Праздники в Адыгее. Тур на 8 марта

Для вас, милые девочки, свежий глоток ярких эмоций и хорошего настроения

5
3 отзыва
Для вас, милые девочки, свежий глоток ярких эмоций и хорошего настроения.

Представляем активный коктейль движения, позитива и весеннего настроения! В нем все: залитые солнцем высокие, ослепительно красивые вершины гор, водопады глубоких ущелий, неспешные прогулки по плато. А еще, уют лесного домика, живого огня и безмятежность тихих вечеров.

Мы приглашаем вас в увлекательное приключение и предлагаем оценить натуральную национальную кухню и расслабляющее действие термальных источников.
Праздники в Адыгее. Тур на 8 марта
Праздники в Адыгее. Тур на 8 марта
Праздники в Адыгее. Тур на 8 марта
Праздники в Адыгее. Тур на 8 марта
Праздники в Адыгее. Тур на 8 марта
Праздники в Адыгее. Тур на 8 марта
Праздники в Адыгее. Тур на 8 марта
Праздники в Адыгее. Тур на 8 марта
Праздники в Адыгее. Тур на 8 марта
Праздники в Адыгее. Тур на 8 марта
Праздники в Адыгее. Тур на 8 марта
Праздники в Адыгее. Тур на 8 марта
Праздники в Адыгее. Тур на 8 марта
Праздники в Адыгее. Тур на 8 марта
Праздники в Адыгее. Тур на 8 марта
Праздники в Адыгее. Тур на 8 марта
Праздники в Адыгее. Тур на 8 марта
Праздники в Адыгее. Тур на 8 марта
Праздники в Адыгее. Тур на 8 марта
Праздники в Адыгее. Тур на 8 марта
Праздники в Адыгее. Тур на 8 марта
Ближайшие даты:
4
мар

Что вас ожидает 🤩

Неспешная конная прогулка
Неспешная конная прогулка
Вид ущелья сверху, послушная лошадка под вами – замечательно!
Каньоны и водопады
Каньоны и водопады
Маршруты по живописным ущельям горных рек, невероятные пейзажи
Бодрящий трекинг
Бодрящий трекинг
Высокогорное плато, великолепные виды на горные вершины и даже снежинки летом!
Геотермальные источники
Геотермальные источники
Вечерний релакс после активного дня – горячие источники и звездное небо
Вечера у камина
Вечера у камина
Уютная база в горах, банька на дровах и теплая компания
Лучший подарок на праздники
Лучший подарок на праздники
Незабываемое весеннее путешествие в кругу любимых людей

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в горную Адыгею

Размещаемся в уютных номерах нашей базы, отдыхаем, вкусно ужинаем.

В 20:00 ждем всех в нашем кафе около камина, будем знакомиться, обсуждать нюансы предстоящих приключений, пить чай на горных травах – в общем, наслаждаться вечером в горах!

Добро пожаловать в горную АдыгеюДобро пожаловать в горную АдыгеюДобро пожаловать в горную АдыгеюДобро пожаловать в горную Адыгею
2 день

Ущелье реки Руфабго

После завтрака на вездеходе совершаем заброску к верховью ущелья.

Именно эта часть самая живописная и удаленная.

Мы идём к водопадам по тропинке среди каменных лабиринтов.

Вода срывается с высоких террас на обширные просторы ущелья.

Колорит здешним местам придает растительность - буковые заросли деревьев, обвитые колхидским плющом.

Живительный воздух, вкусный перекус на маршруте, трекинг по живописным местам.

Вечером, после ужина, ждем вас в нашем уютном кафе, где можно пообщаться с новыми знакомыми, послушать музыку, поиграть в настольные игры или дружно попеть песни под гитару.

В общем, хорошо провести вечер в приятной компании!

Ущелье реки РуфабгоУщелье реки РуфабгоУщелье реки РуфабгоУщелье реки РуфабгоУщелье реки Руфабго
3 день

Лесная прогулка в высокогорье, геотермальные источники

До ущелья Желоб (1700 метров над уровнем моря) едем на микроавтобусе.

