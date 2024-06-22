Тур идеально подходит туристам с детьми и тем, кто хочет совместить активный и комфортный
Программа тура по дням
Прибытие. Свободное время
- 09:30-10:30 Встреча в Краснодаре на ж/д вокзале Краснодар-1 — трансфер в гостевой дом.
- 11:00-13:30 Встреча в г. Минеральные Воды в аэропорту — трансфер в гостевой дом.
- 13:00-13:30 Размещение в гостевом доме, выбранном для проживания туристами, прибывшими из Краснодара.
14:00 Обед, приготовленный поварами гостевого дома.
- Туристы, проживающие в гостевых домах Рябиновые бусы, Горная Лаванда (100 м по грунтовой дороге), и на Аминовской (400 м по грунтовой дороге) питаются в ГД Рябиновые бусы. Туристы, проживающие в ГД Отдых у реки (250 м по грунтовой дороге) завтракают в своём ГД, а обедают и ужинают в Рябиновых бусах. Туристы, проживающие в гостевых домах Парк Хаджох и Софья питаются на территории своих гостевых домов.
17:00-18:30 Размещение в гостевом доме, выбранном для проживания туристов, прибывших из Минеральных Вод.
После размещения в ГД, туристы прибывшие из Минеральных Вод отправляются на обед по прибытию и ужин им выдают с собой собранным в ланч боксы.
19:00 Ужин в гостевом доме.
Если программа дня предполагает возвращение на базу только к ужину, то выдается ланч-бокс на обед, а ужин в этот день включает и первое и второе блюдо.
Гроты и Чёртов палец (длительность маршрута 7 часов)
09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.
09:30 Выезд на конную базу.
Во время прогулки мы используем один вид конного аллюра — шаг.
Движение верхом будет спокойным, медленным — скорость приблизительно 4-5 км/ч.
10:00 Наш сегодняшний маршрут берёт начало из старых Черкесских садов, по верху ущелья Мишоко, спускаемся вниз к ручью Мишоко.
Первая остановка — смотровая площадка хребта Уна-Коз, откуда открываются завораживающие пейзажи.
Далее мы отправимся в грот Сердце.
Здесь мы осмотрим окрестности и послушаем об их истории.
Привал на обед.
Ежедневно наши повара будут собирать вам сытные и вкусные ланч-боксы, чтобы пополнять силы во время насыщенных конных маршрутов.
Наши последующие остановочные пункты — грот Медвежий и грот Сквозной.
Завершающая точка этого маршрута — скала Чёртов палец.
Это самая красивая точка на хребте Уна-Коз.
Отдыхаем, любуемся видами и обедаем с потрясающим видом на нагорье Лаго-Наки, горы Большой и Малый Тхач, Оштен, Тыбгу, Джугу, Чугуш, Джемарук, Асбестную и Уруштен!
19:00 Ужин в гостевом доме.
Водопады Руфабго (длительность маршрута 7 часов)
09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.
09:30 Выезд на конную базу.
На пути к водопадам Руфабго мы пройдём через Черкесские сады, старый Турецкий базар, по хребту Азиш-Тау.
На привале оставляем лошадей и посещаем все 6 водопадов пешком.
Водопады Руфабго по праву занимают почетное место в списке самых впечатляющих достопримечательностей Адыгеи.
Проходя водопад за водопадом, организм наполняется силой природы, буйная растительность и отвесные скалы вокруг добавляют атмосферы.
У вас будет возможность искупаться в водопадах при желании.
Обед с видом на горные цепи – что может быть лучше.
Пополнив силы, можем смело выдвигаться на базу, Вас вновь ждет интересный маршрут до ранчо.
19:00 Ужин в гостевом доме.
Хаджохский водопад, скала желаний, каменные мосты (длительность маршрута 7 часов)
09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.
09:30 Выезд на конную базу.
Наш путь к водопаду Хаджохский проходит по сливово-яблоневым садам через живописное ущелье Мишоко.
Добравшись до водопада мы сделаем остановку для того, чтобы полюбоваться и даже при желании искупаться в водопаде.
Далее мы отправляемся к скале Желаний и смотровой ущелья Мишоко.
Завершением радиального маршрута станут каменные мосты.
Каменные мосты через огромный овраг создала сама природа, не забыв сделать это место еще и необычайно красивым.
19:00 Ужин в гостевом доме.
Пещера Саксофон (длительность маршрута 8 часов)
09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.
09:30 Выезд на конную базу.
10:00 Выход на маршрут к горе Батарейной.
В этот день проедем через Старый заброшенный Турецкий базар.
