Что вы можете увидеть 🤩

Об экскурсии

Клуб туристов «Горизонты Урала» приглашает вас совершить захватывающий поход на озеро Тургояк. Тургояк – младший брат Байкала. Он занесён в реестр чистых озёр мира. Почему Тургояк называют младшим братом Байкала? Химический состав воды в Тургояке похож на химический состав Байкальской воды. За время экскурсии вы познакомитесь с гидрографией озера, с легендами о нем, историей острова Веры, посетите грот Пугачёва, где по легенде скрывался от царских войск Емельян Пугачёв.

Также вас ожидает восхождение на Хребет Заозерный – каменную гряду «Китайскую стенку». В наше время учёные стали спорить, «Китайская стенка» природного происхождения или это рукотворное сооружение. Высота гряды – 15-18 м., протяжённость – 1.5-2 км. На смотровой площадке «Китайской стенки» вам откроется панорама озера Тургояк, Александровской сопки, Таганайского хребта и горы Ицыл.

Программа тура

8:50 Встреча с группой.

9:00 Отправление на экскурсию; экскурсионная программа по маршруту следования транспорта. (Далее график по времени может сместиться, это зависит от загруженности трассы).

9:40 Смотровая площадка на озере Тургояк; посещение Пугачёвской пещеры.

10:10 Продолжение следования по маршруту.

10:40 База отдыха Серебряные пески.

10:50 Выход на пешую часть маршрута по береговой линии озера Тургояк.

12:00 Мухоринская курья – начало подъёма на хребет Заозёрный.

13:10 Выход на смотровую площадку «Китайской стенки».

14.00 Обед (горячий чай, бутерброды с нарезкой).

14:50 Продолжение пешей экскурсии.

15:40 Спуск с хребта Заозёрного.

16.20 Мухоринская курья.

17:20 База отдыха Серебряные пески.

17:30 Отправление на базу.

18:30 Прибытие на базу.

Важно знать