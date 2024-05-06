Авторские 5-дневные туры в Майкоп

Найдено 3 тура в категории «5-дневные туры» в Майкопе, цены от 16 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Скандинавское путешествие в Адыгею. Зима
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Скандинавское путешествие в Адыгею. Зима
Начало: Республика Адыгея, Майкопский район, посёлок Камен...
3 дек в 10:00
10 дек в 10:00
33 250 за человека
Выходные в Адыгее
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Выходные в Адыгее
Начало: Республика Адыгея, Майкопский район, А-159, 13-кил...
1 мар в 10:00
8 мар в 10:00
39 000 за человека
Мультиактивный отдых в горах Адыгеи. Плато Лаго-наки
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Мультиактивный отдых в горах Адыгеи. Плато Лаго-наки
Начало: Россия, Республика Адыгея, Майкопский район, посёл...
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 16 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • С
    Светлана
    6 мая 2024
    Скандинавское путешествие в Адыгею. Зима
    Отличный тур, все понравилось. Хорошо организовано, все продумано. Я отдохнула замечательно, с утра экскурсии, походы, а вечером расслабление и восстановление в источниках. Кормили хорошо.
  • Э
    Эльвира
    25 апреля 2024
    Скандинавское путешествие в Адыгею. Зима
    Организация тура на высочайшем уровне! Трансфер, экскурсии, питание-все очень понравилось!
    Организация тура на высочайшем уровне! Трансфер, экскурсии, питание-все очень понравилось!Организация тура на высочайшем уровне! Трансфер, экскурсии, питание-все очень понравилось!Организация тура на высочайшем уровне! Трансфер, экскурсии, питание-все очень понравилось!
  • И
    Ирина
    24 апреля 2024
    Скандинавское путешествие в Адыгею. Зима
    В термальных источниках просто класс, ездили каждый вечер, на обратном пути всегда завозили в магазины, хорошо кормили, устроили вечер знакомств, потом прощальный ужин с танцами. Была дегустация сыров где можно купить любой, всё было отлично.
    В термальных источниках просто класс, ездили каждый вечер, на обратном пути всегда завозили в магазины, хорошоВ термальных источниках просто класс, ездили каждый вечер, на обратном пути всегда завозили в магазины, хорошоВ термальных источниках просто класс, ездили каждый вечер, на обратном пути всегда завозили в магазины, хорошоВ термальных источниках просто класс, ездили каждый вечер, на обратном пути всегда завозили в магазины, хорошоВ термальных источниках просто класс, ездили каждый вечер, на обратном пути всегда завозили в магазины, хорошоВ термальных источниках просто класс, ездили каждый вечер, на обратном пути всегда завозили в магазины, хорошоВ термальных источниках просто класс, ездили каждый вечер, на обратном пути всегда завозили в магазины, хорошоВ термальных источниках просто класс, ездили каждый вечер, на обратном пути всегда завозили в магазины, хорошоВ термальных источниках просто класс, ездили каждый вечер, на обратном пути всегда завозили в магазины, хорошо
  • Е
    Екатерина
    4 апреля 2024
    Выходные в Адыгее
    Добрый день. Спасибо Вам, что предложили этот тур. Огромное спасибо принимающей стороне за незабываемые впечатления. Евгению- за организацию процесса, Роману- за исключительный
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    инструктаж и досуг, Лидии Алексеевне, Светлане- за вкуснейшие завтраки, обеды и ужины, Павлу- за исправность всего, что может сломаться, Палете- за охрану. Ну, и конечно, Адыгея- это то место, куда хочется возвращаться и возвращаться. Это не описать словами, ни одна фотография не передаст всех тех эмоций, ощущений от увиденного, прочувствованного. А значит, есть повод вернуться.