Через горы все это отправляли к Чёрному морю, затем в Турцию, отсюда и название – «Турецкий базар».
Мы так делать не будем и пойдём дальше, к вершине.
С горы открывается роскошный вид на долину, посёлок Каменномостский и реку Белую.
Здесь у нас первая остановка.
Делаем небольшой перерыв, чтобы отдохнуть и подкрепиться.
Второй остановочный пункт — пещера Саксофон.
Природная, красивейшая пещера, в которую попасть можно только забравшись по лестнице.
Любуемся видами и ручьём, который протекает в самой пещере.
А после прогулки по пещере готовим вкуснейший чай на костре.
Седлаем коней и не спеша возвращаемся на базу.
19:00 Ужин в гостевом доме.
Отъезд
09:00 Завтрак от поваров гостевого дома.
10:00 Отъезд.
Трансфер в аэропорт или на вокзал.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостевом доме.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения, руб:
|Гостевой дом
|Номер категория
|16.03.25 - 15.11.25 (кроме 27.04.25-10.05.25)
|Рябиновые бусы
|2-местный номер комфорт
|71500
|3-местный улучшенный номер комфорт
|67600
|4-местный однокомнатный номер семейный комфорт
|67600
|4-местные однокомнатные апартаменты с камином
|67600
|4-местный 2-комнатный номер Люкс с видом на реку
|67600
|4-местный 2-комнатный номер семейный люкс
|67600
|2-местный номер стандарт-мини
|71500
|Дополнительное место в номер (кресло-кровать)
|62300
|Доплата за 1-местное размещение в 2-местном номере
|14000
|Стоимость тура для детей до 14 лет
|скидка 10%
|Парк Хаджох
|2-местный номер стандарт
|69000
|2-местный номер улучшенный
|71500
|2-местный номер комфорт
|73500
|3-местный номер студия
|76700
|4-местный семейный номер
|67600
|Дополнительное место в номер стандарт/улучшенный (раскладушка) и студия
|64400
|Доплата за 1-местное размещение в 2-местном номере стандарт
|17000
|Доплата за 1-местное размещение в 2-местном номере улучшенный
|17000
|Доплата за 1-местное размещение в 2-местном номере комфорт
|20000
|Стоимость тура для детей до 14 лет
|скидка 10%
|Горная Лаванда
|2-местный номер стандарт
|66100
|Дополнительное место в номер (кресло-кровать)
|59900
|Доплата за 1-местное размещение в двухместном номере
|9000
|Стоимость тура для детей до 14 лет
|скидка 10%
|Отдых у реки
|2-местный номер стандарт
|66100
|2-местный номер стандарт (мини)
|66100
|3-местный номер стандарт
|66100
|4-местный номер стандарт
|66100
|Дополнительное место в номер (кресло-кровать/раскладушка)
|59900
|Доплата за 1-местное размещение в двухместном номере
|9000
|Стоимость тура для детей до 14 лет
|скидка 10%
|На Аминовской
|3-местный номер стандарт (возможно размещение 2-х туристов без доплаты)
|61000
|Доплата за 1-местное размещение в трехместном номере
|6000
|Стоимость тура для детей до 14 лет
|скидка 10%
|Софья
|Стандартный 2-местный номер с двумя раздельными кроватями
|63800
|Классический 3-местный номер (3 односпальные кровати)
|63800
|2-местный номер с 1 кроватью и видом на горы
|63800
|Семейный номер с видом на горы
|63800
|Доплата за 1-местное размещение
|7000
|Стоимость тура для детей до 14 лет
|скидка 10%
|Дего
|Дего 2-местный стандарт
|61300
|Дего 2-местный комфорт
|63800
|Дего 4-местный 2-комн (можно 2-4 чел)
|61300
|Дего сем 4-местный 2-комн (можно 2-4 чел)
|61300
|Дего комфорт барнхаус 2-местный
|65300
|Доп место стандарт и комфорт
|59100
|Доп место комфорт барн-хаус (2-местный)
|61300
|Доплата за 1-местное размещение в номере стандарт (кресло-кровать)
|9000
|Доплата за 1-местное размещение в номере комфорт (кресло-кровать)
|11000
|Доплата за 1-местное размещение в номере комфорт барн-хаус (диван-кровать)
|13000
|Стоимость тура для детей до 14 лет
|скидка 10%
Подселение возможно только в ГД «Рябиновые бусы».
Туристы, проживающие в «Отдыхе у реки» завтракают в своём гостевом доме, а обедают и ужинают в Рябиновых бусах.
