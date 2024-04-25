Скандинавское путешествие в Адыгею. Зима
Групповой тур в Майкопе

Скандинавское путешествие в Адыгею

5
3 отзыва
Сочетание термальных источников и скандинавской ходьбы по живописной горной местности Адыгеи подарит Вам море положительных эмоций, здоровье и красоту. Наши опытные инструкторы помогут освоить технику этой ходьбы.

А также Вас ждут интересные истории о древних дольменах, экскурсия в высокогорный поселок Гузерипль и вкусный мастер-класс.
Скандинавское путешествие в Адыгею. Зима
Скандинавское путешествие в Адыгею. Зима
Скандинавское путешествие в Адыгею. Зима
Ближайшие даты:
3
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Что вас ожидает:

Оздоровление в термах
Оздоровление в термах
Испытаем наслаждение от купания в горячих термальных источниках
Вкусный мастер-класс
Вкусный мастер-класс
Узнаем секреты приготовления адыгейского сыра и отведаем его
Скандинавская ходьба
Скандинавская ходьба
Прогуляемся по уютным тропинкам Гузерипльского заповедника, увидим водопад и древний мегалит

Программа тура по дням

1 день

Заезд. Термальные источники. Сырный мастер-класс с дегустацией

14:30 Прибытие в пос. Каменномостский.

Размещение на базе.

Обед.

Знакомство группы с гидом-инструктором.

Инструктаж.

17:00 Мастер-класс по приготовлению адыгейского сыра с дегустацией.

Узнаем секреты и тонкости приготовления сыра в домашних условиях.

18:00 Ужин.

19:00 Поездка на термальные источники комплекса Псыгупс.

Купание (1 часа) в открытых бассейнах с проточной горячей водой, насыщенной минералами природных недр.

Температура воды в бассейнах до 30-37 С°.

Горячая высоко минерализованная вода с глубины 1580 метров сделает Вашу кожу нежной, как у младенца.

Заезд. Термальные источники. Сырный мастер-класс с дегустациейЗаезд. Термальные источники. Сырный мастер-класс с дегустациейЗаезд. Термальные источники. Сырный мастер-класс с дегустациейЗаезд. Термальные источники. Сырный мастер-класс с дегустацией
2 день

Скандинавская ходьба по Гузерипльскому заповеднику

09:00 Завтрак.

10:00 Берём снаряжение для скандинавской ходьбы и отправляемся в Кавказский государственный природный биосферный заповедник поселка Гузерипль.

Второй по популярности Кавказский биосферный заповедник (всемирное наследие «ЮНЕСКО») после плато Лаго-Нако».

В Гузерипльском заповеднике красивый лес, протекает кристальная река Белая, есть водопад и загадочный мегалит — дольмен.

Заповедник оборудован для посещения тропинками, беседками, картами.

17:00 Возвращение на базу.

18:00 Ужин.

19:00 Поездка на геотермальные источники.

Купание (1 час) в открытых бассейнах с проточной горячей водой, насыщенной минералами природных недр.

20:00 Возвращение на базу.

Скандинавская ходьба по Гузерипльскому заповедникуСкандинавская ходьба по Гузерипльскому заповедникуСкандинавская ходьба по Гузерипльскому заповедникуСкандинавская ходьба по Гузерипльскому заповеднику
3 день

Свято-Михайло-Афонский монастырь. Частные музеи

9:00 Завтрак.

10:00 Экскурсия в Свято-Михайло-Афонскую мужскую общежительную пустынь.

Мы рассмотрим удивительную панораму гор, видны нагорье Лаго-Наки с вершинами Оштен и Абадзеш, Тыбгинский и Чугушский хребты.

14:00-15:00 Обед.

15:00 Посещение частных музеев «Паноптикум» и «Сад камней».

«Сад камней» — музей, основанный адыгейским отделением Русского географического общества.

Здесь вы узнаете много интересного об ископаемых минералах нашей республики и много другое.

Также на данной экскурсии вы познакомитесь с аммонитами и другими жителями древнего океана «Тетис», услышите неординарные исторические рассказы о здешних местах и версии ученых о происхождении дольменов.

18:00 Ужин.

19:00 Поездка на геотермальные источники.

Купание (1 час) в открытых бассейнах с проточной горячей водой, насыщенной минералами природных недр.

20:00 Возвращение на базу.

Свято-Михайло-Афонский монастырь. Частные музеиСвято-Михайло-Афонский монастырь. Частные музеиСвято-Михайло-Афонский монастырь. Частные музеиСвято-Михайло-Афонский монастырь. Частные музеи
4 день

Гузерипль

09:00 Завтрак.

