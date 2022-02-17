Что вы можете увидеть 🤩

Об экскурсии
Клуб туристов «Горизонты Урала» приглашает вас совершить захватывающий поход на озеро Тургояк. Тургояк – младший брат Байкала. Он занесён в реестр чистых озёр мира. Почему Тургояк называют младшим братом Байкала? Химический состав воды в Тургояке похож на химический состав Байкальской воды. За время экскурсии вы познакомитесь с гидрографией озера, с легендами о нем, историей острова Веры, посетите грот Пугачёва, где по легенде скрывался от царских войск Емельян Пугачёв.
Также вас ожидает восхождение на Хребет Заозерный – каменную гряду «Китайскую стенку». В наше время учёные стали спорить, «Китайская стенка» природного происхождения или это рукотворное сооружение. Высота гряды – 15-18 м., протяжённость – 1.5-2 км. На смотровой площадке «Китайской стенки» вам откроется панорама озера Тургояк, Александровской сопки, Таганайского хребта и горы Ицыл.
Программа тура
8:50 Встреча с группой.
9:00 Отправление на экскурсию; экскурсионная программа по маршруту следования транспорта. (Далее график по времени может сместиться, это зависит от загруженности трассы).
9:40 Смотровая площадка на озере Тургояк; посещение Пугачёвской пещеры.
10:10 Продолжение следования по маршруту.
10:40 База отдыха Серебряные пески.
10:50 Выход на пешую часть маршрута по береговой линии озера Тургояк.
12:00 Мухоринская курья – начало подъёма на хребет Заозёрный.
13:10 Выход на смотровую площадку «Китайской стенки».
14.00 Обед (горячий чай, бутерброды с нарезкой).
14:50 Продолжение пешей экскурсии.
15:40 Спуск с хребта Заозёрного.
16.20 Мухоринская курья.
17:20 База отдыха Серебряные пески.
17:30 Отправление на базу.
18:30 Прибытие на базу.
Важно знать
- Протяжённость пешей части маршрута 8 км.
- Длительность экскурсии 8 – 9 часов.
- Экскурсия проводится в группе от 12 до 19 человек (обязательная страховка группы от несчастного случая на время проведения экскурсии).
- Необходимо взять с собой: рюкзак; 1.5 литра воды; кружка; нож; спички в полиэтиленовом мешочке; дождевик; удобная спортивная обувь; удобная спортивная одежда; ветровка.