4 день

Прогулка по ущелью Мешоко, Черный шум, Хаджохская Теснина, конный маршрут

Автотранспортом группу доставят к началу маршрута (20 км.).

Наше путешествие начинается с Хаджохской Теснины – места, где река Белая пробивается к равнине сквозь узкий каньон.

Идем к Черному шуму (пляж на реке Белой).

Экскурсия не займет много времени (около 1 часа), но даст представление о том, что такое каньон горной реки.

Здесь на отвесных, почти совсем голых известняковых стенах, виднеются многочисленные ниши, вымытые стремительным потоком.

Очень впечатляет!

После прогулки, переезжаем к ущелью Мешоко.

Мы пройдем по каньону реки, по его каменным уступам, валунам, проходам, где каждый раз «скальный мешок» замыкается красивым водопадом, с чистой, но нехолодной водой.

Здесь есть полный набор достопримечательностей: пещеры, скалы, гроты, водопады и даже стоянка древнего человека!

По окончании маршрута – перекус на самой живописной панорамной точке ущелья Мешоко.

После обеда совершим неспешную конную прогулку.

Вид только что пройденного ущелья сверху, послушная лошадка под вами – замечательно!

Возвращение на базу.

Ужин.