Вы можете самостоятельно добраться до места размещения либо воспользоваться услугами объединенного трансфера.
Заезд во второй половине дня (после 14:00).
Вы приехали в неимоверно красивое место!
Глэмпинг «Горный» расположен на живописной скалистой гряде хребта Азиш-Тау Северо-Западного Кавказа, на высоте около 1 000 м над уровнем моря.
В утренние часы или после дождя, «Горный» становится островом среди моря облаков, а ещё здесь поражает обильное и каждый раз сменяющее друг друга цветение разнотравья.
Здесь не покидает ощущение невероятной близости к природе, где можно просто походить босиком по росистой траве!
В двух направлениях (на юг и запад), в 20 километрах лежит территория биосферного заповедника.
Уникальные природные объекты – ущелья, горные реки, дикие пещеры, гроты и каньоны, обзорные хребты и водопады, Каменное море и Фишт-Оштеновский горный массив.
После ужина ждем вас в нашем кафе, будем знакомиться, обсуждать нюансы предстоящих приключений, пить чай на горных травах – в общем, наслаждаться вечером в горах!
Автотранспортом группу доставят к началу маршрута (20 км.).
Мы пройдем по каньону реки Мешоко, по его каменным уступам, валунам, проходам, где каждый раз «скальный мешок» замыкается красивым водопадом, с чистой, но нехолодной водой.
Водопады горной реки преодолеем, используя спец. снаряжение.
Здесь есть полный набор достопримечательностей: пещеры, скалы, гроты, водопады, панорамные точки и даже стоянка древнего человека!
Во второй половине дня продолжаем настоящие приключения в пределах безопасности.
Для подготовки к более серьезному каньонингу необходимо получить начальные навыки скалолазания.
Учимся подниматься свободным лазанием и спускаться дюльфером.
Занятие проходит на натуральном скальном рельефе.
Маршрут разработан для начинающих скалолазов на специально подготовленных трассах (отвесные стены от 10 до 25 метров).
В этот вечер (по согласованию с группой) можно съездить на горячие источники.
Мягкое расслабляющее действие воды термального источника, поднимающийся над гладью бассейна рассеянный теплый пар, звезды ночного неба, игра света и звука– всё это отличное завершение хорошего дня.
Разнообразие – конёк горной Адыгеи.
И этот день не исключение!
Гранитное ущелье – грандиозное зрелище, вода и камень – противостояние, порождающее красоту.
Нужно обязательно увидеть всё это!
Фото в таких живописнейших местах будут получаться исключительно удачными!
Подходим к узким местам, где вода зажата в гранитные тиски.
Близость к стремительному потоку вызывает особые эмоции.
Обедаем на заимке нашей рафт-базы.
Далее сплав.
Маршрут начинается за порогом Киши – 2, препятствие четвертой категории, но в малую воду маршрут сложности не представляет.
В районе п. Хамышки несколько красивых водопадов, впадающих в реку.
Заканчивается маршрут на входе в Гранитный каньон.
Вечером, после активного дня можно посидеть у костра с гитарой, полюбоваться на звёзды.
На вездеходе с открытым кузовом движемся по старому лесному волоку, эта «фронтовая» дорога пролегает через пихтовый бор – это уже само по себе здорово.
Наша первая цель – пройти по каньону от водопада Университетского к Чинарскому.
На этом пути изучаем геологический ландшафт, мир реликтовых растений, при желании купаемся.
Будет интересно узнать историю лежащих над каньоном руин древней крепости.
Оставив каньон позади, мы продолжаем движение на нашем вездеходе.
Проезжаем Старорусский хутор с его самобытными околицами и скитами монахов.
Далее поселок Мезмай.
В семи километрах от поселка, а точнее над ним, нависает отвесная скала на высоте птичьего полета, в которой будто специально оставлена бороздка в человеческий рост, чтобы ходили и впечатлялись.
Набираем высоту.
Внизу извивается река Курджипс, а вдоль нее узкоколейка, уходящая в знаменитое Гуамское ущелье.
Долина, горы, скалы – место неимоверно красивое!
После маршрута возвращаемся на базу, где нас ждет натуральная домашняя кухня, посиделки в теплой компании у камина с гитарой.