Наличие кондиционеров в номерах гостевых домов:
- «Рябиновые Бусы» / «Парк Хаджох» / «Отдых у реки» / «Дего ».
- «Горная Лаванда» / «Софья» / «На Аминовской».
В трех объектах размещения (Рябиновые бусы, Парк Хаджох, Дего) на территории расположены подогреваемые открытые бассейны, работают круглый год, пользование бассейнами бесплатно для проживающих в этих гостиницах.
Варианты проживания
Гостевой дом «Рябиновые бусы»
Дома-срубы из северной сосны влюбляют в себя с первого взгляда. Детская площадка, небольшой прудик с мостиком, бесплатная парковка, беседки, сауна, мангальная зона – все это утопает в зелени и щебетании птиц. Река Белая течет буквально в 30 метрах, а фотографии с подвесного моста через реку будут одними из лучших в вашей коллекции.
Номера с отоплением занимают несколько деревянных домиков. В числе удобств телевизор с плоским экраном, балкон с видом на сад и собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
В распоряжении гостей общий лаундж, обеденный зал, кухня, открытая зона с принадлежностями для барбекю и общая сауна. Для детей установлен батут.
Гостевой дом «Горная Лаванда»
Современное 2-х этажное здание, с комфортабельными двухместными номерами, стилизованными в стиле прованс. На территории есть уютные веранды и баня, бесплатная парковка, а рядом река Белая и живописный подвесной мост.
Номера оснащены телевизором, чайником и холодильником. Ванная комната укомплектована феном. В кран в номере подается родниковая вода. Раздельных кроватей нет.
Гостевой дом «на Аминовской»
Гостевой дом «на Аминовской» расположен у берега речки Аминовка. Стандартные 3-х местные номера с удобствами. В номерах чайник, холодильник, телевизор. Отличный бюджетный вариант размещения. Также, в 3-х местных номерах гостевого дома возможно размещение двух туристов без доплат.
Гостевой дом «Отдых у реки»
Гостевой дом "Отдых у реки" находится прямо на берегу реку Белая. Два деревянных корпуса, благоустроенная территория, баня, детская площадка.
Приглашаем Вас приехать к нам в гости и в полной мере испытать единение с природой. Лёжа в гамаке или подвесных качелях слушать шум реки или журчание стекающих струй у фонтана «Каменная стена». В кресле-качалке вечером у мангала наблюдать за языками пламени костра. Попариться от души в хорошей компании с березовым веником в русской бане на дровах.
Гостевой дом «Парк Хаджох»
Гостевой дом «Парк Хаджох» – один из лучших вариантов размещения во время тура. Подогреваемый бассейн доступен круглый год для всех гостей. Благоустроенная территория, беседки, мангальные зоны, парковка. Номера 4-х категорий (Эконом, Стандарт, Улучшенный, Комфорт) позволят выбрать наиболее оптимальный вариант размещения для вас. Все номера оборудованы ванной комнатой, телевизором, сплит-системой, чайником, холодильником. Wi-Fi доступен на всей территории гостевого дома. Вас также удивит и порадует вкусная, домашняя кухня – повара уже не раз зарекомендовали себя, как настоящие мастера своего дела!
Важно! Питание туристов, проживающих в ГД Парк Хаджох также происходит в кафе на территории гостевого дома.
Гостевой дом «Софья»
Гостевой дом «София» находится в поселке Каменномостский. Зелёная территория, общая терраса, уютная летняя кухня с барной стойкой, общая кухня и зона мангала. Номерной фонд представлен 2 и 3-местными номерами.
В номерах присутствуют односпальные или двуспальные кровати, телевизор, чайник, собственная ванная комната, тумбочки и шкаф или стеллаж для хранения вещей. Уютный интерьер, выход на террасу с красивым видом из каждого номера. Для детей оборудована безопасная детская площадка. К услугам туристов: бесплатный Wi-Fi, пользование зоной барбекю и кухней, веранда с барной стойкой и бесплатная парковка.
Из каждого номера есть выход на террасу с красивым видом.
Номерной фонд для размещения туристов представлен:
- Двухместные номера с 2 раздельными кроватями – общая площадь номера 20 кв. м. В номере есть все необходимые предметы мебели – две односпальные кровати, стеллаж шкаф, стол, стулья, тумбочки, а также телевизор. Удобства в номере. Есть выход на террасу
- Двухместные номера с 1 двуспальной кроватью - общая площадь номера 20 кв. м. В номере есть все необходимые предметы мебели – двуспальная кровать, шкаф, стол, стулья, тумбочки, чайник, а также телевизор. Удобства в номере. Есть выход на террасу с красивым видом.
