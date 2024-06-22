1 день

Прибытие. Свободное время

09:30-10:30 Встреча в Краснодаре на ж/д вокзале Краснодар-1 — трансфер в гостевой дом.

на ж/д вокзале Краснодар-1 — трансфер в гостевой дом. 11:00-13:30 Встреча в г. Минеральные Воды в аэропорту — трансфер в гостевой дом.

в аэропорту — трансфер в гостевой дом. 13:00-13:30 Размещение в гостевом доме, выбранном для проживания туристами, прибывшими из Краснодара.

14:00 Обед, приготовленный поварами гостевого дома.

Туристы, проживающие в гостевых домах Рябиновые бусы, Горная Лаванда (100 м по грунтовой дороге), и на Аминовской (400 м по грунтовой дороге) питаются в ГД Рябиновые бусы. Туристы, проживающие в ГД Отдых у реки (250 м по грунтовой дороге) завтракают в своём ГД, а обедают и ужинают в Рябиновых бусах. Туристы, проживающие в гостевых домах Парк Хаджох и Софья питаются на территории своих гостевых домов.

17:00-18:30 Размещение в гостевом доме, выбранном для проживания туристов, прибывших из Минеральных Вод.

После размещения в ГД, туристы прибывшие из Минеральных Вод отправляются на обед по прибытию и ужин им выдают с собой собранным в ланч боксы.

19:00 Ужин в гостевом доме.

Если программа дня предполагает возвращение на базу только к ужину, то выдается ланч-бокс на обед, а ужин в этот день включает и первое и второе блюдо.