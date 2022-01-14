09:30-10:30 Встреча в Краснодаре на ЖД вокзале – трансфер в гостевой дом.
11:00-12:00 Встреча в Краснодаре в аэропорту – трансфер в гостевой дом.
14:00 Размещение в гостевом доме, выбранном вами для проживания во время тура.
15:00 Обед, приготовленный поварами гостевого дома, включающий в себя разнообразные блюда домашней кухни.
16:00 Отправление на геотермальный источник «Водная Ривьера».
Источник включает 5 общих бассейнов с кремнистой минеральной питьевой лечебно-столовой водой под открытым небом, глубина
скважины 1800 метров, а температура воды в бассейнах варьируется от +20 до +39 градусов. Такие воды практически не имеют противопоказаний для использования, активированная кремнием вода расслабляет тело, помогает в лечении ряда заболеваний и используется в косметических целях.
19:30 Ужин в гостевом доме.
В этот вечер, как и в любой другой, Вы также можете посетить сауну или баню на дровах, прогуляться по подвесному мосту рядом с гостевым домом или по берегу реки, ну и просто отдохнуть на природе.
09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.
10:00 Отправление на экскурсию в ущелье ручья Руфабго.
В переводе с адыгейского Руфабго означает «бешеный».
Склоны ущелья густо покрывает буковый лес, деревья и скалы обвиты гирляндами колхидского плюща.
Вы увидите пять красивейших водопадов: Шум, Каскадный, Сердце Руфабго, Девичья коса и Чаша Любви.
Пройдете по глубокому ущелью, древнему тектоническому разлому с крутыми склонами, каменными террасами, гротами и отвесными скальными коридорами высотой до 150 м.
14:00 Обед в гостевом доме.
15:00 Экскурсия в Хаджохскую теснину.
Уверяем, от впечатлений при посещении теснины Вы испытаете необычайный восторг.
Здесь мощная река Белая умещается в 3-5 метровый проем.
Что тут происходит во время весеннего таяния снегов рассказать нельзя.
Но можно представить.
А лучше приехать и самим услышать голос реки, которую скала пытается заковать в каменные наручники.
18:00 Ужин в гостевом доме.
09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.
10:00 Конная прогулка в седле по ущелью Мишоко в сопровождении инструктора.
Получаем удовольствие от активного отдыха, умеренной физической нагрузки и наслаждаемся видами.
14:00 Обед в гостевом доме.
15:00 Отправление на геотермальный источник «Водная Ривьера».
Источник включает 5 общих бассейнов с кремнистой минеральной питьевой лечебно-столовой водой под открытым небом, глубина скважины 1800 метров, а температура воды в бассейнах варьируется от +20 до +39 градусов.
Такие воды практически не имеют противопоказаний для использования, активированная кремнием вода расслабляет тело, помогает в лечении ряда заболеваний и используется в косметических целях.
19:00 Ужин в гостевом доме.
09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.
10:00 На канатке доберемся до вершины ущелья, оттуда пешком до скалы Чертов палец.
Следуя по маршруту, не забывайте смотреть по сторонам – красота природы Адыгеи неповторима.
А с самой скалы Вам откроется прекрасная панорама на Лагонакское нагорье, горы Большой и Малый Тхач, Тыбга и другие вершины.
Там же, у скалы, есть уютная полянка, где Вы сможете немного отдохнуть и вдоволь насладиться завораживающими видами.
14:00 Обед в гостевом доме.
15:00 Отправление на экскурсию в Свято–Михайловский Афонский монастырь.
Монастырь уникален своими Монастырскими пещерами и подземными ходами.
Особенно прекрасна дорога, ведущая к монастырю – открывается изумительная панорама гор.
Вершины Главного Кавказского хребта, Тыбгинского, Чугушского и Фишт-Оштеновского горных узлов видны здесь как на ладони.
Кроме этого, у Вас будет возможность искупаться в животворном источнике Святого Великомученика и Целителя Пантелеймона, находящемуся на склоне горы Физиабго.
19:00 Ужин в гостевом доме.
09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.
10:00 Экскурсия на плато Лаго-Наки.
Высокогорное плато Лаго-Наки – уникальный уголок природы Большого Кавказа, полюбоваться которым приезжают туристы со всей России.
По дороге к плато остановимся на живописных панорамных точках, чтобы Вы могли еще раз насладиться открывающимися видами и сделать запоминающиеся фотографии.
13:00 Перекус там же, на плато.