- Классический трехместный номер (3 односпальные кровати) – общая площадь номера 25 кв. м. В номере есть все необходимые предметы мебели – три односпальные кровати, телевизор, стеллаж для хранения вещей, обеденный стол, стулья, чайник. Удобства в номере. Есть выход на террасу с красивым видом.
- Семейный номер с видом на горы - уютный номер c тремя кроватями (2 односпальные, 1 двуспальная King-size) – общая площадь 40 кв. м. В номере есть все необходимые предметы мебели: телевизор, холодильник, чайник, стеллаж для хранения вещей, обеденная зона с маленькой кухней, выход на балкон с красивым видом.
Гостевой дом «Дего»
Гостевой дом «Дего». Два круглогодично работающих бассейна, баня, купель, беседки и очаг, закрытая территория, парковка для туристов. Трехразовое питание организовано в уютной столовой на территории. Номерной фонд представлен 2-х местными и семейными номерами категорий стандарт и комфорт. В каждом номере - wi-fi, телевизор, кондиционер, ванная комната, набор полотенец, фен. Расположен в тихом месте на окраине поселка. Идеально подходит для бюджетных путешествий.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер г. Краснодар / Минеральные Воды - пос. Каменномостский - г. Краснодар / Минеральные Воды
- Аренда лошади и амуниции на все маршруты тура
- Проживание в гостевом доме в 2-, 3-, 4-местных номерах выбранной категории со всеми удобствами
- Питание 3-разовое, домашняя кухня (если программа дня предполагает возвращение на базу только вечером, то выдается ланч-бокс на обед, и ужин в этот день включает и первое и второе блюдо)
- Работа гидов по программе
- Все трансферы по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Краснодара / Минеральных Вод и обратно
- Индивидуальный трансфер Краснодар / Минеральные Воды - Каменномостский - Краснодар / Минеральные Воды (в случае отличного времени прибытия от основной группы)
- Питание, не указанное в программе или указанное за доп. плату
- Расходы личного характера
- Медицинская страховка, оформляется по запросу
- Услуги прачечной
- Сауна, баня
- Термальные источники (3 часа):в выходные дни/праздники: взрослый и дети от 14 лет - 800 руб. детский 6-13 лет - 450 руб. будние дни: взрослый и дети от 14 лет - 700 руб. детский 6-13 лет - 400 руб. дети до 5 лет бесплатно
- В выходные дни/праздники: взрослый и дети от 14 лет - 800 руб. детский 6-13 лет - 450 руб
- Взрослый и дети от 14 лет - 800 руб
- Детский 6-13 лет - 450 руб
- Будние дни: взрослый и дети от 14 лет - 700 руб. детский 6-13 лет - 400 руб. дети до 5 лет бесплатно
- Взрослый и дети от 14 лет - 700 руб
- Детский 6-13 лет - 400 руб
- Дети до 5 лет бесплатно
- Входные билеты на экскурсионные объекты
- Рафтинг (по желанию) - 2 000 руб
- Экстрим-парк (по желанию) - 2 000-3 000 руб. (в зависимости от маршрута)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- документы (паспорт для взрослых, свидетельство о рождении для детей до 14 лет);
- страховой медицинский полис;
- медицинские препараты для собственных нужд;
- головной убор по сезону;
- солнцезащитные очки;
- крем от загара;
- фото или видеоаппаратура;
- небольшой рюкзак;
- туристический коврик для сидения (можно купить на месте);
- удобная обувь по сезону с нескользящей подошвой;
- одежда по сезону;
- непромокаемые куртка и брюки из плотной ткани;
- дождевик (можно купить на месте);
- плавки / купальник;
- средства личной гигиены;
- треккинговые палки – при необходимости;
- смены одежды и нижнего белья;
- наличные деньги на собственные нужды и оплату билетов за вход на экскурсионные объекты и за активности.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Как осуществляется трансфер?
Како осуществляется трансфер?
Сейчас у нас 2 точки сбора – Ж/Д вокзал Краснодара (Краснодар-1) и аэропорт (г. Минеральные Воды).
Встреча в аэропорту Краснодара временно недоступна из-за закрытия аэропорта.
Отъезд от ж/д вокзала не позднее 10:30, от аэропорта не позднее 13:30.
Если вы прибываете в аэропорт Минеральных Вод – сбор туристов и трансфер с 11:00 до 13:00 в день начала тура (зависит от времени прибытия последних туристов в группе). Встреча на парковке перед аэропортом. Трансфер отъезжает от аэропорта в место проведения тура не позднее 13:00.
