровати, двухместный раскладной диван, ЖК телевизор, шкаф, тумбочки, стол, стулья, санузел). Рядом с коттеджем есть большая беседка для отдыха и мангал.

Дополнительные услуги:

  • Доп. работа электростанции – 150 руб. /час;
  • Дрова для мангала – 150 руб. /вяз.;
  • Баня – 1000 руб. /час;
  • Веники для бани – 150 руб. /шт.;
  • Простыни для бани – 50 руб. /шт.;
  • Тапочки одноразовые для бани – 50 руб. /шт;
  • шашлык:
    • готовый – 120 руб. (100 гр.)
    • замаринованное мясо – 500 руб. /кг.
Формула активного отдыхаФормула активного отдыхаФормула активного отдыхаФормула активного отдыхаФормула активного отдыхаФормула активного отдыхаФормула активного отдыхаФормула активного отдыхаФормула активного отдыхаФормула активного отдыха

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание
  • Трехразовое комплексное питание (1-й день – ужин, 2-й-7-й день–трёхразовое питание, 8-й день – завтрак), пикник на природе (шашлык, дегустация адыгейского сыра)
  • Активная программа
  • Входные платы на все объекты по программе
  • Внутримаршрутный транспорт
  • Посещение термальных источников (в рекомендованный в туре день, либо в любой из дней, по согласованию с группой)
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Краснодара/Минеральные Воды и обратно
  • Трансфер Краснодар – база размещения / база размещения – Краснодар (3000 руб. /чел. – в обе стороны)
  • Трансфер Минеральные Воды – база размещения / база размещения – Минеральные Воды (4000 руб. /чел. – в обе стороны)
  • Индивидуальный трансферы
Место начала и завершения?
г. Краснодар
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

1. Медицинские препараты для индивидуальных нужд.

2. Документы: паспорт, страховой полис (медицинский).

3. Удобную спортивную обувь (обязательно две пары):

  • легкие кроссовки и, если есть возможность, трекинговая обувь
  • сменную обувь (кроссовки)

4. Спортивную одежду для жаркой и прохладной погоды:

  • куртка ветрозащитная, водонепроницаемая
  • дождевик
  • теплый спортивный костюм (толстовка, штаны)
  • футболки с длинным (от обгорания на солнце) и коротким рукавом
  • брюки спортивные, шорты
  • носки

5. Головной убор:

  • кепка, панама (с козырьком)

6. Купальный костюм.

7. Средства личной гигиены.

8. Полезное снаряжение:

  • небольшой рюкзак (20 – 30л.)
  • фонарик с запасными батарейками
  • средство солнцезащитное (обязательно)
  • очки солнцезащитные

9. Для фото и видеоаппаратуры позаботьтесь о герметичной упаковке на случай дождя.

Какие скидки есть в туре?

Детям до 16 лет предоставляется скидка 10%.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка от несчастного случая?

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас.

Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Какое количество туристов необходимо для проведения тура?

Наши туры проводятся от 1 человека в группе.

Как организован трансфер к месту начала тура?

Воспользуйтесь нашим объединённым трансфером за дополнительную плату (комфортабельный минивен, автобус):

  1. жд вокзал Краснодар–1 – база в горах – жд вокзал Краснодар-1

Сбор группы в 15 ч. на жд вокзале Краснодар-1.

Обратный трансфер - отправление с базы размещения в 10 ч. (обратные билеты брать с отправлением после 15 ч).

2) аэропорт г. Минеральные Воды – база в горах – аэропорт г. Минеральные Воды.

Сбор группы в 15 ч. на парковке аэропорта.