10:00 Экскурсия в высокогорный поселок Гузерипль.

Перед въездом в сам поселок вы увидите Гранитный каньон, гору Монах, поселок Хамышки.

В поселке Гузерипль Вам удастся увидеть один из сохранившихся дольменов, посетить интерактивный музей заповедника (входные билеты за доп. плату) и подышать свежим горным воздухом.

14:00 Обед на маршруте.

Выезд на Партизанскую поляну на берегу Каменного Моря, инструктор познакомит Вас с вершинами коралловых рифов древнего океана Тетис.

18:00 Возвращаемся на базу.

19:00 Ужин.

Посиделки у костра.

Кушаем шашлык, шурпу, делимся впечатлениями о прекрасно проведенном времени.

Вручение подарков каждому гостю.

ГузерипльГузерипльГузерипльГузерипль
5 день

Отъезд

09:00 Завтрак.

Освобождение номеров.

10:00 Выезд.

Проживание

Тур предусматривает проживание на базе отдыха.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Проживание2, 3-местное размещениеДоплата за 1-местное
БО «Горная» / Гостиница «Руфабго» / Гостиница «Белая река»33 25015 000

Дети до 14 лет — скидка 10%.

Варианты проживания

Гостиница «Белая река»

4 ночи

Двухместные стандартные номера, которые располагаются на первых этажах двухэтажных гостевых домиков основной территории туристического комплекса "Белая река. Даховская".

  • 2 односпальные кровати или 1 большая;
  • необходимый комплект домашнего текстиля;
  • телевизор;
  • холодильник;
  • чайник;
  • шкафы для одежды;
  • ванная комната с современной душевой кабиной, туалетом и сушилкой;
  • столы и стулья в комнате и на террасе;
  • мангальная зона (возможно предоставление дополнительного мангала по просьбе гостей);
  • беседка.

Двухместные номера студии располагаются на вторых этажах, в гостевых домиках на основной территории туркомплекса. Номера данного типа отличаются от стандартных двухместных номеров большей площадью комнаты и санузла, наличием своей лоджии в срубах.

  • спальня / гостиная - 1 двуспальная кровать или 2 односпальные;
  • отдельная лоджия со столом и скамейками;
  • необходимый комплект домашнего текстиля;
  • телевизор;
  • холодильник;
  • чайник;
  • шкафы для одежды;
  • ванная комната с современной душевой кабиной, туалетом и сушилкой;
  • столы и стулья в комнате и на террасе;
  • мангальная зона (возможно предоставление дополнительного мангала по просьбе гостей);
  • беседка.
Гостиница «Белая река»Гостиница «Белая река»Гостиница «Белая река»Гостиница «Белая река»Гостиница «Белая река»Гостиница «Белая река»

БО «Горная»

4 ночи

Отель «Турбаза Горная» с общим лаунджем, садом и принадлежностями для барбекю расположен в поселке Каменномостский. Гости могут забронировать семейные номера.

Гости отеля «Турбаза Горная» могут поиграть в теннис и пинг-понг. Среди любителей активного отдыха популярны пешие походы.

Расстояние до плато Лаго-Наки составляет 31 км, а до Майкопа — 41 км.

БО «Горная»БО «Горная»БО «Горная»БО «Горная»БО «Горная»БО «Горная»

Гостиница «Руфабго»

4 ночи

Отель «Водопады Руфабго» с рестораном, баром, общим лаунджем и садом расположен в поселке Каменномостский. На территории обустроена терраса. Гости могут забронировать семейные номера. В отеле работает круглосуточная стойка регистрации и осуществляется доставка еды и напитков в номер.

В номерах установлен шкаф для одежды и телевизор с плоским экраном, предоставляются полотенца и постельное белье. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Из некоторых номеров открывается вид на реку. В каждом номере имеется чайник.

