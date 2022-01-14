Рождественский тур в Адыгее

Незабываемое 7-дневное путешествие по самым знаменитым уголкам природы горной Адыгеи! Для тех, кто хочет провести

5
3 отзыва
Незабываемое 7-дневное путешествие по самым знаменитым уголкам природы горной Адыгеи! Для тех, кто хочет провести любимые праздники в удивительном и прекрасном месте нашей страны – в Адыгее.

Проведите незабываемые 7 новогодних дней и окунитесь в историю этого края, проникнитесь потрясающими видами на горы, изучите загадочные ущелья с незамерзающими реками и загадочные замерзшие водопады. Это не просто экскурсионный тур – это история, которая останется с Вами навсегда!
Рождественский тур в Адыгее
Рождественский тур в Адыгее
Рождественский тур в Адыгее
Рождественский тур в Адыгее
Рождественский тур в Адыгее
Рождественский тур в Адыгее
Рождественский тур в Адыгее
Рождественский тур в Адыгее
Рождественский тур в Адыгее
Рождественский тур в Адыгее
Рождественский тур в Адыгее
Рождественский тур в Адыгее
Рождественский тур в Адыгее
Рождественский тур в Адыгее
Рождественский тур в Адыгее
Рождественский тур в Адыгее
Рождественский тур в Адыгее
Рождественский тур в Адыгее
Ближайшие даты:
03
янв

Что вас ожидает 🤩

Приятная конная прогулка
Приятная конная прогулка
Совершим конную прогулку по ущелью Мишоко
Уникальная железная дорога в ущелье
Уникальная железная дорога в ущелье
Проедем по самому низу Гуамского ущелья по узкоколейной железной дороге
Лучшие виды Адыгеи
Лучшие виды Адыгеи
Увидим знаменитое плато Лаго-Наки и скалу Чертов палец
Оздоровление и релакс
Оздоровление и релакс
Искупаемся в термальных источниках
Ароматная местная кухня
Ароматная местная кухня
Продегустриуем адыгейский сыр, домашнее вино и горный мед

Программа тура по дням

1 день
Трансфер. Геотермальные источники

09:30-10:30 Встреча в Краснодаре на ЖД вокзале – трансфер в гостевой дом.

11:00-12:00 Встреча в Краснодаре в аэропорту – трансфер в гостевой дом.

14:00 Размещение в гостевом доме, выбранном вами для проживания во время тура.

15:00 Обед, приготовленный поварами гостевого дома, включающий в себя разнообразные блюда домашней кухни.

16:00 Отправление на геотермальный источник «Водная Ривьера».

Источник включает 5 общих бассейнов с кремнистой минеральной питьевой лечебно-столовой водой под открытым небом, глубина 

скважины 1800 метров, а температура воды в бассейнах варьируется от +20 до +39 градусов. Такие воды практически не имеют противопоказаний для использования, активированная кремнием вода расслабляет тело, помогает в лечении ряда заболеваний и используется в косметических целях.

19:30 Ужин в гостевом доме.

В этот вечер, как и в любой другой, Вы также можете посетить сауну или баню на дровах, прогуляться по подвесному мосту рядом с гостевым домом или по берегу реки, ну и просто отдохнуть на природе.

Трансфер. Геотермальные источникиТрансфер. Геотермальные источникиТрансфер. Геотермальные источники
2 день
Экскурсии в ущелье ручья Руфабго и Хаджохскую теснину

09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.

10:00 Отправление на экскурсию в ущелье ручья Руфабго.

В переводе с адыгейского Руфабго означает «бешеный».

Склоны ущелья густо покрывает буковый лес, деревья и скалы обвиты гирляндами колхидского плюща.

Вы увидите пять красивейших водопадов: Шум, Каскадный, Сердце Руфабго, Девичья коса и Чаша Любви.

Пройдете по глубокому ущелью, древнему тектоническому разлому с крутыми склонами, каменными террасами, гротами и отвесными скальными коридорами высотой до 150 м.

14:00 Обед в гостевом доме.

15:00 Экскурсия в Хаджохскую теснину.