Обратный трансфер - отправление с базы размещения в 10 ч. (обратные билеты брать с вылетом после 16 ч).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
17 мая 2022
Тур превзошёл все ожидания. Даже учитывая не очень хорошую погоду, каждый день было очень интересно и красиво. Кормят отлично. Все гиды горят своим делом, с ними не соскучишься
О
18 мая 2021
Прекрасный иур, безупречная организация. Все продумано до мелочей. Инструкторы очень проыессиональны и внимательны. И очень веселые и душевные ребята))
Погода внесла свои коррективы и поэтому некоторые пунуты программы тура были заменены. И замена была очень дрстойной) Очень вкусно кормили, по домашнему))
Вообще от тура получили массу положительных эмоций.
Н
10 мая 2021
Вернулись из поездки, проходившей с 1 по 8 мая. Впечатлений куча, программа более,чем насыщенная и охватывает все красоты Адыгеи. В день приезда и сбора в аэропорту нашу большую группу в 30 человек почему-то никто не встретил. Был каждому туристу выслан телефон встречающего, но он оказался водителем автобуса. В группе никто не подозревал, что координатора не будет, поэтому после условленного времени сами созвонились с водителем и поехали на базу. Честно говоря, хотелось бы конкретики, чтобы туристы были к этому готовы, а не гадали, как им быть по прилету. Дорога до базы занимает 3 часа. Поездка была комфортной. Водитель сделал санитарную остановку. Туристы очень просили также сделать остановку у магазина, но она была не предусмотрена. Очень жаль. Такую остановку сделали на следующий день, когда возвращались с первой экскурсии. Жилье на базе Зеленый Гай очень комфортное. В номерах по три кровати, шкаф, стол, стулья, тумбочки с настольными лампами, много розеток, и конечно санузел с душем, много полотенец. Комфортнейшая терраса, где вечером удобно посидеть отдохнуть на свежем воздухе - есть два кресли и раскладной столик. Рядом с каждым домиком - мангал и скамейка. Территория очень чистая и красивая. Питание очень понравилось, готовят вкусно. Завтрак достаточно плотный, обед - в походе, это шаурма или сэндвич, а ужин с супом и вторым блюдом, и обязательно десерт. Дополнительное питание не потребовалось вообще. Нашу группу в 30 чел очень грамотно разделили на 3 маленькие группы в 10 человек каждая. Делили по принципу: 30-, 40+, родители и дети. Турпоходы для офисных работников и в возрасте 40+ конечно сложноваты, но инструкторы помогают и страхуют, дают передохнуть по первой просьбе. Инструкторов всегда двое. К подобным турпоходам конечно надо готовиться, спуски и подъемы требуют большой сноровки, здоровых коленей и стоп. А пещеры - гибкости и также сильных рук. Не посоветовала бы людям с лишним весом. В целом поездка стоит затраченных сил, понимаешь главное - путешествуя самостоятельно, не увидишь и половины всех красот дикой природы, которые покажет инструктор. И каждая достопримечательность требует крутых спусков и подъемов, больших сил, чтобы потом вознаградить туриста своей неповторимостью. Желаю всем не раздумывать, а побывать в Адыгее, попробовать обязательно вкуснейшие сыры и Майкопское пиво.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Майкопа

🚶Пешеходные🧒Можно с детьми🚙Джип-туры🧳Многодневные турыКаньонингХаджохская теснина🗽Популярные местаПлато Лаго-НакиГоры🍀Природа и пейзажи

Похожие туры в Майкопе

Восхождение на гору Монах
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Егор
Егор
Нет отзывов
Восхождение на гору Монах
Гора Монах - это несложная для первого восхождения гора
Улица Мира, 7А, станица Даховская
18 дек
19 дек
20 дек
21 дек
от 8 800 за всё до 4 чел.
Мультитур «Рождественские Каникулы» в горной Адыгее
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Хижина_Чудес
Хижина_Чудес
Нет отзывов
Мультитур «Рождественские Каникулы» в горной Адыгее
Что может быть лучше, чем отдых на Юге
Майкоп, ул. Российская
Сегодня
Завтра
18 дек
19 дек
3 000 за всё до 4 чел.
Мультитур по горной Адыгее Монастырь + Источники + Смотровые
5 часов
Индивидуальная
Организатор экскурсии Хижина_Чудес
Хижина_Чудес
Нет отзывов
Мультитур по горной Адыгее Монастырь + Источники + Смотровые
Мы отправимся в один из самых старейших
Майкоп, Апшеронск, Белореченск
Сегодня
Завтра
18 дек
19 дек
2 500 за 1 человека
Гуамское ущелье уголок Рая
5 часов
Индивидуальная
Организатор экскурсии Хижина_Чудес
Хижина_Чудес
Нет отзывов
Гуамское ущелье уголок Рая
Приглашаем в эко-тур в Гуамское ущелье и Орлиная полка
Майкоп, ул. Российская
Сегодня
Завтра
18 дек
19 дек
2 000 за 1 человека
Поход на озеро Псенодах
2 дня
Авторский тур
до 5 чел.
Организатор экскурсии Егор
Егор
Нет отзывов
Поход на озеро Псенодах
Вас ждет поход на живописное ледниково-карстовое озеро Псенодах
Улица Мира, 7А, станица Даховская
Сегодня
Завтра
18 дек
19 дек
7 750 за 1 человека
Рад знакомству, город Майкоп
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Дмитрий
Дмитрий
4.9
15 отзывов
Очень популярно сейчас
Рад знакомству, город Майкоп
Открыть уютную столицу самой маленькой российской республики
на центральной площади им. Ленина
18 дек
19 дек
20 дек
21 дек
2 600 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Майкопе. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Майкопе
Заказать
Можно выбрать дату до оплаты
ХОРОШО
🧭
ТАМ