Мы готовим обеды и заботливо упаковываем их в ланч-боксы.
Горячий чай и кофе также будет к Вашим услугам.
14:00 Посещение Большой Азишской пещеры и пещеры Нежная.
Ещё одним незабываемым местом нашего путешествия станут 2 самые знаменитые пещеры нашей Республики, известными своими величественными залами с многовековыми сталактитами и сталагмитами, подземной рекой и удивительными историями их многовековой жизни.
18:00 Ужин в гостевом доме.
09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.
10:00 Экскурсия в знаменитое Гуамское ущелье.
Гуамское ущелье тысячи лет назад было образовано разбившейся рекой Курджипс.
Таяние огромного ледника освободило тонны воды и она пробила себе дорогу Перекаты, водопады, скальные обрывы и шум воды – впечатляют.
Вы проедете по самому низу ущелья по узкоколейной железной дороге и в полной мере ощутите всю мощь этого прекрасного туристического маршрута.
13:00 Перекус там же, в ущелье.
Мы готовим обеды и заботливо упаковываем их в ланч-боксы.
Горячий чай и кофе также будет к Вашим услугам.
14:00 Продолжение экскурсии по Гуамскому ущелью.
18:00 Ужин в гостевом доме.
09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.
10:00 Отъезд.
Трансфер в аэропорт или на вокзал.
Тур предусматривает проживание в гостевом доме.
Тур не предусматривает возможность одноместного размещения и подселения в номере, заявки принимаются от 2-х человек.Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения:
|Гостевой дом
|руб./чел.
|Рябиновые бусы
|Комфорт 1-комн 4-х местный
|38 300
|Комфорт 2-х комн 4-х местный с видом на реку
|42 700
|Люкс 4-х местный 2-комн
|44 900
|Комфорт 3-х местный 1-комн
|44 900
|Апартаменты люкс 1-комн 4-х местные
|44 900
|Комфорт 1-комн 2-х местный
|49 300
|Комфорт 1-комн 2-х местный-МИНИ (спальное место – двухместный диван)
|36 000
|Доп место (кресло-кровать)
|29 300
|Парк Хаджох
|Стандарт 1-комн 2-х местный
|43 700
|Комфорт 1-комн 2-х местный (возможно доп место - диван, по цене основного места)
|50 700
|Доп место в номер стандарт - раскладушка
|30 500
|Горная Лаванда
|Комфорт 1-комн 2-х местный
|38 600
|Доп место (кресло-кровать)
|29 300
|Отдых у реки
|Двухместный номер стандарт
|38 600
|Двухместный номер стандарт (мини)
|38 600
|Трехместный номер стандарт
|38 600
|На Аминовской
|Стандарт 3-х местный (возможно размещение 2-х туристов без доплаты)
|29 300
В ГД "Горная Лаванда" подселение невозможно.
Туристы проживающие в гостевых домах Рябиновые бусы, Горная Лаванда, Отдых у реки, на Аминовской питаются в гостевом доме Рябиновые бусы. Расстояние до Рябиновых бус от Горной Лаванды – 50 метров, от Отдыха у реки – 200 метров, от на Аминовской – 400 метров. На завтрак туристы приходят самостоятельно, также возвращаются в свое средство размещения после ужина.
Туристы проживающие в гостевом доме Парк Хаджох питаются на территории этого гостевого дома.
1. Документы (паспорт для взрослых, свидетельство о рождении для детей до 14 лет);
2. Страховой медицинский полис;
3. Медицинские препараты для собственных нужд;
4. Головной убор по сезону;
5. Фото или видеоаппаратура;
6. Небольшой рюкзак;
7. Туристический коврик для сидения;
8. Удобная обувь по сезону с нескользящей подошвой;
9. Непромокаемые куртка и брюки из плотной ткани;
10. Накидка-дождевик из непромокаемого синтетического материала;
11. Плавки / купальник;
12. Средства личной гигиены;
13. Одежда по сезону;
14. Наличные деньги на собственные нужды и оплату билетов на экскурсионные объекты.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Трансфер г. Краснодар – пос. Каменномостский – г. Краснодар.
Отъезд от здания ЖД вокзала Краснодара в 09:30-10:30, от здания аэропорта в 11:00-12:00. Выезд в день окончания тура не позднее 10:00;
Детям от 7 до 12 лет скидка 15%.
Детям от 12 до 18 лет скидка 10%.
Да, ограничения по весу туриста для участия до 95 кг.