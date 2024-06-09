1 чел.
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Индивидуальная
4 часа
Азартная рыбалка в рыбхозе
Начало: Миасс
Расписание: Каждый день
Завтра в 11:00
11 июня в 13:00
4 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Миасс - аэропорт Екатеринбург
Начало: Миасс
«Организую комфортный трансфер, гарантирую безопасность и доброжелательную атмосферу»
Завтра в 09:00
11 июня в 13:00
5 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Миасс - аэропорт Челябинск
Начало: Миасс
Завтра в 09:00
11 июня в 13:00
3 500₽ за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Миассу в категории «Трансфер»
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