    Добрый деньДобрый деньДобрый деньДобрый деньДобрый деньДобрый деньДобрый деньДобрый день
  • В
    Валерия
    4 апреля 2024
    Выходные в Адыгее
    Прекрасный тур, лучшая перезагрузка. Шикарные виды, хороший сервис, рекомендую!
  • И
    Инга
    31 марта 2024
    Выходные в Адыгее
    Впервые ездила в горы, с программой попала прямо в точку. Для тех кто не знает подходит ли им что-то подобное, отличный тур для пробы)) Я влюбилась в горы! Чудесный гид, работники базы активного отдыха скрасили эту поездку. Однозначно рекомендую!
    Впервые ездила в горы, с программой попала прямо в точку. Для тех кто не знает подходит
  • А
    Анна
    10 октября 2023
    Мультиактивный отдых в горах Адыгеи. Плато Лаго-наки
    Здравствуйте! Нам все очень понравилось! Море впечатлений, новых эмоций и очень не хотелось уезжать!
    Здравствуйте! Нам все очень понравилось! Море впечатлений, новых эмоций и очень не хотелось уезжать!Здравствуйте! Нам все очень понравилось! Море впечатлений, новых эмоций и очень не хотелось уезжать!Здравствуйте! Нам все очень понравилось! Море впечатлений, новых эмоций и очень не хотелось уезжать!Здравствуйте! Нам все очень понравилось! Море впечатлений, новых эмоций и очень не хотелось уезжать!Здравствуйте! Нам все очень понравилось! Море впечатлений, новых эмоций и очень не хотелось уезжать!Здравствуйте! Нам все очень понравилось! Море впечатлений, новых эмоций и очень не хотелось уезжать!
  • С
    Сергей
    1 июня 2023
    Мультиактивный отдых в горах Адыгеи. Плато Лаго-наки
    Тур довольно таки насыщенный, программа интересная, для неприхотливых туристов как я, в самый раз. Купание в горячих источниках это просто
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    восторг, для получения большего удовольствия нужно все время между ними перемещаться, т. к. сидеть продолжительное время в одном горячем довольно таки утомительно. А вот если попеременно плавать то в "холодном" (+18°С), то в горячем (+39°С, +37°С, +35°С) - это просто божественно. Кстати рекомендую в кафе на термальных источниках слойки с Адыгейским сыром пальчики оближите. Спуск со скалы, так же невероятное приключение, особенно если вы делаете это в первый раз. Посещение плато Лаго-Наки и пещеры Азишская все это также интересно и увлекательно. Гиды Любовь, их там две, если не ошибаюсь, очень интересно рассказывают как на экскурсиях, так и на Вечере Адыгеии. Гид Юрий тоже может интересно рассказывать, но из него нужно все время вытягивать информацию, немного пресноват. Теперь о размещении. Т. к. тур покупал за неделю до начала, то выбора куда заселяться не было совсем, по этому согласился на гостевой дом "У горы" (он же "Любава+"). Внешний вид привлекательный, деревянный сруб и все такое, бассейн с подогревом на территории - это однозначные плюсы. Но есть и негативные моменты и связанны они с питанием. Порции довольно таки маленькие, а если учесть физические нагрузки по программе тура, то это самое то место, если вы хотите сбросить лишние килограммы. На третий день тура, когда предполагалось, что мы весь день будем на экскурсиях: завтрак - яичница с сосиской и чай с печеньем, на обед "ланч-бокс" - мини шаурма с курицей и костями, яблоко и огурец. На ужин, заявленный в программке как "Ужин шашлыком" - 3 кусочка мяса грамм по 50 от силы и одна картошка порезанная соломкой, компот. По заверениям людей примерно той же программы, что и у меня но проживающих в других гостевых домах, их там перекармливали, и ланч-боксы были значительно существеннее. В общем, если вы не собираетесь худеть или терять сознание от голода во время тура, то НЕ рекомендую гостевой дом "У горы" (он же "Любава+"). По поводу чистоты, за все время пребывания (5 дней) уборку в номере не проводили, белье не меняли. Перила на лестницах пыльные и грязные. Не сразу, но через какое-то время заметили жуков (см. фото), они были везде, как тараканы в студенческой общаге. Хотя они вроде и безопасны для человека, но со стороны администрации можно было бы и предупредить заранее о таких соседях. Отношение персонала ниже среднего, вечно не довольные лица. Подводя итог: туром и отдыхом в Адыгее я очень доволен, есть незначительные моменты, но они скорее относятся к конкретному месту пребывания, а не к самой Республике Адыгея. И повторюсь гостевой дом "У горы" (он же "Любава+") к проживанию НЕ рекомендую!!! Информация актуальна на 10-14 мая 2023 г.

    Тур довольно таки насыщенный, программа интересная, для неприхотливых туристов как я, в самый раз. Купание вТур довольно таки насыщенный, программа интересная, для неприхотливых туристов как я, в самый раз. Купание вТур довольно таки насыщенный, программа интересная, для неприхотливых туристов как я, в самый раз. Купание вТур довольно таки насыщенный, программа интересная, для неприхотливых туристов как я, в самый раз. Купание вТур довольно таки насыщенный, программа интересная, для неприхотливых туристов как я, в самый раз. Купание вТур довольно таки насыщенный, программа интересная, для неприхотливых туристов как я, в самый раз. Купание вТур довольно таки насыщенный, программа интересная, для неприхотливых туристов как я, в самый раз. Купание вТур довольно таки насыщенный, программа интересная, для неприхотливых туристов как я, в самый раз. Купание вТур довольно таки насыщенный, программа интересная, для неприхотливых туристов как я, в самый раз. Купание вТур довольно таки насыщенный, программа интересная, для неприхотливых туристов как я, в самый раз. Купание в
  • К
    Константин
    13 мая 2023
    Мультиактивный отдых в горах Адыгеи. Плато Лаго-наки
    Тур максимально насыщенный Отличное распределение по времени и маршрутам Гиды доброжелательны и хорошо ориентируются в своих сферах специализации При заселении ни в коем
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    случае не выбирайте отель Любава или у горы Наличие бассейна не гарантирует хорошего отдыха поскольку выезжать на тур в 9 а возвращаться в 21 час Программа максимально плотная и покупаться в бассейне отеля времени не будет Зато питание в этом отеле максимально аскетичное и неразнообразное порции мелкие готовка некачественная Также в сезоне 2023 этот отель облюбовали Мраморные клопы которые при отсутствии растений могут и кусают людей, а также доставляют определенный дискомфорт при контакте с ними Уборка в номерах не производится на протяжении всего времени проживания Кулеров с водой нет, горячая вода расход экономный Постирать вещи или просушить негде

    Тур максимально насыщенныйТур максимально насыщенныйТур максимально насыщенный

Ответы на вопросы от путешественников по Майкопу в категории «5-дневные туры»

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