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Экскурсия на Зюраткуль из Миасса - это возможность насладиться природой Урала. Туристы увидят высокогорное озеро, пройдут по эко-тропе и смогут подняться на хребет. Пейзажи, которые открываются с высоты, поражают своей красотой. Это путешествие подходит для всех, кто ценит природу и хочет отдохнуть от городской суеты. Комфортная одежда и обувь обязательны для вашего удобства