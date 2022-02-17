Озеро Тургояк - «Китайская стенка» - хребет Заозёрный

Клуб туристов «Горизонты Урала» приглашает вас совершить захватывающий поход на озеро Тургояк

Групповая
Клуб туристов «Горизонты Урала» приглашает вас совершить захватывающий поход на озеро Тургояк.

Тургояк – младший брат Байкала.

Он занесён в реестр чистых озёр мира.

Почему Тургояк называют младшим братом Байкала? Химический состав воды в Тургояке похож на химический состав Байкальской воды.

За время экскурсии вы познакомитесь с гидрографией озера, с легендами о нем, историей острова Веры, посетите грот Пугачёва, где по легенде скрывался от царских войск Емельян Пугачёв.
Озеро Тургояк - «Китайская стенка» - хребет Заозёрный
Озеро Тургояк - «Китайская стенка» - хребет Заозёрный
Озеро Тургояк - «Китайская стенка» - хребет Заозёрный
Озеро Тургояк - «Китайская стенка» - хребет Заозёрный
Озеро Тургояк - «Китайская стенка» - хребет Заозёрный
Озеро Тургояк - «Китайская стенка» - хребет Заозёрный

Что вы можете увидеть 🤩

  • Озеро Тургояк
  • Грот Пугачёва
  • Хребет Заозерный – каменная гряда «Китайская стенка»
  • Панорама Александровской сопки, Таганайского хребта и горы Ицыл
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Об экскурсии

Клуб туристов «Горизонты Урала» приглашает вас совершить захватывающий поход на озеро Тургояк. Тургояк – младший брат Байкала. Он занесён в реестр чистых озёр мира. Почему Тургояк называют младшим братом Байкала? Химический состав воды в Тургояке похож на химический состав Байкальской воды. За время экскурсии вы познакомитесь с гидрографией озера, с легендами о нем, историей острова Веры, посетите грот Пугачёва, где по легенде скрывался от царских войск Емельян Пугачёв.
Также вас ожидает восхождение на Хребет Заозерный – каменную гряду «Китайскую стенку». В наше время учёные стали спорить, «Китайская стенка» природного происхождения или это рукотворное сооружение. Высота гряды – 15-18 м., протяжённость – 1.5-2 км. На смотровой площадке «Китайской стенки» вам откроется панорама озера Тургояк, Александровской сопки, Таганайского хребта и горы Ицыл.
Программа тура

8:50 Встреча с группой.

9:00 Отправление на экскурсию; экскурсионная программа по маршруту следования транспорта. (Далее график по времени может сместиться, это зависит от загруженности трассы).
9:40 Смотровая площадка на озере Тургояк; посещение Пугачёвской пещеры.
10:10 Продолжение следования по маршруту.

10:40 База отдыха Серебряные пески.

10:50 Выход на пешую часть маршрута по береговой линии озера Тургояк.
12:00 Мухоринская курья – начало подъёма на хребет Заозёрный.
13:10 Выход на смотровую площадку «Китайской стенки».
14.00 Обед (горячий чай, бутерброды с нарезкой).
14:50 Продолжение пешей экскурсии.
15:40 Спуск с хребта Заозёрного.
16.20 Мухоринская курья.
17:20 База отдыха Серебряные пески.
17:30 Отправление на базу.
18:30 Прибытие на базу.
Важно знать
  • Протяжённость пешей части маршрута 8 км.
  • Длительность экскурсии 8 – 9 часов.
  • Экскурсия проводится в группе от 12 до 19 человек (обязательная страховка группы от несчастного случая на время проведения экскурсии).
  • Необходимо взять с собой: рюкзак; 1.5 литра воды; кружка; нож; спички в полиэтиленовом мешочке; дождевик; удобная спортивная обувь; удобная спортивная одежда; ветровка.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Работа инструктора
  • Перекус (горячий чай, приготовленный на костре, бутерброды с нарезкой)
Что не входит
Место начала и завершения?
Ваше место проживания или Ж / Д вокзал Миасс-1
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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