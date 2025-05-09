Экскурсия на Зюраткуль из Миасса - это возможность насладиться природой Урала. Туристы увидят высокогорное озеро, пройдут по эко-тропе и смогут подняться на хребет. Пейзажи, которые открываются с высоты, поражают своей красотой. Это путешествие подходит для всех, кто ценит природу и хочет отдохнуть от городской суеты. Комфортная одежда и обувь обязательны для вашего удобства
5 причин купить эту экскурсию
- 🌲 Уникальная природа Урала
- 🏞 Высокогорное озеро Зюраткуль
- 🚶♂️ Эко-тропа вдоль озера
- 🌄 Подъём на хребет Зюраткуль
- 🌳 Заповедные леса и горы
Что можно увидеть
- Озеро Зюраткуль
- Национальный парк Зюраткуль
- Эко-тропа «Тайны озера»
- Хребет Зюраткуль
Описание экскурсииНаши экскурсии предлагают уникальную возможность насладиться всем многообразием природы Урала. Вас ждут живописные леса, величественные горы и кристально чистые реки и горные озёра. Каждый метр Зюраткуля — это настоящая сказка, где природа раскрывает свои самые потаённые красоты. Что вас ждёт?
- Озеро Зюраткуль самое высокогорное озеро Урала, оно находится на высоте 724 метра.
- Национальный парк Зюраткуль. Обширная заповедная территория, охватывающая 88 км². Своим названием парк обязан озеру и горному хребту, где начинаются маршруты пеших походов по заповедным горным лесам. Здесь вас ждут дивные пейзажи, общение с живой природой.
- Эко-тропа «Тайны озера». Тропа проходит вдоль высокогорного озера, подъём в горы не требуется. С тропы открываются обширнейшие виды на воду, горы, леса и хребты системы Зюраткуль.
- Подъём на хребет Зюраткуль. Если вы готовы, то вперёд, на подъём, где открываются головокружительные виды. Путешествие в Зюраткуль станет для вас не только приключением, но и настоящим даром от природы. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Ежедневно в 10:00 и 13:30.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Озеро Зюраткуль
- Национальный парк Зюраткуль
- Эко-тропа «Тайны озера»
- Хребет Зюраткуль
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Еда, вода
- Входные билеты в нац. парк Зюраткуль
Место начала и завершения?
Миасс, Академика Павлова, 42
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00 и 13:30.
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие экскурсии из Миасса
Индивидуальная
до 1 чел.
Лучший выборОбзорная экскурсия «Таганай» (выезд из г. Миасс)
Насладитесь красотой природы Урала в национальном парке «Таганай». Великолепные пейзажи и удобства для туристов ждут вас
Начало: Миасс
Расписание: Любое время, любой день
Завтра в 09:00
9 мая в 09:00
8000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная экскурсия на телевышку Миасса и гору Ильмен-Тау
Поднимитесь на уникальную телевышку Миасса, построенную с помощью вертолета, и насладитесь потрясающими видами с горы Ильмен-Тау
Начало: Миасс
Расписание: Любое время, любой день
Завтра в 09:00
9 мая в 09:00
4000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Айские притёсы из Миасса
Путешествие к Большим Айским Притёсам - это возможность увидеть отвесные скалы высотой до 100 метров и насладиться природой Урала
Начало: Миасс, Академика Павлова, 42
Расписание: Ежедневно в 10:00 и 13:30.
Завтра в 10:00
9 мая в 10:00
12 000 ₽ за экскурсию