Уверяем, от впечатлений при посещении теснины Вы испытаете необычайный восторг.

Здесь мощная река Белая умещается в 3-5 метровый проем.

Что тут происходит во время весеннего таяния снегов рассказать нельзя.

Но можно представить.

А лучше приехать и самим услышать голос реки, которую скала пытается заковать в каменные наручники.

18:00 Ужин в гостевом доме.

Экскурсии в ущелье ручья Руфабго и Хаджохскую теснинуЭкскурсии в ущелье ручья Руфабго и Хаджохскую теснинуЭкскурсии в ущелье ручья Руфабго и Хаджохскую теснину
3 день
Конная прогулка. Посещение геотермального источника «Водная Ривьера»

09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.

10:00 Конная прогулка в седле по ущелью Мишоко в сопровождении инструктора.

Получаем удовольствие от активного отдыха, умеренной физической нагрузки и наслаждаемся видами.

14:00 Обед в гостевом доме.

15:00 Отправление на геотермальный источник «Водная Ривьера».

Источник включает 5 общих бассейнов с кремнистой минеральной питьевой лечебно-столовой водой под открытым небом, глубина скважины 1800 метров, а температура воды в бассейнах варьируется от +20 до +39 градусов.

Такие воды практически не имеют противопоказаний для использования, активированная кремнием вода расслабляет тело, помогает в лечении ряда заболеваний и используется в косметических целях.

19:00 Ужин в гостевом доме.

Конная прогулка. Посещение геотермального источника «Водная Ривьера»Конная прогулка. Посещение геотермального источника «Водная Ривьера»Конная прогулка. Посещение геотермального источника «Водная Ривьера»
4 день
Прогулка до скалы Чертов палец. Экскурсия в Свято–Михайловский Афонский монастырь

09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.

10:00 На канатке доберемся до вершины ущелья, оттуда пешком до скалы Чертов палец.

Следуя по маршруту, не забывайте смотреть по сторонам – красота природы Адыгеи неповторима.

А с самой скалы Вам откроется прекрасная панорама на Лагонакское нагорье, горы Большой и Малый Тхач, Тыбга и другие вершины.

Там же, у скалы, есть уютная полянка, где Вы сможете немного отдохнуть и вдоволь насладиться завораживающими видами.

14:00 Обед в гостевом доме.

15:00 Отправление на экскурсию в Свято–Михайловский Афонский монастырь.

Монастырь уникален своими Монастырскими пещерами и подземными ходами.

Особенно прекрасна дорога, ведущая к монастырю – открывается изумительная панорама гор.

Вершины Главного Кавказского хребта, Тыбгинского, Чугушского и Фишт-Оштеновского горных узлов видны здесь как на ладони.

Кроме этого, у Вас будет возможность искупаться в животворном источнике Святого Великомученика и Целителя Пантелеймона, находящемуся на склоне горы Физиабго.

19:00 Ужин в гостевом доме.

Прогулка до скалы Чертов палец. Экскурсия в Свято–Михайловский Афонский монастырьПрогулка до скалы Чертов палец. Экскурсия в Свято–Михайловский Афонский монастырьПрогулка до скалы Чертов палец. Экскурсия в Свято–Михайловский Афонский монастырь
5 день
Экскурсия на плато Лаго-Наки. Посещение Большой Азишской пещеры и пещеры Нежная

09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.

10:00 Экскурсия на плато Лаго-Наки.

Высокогорное плато Лаго-Наки – уникальный уголок природы Большого Кавказа, полюбоваться которым приезжают туристы со всей России.

По дороге к плато остановимся на живописных панорамных точках, чтобы Вы могли еще раз насладиться открывающимися видами и сделать запоминающиеся фотографии.

13:00 Перекус там же, на плато.

Мы готовим обеды и заботливо упаковываем их в ланч-боксы.

Горячий чай и кофе также будет к Вашим услугам.

14:00 Посещение Большой Азишской пещеры и пещеры Нежная.

Ещё одним незабываемым местом нашего путешествия станут 2 самые знаменитые пещеры нашей Республики, известными своими величественными залами с многовековыми сталактитами и сталагмитами, подземной рекой и удивительными историями их многовековой жизни.

