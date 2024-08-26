2 день

Ущелье реки Руфабго

После завтрака на вездеходе совершаем заброску к верховью ущелья.

Именно эта часть самая живописная и удаленная.

Мы идём к водопадам по тропинке среди каменных лабиринтов.

Вода срывается с высоких террас на обширные просторы ущелья.

Колорит здешним местам придает растительность — буковые заросли деревьев, обвитые колхидским плющом.

Живительный воздух, вкусный перекус на маршруте, треккинг по живописным местам.

Вечером, после ужина, ждем вас в нашем уютном кафе, где можно пообщаться с новыми знакомыми, послушать музыку, поиграть в настольные игры или дружно попеть песни под гитару.

В общем, хорошо провести вечер в приятной компании!