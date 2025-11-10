1 день

Прибытие. Хаджохская теснина. Посещение термальных источников

В указанные ниже даты, Вас встретят представители нашей базы:

1. Ж/д вокзал в г. Краснодар: каждое воскресенье в 11:00-12:00.

2. Аэропорт Краснодара: 12:00-13:00.

3. Аэропорт в г. Минеральные Воды: каждое воскресенье в 15:30.

14:30 Заезд для туристов прибывших из города Краснодар.

Обед, знакомство с инструктором.

15:00 Экскурсия в Хаджохскую теснину.

Это памятник природы, который создала река миллионы лет тому назад.

Это место не оставит равнодушным ни одного посетителя.

Свирепство реки с одной стороны, и, в то же время, усмиренную водную гладь с другой стороны.

Также познакомимся с некоторыми представителями животного мира Кавказа, эндемиками и краснокнижными животными.

Венчает теснину природный каменный мост, который и дал название поселку.

Дикий пляж и хребет Азиш-Тау впечатлят даже бывалого туриста.

Дикий пляж расположен в ущелье Руфабго, скрытый от глаз любопытных туристов, он привлекает своей загадочностью и уединенностью.

Протяженность маршрута 4 км.

18:00 Ужин.

19:00 Посещение термальных источников (1 час).

Центр отдыха «Термальный парк-отель Псыгупс» расположен вдали от шума и суеты больших городов в тихом и зеленом поселке Тульском в республике Адыгея.

Температура воды в бассейнах регулируется автоматически в зависимости от погоды на улице и всегда является комфортной для купания (от 30 до 37°С).

Купание в открытых бассейнах с проточной горячей водой, насыщенной минералами природных недр.

Гости из г. Минеральные Воды пропускают экскурсионный день, так как в стоимость тура входит трансфер из Минеральных Вод и компенсирует один день экскурсии.