Поднимаемся на смотровую точку, откуда открываются роскошные панорамные виды на плато, скальные сбросы высотой до 100 метров… от всего этого захватывает дух!

Далее, нам предстоит прогулка над Курджипским ущельем.

Добравшись до самых диких и красивейших мест, среди огромных замшелых пихт, устраиваем горячий привальный перекус, разводим костер.

Он окажется необыкновенно вкусным и желанным, а наличие местного горячительного в качестве дегустации, придаст нашей трапезе нотку праздника.

Маршрут кольцевой, поэтому мы успеваем забраться в самые интересные места.

На обратном пути делаем остановку на местном рыночке, продегустируем адыгейские сыры и напитки, а также купим сувениры.

Возвращение на базу, ужин.

Вечером «подогреваем» свои эмоции в горячих термальных источниках.

Самое время сравнить закат на равнине с горными видами минувшего дня.

Мягкое и расслабляющее действие воды термального источника, поднимающийся над гладью бассейна рассеянный теплый пар, звезды ночного неба, игра света и звука – все это отличное завершение хорошего дня!

Лесная прогулка в высокогорье, геотермальные источникиЛесная прогулка в высокогорье, геотермальные источникиЛесная прогулка в высокогорье, геотермальные источникиЛесная прогулка в высокогорье, геотермальные источники
4 день

Прогулка по ущелью Мешоко, Черный шум, Хаджохская Теснина, конный маршрут

Автотранспортом группу доставят к началу маршрута (20 км.).

Наше путешествие начинается с Хаджохской Теснины – места, где река Белая пробивается к равнине сквозь узкий каньон.

Идем к Черному шуму (пляж на реке Белой).

Экскурсия не займет много времени (около 1 часа), но даст представление о том, что такое каньон горной реки.

Здесь на отвесных, почти совсем голых известняковых стенах, виднеются многочисленные ниши, вымытые стремительным потоком.

Очень впечатляет!

После прогулки, переезжаем к ущелью Мешоко.

Мы пройдем по каньону реки, по его каменным уступам, валунам, проходам, где каждый раз «скальный мешок» замыкается красивым водопадом, с чистой, но нехолодной водой.

Здесь есть полный набор достопримечательностей: пещеры, скалы, гроты, водопады и даже стоянка древнего человека!

По окончании маршрута – перекус на самой живописной панорамной точке ущелья Мешоко.

После обеда совершим неспешную конную прогулку.

Вид только что пройденного ущелья сверху, послушная лошадка под вами – замечательно!

Возвращение на базу.

Ужин.

Прогулка по ущелью Мешоко, Черный шум, Хаджохская Теснина, конный маршрутПрогулка по ущелью Мешоко, Черный шум, Хаджохская Теснина, конный маршрутПрогулка по ущелью Мешоко, Черный шум, Хаджохская Теснина, конный маршрутПрогулка по ущелью Мешоко, Черный шум, Хаджохская Теснина, конный маршрут
5 день

Гранитный каньон, Гузерипльский дольмен

Завтракаем и отправляемся на маршрут.

По пути заезжаем на смотровую площадку с панорамой на 360 градусов.

Вид с высоты птичьего полета – отличное начало хорошего дня!

С этого места легко представить рассказанную историю о живших здесь народах в минувшие времена.

Спускаемся в Гранитный каньон, он покоряет своими размерами и необыкновенной красотой.

Проходим к воде, где горная река зажата каменными гигантами.

Прогулка здесь – особое удовольствие!

Затем едем к самому большому дольмену Западного Кавказа.

Этот «гигант» производит довольно сильное впечатление.

Мы поговорим об удивительных загадках дольменов, о времени возникновения и исчезновения древней культуры.

Изучим экспонаты музея природы, понаблюдаем за животными вольерного комплекса, встретимся с зубром, оленем, волком.

