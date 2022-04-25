Экскурсия в каньон реки Белая «Хаджохскую теснину», термальные источники

Расчетное время заселения – 14-30, выселения – 10-00.

Если заезд в среду – трансфер до базы оплачивается дополнительно.

Если выезд в среду – обратный трансфер оплачивается дополнительно.

Трансфер предоставляется только для заезда в воскресенье!

Каждое воскресенье Вас встретят представители нашей базы на ж/д вокзале г. Краснодара.

Отправление наших автобусов после сбора группы от ж/д вокзала в 11.00.

Каждую субботу выезд в 10:00 по маршруту Аэропорт — ж/д вокзал.

Трансфер в день заезда (воскресенье) позже 12 оплачивается отдыхающими самостоятельно и не компенсируется.

Стоимость индивидуального трансфера по предварительному заказу до 4-х чел:

— 4000 руб. с/до ж/д вокзала Краснодара

— 1500 руб. с/до вокзала Майкопа

— 7500 руб. с/до Аэропорта Минеральные воды

— 6000 руб. -с/до Аэропорта Ставрополь

В случае непредоставления туристами своих данных о прибытии в Краснодар, нужных для организации трансфера из Краснодара на базу, входящего в стоимость тура, в срок за 5 дней до начала тура, для указанных туристов бесплатный трансфер из Краснодара на базу в день заезда на тур организован не будет.

Это будет считаться отказом от трансфера, туристы могут добираться до базы самостоятельно, при этом стоимость трансфера не компенсируется.

На тех, кто бронируется на тур менее чем за 5 дней, это правило не распространяется.

В связи с временным закрытием аэропорта Краснодара будет организован трансфер из/до аэропорта г. Минеральные Воды и г. Ставрополя.

Каждое воскресенье, Вас встретят представители нашей базы в аэропорту г. Ставрополь.

Отправление наших автобусов после сбора группы от аэропорта:

с 14:00 до 15:30;

с 16:00 до 17:30.

Каждое воскресенье, Вас встретят представители нашей базы в аэропорту г. Минеральные воды

Отправление наших автобусов после сбора группы от аэропорта:

с 10:00 до 12:00;

с 15:00 до 16:00.

Каждую субботу отправление с 15:00 до 16:00. Рекомендуемое время обратного билета после 18:00.