На самой вершине установлен памятный знак в честь восхождения великого князя Александра Николаевича, будущего императора Александра II.
Описание экскурсии
Приглашение на экскурсию
Мы рады пригласить вас на увлекательную экскурсию на Александровскую сопку, одну из самых живописных гор Урала, которая разделяет Европу и Азию! Это уникальное путешествие подарит вам незабываемые впечатления и позволит насладиться великолепием природы.
Начало экскурсии
Экскурсия стартует с автодороги Миасс — Златоуст. Лёгкий подъём приведёт вас к вершине горы, где откроются потрясающие виды на горные хребты Таганай, Уреньга и Нургуш, а также панорама города Златоуст.
Природа и её красоты
По пути к вершине вы сможете увидеть:
- Темнохвойные леса, которые наполняют воздух свежестью;
- Каменные курумы из крупных кварцевых глыб, покрытых мхом и лишайниками.
История Александровской сопки
Александровская сопка знаменита своей историей. Она получила своё название в честь восхождения на неё великого князя Александра Николаевича, будущего императора Александра II. На вершине установлен памятный знак, который напоминает о важности этого события.
Уникальная возможность
На вершине горы вы сможете не только насладиться красотой окружающей природы, но и встать одной ногой в Европе, другой — в Азии. Александровская сопка проходит по водоразделу материков, что делает это место ещё более уникальным.
Присоединяйтесь к нам и откройте для себя удивительный мир Урала!
Ежедневно в 09:00 и в 13:30.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Обзорность с высоты горы:
- Город Миасс, центральная часть
- Гора Урал-Тау
- Гора Семибратка
- Система Дальний Таганай
- Система Зюраткуль
- Большой Нургуш (НЦ Зюраткуль)
- Город Златоуст
Что включено
- Услуги гида
- Транспортировка
Что не входит в цену
- Личные расходы