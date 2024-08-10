Индивидуальная
до 7 чел.
Тур в древний город Дербент
Откройте для себя Дербент - древнейший город России с его уникальной крепостью Нарын-кала и современными достопримечательностями
Начало: По желанию туриста
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Путешествие в город Грозный
Начало: По желанию туриста
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Аул-призрак Гамсутль
Путешествие в аул-призрак Гамсутль подарит вам уникальные виды и захватывающие моменты. Пройдите по древней дороге и откройте для себя тайны гор
Начало: По желанию туриста
Расписание: Ежедневно в 09:00
12 000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Экскурсия в Гуниб и Салтинский водопад
Погрузитесь в мир горного Дагестана, пройдя через Гимринский тоннель и посетив башню Газимагомеда. Откройте для себя красоту диких гор и старинный быт
Начало: По желанию туриста
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Дербент и Самурский лес
Начало: По желанию туриста
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
14 000 ₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
О
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С
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Ш
Всё прошло прекрасно. Экскурсия очень понравилась, за день успели посетить три мечети и город Грозный. Гид очень вежливый и приветливый, рассказал всё самое интересное о жизни в Дагестане и в Чечне.
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М
Понравилась экскурсия, Магомед учел все наши хотелки😍 Спасибо
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Всего 4 отзыва в Манасе
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Ответы на вопросы от путешественников по Манасу
Самые популярные экскурсии в Манасе
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