В этом сезоне мы открываем новую спа-локацию. Для вас работают специалисты по расслабляющему массажу. Парение в банном чане на травах с видом на горы – фишка этого года! Просто представьте себе это особенное удовольствие.
Усиленная подготовка и детальный инструктаж – верный предвестник самого длительного и захватывающего приключения.
Транспортом группу доставят на КПП, откуда начинается наш маршрут.
В этот день маршрут пройдет по территории Кавказского биосферного заповедника, в зоне альпийских лугов.
Впереди – бескрайний простор плато с его табунами лошадей, карстовыми воронками и ослепительно-белыми пятнами снежников на зеленых склонах, захватывающая панорама горных хребтов и долин с высоты более двух километров.
Огромные седые глыбы, разбитые трещинами и застывшие, словно волны в штормовом Каменном море, вершины седого Оштена, г. Фишт и многое другое.
По горным тропам идем налегке (* с собой только личные вещи, спальник, каремат, перекус).
Заповедные места, субальпийские луга, встреча с горными сернами – все это на пути к альпийскому приюту.
Размещаемся, ставим палатки, вместе готовим ужин, завтра нас ждут новые сильные эмоции – утром восхождение.
Последние два сезона наблюдалось существенная заснеженность в высокогорье, в этой связи, двухдневный маршрут с восхождением будет проводиться с момента официального открытия маршрута администрацией ФГБУ "Кавказский государственный заповедник" (обычно маршрут открывают во второй декаде июня).
Восхождение – вполне доступный шаг.
Это «действо» может отпугивать, но в реальности качественный отдых и равномерная нагрузка принесут свои плоды.
С вершины открывается изумительный вид на скальные обнажения г. Фишт и Пшехо-су, ледники плато Колорадо и зуба Фишта, снежные и ледовые поля дальних вершин Кавказского хребта.
Насколько сильные эмоции получает «восходитель» точно неизвестно, но то, что он «заболевает» и снова хочет в горы проверено практикой.
После восхождения – возвращение в приют, отдых, вкусный перекус и домой, в цивилизацию.
После вкусного ужина, вечер предлагаем провести в легкой игровой атмосфере или посмотреть тематический фильм.
Каньонинг – это прежде всего яркие ощущения и новый незабываемый опыт!
Это движение по руслу реки в местах с нетронутой реликтовой растительностью и живительным воздухом.
Проход по водопадам, падающих с каменных террас, среди крутых склонов тектонического разлома.
Верхний Руфабго требует заброску на внедорожнике к местам малопосещаемым и наиболее привлекательным.
Проходим 7 водопадов с использованием спец. снаряжения и полагаясь на опыт инструкторов.
Как обычно, перекус на живописной площадке.
Далее, наше путешествие продолжается.
Идём к Хаджохской Теснине – месту, где река Белая пробивается к равнине сквозь узкий каньон.
Экскурсия не займет много времени (около 1 часа), но даст представление, о том, что такое каньон горной реки.
Здесь на отвесных, почти голых известняковых стенах, виднеются многочисленные ниши, вымытые стремительным потоком.
Очень впечатляет!
Возвращение на базу, ужин.
Вечером соберемся у костра с гитарой – отличное завершение отпуска!
9:00 Завтрак.
10:00 Трансфер в Краснодар/Минеральные Воды.
Приключения объединяют и поэтому расставаться нелегко.
Нужно верить, что друзья встретятся вновь.
До новых встреч!
Тур предусматривает проживание в глэмпинге «Горный» и одну ночь в палатке.
Глэмпинг «Горный» – уютное местечко, расположенное на живописной скалистой гряде хребта Азиш-Тау Северо- Западного Кавказа, на высоте около 1 000 м над уровнем моря. Вокруг глэмпинга открытое на сотни километров пространство, обзор на все 360 градусов. И это, пожалуй, лучшие в этой локации виды.
В утренние часы или после дождя, «Горный» становится островом среди моря облаков, а ещё здесь поражает обильное и каждый раз сменяющее друг друга цветение разнотравья. Здесь не покидает ощущение невероятной близости к природе, где можно просто походить босиком по росистой траве!
Вид высочайших вершин Кавказа, лежащая в глубине изумрудная долина реки Белая. Потрясающие рассветы, удивительные закаты, неповторимое буйство облаков. Яркое звездное небо, ночные сверчки и потрескивание костра. Роскошь общения, хорошее настроение каждый день – всё здесь!
