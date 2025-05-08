На индивидуальной экскурсии к Большим Айским Притёсам участники смогут увидеть одну из самых впечатляющих скальных стен реки Ай, которая достигает высоты до ста метров и протягивается почти на километр.Путешествие включает

остановку в городе Сатка, где можно познакомиться с историей региона и сделать памятные фотографии. Для любителей развлечений предусмотрено посещение парка «Сонькина Лагуна», который часто называют Уральским Диснейлендом. Это уникальная возможность насладиться красотой природы и культурными достопримечательностями в одном туре

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Описание экскурсии

Что вас ждёт?

Большие Айские Притёсы — это одна из самых известных достопримечательностей реки Ай, которая славится своей красотой и уникальными природными формами. Это удивительное место с отвесной скальной стеной, высота которой достигает ста метров, протягивается почти на километр вдоль левого берега реки.

Путешествие по живописным местам

В ходе нашего путешествия мы посетим город Сатка — один из самых красивых городов области. Здесь вы сможете:

Узнать интересные факты о его истории;

Насладиться великолепными видами;

Сделать остановки для фотографий, чтобы запечатлеть незабываемые моменты.

Дополнительные возможности

Также у вас есть возможность посетить парк «Сонькина Лагуна», который часто называют Уральским Диснейлендом. Это место подарит вам массу положительных эмоций и незабываемых впечатлений.

Не упустите шанс увидеть это удивительное место и насладиться красотой природы Урала!