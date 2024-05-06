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Скандинавское путешествие в Адыгею. Зима
Начало: Республика Адыгея, Майкопский район, посёлок Камен...
3 дек в 10:00
10 дек в 10:00
33 250₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Выходные в Адыгее
Начало: Республика Адыгея, Майкопский район, А-159, 13-кил...
1 мар в 10:00
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39 000₽ за человека
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Мультиактивный отдых в горах Адыгеи. Плато Лаго-наки
Начало: Россия, Республика Адыгея, Майкопский район, посёл...
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 16 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ССветлана6 мая 2024Отличный тур, все понравилось. Хорошо организовано, все продумано. Я отдохнула замечательно, с утра экскурсии, походы, а вечером расслабление и восстановление в источниках. Кормили хорошо.
- ЭЭльвира25 апреля 2024Организация тура на высочайшем уровне! Трансфер, экскурсии, питание-все очень понравилось!
- ИИрина24 апреля 2024В термальных источниках просто класс, ездили каждый вечер, на обратном пути всегда завозили в магазины, хорошо кормили, устроили вечер знакомств, потом прощальный ужин с танцами. Была дегустация сыров где можно купить любой, всё было отлично.
- ЕЕкатерина4 апреля 2024Добрый день. Спасибо Вам, что предложили этот тур. Огромное спасибо принимающей стороне за незабываемые впечатления. Евгению- за организацию процесса, Роману- за исключительный
- ВВалерия4 апреля 2024Прекрасный тур, лучшая перезагрузка. Шикарные виды, хороший сервис, рекомендую!
- ИИнга31 марта 2024Впервые ездила в горы, с программой попала прямо в точку. Для тех кто не знает подходит ли им что-то подобное, отличный тур для пробы)) Я влюбилась в горы! Чудесный гид, работники базы активного отдыха скрасили эту поездку. Однозначно рекомендую!
- ААнна10 октября 2023Здравствуйте! Нам все очень понравилось! Море впечатлений, новых эмоций и очень не хотелось уезжать!
- ССергей1 июня 2023Тур довольно таки насыщенный, программа интересная, для неприхотливых туристов как я, в самый раз. Купание в горячих источниках это просто
- ККонстантин13 мая 2023Тур максимально насыщенный Отличное распределение по времени и маршрутам Гиды доброжелательны и хорошо ориентируются в своих сферах специализации При заселении ни в коем
Ответы на вопросы от путешественников по Майкопу в категории «5-дневные туры»
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