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восторг, для получения большего удовольствия нужно все время между ними перемещаться, т. к. сидеть продолжительное время в одном горячем довольно таки утомительно. А вот если попеременно плавать то в "холодном" (+18°С), то в горячем (+39°С, +37°С, +35°С) - это просто божественно. Кстати рекомендую в кафе на термальных источниках слойки с Адыгейским сыром пальчики оближите. Спуск со скалы, так же невероятное приключение, особенно если вы делаете это в первый раз. Посещение плато Лаго-Наки и пещеры Азишская все это также интересно и увлекательно. Гиды Любовь, их там две, если не ошибаюсь, очень интересно рассказывают как на экскурсиях, так и на Вечере Адыгеии. Гид Юрий тоже может интересно рассказывать, но из него нужно все время вытягивать информацию, немного пресноват. Теперь о размещении. Т. к. тур покупал за неделю до начала, то выбора куда заселяться не было совсем, по этому согласился на гостевой дом "У горы" (он же "Любава+"). Внешний вид привлекательный, деревянный сруб и все такое, бассейн с подогревом на территории - это однозначные плюсы. Но есть и негативные моменты и связанны они с питанием. Порции довольно таки маленькие, а если учесть физические нагрузки по программе тура, то это самое то место, если вы хотите сбросить лишние килограммы. На третий день тура, когда предполагалось, что мы весь день будем на экскурсиях: завтрак - яичница с сосиской и чай с печеньем, на обед "ланч-бокс" - мини шаурма с курицей и костями, яблоко и огурец. На ужин, заявленный в программке как "Ужин шашлыком" - 3 кусочка мяса грамм по 50 от силы и одна картошка порезанная соломкой, компот. По заверениям людей примерно той же программы, что и у меня но проживающих в других гостевых домах, их там перекармливали, и ланч-боксы были значительно существеннее. В общем, если вы не собираетесь худеть или терять сознание от голода во время тура, то НЕ рекомендую гостевой дом "У горы" (он же "Любава+"). По поводу чистоты, за все время пребывания (5 дней) уборку в номере не проводили, белье не меняли. Перила на лестницах пыльные и грязные. Не сразу, но через какое-то время заметили жуков (см. фото), они были везде, как тараканы в студенческой общаге. Хотя они вроде и безопасны для человека, но со стороны администрации можно было бы и предупредить заранее о таких соседях. Отношение персонала ниже среднего, вечно не довольные лица. Подводя итог: туром и отдыхом в Адыгее я очень доволен, есть незначительные моменты, но они скорее относятся к конкретному месту пребывания, а не к самой Республике Адыгея. И повторюсь гостевой дом "У горы" (он же "Любава+") к проживанию НЕ рекомендую!!! Информация актуальна на 10-14 мая 2023 г.