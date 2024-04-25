3 день

Свято-Михайло-Афонский монастырь. Частные музеи

9:00 Завтрак.

10:00 Экскурсия в Свято-Михайло-Афонскую мужскую общежительную пустынь.

Мы рассмотрим удивительную панораму гор, видны нагорье Лаго-Наки с вершинами Оштен и Абадзеш, Тыбгинский и Чугушский хребты.

14:00-15:00 Обед.

15:00 Посещение частных музеев «Паноптикум» и «Сад камней».

«Сад камней» — музей, основанный адыгейским отделением Русского географического общества.

Здесь вы узнаете много интересного об ископаемых минералах нашей республики и много другое.

Также на данной экскурсии вы познакомитесь с аммонитами и другими жителями древнего океана «Тетис», услышите неординарные исторические рассказы о здешних местах и версии ученых о происхождении дольменов.

18:00 Ужин.

19:00 Поездка на геотермальные источники.

Купание (1 час) в открытых бассейнах с проточной горячей водой, насыщенной минералами природных недр.

20:00 Возвращение на базу.