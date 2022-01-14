Незабываемое 7-дневное путешествие по самым знаменитым уголкам природы горной Адыгеи! Для тех, кто хочет провести любимые праздники в удивительном и прекрасном месте нашей страны – в Адыгее. Проведите незабываемые 7 новогодних дней и окунитесь в историю этого края, проникнитесь потрясающими видами на горы, изучите загадочные ущелья с незамерзающими реками и загадочные замерзшие водопады. Это не просто экскурсионный тур – это история, которая останется с Вами навсегда!

Проедем по самому низу Гуамского ущелья по узкоколейной железной дороге

Программа тура по дням

1 день Трансфер. Геотермальные источники

09:30-10:30 Встреча в Краснодаре на ЖД вокзале – трансфер в гостевой дом. 11:00-12:00 Встреча в Краснодаре в аэропорту – трансфер в гостевой дом. 14:00 Размещение в гостевом доме, выбранном вами для проживания во время тура. 15:00 Обед, приготовленный поварами гостевого дома, включающий в себя разнообразные блюда домашней кухни. 16:00 Отправление на геотермальный источник «Водная Ривьера». Источник включает 5 общих бассейнов с кремнистой минеральной питьевой лечебно-столовой водой под открытым небом, глубина скважины 1800 метров, а температура воды в бассейнах варьируется от +20 до +39 градусов. Такие воды практически не имеют противопоказаний для использования, активированная кремнием вода расслабляет тело, помогает в лечении ряда заболеваний и используется в косметических целях. 19:30 Ужин в гостевом доме. В этот вечер, как и в любой другой, Вы также можете посетить сауну или баню на дровах, прогуляться по подвесному мосту рядом с гостевым домом или по берегу реки, ну и просто отдохнуть на природе.

2 день Экскурсии в ущелье ручья Руфабго и Хаджохскую теснину

09:00 Завтрак от поваров гостевого дома. 10:00 Отправление на экскурсию в ущелье ручья Руфабго. В переводе с адыгейского Руфабго означает «бешеный». Склоны ущелья густо покрывает буковый лес, деревья и скалы обвиты гирляндами колхидского плюща. Вы увидите пять красивейших водопадов: Шум, Каскадный, Сердце Руфабго, Девичья коса и Чаша Любви. Пройдете по глубокому ущелью, древнему тектоническому разлому с крутыми склонами, каменными террасами, гротами и отвесными скальными коридорами высотой до 150 м. 14:00 Обед в гостевом доме. 15:00 Экскурсия в Хаджохскую теснину. Уверяем, от впечатлений при посещении теснины Вы испытаете необычайный восторг. Здесь мощная река Белая умещается в 3-5 метровый проем. Что тут происходит во время весеннего таяния снегов рассказать нельзя. Но можно представить. А лучше приехать и самим услышать голос реки, которую скала пытается заковать в каменные наручники. 18:00 Ужин в гостевом доме.

3 день Конная прогулка. Посещение геотермального источника «Водная Ривьера»

09:00 Завтрак от поваров гостевого дома. 10:00 Конная прогулка в седле по ущелью Мишоко в сопровождении инструктора. Получаем удовольствие от активного отдыха, умеренной физической нагрузки и наслаждаемся видами. 14:00 Обед в гостевом доме. 15:00 Отправление на геотермальный источник «Водная Ривьера». Источник включает 5 общих бассейнов с кремнистой минеральной питьевой лечебно-столовой водой под открытым небом, глубина скважины 1800 метров, а температура воды в бассейнах варьируется от +20 до +39 градусов. Такие воды практически не имеют противопоказаний для использования, активированная кремнием вода расслабляет тело, помогает в лечении ряда заболеваний и используется в косметических целях. 19:00 Ужин в гостевом доме.

4 день Прогулка до скалы Чертов палец. Экскурсия в Свято–Михайловский Афонский монастырь

09:00 Завтрак от поваров гостевого дома. 10:00 На канатке доберемся до вершины ущелья, оттуда пешком до скалы Чертов палец. Следуя по маршруту, не забывайте смотреть по сторонам – красота природы Адыгеи неповторима. А с самой скалы Вам откроется прекрасная панорама на Лагонакское нагорье, горы Большой и Малый Тхач, Тыбга и другие вершины. Там же, у скалы, есть уютная полянка, где Вы сможете немного отдохнуть и вдоволь насладиться завораживающими видами. 14:00 Обед в гостевом доме. 15:00 Отправление на экскурсию в Свято–Михайловский Афонский монастырь. Монастырь уникален своими Монастырскими пещерами и подземными ходами. Особенно прекрасна дорога, ведущая к монастырю – открывается изумительная панорама гор. Вершины Главного Кавказского хребта, Тыбгинского, Чугушского и Фишт-Оштеновского горных узлов видны здесь как на ладони. Кроме этого, у Вас будет возможность искупаться в животворном источнике Святого Великомученика и Целителя Пантелеймона, находящемуся на склоне горы Физиабго. 19:00 Ужин в гостевом доме.

5 день Экскурсия на плато Лаго-Наки. Посещение Большой Азишской пещеры и пещеры Нежная

09:00 Завтрак от поваров гостевого дома. 10:00 Экскурсия на плато Лаго-Наки. Высокогорное плато Лаго-Наки – уникальный уголок природы Большого Кавказа, полюбоваться которым приезжают туристы со всей России. По дороге к плато остановимся на живописных панорамных точках, чтобы Вы могли еще раз насладиться открывающимися видами и сделать запоминающиеся фотографии. 13:00 Перекус там же, на плато. Мы готовим обеды и заботливо упаковываем их в ланч-боксы. Горячий чай и кофе также будет к Вашим услугам. 14:00 Посещение Большой Азишской пещеры и пещеры Нежная. Ещё одним незабываемым местом нашего путешествия станут 2 самые знаменитые пещеры нашей Республики, известными своими величественными залами с многовековыми сталактитами и сталагмитами, подземной рекой и удивительными историями их многовековой жизни. 18:00 Ужин в гостевом доме.

6 день Экскурсия в Гуамское ущелье

09:00 Завтрак от поваров гостевого дома. 10:00 Экскурсия в знаменитое Гуамское ущелье. Гуамское ущелье тысячи лет назад было образовано разбившейся рекой Курджипс. Таяние огромного ледника освободило тонны воды и она пробила себе дорогу Перекаты, водопады, скальные обрывы и шум воды – впечатляют. Вы проедете по самому низу ущелья по узкоколейной железной дороге и в полной мере ощутите всю мощь этого прекрасного туристического маршрута. 13:00 Перекус там же, в ущелье. Мы готовим обеды и заботливо упаковываем их в ланч-боксы. Горячий чай и кофе также будет к Вашим услугам. 14:00 Продолжение экскурсии по Гуамскому ущелью. 18:00 Ужин в гостевом доме.

7 день Отъезд