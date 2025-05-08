Айские притёсы из Миасса

Путешествие к Большим Айским Притёсам - это возможность увидеть отвесные скалы высотой до 100 метров и насладиться природой Урала
На индивидуальной экскурсии к Большим Айским Притёсам участники смогут увидеть одну из самых впечатляющих скальных стен реки Ай, которая достигает высоты до ста метров и протягивается почти на километр.

Путешествие включает
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остановку в городе Сатка, где можно познакомиться с историей региона и сделать памятные фотографии.

Для любителей развлечений предусмотрено посещение парка «Сонькина Лагуна», который часто называют Уральским Диснейлендом.

Это уникальная возможность насладиться красотой природы и культурными достопримечательностями в одном туре

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные виды скал
  • 🏞 Природа реки Ай
  • 📸 Фотографии в Сатке
  • 🎢 Парк «Сонькина Лагуна»
  • 🚶‍♂️ Индивидуальный маршрут
Айские притёсы из Миасса
Айские притёсы из Миасса
Айские притёсы из Миасса
Ближайшие даты:
8
мая9
мая10
мая11
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мая14
мая15
мая
Время начала: 10:00, 13:30

Что можно увидеть

  • Большие Айские Притёсы
  • Сонькина Лагуна

Описание экскурсии

Что вас ждёт?

Большие Айские Притёсы — это одна из самых известных достопримечательностей реки Ай, которая славится своей красотой и уникальными природными формами. Это удивительное место с отвесной скальной стеной, высота которой достигает ста метров, протягивается почти на километр вдоль левого берега реки.

Путешествие по живописным местам

В ходе нашего путешествия мы посетим город Сатка — один из самых красивых городов области. Здесь вы сможете:

  • Узнать интересные факты о его истории;
  • Насладиться великолепными видами;
  • Сделать остановки для фотографий, чтобы запечатлеть незабываемые моменты.

Дополнительные возможности

Также у вас есть возможность посетить парк «Сонькина Лагуна», который часто называют Уральским Диснейлендом. Это место подарит вам массу положительных эмоций и незабываемых впечатлений.

Не упустите шанс увидеть это удивительное место и насладиться красотой природы Урала!

Ежедневно в 10:00 и 13:30.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Айские притёсы
  • Город Сатка
  • Уральский диснейленд
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит в цену
  • Еда, вода
  • Аттракционы
  • Подвесной мост
  • Качели
Место начала и завершения?
Миасс, Академика Павлова, 42
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00 и 13:30.
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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