Найдено 3 экскурсии в категории « Трансфер » в Миассе, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году

1 чел. По популярности Индивидуальная 4 часа Азартная рыбалка в рыбхозе Начало: Миасс Расписание: Каждый день 4 000 ₽ за всё до 5 чел. Индивидуальная 4 часа Миасс - аэропорт Екатеринбург Начало: Миасс «Организую комфортный трансфер, гарантирую безопасность и доброжелательную атмосферу» 5 000 ₽ за всё до 4 чел. Индивидуальная 2 часа Миасс - аэропорт Челябинск Начало: Миасс 3 500 ₽ за всё до 4 чел. Другие экскурсии Миасса

Ответы на вопросы от путешественников по Миассу в категории «Трансфер»

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