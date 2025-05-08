На индивидуальной экскурсии к Большим Айским Притёсам участники смогут увидеть одну из самых впечатляющих скальных стен реки Ай, которая достигает высоты до ста метров и протягивается почти на километр.
Путешествие включает
Путешествие включает
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные виды скал
- 🏞 Природа реки Ай
- 📸 Фотографии в Сатке
- 🎢 Парк «Сонькина Лагуна»
- 🚶♂️ Индивидуальный маршрут
Что можно увидеть
- Большие Айские Притёсы
- Сонькина Лагуна
Описание экскурсии
Что вас ждёт?
Большие Айские Притёсы — это одна из самых известных достопримечательностей реки Ай, которая славится своей красотой и уникальными природными формами. Это удивительное место с отвесной скальной стеной, высота которой достигает ста метров, протягивается почти на километр вдоль левого берега реки.
Путешествие по живописным местам
В ходе нашего путешествия мы посетим город Сатка — один из самых красивых городов области. Здесь вы сможете:
- Узнать интересные факты о его истории;
- Насладиться великолепными видами;
- Сделать остановки для фотографий, чтобы запечатлеть незабываемые моменты.
Дополнительные возможности
Также у вас есть возможность посетить парк «Сонькина Лагуна», который часто называют Уральским Диснейлендом. Это место подарит вам массу положительных эмоций и незабываемых впечатлений.
Не упустите шанс увидеть это удивительное место и насладиться красотой природы Урала!
Ежедневно в 10:00 и 13:30.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Айские притёсы
- Город Сатка
- Уральский диснейленд
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Еда, вода
- Аттракционы
- Подвесной мост
- Качели
Место начала и завершения?
Миасс, Академика Павлова, 42
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00 и 13:30.
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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