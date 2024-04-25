Скандинавское путешествие в Адыгею
А также Вас ждут интересные истории о древних дольменах, экскурсия в высокогорный поселок Гузерипль и вкусный мастер-класс.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Заезд. Термальные источники. Сырный мастер-класс с дегустацией
14:30 Прибытие в пос. Каменномостский.
Размещение на базе.
Обед.
Знакомство группы с гидом-инструктором.
Инструктаж.
17:00 Мастер-класс по приготовлению адыгейского сыра с дегустацией.
Узнаем секреты и тонкости приготовления сыра в домашних условиях.
18:00 Ужин.
19:00 Поездка на термальные источники комплекса Псыгупс.
Купание (1 часа) в открытых бассейнах с проточной горячей водой, насыщенной минералами природных недр.
Температура воды в бассейнах до 30-37 С°.
Горячая высоко минерализованная вода с глубины 1580 метров сделает Вашу кожу нежной, как у младенца.
Скандинавская ходьба по Гузерипльскому заповеднику
09:00 Завтрак.
10:00 Берём снаряжение для скандинавской ходьбы и отправляемся в Кавказский государственный природный биосферный заповедник поселка Гузерипль.
Второй по популярности Кавказский биосферный заповедник (всемирное наследие «ЮНЕСКО») после плато Лаго-Нако».
В Гузерипльском заповеднике красивый лес, протекает кристальная река Белая, есть водопад и загадочный мегалит — дольмен.
Заповедник оборудован для посещения тропинками, беседками, картами.
17:00 Возвращение на базу.
18:00 Ужин.
19:00 Поездка на геотермальные источники.
Купание (1 час) в открытых бассейнах с проточной горячей водой, насыщенной минералами природных недр.
20:00 Возвращение на базу.
Свято-Михайло-Афонский монастырь. Частные музеи
9:00 Завтрак.
10:00 Экскурсия в Свято-Михайло-Афонскую мужскую общежительную пустынь.
Мы рассмотрим удивительную панораму гор, видны нагорье Лаго-Наки с вершинами Оштен и Абадзеш, Тыбгинский и Чугушский хребты.
14:00-15:00 Обед.
15:00 Посещение частных музеев «Паноптикум» и «Сад камней».
«Сад камней» — музей, основанный адыгейским отделением Русского географического общества.
Здесь вы узнаете много интересного об ископаемых минералах нашей республики и много другое.
Также на данной экскурсии вы познакомитесь с аммонитами и другими жителями древнего океана «Тетис», услышите неординарные исторические рассказы о здешних местах и версии ученых о происхождении дольменов.
18:00 Ужин.
19:00 Поездка на геотермальные источники.
Купание (1 час) в открытых бассейнах с проточной горячей водой, насыщенной минералами природных недр.
20:00 Возвращение на базу.
Гузерипль
09:00 Завтрак.
10:00 Экскурсия в высокогорный поселок Гузерипль.
Перед въездом в сам поселок вы увидите Гранитный каньон, гору Монах, поселок Хамышки.
В поселке Гузерипль Вам удастся увидеть один из сохранившихся дольменов, посетить интерактивный музей заповедника (входные билеты за доп. плату) и подышать свежим горным воздухом.
14:00 Обед на маршруте.
Выезд на Партизанскую поляну на берегу Каменного Моря, инструктор познакомит Вас с вершинами коралловых рифов древнего океана Тетис.
18:00 Возвращаемся на базу.
19:00 Ужин.
Посиделки у костра.
Кушаем шашлык, шурпу, делимся впечатлениями о прекрасно проведенном времени.
Вручение подарков каждому гостю.
Отъезд
09:00 Завтрак.
Освобождение номеров.
10:00 Выезд.
Проживание
Тур предусматривает проживание на базе отдыха.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Проживание
|2, 3-местное размещение
|Доплата за 1-местное
|БО «Горная» / Гостиница «Руфабго» / Гостиница «Белая река»
|33 250
|15 000
Дети до 14 лет — скидка 10%.
Варианты проживания
Гостиница «Белая река»
Двухместные стандартные номера, которые располагаются на первых этажах двухэтажных гостевых домиков основной территории туристического комплекса "Белая река. Даховская".
- 2 односпальные кровати или 1 большая;
- необходимый комплект домашнего текстиля;
- телевизор;
- холодильник;
- чайник;
- шкафы для одежды;
- ванная комната с современной душевой кабиной, туалетом и сушилкой;
- столы и стулья в комнате и на террасе;
- мангальная зона (возможно предоставление дополнительного мангала по просьбе гостей);
- беседка.