В двух направлениях (на юг и запад), в 20 километрах от нас начинается территория Кавказского биосферного заповедника. Мы в центре уникальных природных объектов, вокруг ущелья, горные реки, дикие пещеры, гроты и каньоны, обзорные хребты и водопады, Каменное море и Фишт-Оштеновский горный массив. В полной мере насладиться этой красотой вы сможете в наших турах, меняя локации каждый день.
Ночевка в палатке.
Для фото и видеоаппаратуры позаботьтесь о герметичной упаковке на случай дождя.
На маршрут с ночевкой в приюте: личный спальный мешок (по желанию можно воспользоваться групповым снаряжением);
Для прохождения активных маршрутов предоставляется все необходимое снаряжение.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Если вы решите самостоятельно добираться к нам, то воспользуйтесь следующей информацией:
Адрес местонахождения объекта:
Молодежный лагерь «Горный» – Республика Адыгея, Майкопскйи район, 9-й км трассы Даховская Лаго-Наки.
Предлагаемый нами объект размещения расположен в горах Северо-Западного Кавказа, Республика Адыгея, Майкопскйи район (в направлении Лагонакского нагорья). Дороги асфальтированные на всем протяжении, добраться можно на автомобиле либо на автобусе, или ж/д транспорте до пос. Каменномостский, который соединен ж/д веткой с г. Белореченск и Майкоп. Далее мы готовы организовать трансфер до места размещения (подробности уточняйте при бронировании тура).
Из Москвы – на Воронеж – далее Ростов-на-Дону – далее Краснодар (не доезжая Краснодара 80 км) – в Кореновске налево, на Майкоп – далее пос. Каменомостский (40 км от Майкопа).
Далее проезжаете весь поселок по главной дороге, затем 7 км до единственной развилки Гузерипль / Лаго-Наки. На развилке поворачиваете направо, проезжаете мост через реку Белая и следуете вверх по дороге, ведущей на плато Лаго-Наки.
Молодежный лагерь «Горный» - 9-й км трассы Даховская-Лаго-Наки, с левой стороны будет съезд на грунтовую дорогу, поворачиваете и следуете еще 1,5 км до лагеря.
Из Москвы – до Краснодара или Майкопа. Далее рейсовым автобусом до пос. Каменомостский.
Из Краснодара прямой рейс до пос. Каменомостский (Краснодар – Победа в 6:50 и 16:24) или с пересадкой в г. Майкоп, до пос. Каменомостский.
Рейсовым автобусом до г. Майкоп (отправление каждый час, время в пути 2,5-3 часа). Далее добраться до Автостанции (ост. Рынок), откуда уходят автобусы, следующие до пос. Каменномостский (время в пути 50 мин).
От пос. Каменомостский мы готовы организовать трансфер до места размещения (по предварительной заявке).
Да г. Краснодар (аэропорт Пашковский), далее добраться до базы размещения можно двумя способами: на рейсовом автобусе (см. описание выше) или на такси (3000-3500 руб. /легковой автомобиль).
До г. Краснодар или г. Белореченск, далее автобусом до пос. Каменномостский.
От пос. Каменомостский мы готовы организовать трансфер до места размещения (по предварительной заявке).
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас.
Наш официальный партнер — сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Трехразовое комплексное питание, домашняя кухня.
Во время 7- 8-ми часовых программ – обед сухим пайком.
Во время двухдневных маршрутов – походное питание.
Просьба сообщать об особенностях питания туристов в заявке (наличие аллергии и пр.).
Наши туры проводятся от 1 человека в группе.
За дополнительную плату (оплачивается в день начала тура) вы можете воспользоваться нашим объединённым трансфером (комфортабельный минивен, автобус).
1) жд вокзал Краснодар–1 – база в горах – жд вокзал Краснодар-1
Сбор группы в 15 ч. на жд вокзале Краснодар-1.
Обратный трансфер - отправление с базы размещения в 10 ч. (обратные билеты брать с отправлением после 15 ч).
2) аэропорт г. Минеральные Воды – база в горах – аэропорт г. Минеральные Воды
Сбор группы в 15 ч. на парковке аэропорта.
Обратный трансфер - отправление с базы размещения в 10 ч. (обратные билеты брать с вылетом после 16 ч).