Гостиница «Руфабго»Гостиница «Руфабго»Гостиница «Руфабго»Гостиница «Руфабго»Гостиница «Руфабго»Гостиница «Руфабго»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в комфортабельных номерах
  • Сытное 3-разовое питание
  • Обратный трансфер в субботу
  • Работа инструкторов на маршрутах
  • Все трансферы по программе
  • Ежедневные насыщенные экскурсии, незабываемые прогулки по Адыгее
  • Посещение термальных источников или баня (по предварительной записи на месте)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Краснодара/Минеральных Вод и обратно
  • Трансфер до базы в пос. Каменномостский
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Входные билеты на экскурсионные объекты: кавказский природный заповедник Гузерипль - 400 руб. экскурсия по Национальному музею - 300 руб. /взрослый, 150 руб. /детскийСад камней - 100 руб. Паноптикум - 150 руб
  • Кавказский природный заповедник Гузерипль - 400 руб
  • Экскурсия по Национальному музею - 300 руб. /взрослый, 150 руб. /детский
  • Сад камней - 100 руб
  • Паноптикум - 150 руб
  • Посещение термальных источников сверх программы (по желанию) - 400 руб. /взрослый, 200 рублей/дети (от 6 до 13 лет) и пенсионеры, до 5 лет бесплатно
  • Спортивная страховка (по желанию) - 300 руб
Место начала и завершения?
Республика Адыгея, Майкопский район, посёлок Каменномостский
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • медицинские препараты для индивидуальных нужд;
  • документы: паспорт, страховой медицинский полис;
  • удобная спортивная обувь: зимние сапоги (не на каблуке), треккинговые теплые ботинки;
  • спортивная одежда для холодной погоды: куртка теплая ветрозащитная, водонепроницаемая, теплый спортивный костюм (толстовка, штаны), футболки с длинным и коротким рукавом, брюки спортивные и теплая шапка, перчатки;
  • рюкзак на 5-7 литров.;
  • купальник, резиновые тапочки, полотенца.
Как организован трансфер до базы отдыха?

Трансфер в день заезда оплачивается отдыхающими самостоятельно и не компенсируется.

Стоимость индивидуального трансфера по предварительному заказу до 4-х чел:

Ж/д Краснодар:

  • 4 пассажира и меньше – 6 000 руб.;
  • 6 пассажиров – 7 000р.

Минеральные воды:

  • 4 пассажира и меньше – 9 000 руб.;
  • 6 пассажиров – 10 000 руб.;

Ставрополь:

  • 4 пассажира и меньше – 8 000 руб.;
  • 6 пассажиров – 9 000 руб.;

Майкоп:

  • 4 пассажира и меньше – 3 000 руб.;
  • 6 пассажиров – 4 000 руб.

Обратный трансфер включен в стоимость при условии выезда каждую субботу в 10:00:

  • Ж/д Краснодар;
  • Минеральные Воды аэропорт;
  • Ставрополь аэропорт;
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие документы нужны для заселения?

Заселение на базу граждан России осуществляется по предъявлении ими оригиналов паспорта РФ и свидетельства о рождении для детей, для жителей Украины, Белоруссии, Казахстана, Армении и Грузии - по предъявлении ими внутреннего или загранпаспорта, миграционной карты, для иностранных граждан — загранпаспорта, визы, миграционной карты.

Есть ли скидки в туре?
Скидки:
  • для детей до 3-х лет — бесплатно, без претензий на услуги.
  • для детей до 14-ти лет – 10%.
  • пенсионерам — 5%.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Э
25 апр 2024
Организация тура на высочайшем уровне! Трансфер, экскурсии, питание-все очень понравилось!
Организация тура на высочайшем уровне! Трансфер, экскурсии, питание-все очень понравилось!Организация тура на высочайшем уровне! Трансфер, экскурсии, питание-все очень понравилось!Организация тура на высочайшем уровне! Трансфер, экскурсии, питание-все очень понравилось!
И
24 апр 2024
В термальных источниках просто класс, ездили каждый вечер, на обратном пути всегда завозили в магазины, хорошо кормили, устроили вечер знакомств, потом прощальный ужин с танцами. Была дегустация сыров где можно купить любой, всё было отлично.
В термальных источниках просто класс, ездили каждый вечер, на обратном пути всегда завозили в магазины, хорошоВ термальных источниках просто класс, ездили каждый вечер, на обратном пути всегда завозили в магазины, хорошоВ термальных источниках просто класс, ездили каждый вечер, на обратном пути всегда завозили в магазины, хорошоВ термальных источниках просто класс, ездили каждый вечер, на обратном пути всегда завозили в магазины, хорошоВ термальных источниках просто класс, ездили каждый вечер, на обратном пути всегда завозили в магазины, хорошоВ термальных источниках просто класс, ездили каждый вечер, на обратном пути всегда завозили в магазины, хорошоВ термальных источниках просто класс, ездили каждый вечер, на обратном пути всегда завозили в магазины, хорошоВ термальных источниках просто класс, ездили каждый вечер, на обратном пути всегда завозили в магазины, хорошоВ термальных источниках просто класс, ездили каждый вечер, на обратном пути всегда завозили в магазины, хорошо
M
21 мар 2024
Отвечали оперативно, все понравилось, следующие туры - только тут;)

Тур входит в следующие категории Майкопа

ПешеходныеВсе туры5-дневные турыНа автобусе

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