- Обратный трансфер на ж/д вокзал Краснодара – в 10:00 выезд и отправление в Краснодар.
ВАЖНО! Чтобы все туристы успели на свой самолет/поезд из Краснодара, настоятельно просим приобретать билеты с отправлением/вылетом после 15:00.
- Обратный трансфер в аэропорт Минеральных Вод – в 10:00 выезд и отправление в аэропорт Минеральных вод.
ВАЖНО! Чтобы все туристы успели на свой рейс, настоятельно просим приобретать билеты с вылетом после 16:30.
За несколько дней до начала тура (обычно в четверг, за 4 дня до начала тура) Вы получите на почту всю информацию по трансферу – контакты водителя, номер и марку автомобиля, точное время, когда микроавтобус будет на месте.
Время трансфера:
- От Минеральных Вод 4,5 часа.
- От Краснодара 2,5 часа.
Какие скидки есть в туре?
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Есть ли ограничения по весу туристов для участия в конных прогулках?
Да, ограничения по весу туриста для участия до 95 кг.
Как организовано питание?
Питание 3-разовое, домашняя кухня.
Если программа дня предполагает возвращение на базу только к ужину, то выдается ланч-бокс с собой или обед готовится в котелке на костре во время привала на маршруте, а ужин в этот день включает и первое и второе блюдо.
Туристы, проживающие в гостевых домах Рябиновые бусы, Горная Лаванда (100 м по грунтовой дороге), и на Аминовской (400 м по грунтовой дороге) питаются в ГД Рябиновые бусы. Туристы, проживающие в ГД Отдых у реки (250 м по грунтовой дороге) завтракают в своём ГД, а обедают и ужинают в Рябиновых бусах. Туристы, проживающие в гостевых домах Парк Хаджох и Софья питаются на территории своих гостевых домов.
На завтрак туристы приходят самостоятельно, также возвращаются в свое средство размещения после ужина.
Туристы, проживающие в гостевом доме «Парк Хаджох» питаются на территории этого гостевого дома.
Есть ли на территории посёлка банкоматы/магазины/рестораны/кафе?
Банкоматы есть
Сетевой магазин «Пятёрочка»
Кафе и рестораны находятся не в посёлке, но близко
Подходит ли рафтинг новичкам и людям без опыта?
Рафтинг по реке Белая стоит особого внимания, у нас проводят чемпионаты России, поэтому инструктора, которые будут Вас сопровождать, выполняют свою работу на 100%. Для сплава выдаются: гидрокостюм, гидротапочки, жилет, весло. Маршруты специально продуманы для новичков (соответственно подготовки не требуют), пороги обязательно имеются, рафт они не перевернут (так как эта лодка создана специально, для устойчивости на воде).
Если мы никогда не были на конной прогулке, можно ли ехать?
95% человек, которые нас посещают, не имеют опыта в верховой езде и при этом отлично справляются и остаются довольны конной прогулкой. Если есть какие-либо причины, то конь ребенка идет в связке с конем инструктора, но такое бывает очень редко (если совсем маленькие детки). Это экскурсия, скачек не будет, ход коня умеренным темпом. Едете верхом и наслаждаетесь окрестностями).
Везде ли можно оплачивать картой входные билеты?
Так как мы будем всегда передвигаться в составе группы, то входной билет на экскурсионные объекты у нас будет один на всех. Мы заранее, пока добираемся до места, собираем деньги с участников группы, это экономит наше время время на приобретение билетов и остаётся больше времени на саму экскурсию. Необходимо иметь при себе наличными сумму под расчёт, чтобы избежать проблем со сдачей. Терминалы онлайн-оплаты, как правило, на водопадах и в ущельях не работают, так как там почти везде проблемы со связью. Просим Вас отнестись с пониманием. Банкоматы Сбербанка у нас имеются, будем обязательно заезжать, если есть необходимость.
Зачем нужен дождевик и коврик?
Дождевик это очень универсальная вещь. Если даже не будет дождя, но будет холодно и ветрено, он послужит дополнительным слоем утепления в непогоду. Доверия к прогнозу погоды в горах мало, погода здесь непредсказуема. Осадки выпадают не только в виде дождя, так же мокро может выпадать и туман.
Наличие коврика напрямую связанно с вашим желанием, острой необходимости в нём нет, но если вы захотите присесть, то с ним сможете сделать это везде и на мокром, и на холодном, и на грязном. Коврик можно приобрести на месте. Стоимость 350 руб.
Можно ли приезжать с животными?
Только с размещением в ГД «Рябиновые бусы» с не крупными животными в индивидуальном порядке.