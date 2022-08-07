Все экскурсии в Манасе, билеты и развлечения
Купите самую интересную из 6 экскурсий в Манасе на 2022 год, цены от 9000₽, посетите достопримечательности: Популярные места 🗽, Сулакский каньон 🗻, Гимринский тоннель. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
1 чел.
По популярности
Индивидуальная
до 7 чел.
Магомед
Тур в древний город Дербент
Нас ждет пргулка по старым улочкам и мечетям древнейшего города России
По желанию туриста
от 11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Магомед
Путешествие в город Грозный
По желанию туриста
от 11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Магомед
Экскурсия в Гуниб и Карадахскую теснину
Вы увидите красоты горного Дагестана, Гимрински тоннель
По желанию туриста
от 11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Магомед
Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Мы отправимся в путешествие по дивным природным красотам Дагестана
То желанию туриста
от 9 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Магомед
Дербент и Самурский лес
Самурский лес - это самая редкая экскурсия
По желанию туриста
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Магомед
Аул-призрак Гамсутль
Мы отправимся на высоту 1500 метров над уровнем моря в аул-призрак Гамсутль
По желанию туриста
от 11 000₽ за всё до 4 чел.