Далее прогуляемся по лесным тропам среди пихтовых гигантов.

После маршрута возвращаемся на базу.

Вечером, после ужина, ждем вас в нашем уютном кафе, где можно пообщаться с новыми знакомыми, послушать музыку, поиграть в настольные игры или дружно попеть песни под гитару.

В общем, хорошо провести вечер в приятной компании!

Гранитный каньон, Гузерипльский дольменГранитный каньон, Гузерипльский дольменГранитный каньон, Гузерипльский дольменГранитный каньон, Гузерипльский дольмен
6 день

Отъезд

9:00 Завтрак.

10:00 Отъезд.

Приключения объединяют и поэтому расставаться нелегко.

До новых встреч!

Проживание

Тур предусматривает проживание на базе отдыха.

Доплата за одноместное размещение – 10 000 рублей.

При запросе на тур одного участника, который согласен на подселение (двухместное размещение) стоимость тура не пересчитывается.

Варианты проживания

База «Формула активного отдыха»

5 ночей

Это четыре новых благоустроенных коттеджа, оформленных в скандинавском стиле. Светлые номера, отделанные натуральным деревом, со всеми удобствами, уютными верандами и пикниковыми зонами. На территории обустроена парковка, есть отличная банька на дровах и кухня для общего пользования (2 газовых плиты, кухонная посуда, столовые приборы)

Коттеджи № 1, 2, 3 В 1 и 2 коттеджах расположено по 3 удобных двухместных номера (два нижних с крытыми верандами и один мансардный), с возможностью размещения доп. места (удобная раскладная кровать). В 3-ем коттедже расположены два номера: двухместный (с возможностью размещению доп. места) и трехместный с тремя стационарными кроватями. Номера имеют отдельный вход, в каждом номере санузел, ЖК телевизор, удобные кровати, шкаф, стол, стулья. Нижние номера имеют просторную крытую веранду, рядом с которой располагаются мангалы.

Коттедж №4 В коттедже расположено 3 номера - на первом этаже два двухкомнатных, вместимостью до 4 –х человек каждый, на втором этаже один просторный, однокомнатный 4-х местный номер. Двухкомнатные номера имеют отдельный вход, спальню (двухместная кровать, шкаф, тумбочки), зал (ЖК телевизор, диван, кресло, комод, стол, стулья), санузел. Мансардный номер (2-е кровати, двухместный раскладной диван, ЖК телевизор, шкаф, тумбочки, стол, стулья, санузел) Рядом с коттеджем есть большая беседка для отдыха и мангал.

База «Формула активного отдыха»База «Формула активного отдыха»База «Формула активного отдыха»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание на базе отдыха
  • Трехразовое комплексное питание (1-й день- ужин, 2-й-5-й дни – трехразовое питание, 6-й день – завтрак)
  • Активные маршруты
  • Экскурсионная программа
  • Внутримаршрутный транспорт
  • Сопровождение инструктора
  • Аренда необходимого снаряжения
  • Посещение термальных источников
  • Входные платы на все объекты по программе
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Краснодар и обратно
  • Трансфер Краснодар – база размещения / база размещения – Краснодар (3000 руб. /чел. – в обе стороны)
  • Трансфер Минеральные Воды – база размещения / база размещения – Минеральные Воды (4000 руб. /чел. – в обе стороны)
  • Шашлыки
Место начала и завершения?
Россия, Краснодар
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Медицинские препараты для индивидуальных нужд;
  • Документы: паспорт, страховой полис (медицинский);
  • Удобную спортивную обувь:
  • легкие кроссовки для прохождения маршрутов по воде (если есть возможность – обувь для каньонинга);
  • сменную обувь (кроссовки);
  • трекинговые ботинки (по желанию);
  • Спортивную одежду для жаркой и прохладной погоды:
  • куртка ветрозащитная, водонепроницаемая;
  • дождевик;
  • теплый спортивный костюм (толстовка, штаны);
  • футболки с длинным (от обгорания на солнце) и коротким рукавом;
  • брюки спортивные, шорты;
  • носки;
  • кепка, панама (! с козырьком);
  • теплая шапка, перчатки (в зависимости от сезона);
  • Купальный костюм;
  • Средства личной гигиены;
  • Полезное снаряжение:
  • небольшой рюкзак (20-30л);
  • фонарик с запасными батарейками;
  • средство солнцезащитное (! обязательно);
  • очки солнцезащитные;
  • гермопакет для телефона;
  • Для фото и видеоаппаратуры позаботьтесь о герметичной упаковке на случай дождя.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Как организован трансфер до места начала тура?

