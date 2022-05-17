2 день

Маршрут в ущелье р. Руфабго (каньонинг по желанию)

После завтрака выезжаем к началу маршрута на открытом вездеходе – ГАЗ 66.

Вас ждет короткий, но запоминающийся заброс к объекту.

Локация нашей горной базы и заброска на вездеходах позволяет начать с самого интересного – с диких мест водопадов Руфабго.

Здесь вы увидите водопады в окружении крутых склонов и каменных террас, гроты, отвесные скальные коридоры высотой до 150 м. и, пройдя через «каменные лабиринты», посетите исторические объекты – «зиндан» средневековой крепости, древний жертвенник и менгиры.

На маршруте устроим пикник.

Хаджохская Теснина и Черный Шум завершают маршрут полного дня.

По желанию и исходя из погодных условий возможен проход по каньону с элементами каньонинга (4 водопада по воде с использованием спец. снаряжения) или пеший маршрут вдоль каньона реки.

Вечером возвращаемся на базу.

После ужина, ждем вас в нашем кафе, где можно пообщаться с новыми знакомыми, послушать музыку, поиграть в настольные игры или дружно попеть песни под гитару. В общем, хорошо провести вечер в приятной компании!