18:00 Ужин в гостевом доме.

Экскурсия на плато Лаго-Наки. Посещение Большой Азишской пещеры и пещеры НежнаяЭкскурсия на плато Лаго-Наки. Посещение Большой Азишской пещеры и пещеры НежнаяЭкскурсия на плато Лаго-Наки. Посещение Большой Азишской пещеры и пещеры Нежная
6 день
Экскурсия в Гуамское ущелье

09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.

10:00 Экскурсия в знаменитое Гуамское ущелье.

Гуамское ущелье тысячи лет назад было образовано разбившейся рекой Курджипс.

Таяние огромного ледника освободило тонны воды и она пробила себе дорогу Перекаты, водопады, скальные обрывы и шум воды – впечатляют.

Вы проедете по самому низу ущелья по узкоколейной железной дороге и в полной мере ощутите всю мощь этого прекрасного туристического маршрута.

13:00 Перекус там же, в ущелье.

Мы готовим обеды и заботливо упаковываем их в ланч-боксы.

Горячий чай и кофе также будет к Вашим услугам.

14:00 Продолжение экскурсии по Гуамскому ущелью.

18:00 Ужин в гостевом доме.

Экскурсия в Гуамское ущельеЭкскурсия в Гуамское ущельеЭкскурсия в Гуамское ущелье
7 день
Отъезд

09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.

10:00 Отъезд.

Трансфер в аэропорт или на вокзал.

ОтъездОтъездОтъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостевом доме.

Тур не предусматривает возможность одноместного размещения и подселения в номере, заявки принимаются от 2-х человек.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения:
Гостевой дом руб./чел.
Рябиновые бусы
Комфорт 1-комн 4-х местный 38 300
Комфорт 2-х комн 4-х местный с видом на реку 42 700
Люкс 4-х местный 2-комн 44 900
Комфорт 3-х местный 1-комн 44 900
Апартаменты люкс 1-комн 4-х местные 44 900
Комфорт 1-комн 2-х местный 49 300
Комфорт 1-комн 2-х местный-МИНИ (спальное место – двухместный диван) 36 000
Доп место (кресло-кровать) 29 300
Парк Хаджох
Стандарт 1-комн 2-х местный 43 700
Комфорт 1-комн 2-х местный (возможно доп место - диван, по цене основного места) 50 700
Доп место в номер стандарт - раскладушка 30 500
Горная Лаванда
Комфорт 1-комн 2-х местный 38 600
Доп место (кресло-кровать) 29 300
Отдых у реки
Двухместный номер стандарт 38 600
Двухместный номер стандарт (мини) 38 600
Трехместный номер стандарт 38 600
На Аминовской
Стандарт 3-х местный (возможно размещение 2-х туристов без доплаты) 29 300

В ГД "Горная Лаванда" подселение невозможно.

Туристы проживающие в гостевых домах Рябиновые бусы, Горная Лаванда, Отдых у реки, на Аминовской питаются в гостевом доме Рябиновые бусы. Расстояние до Рябиновых бус от Горной Лаванды – 50 метров, от Отдыха у реки – 200 метров, от на Аминовской – 400 метров. На завтрак туристы приходят самостоятельно, также возвращаются в свое средство размещения после ужина.