Услуги трансфера оплачиваются дополнительно, в первый день тура.

Воспользуйтесь нашим объединённым трансфером (комфортабельный минивен, автобус):

1) жд вокзал Краснодар–1 – база в горах – жд вокзал Краснодар-1

Сбор группы в 15 ч. на жд вокзале Краснодар-1.

Обратный трансфер - отправление с базы размещения в 10 ч. (обратные билеты брать с отправлением после 15 ч).

2) аэропорт г. Минеральные Воды – база в горах – аэропорт г. Минеральные Воды

Сбор группы в 15 ч. на парковке аэропорта.

Обратный трансфер - отправление с базы размещения в 10 ч. (обратные билеты брать с вылетом после 16 ч).

Организация объединенного трансфера возможна при наборе группы от 3-х человек.

Есть ли скидки в туре?

Детям до 16 лет предоставляется скидка 10 %.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
1 дек 2022
На высшем уровне!
Е
8 ноя 2022
Гладка я четкая организация, все для удобства туристов! При необходимости внести изменения пошли навстречу!
А
29 окт 2022
Организаторы очень отзывчивые и внимательные ребята, быстрый отклик, что очень радовало.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Майкопа

🧒Можно с детьми🧳Многодневные турыКаньонинг6-дневные туры🐴Конные турыВесенние

Похожие туры в Майкопе

Мультитур «Рождественские Каникулы» в горной Адыгее
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Хижина_Чудес
Хижина_Чудес
Нет отзывов
Мультитур «Рождественские Каникулы» в горной Адыгее
Что может быть лучше, чем отдых на Юге
Майкоп, ул. Российская
Сегодня
Завтра
18 дек
19 дек
3 000 за всё до 4 чел.
Гуамское ущелье уголок Рая
5 часов
Индивидуальная
Организатор экскурсии Хижина_Чудес
Хижина_Чудес
Нет отзывов
Гуамское ущелье уголок Рая
Приглашаем в эко-тур в Гуамское ущелье и Орлиная полка
Майкоп, ул. Российская
Сегодня
Завтра
18 дек
19 дек
2 000 за 1 человека
Рад знакомству, город Майкоп
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Дмитрий
Дмитрий
4.9
15 отзывов
Очень популярно сейчас
Рад знакомству, город Майкоп
Открыть уютную столицу самой маленькой российской республики
на центральной площади им. Ленина
18 дек
19 дек
20 дек
21 дек
2 600 за всё до 4 чел.
Мультитур по горной Адыгее Монастырь + Источники + Смотровые
5 часов
Индивидуальная
Организатор экскурсии Хижина_Чудес
Хижина_Чудес
Нет отзывов
Мультитур по горной Адыгее Монастырь + Источники + Смотровые
Мы отправимся в один из самых старейших
Майкоп, Апшеронск, Белореченск
Сегодня
Завтра
18 дек
19 дек
2 500 за 1 человека
Поход на озеро Псенодах
2 дня
Авторский тур
до 5 чел.
Организатор экскурсии Егор
Егор
Нет отзывов
Поход на озеро Псенодах
Вас ждет поход на живописное ледниково-карстовое озеро Псенодах
Улица Мира, 7А, станица Даховская
Сегодня
Завтра
18 дек
19 дек
7 750 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Майкопе. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Майкопе
ХОРОШО
🧭
ТАМ