Путешествие в аул-призрак Гамсутль подарит вам уникальные виды и захватывающие моменты. Пройдите по древней дороге и откройте для себя тайны гор
Аул-призрак Гамсутль, расположенный на высоте 1500 метров, напоминает Мачу-Пикчу. Путь к нему пролегает по старой дороге, где раньше ездили автомобили. Сегодня путешественники могут насладиться пешим маршрутом, открывающим потрясающие виды. В ходе экскурсии можно увидеть Гимринскую башню и Ирганайское водохранилище. Это идеальный тур для тех, кто любит активный отдых и стремится к новым открытиям в горах
5 причин купить эту экскурсию
🏞️ Уникальные виды с высоты 1500 метров
🏰 Историческая Гимринская башня
🚶♂️ Активный пеший маршрут
🌊 Красота Ирганайского водохранилища
🗺️ Ощущение приключения и открытия
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения аула-призрака Гамсутль - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и позволяет насладиться видами в полной мере. В октябре и апреле также можно отправиться в путешествие, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. В зимние месяцы посещение возможно, но условия могут быть сложнее из-за снега и холода.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Гимринская башня
Ирганайское водохранилище
Описание экскурсии
Загадочный аул Гамсутль
На высоте 1500 метров над уровнем моря расположился удивительный аул-призрак — Гамсутль. Это место, которое часто сравнивают с местным Мачу-Пикчу, манит своей таинственностью и природной красотой.
Дорога, полная впечатлений
К Гамсутлю ведет единственная дорога. Ранее по ней могли подниматься автомобили, но сейчас путь доступен лишь для пеших путешественников. Несмотря на трудности, которые могут возникнуть, вы будете вознаграждены потрясающими видами, открывающимися с каждой пройденной минутой.
Гимринская башня
В ходе вашего восхождения вы также встретите гордость местных жителей — Гимринскую башню. Это архитектурное наследие придаст вашему путешествию дополнительную атмосферу исторической значимости.
Ирганайское водохранилище
Не упустите возможность полюбоваться невероятной красотой Ирганайского водохранилища. Это водоем завораживает своими пейзажами и создает уникальную атмосферу уединения и гармонии с природой.
Тур для любителей активного отдыха
Этот тур создан для тех, кто ценит активный отдых и исследует новые горизонты. Присоединяйтесь к этому захватывающему путешествию и откройте для себя красоту гор и старинных архитектурных памятников!
Ежедневно в 09:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
Гимринский тоннель
Гимринская башня
Ирганайское водохранилище
Гамсутль
Салтинский водопад
Что включено
Транспорт туда обратно
Джиппинг
Услуги экскурсовода
Что не входит в цену
Обед
Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: По желанию туриста
Завершение: По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 25 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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