Двухместные номера студии располагаются на вторых этажах, в гостевых домиках на основной территории туркомплекса. Номера данного типа отличаются от стандартных двухместных номеров большей площадью комнаты и санузла, наличием своей лоджии в срубах.
- спальня / гостиная - 1 двуспальная кровать или 2 односпальные;
- отдельная лоджия со столом и скамейками;
- необходимый комплект домашнего текстиля;
- телевизор;
- холодильник;
- чайник;
- шкафы для одежды;
- ванная комната с современной душевой кабиной, туалетом и сушилкой;
- столы и стулья в комнате и на террасе;
- мангальная зона (возможно предоставление дополнительного мангала по просьбе гостей);
- беседка.
БО «Горная»
Отель «Турбаза Горная» с общим лаунджем, садом и принадлежностями для барбекю расположен в поселке Каменномостский. Гости могут забронировать семейные номера.
Гости отеля «Турбаза Горная» могут поиграть в теннис и пинг-понг. Среди любителей активного отдыха популярны пешие походы.
Расстояние до плато Лаго-Наки составляет 31 км, а до Майкопа — 41 км.
Гостиница «Руфабго»
Отель «Водопады Руфабго» с рестораном, баром, общим лаунджем и садом расположен в поселке Каменномостский. На территории обустроена терраса. Гости могут забронировать семейные номера. В отеле работает круглосуточная стойка регистрации и осуществляется доставка еды и напитков в номер.
В номерах установлен шкаф для одежды и телевизор с плоским экраном, предоставляются полотенца и постельное белье. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Из некоторых номеров открывается вид на реку. В каждом номере имеется чайник.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в комфортабельных номерах
- Сытное 3-разовое питание
- Обратный трансфер в субботу
- Работа инструкторов на маршрутах
- Все трансферы по программе
- Ежедневные насыщенные экскурсии, незабываемые прогулки по Адыгее
- Посещение термальных источников или баня (по предварительной записи на месте)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Краснодара/Минеральных Вод и обратно
- Трансфер до базы в пос. Каменномостский
- Питание, не указанное в программе тура
- Входные билеты на экскурсионные объекты: кавказский природный заповедник Гузерипль - 400 руб. экскурсия по Национальному музею - 300 руб. /взрослый, 150 руб. /детскийСад камней - 100 руб. Паноптикум - 150 руб
- Кавказский природный заповедник Гузерипль - 400 руб
- Экскурсия по Национальному музею - 300 руб. /взрослый, 150 руб. /детский
- Сад камней - 100 руб
- Паноптикум - 150 руб
- Посещение термальных источников сверх программы (по желанию) - 400 руб. /взрослый, 200 рублей/дети (от 6 до 13 лет) и пенсионеры, до 5 лет бесплатно
- Спортивная страховка (по желанию) - 300 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- медицинские препараты для индивидуальных нужд;
- документы: паспорт, страховой медицинский полис;
- удобная спортивная обувь: зимние сапоги (не на каблуке), треккинговые теплые ботинки;
- спортивная одежда для холодной погоды: куртка теплая ветрозащитная, водонепроницаемая, теплый спортивный костюм (толстовка, штаны), футболки с длинным и коротким рукавом, брюки спортивные и теплая шапка, перчатки;
- рюкзак на 5-7 литров.;
- купальник, резиновые тапочки, полотенца.
Как организован трансфер до базы отдыха?
Трансфер в день заезда оплачивается отдыхающими самостоятельно и не компенсируется.
Стоимость индивидуального трансфера по предварительному заказу до 4-х чел:
Ж/д Краснодар:
- 4 пассажира и меньше – 6 000 руб.;
- 6 пассажиров – 7 000р.
Минеральные воды:
- 4 пассажира и меньше – 9 000 руб.;
- 6 пассажиров – 10 000 руб.;
Ставрополь:
- 4 пассажира и меньше – 8 000 руб.;
- 6 пассажиров – 9 000 руб.;
Майкоп:
- 4 пассажира и меньше – 3 000 руб.;
- 6 пассажиров – 4 000 руб.
Обратный трансфер включен в стоимость при условии выезда каждую субботу в 10:00:
- Ж/д Краснодар;
- Минеральные Воды аэропорт;
- Ставрополь аэропорт;
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какие документы нужны для заселения?
Заселение на базу граждан России осуществляется по предъявлении ими оригиналов паспорта РФ и свидетельства о рождении для детей, для жителей Украины, Белоруссии, Казахстана, Армении и Грузии - по предъявлении ими внутреннего или загранпаспорта, миграционной карты, для иностранных граждан — загранпаспорта, визы, миграционной карты.
Есть ли скидки в туре?
- для детей до 3-х лет — бесплатно, без претензий на услуги.
- для детей до 14-ти лет – 10%.
- пенсионерам — 5%.