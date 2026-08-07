Сейчас август — это идеальное время.

Лучшее время для посещения аула-призрака Гамсутль - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и позволяет насладиться видами в полной мере. В октябре и апреле также можно отправиться в путешествие, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. В зимние месяцы посещение возможно, но условия могут быть сложнее из-за снега и холода.

Аул-призрак Гамсутль, расположенный на высоте 1500 метров, напоминает Мачу-Пикчу. Путь к нему пролегает по старой дороге, где раньше ездили автомобили. Сегодня путешественники могут насладиться пешим маршрутом, открывающим потрясающие виды. В ходе экскурсии можно увидеть Гимринскую башню и Ирганайское водохранилище. Это идеальный тур для тех, кто любит активный отдых и стремится к новым открытиям в горах

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Загадочный аул Гамсутль

На высоте 1500 метров над уровнем моря расположился удивительный аул-призрак — Гамсутль. Это место, которое часто сравнивают с местным Мачу-Пикчу, манит своей таинственностью и природной красотой.

Дорога, полная впечатлений

К Гамсутлю ведет единственная дорога. Ранее по ней могли подниматься автомобили, но сейчас путь доступен лишь для пеших путешественников. Несмотря на трудности, которые могут возникнуть, вы будете вознаграждены потрясающими видами, открывающимися с каждой пройденной минутой.

Гимринская башня

В ходе вашего восхождения вы также встретите гордость местных жителей — Гимринскую башню. Это архитектурное наследие придаст вашему путешествию дополнительную атмосферу исторической значимости.

Ирганайское водохранилище

Не упустите возможность полюбоваться невероятной красотой Ирганайского водохранилища. Это водоем завораживает своими пейзажами и создает уникальную атмосферу уединения и гармонии с природой.

Тур для любителей активного отдыха

Этот тур создан для тех, кто ценит активный отдых и исследует новые горизонты. Присоединяйтесь к этому захватывающему путешествию и откройте для себя красоту гор и старинных архитектурных памятников!