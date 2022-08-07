12 часов Индивидуальная до 7 чел. Магомед Нет отзывов Тур в древний город Дербент Нас ждет пргулка по старым улочкам и мечетям древнейшего города России По желанию туриста от 11 000 ₽ за всё до 4 чел.

11 часов Индивидуальная до 7 чел. Магомед Нет отзывов Путешествие в город Грозный По желанию туриста от 11 000 ₽ за всё до 4 чел.

13 часов Индивидуальная до 7 чел. Магомед Нет отзывов Экскурсия в Гуниб и Карадахскую теснину Вы увидите красоты горного Дагестана, Гимрински тоннель По желанию туриста от 11 000 ₽ за всё до 4 чел.

10 часов Индивидуальная до 7 чел. Магомед Нет отзывов Сулакский каньон и бархан Сарыкум Мы отправимся в путешествие по дивным природным красотам Дагестана То желанию туриста от 9 000 ₽ за всё до 4 чел.

11 часов Индивидуальная до 4 чел. Магомед Нет отзывов Дербент и Самурский лес Самурский лес - это самая редкая экскурсия По желанию туриста 12 000 ₽ за всё до 4 чел.