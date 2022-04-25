Экскурсия в каньон реки Белая «Хаджохскую теснину», термальные источники

14:30 Прибытие в пос. Каменномостский.
Размещение на базе.
Обед.
Знакомство группы с гидом-инструктором.
Инструктаж.
15:00 Берем снаряжение для скандинавской ходьбы и выходим на экскурсию в каньон реки Белая «Хаджохскую теснину».
Это памятник природы, который создала река миллионы лет тому назад.
Также познакомимся с некоторыми представителями животного мира Кавказа, эндемиками и краснокнижными животными.
Венчает теснину природный каменный мост, который и дал название поселку.
Дикий пляж и хребет Азиш-Тау впечатлят даже бывалого туриста.
Дикий пляж расположен в ущелье Руфабго, скрытый от глаз любопытных туристов, он привлекает своей загадочностью и уединенностью.
Горный хребет Азиш-Тау замыкает собой северно-восточную часть плато Лаго-Наки.
Начинаясь у места впадения ручья Руфабго в реку Белую, он протянулся на двадцать пять километров к юго- западу.
Хребет покрыт сосновыми и пихтовыми лесами, встречаются здесь также тис и самшит.
Протяженность маршрута 4 км.
18:00 Ужин.
19:00 Посещение термальных источников (1 час).
Центр отдыха «Термальный парк-отель ПСЫГУПС» расположен вдали от шума и суеты больших городов в тихом и зеленом поселке Тульском в Республике Адыгея. Температура воды в бассейнах регулируется автоматически в зависимости от погоды на улице и всегда является комфортной для купания (от 30 до 37°С).
09:00 Завтрак.
10:00 Пешая прогулка по ущелью реки Руфабго (входные билеты за доп. плату) – одному из самых живописных и известных достопримечательностей Республики Адыгея.
Здесь расположен десяток водопадов в окружении каменистых склонов.
Мы увидим самые красивые и живописные из них: «Шум», «Каскадный», «Сердце Руфабго», «Девичья коса».
14:00 Обед.
15:00 Экскурсия в частные музеи: «Паноптикум», «Сад камней» (входные билеты за доп. плату).
18:00 Ужин.
Для желающих посетить термальные источники – бесплатный трансфер.
09:00 Завтрак.
10:00 Экскурсия к плато Лаго-Наки.
Лагонакское нагорье красиво в любое время года.
С горным плато связано множество легенд, с ними Вас, непременно, познакомит инструктор.
13:00 Обед на маршруте.
14:00 Посещение Большой Азишской Пещеры (входные билеты за доп. плату), уникального места, памятника природы, который входит в пятерку красивейших пещер, находящихся на территории Европы.
Микроклимат внутри пещеры обладает антибактериальными свойства-ми и имеет постоянную температуру 4 С° и повышенную влажность.
Общая площадь пещеры 690 метров.
Микроклимат в пещерах очень полезен для органов дыхания, а сталактиты и сталагмиты будоражат воображение.
Возвращение на базу.
18:00 Ужин.
Для желающих посетить термальные источники – бесплатный трансфер.
09:00 Завтрак.
Освобождение номеров.
10:00 Уезжаем, чтобы обязательно вернуться!
Тур предусматривает проживание на базе отдыха.
Стоимость тура на одного человека в зависимости от категории размещения, руб:
|Категория номера
|б/о «Активация»
|2-х, 3-х, 4-х местный стандарт
|22 000
|5-7-и местный коттедж
|22 000
Мини-гостиница «Турбаза Активация» с принадлежностями для барбекю, бесплатным Wi-Fi и бесплатной частной парковкой находится в поселке Каменномостский.
В распоряжении гостей номера с платяным шкафом, телевизором с плоским экраном, холодильником и собственной ванной комнатой.
Расчетное время заселения – 14-30, выселения – 10-00.
Если заезд в среду – трансфер до базы оплачивается дополнительно.
Если выезд в среду – обратный трансфер оплачивается дополнительно.
Трансфер предоставляется только для заезда в воскресенье!
Каждое воскресенье Вас встретят представители нашей базы на ж/д вокзале г. Краснодара.
Отправление наших автобусов после сбора группы от ж/д вокзала в 11.00.
Каждую субботу выезд в 10:00 по маршруту Аэропорт — ж/д вокзал.
Трансфер в день заезда (воскресенье) позже 12 оплачивается отдыхающими самостоятельно и не компенсируется.
Стоимость индивидуального трансфера по предварительному заказу до 4-х чел:
— 4000 руб. с/до ж/д вокзала Краснодара
— 1500 руб. с/до вокзала Майкопа
— 7500 руб. с/до Аэропорта Минеральные воды
— 6000 руб. -с/до Аэропорта Ставрополь
В случае непредоставления туристами своих данных о прибытии в Краснодар, нужных для организации трансфера из Краснодара на базу, входящего в стоимость тура, в срок за 5 дней до начала тура, для указанных туристов бесплатный трансфер из Краснодара на базу в день заезда на тур организован не будет.
Это будет считаться отказом от трансфера, туристы могут добираться до базы самостоятельно, при этом стоимость трансфера не компенсируется.
На тех, кто бронируется на тур менее чем за 5 дней, это правило не распространяется.
В связи с временным закрытием аэропорта Краснодара будет организован трансфер из/до аэропорта г. Минеральные Воды и г. Ставрополя.
Каждое воскресенье, Вас встретят представители нашей базы в аэропорту г. Ставрополь.
Отправление наших автобусов после сбора группы от аэропорта:
Каждое воскресенье, Вас встретят представители нашей базы в аэропорту г. Минеральные воды
Отправление наших автобусов после сбора группы от аэропорта:
Каждую субботу отправление с 15:00 до 16:00. Рекомендуемое время обратного билета после 18:00.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Для детей до 5-ти лет – бесплатно, без претензий на услуги.
Питание комплексное, вкусная домашняя кухня, единое меню для всех участников (возможность выбора блюд в туре не предусматривается).
Примерное меню:
Страховка включена в стоимость тура, выплаты до 100 000 руб. Страховая компания «Согласие».