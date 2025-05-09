Александровская сопка из Миасса

Приглашаем вас на экскурсию к Александровской сопке — символу Урала и границе Европы и Азии! Подъём на гору несложный, а с её вершины открываются живописные виды на горные хребты и Златоуст.

На самой вершине установлен памятный знак в честь восхождения великого князя Александра Николаевича, будущего императора Александра II.
Александровская сопка из Миасса
Александровская сопка из Миасса
Александровская сопка из Миасса
Ближайшие даты:
9
мая10
мая11
мая13
мая14
мая15
мая16
мая
Время начала: 09:00, 13:30

Описание экскурсии

Приглашение на экскурсию

Мы рады пригласить вас на увлекательную экскурсию на Александровскую сопку, одну из самых живописных гор Урала, которая разделяет Европу и Азию! Это уникальное путешествие подарит вам незабываемые впечатления и позволит насладиться великолепием природы.

Начало экскурсии

Экскурсия стартует с автодороги Миасс — Златоуст. Лёгкий подъём приведёт вас к вершине горы, где откроются потрясающие виды на горные хребты Таганай, Уреньга и Нургуш, а также панорама города Златоуст.

Природа и её красоты

По пути к вершине вы сможете увидеть:

  • Темнохвойные леса, которые наполняют воздух свежестью;
  • Каменные курумы из крупных кварцевых глыб, покрытых мхом и лишайниками.

История Александровской сопки

Александровская сопка знаменита своей историей. Она получила своё название в честь восхождения на неё великого князя Александра Николаевича, будущего императора Александра II. На вершине установлен памятный знак, который напоминает о важности этого события.

Уникальная возможность

На вершине горы вы сможете не только насладиться красотой окружающей природы, но и встать одной ногой в Европе, другой — в Азии. Александровская сопка проходит по водоразделу материков, что делает это место ещё более уникальным.

Присоединяйтесь к нам и откройте для себя удивительный мир Урала!

Ежедневно в 09:00 и в 13:30.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Обзорность с высоты горы:
  • Город Миасс, центральная часть
  • Гора Урал-Тау
  • Гора Семибратка
  • Система Дальний Таганай
  • Система Зюраткуль
  • Большой Нургуш (НЦ Зюраткуль)
  • Город Златоуст
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспортировка
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Миасс, Предзаводская площадь 1, Музей УРАЛ
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:00 и в 13:30.
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 32 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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