Туристы проживающие в гостевом доме Парк Хаджох питаются на территории этого гостевого дома.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер г. Краснодар – пос. Каменномостский – г. Краснодар (отъезд от здания ЖД вокзала Краснодара в 09:30-10:30, от здания аэропорта в 11:00-12:00., выезд из гостевого дома в день окончания тура не позднее 10:00)
  • Проживание в гостевых домах «Рябиновые бусы», «Горная
  • Лаванда», «Отдых у реки», «Парк Хаджох» или «на Аминовской» в 2-3-4 местных номерах выбранной категории со всеми удобствами
  • Питание 3-х разовое, домашняя кухня (если программа предполагает возвращение на базу только вечером, то выдается ланч-бокс на обед)
  • Работа гидов по программе
  • Все трансферы по программе
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты до Краснодара и обратно
  • Индивидуальный трансфер Краснодар–Каменномостский–Краснодар (в случае отличного времени прибытия от основной группы)
  • Билеты на экскурсионные объекты, оплачиваются на месте: Водопады Руфабго – 600 руб. Монастырь – 200 руб. Паровозик в Гуамском ущелье – 600 руб. Канатка – 700 руб. Хаджохская теснина – 600 руб. Азишская пещера – 600 руб. пещера Нежная – 300 руб. Конная прогулка (1,5 часа) – 1 500 руб. (ограничения по весу туриста – 95 кг) Термальные источники (3 часа) – 1 000 руб. взрослым, 500 рублей детым от 5 до 12 лет *Указаны примерные цены. В праздничные и предпраздничные дни цены могут изменяться, это не зависит от организатора тура, т. к. цены устанавливается собственниками/арендодателями объектов.
  • Водопады Руфабго – 600 руб.
  • Монастырь – 200 руб.
  • Паровозик в Гуамском ущелье – 600 руб.
  • Канатка – 700 руб.
  • Хаджохская теснина – 600 руб.
  • Азишская пещера – 600 руб.
  • Пещера Нежная – 300 руб.
  • Конная прогулка (1,5 часа) – 1 500 руб. (ограничения по весу туриста – 95 кг)
  • Термальные источники (3 часа) – 1 000 руб. взрослым, 500 рублей детым от 5 до 12 лет
  • Указаны примерные цены. В праздничные и предпраздничные дни цены могут изменяться, это не зависит от организатора тура, т. к. цены устанавливается собственниками/арендодателями объектов.
  • Расходы личного характера
  • Медицинская страховка, оформляется по запросу
  • Услуги прачечной
Место начала и завершения?
г. Краснодар
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

1. Документы (паспорт для взрослых, свидетельство о рождении для детей до 14 лет);
2. Страховой медицинский полис;
3. Медицинские препараты для собственных нужд;
4. Головной убор по сезону;
5. Фото или видеоаппаратура;
6. Небольшой рюкзак;
7. Туристический коврик для сидения;
8. Удобная обувь по сезону с нескользящей подошвой;
9. Непромокаемые куртка и брюки из плотной ткани;
10. Накидка-дождевик из непромокаемого синтетического материала;
11. Плавки / купальник;
12. Средства личной гигиены;
13. Одежда по сезону;
14. Наличные деньги на собственные нужды и оплату билетов на экскурсионные объекты.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как осуществляется трансфер?

Трансфер г. Краснодар – пос. Каменномостский – г. Краснодар.

Отъезд от здания ЖД вокзала Краснодара в 09:30-10:30, от здания аэропорта в 11:00-12:00. Выезд в день окончания тура не позднее 10:00;

Предусмотрены ли скидки в туре?

Детям от 7 до 12 лет скидка 15%.

Детям от 12 до 18 лет скидка 10%.

Есть ли ограничения по весу туристов для участия в конных прогулках?

Да, ограничения по весу туриста для участия до 95 кг.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
С
14 янв 2022
Спасибо Вам огромное за наши прекрасные каникулы в Адыгее!!! Тур бесподобен!!! Красота неимоверная, организация всего процесса на высоте!!! Всё очень здорово!!! Ребята гиды Аня и Руслан такие позитивные, такие внимательные и такие интересные!!! Оооочень рады, что ездили именно туда и именно этот тур!
Спасибо большое ещё раз!!!
Е
12 янв 2022
Нам очень понравилось наше путешествие, не хотелось домой😊. Очень хороший гид. Еда без нареканий, пальчики оближешь. Единственное что хотелось немного побольше времени для самостоятельного изучения места(там изумительно красиво)🥰. Хотелось бы пожелать в дальнейшем предупреждать людей чтобы на термы брали теплые халаты в это время года
Шикарные виды, доброжелательность, желаем держать высокую планку долгие годы!!!
В
11 янв 2022
Отдых в Адыгее, прошёл великолепно. Прекрасные виды, незабываемые поездки, доброжелательные люди.

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