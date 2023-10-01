Больше треккинга и озёр в Архызе: без рюкзаков и с проживанием в гостинице

Искупаться в переливающихся оттенками водоёмах, подняться повыше и уйти подальше

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За 7 дней мы увидим 10 высокогорных озёр Архыза! Каждое из которых играет оттенками под лучами солнца и меняет цвет в пасмурную погоду — в любом случае многообразие красок нам обеспечено.

Будем больше и дальше ходить, заглянем в самые малопосещаемые локации региона и насладимся тишиной и травяным чаем с ягодами и видом на снежные вершины.

Тур идеально подходит для туристов с опытом и желанием не тратить время на рафтинг, конные прогулки и городские развлечения. Горы, озёра, единение с природой и комфортное проживание — вот что нас ждёт!
Больше треккинга и озёр в Архызе: без рюкзаков и с проживанием в гостинице
Больше треккинга и озёр в Архызе: без рюкзаков и с проживанием в гостинице
Больше треккинга и озёр в Архызе: без рюкзаков и с проживанием в гостинице
Больше треккинга и озёр в Архызе: без рюкзаков и с проживанием в гостинице
Больше треккинга и озёр в Архызе: без рюкзаков и с проживанием в гостинице
Больше треккинга и озёр в Архызе: без рюкзаков и с проживанием в гостинице
Больше треккинга и озёр в Архызе: без рюкзаков и с проживанием в гостинице
Больше треккинга и озёр в Архызе: без рюкзаков и с проживанием в гостинице
Больше треккинга и озёр в Архызе: без рюкзаков и с проживанием в гостинице
Больше треккинга и озёр в Архызе: без рюкзаков и с проживанием в гостинице
Больше треккинга и озёр в Архызе: без рюкзаков и с проживанием в гостинице
Больше треккинга и озёр в Архызе: без рюкзаков и с проживанием в гостинице
Больше треккинга и озёр в Архызе: без рюкзаков и с проживанием в гостинице
Больше треккинга и озёр в Архызе: без рюкзаков и с проживанием в гостинице
Больше треккинга и озёр в Архызе: без рюкзаков и с проживанием в гостинице
Ближайшие даты:
1
окт
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут тура может быть изменен с сохранением качества и полноты услуг.

Берём детей от 12 лет, готовых к продолжительным пешим прогулкам. Родители несут полную ответственность за своих детей.

Рекомендуем взять удобные разношенные кроссовки, головной убор от солнца, ветровку, спортивную одежду для треккингов, лёгкую рубашку с длинным рукавом, шлёпки, дождевик, солнцезащитные очки и крем, бутылку для воды, рюкзак для прогулок объёмом 20 литров, туристическую пенку-сидушку, индивидуальную аптечку с пластырями и эластичным бинтом, гигиенические принадлежности.

В случае, если клиент по собственному желанию прерывает тур до его окончания, организатор возвращает ему денежные средства пропорционально проведенного в путешествии времени за вычетом реально понесенных и/или невозвратных расходов (невозвратная бронь, закупленные продукты, снаряжение, заказанный трансфер и пр.)

Программа тура по дням

1 день

Термальные источники и Архыз

Встречаемся в 11:00 на железнодорожном вокзале Минеральные Воды, а в 11:30 в аэропорту. Едем в село Архыз в нашу гостиницу. По пути заедем на термальные источники. Вечером прогуляемся по посёлку.

2 день

Через цветочные поляны к озеру балки Орлёнок

В первый треккинговый день запланирован маршрут на 12,6 км туда-обратно с набором 780 м высоты.

Через альпийские луга, цветочные поляны и пихтовые леса поднимемся на Софийский хребет к разноцветным озёрам. Пофотографируем жёлтые девясилы, фиолетовые флоксы, голубые незабудки, белые крокусы. С высоты посмотрим на посёлок Архыз и горные хребты. Выйдем на удивительно ровное плато, над которым возвышается «Чёрный принц» — гора Кара-Джаш. Встретим первое озеро в лесной зоне в тени сосен. Во втором, изумрудно-голубом, искупаемся. Отдохнём на берегу, пообедаем, выпьем травяной чай с живописным видом.

Вечером вернёмся в гостиницу.

Через цветочные поляны к озеру балки ОрлёнокЧерез цветочные поляны к озеру балки ОрлёнокЧерез цветочные поляны к озеру балки ОрлёнокЧерез цветочные поляны к озеру балки ОрлёнокЧерез цветочные поляны к озеру балки ОрлёнокЧерез цветочные поляны к озеру балки ОрлёнокЧерез цветочные поляны к озеру балки ОрлёнокЧерез цветочные поляны к озеру балки ОрлёнокЧерез цветочные поляны к озеру балки ОрлёнокЧерез цветочные поляны к озеру балки ОрлёнокЧерез цветочные поляны к озеру балки ОрлёнокЧерез цветочные поляны к озеру балки Орлёнок
3 день

Семицветное озеро

После завтрака отправимся в треккинг на 13,2 км с набором 530 м высоты к Семицветному озеру. В солнечную погоду оно порадует нас переливами оттенков от светло-голубого до тёмно-фиолетового. В пасмурную погоду водная гладь зеленеет и местами становится изумрудной. Осенью в окрестностях озера полно вкуснейшей черники, а летом цветут луга.

Вернёмся в гостиницу спустя 7-8 часов.

Семицветное озероСемицветное озероСемицветное озероСемицветное озероСемицветное озероСемицветное озероСемицветное озероСемицветное озероСемицветное озеро
4 день

Три высокогорных Дуккинских озера

После завтрака нас ждут Дуккинские озёра. Отправимся в треккинг на 11,8 км с набором не более 700 м высоты.

Будем идти вдоль реки Малая Дукка. В июле увидим рододендроны, розовые горцы, фиолетовые колокольчики, герань и нежно-голубые незабудки. Август порадует спелыми черникой и брусникой. Уже через пару часов окажемся у тёмно-зелёного озера. Оно зарядит нас энергией и азартом на продолжение пути. Поднимемся по каменной морене, где перед нами откроется изумрудно-синий водоём с искрящимся на солнце снегом в окрестностях. Устроим пикник в самом красивом месте, которое нам понравится. После ещё немного прогуляемся до группы небольших озер, одно из которых похоже сверху на ящерицу.

Вечером вернёмся в лагерь.

Три высокогорных Дуккинских озераТри высокогорных Дуккинских озераТри высокогорных Дуккинских озераТри высокогорных Дуккинских озераТри высокогорных Дуккинских озераТри высокогорных Дуккинских озераТри высокогорных Дуккинских озераТри высокогорных Дуккинских озераТри высокогорных Дуккинских озера
5 день

Софийские озёра и Айматлы-Джагалыкёль

Сегодня увидим знаменитые Софийские озёра — визитную карточку Архыза. Отправимся в треккинг на 13,2 км на 8-9 часов. Перепад высот — 2000-2880-1890 м. Для этого встанем пораньше. После завтрака горный транспорт довезёт нас в долину Ак-Айры, откуда начнём подниматься пешком с остановками у реки. Выйдем на поляны рододендронов и можжевельника. Полюбуемся скатывающимися со стен ущелья потоками водопадов. С перевала Иркиз, высота которого 2880 м, откроется захватывающий дух вид на озёра Архыза. Поднявшись сюда, мы убедимся, что все усилия стоили того.

Рассмотрим льдинки на поверхности Софийских озёр, яркие оттенки, искупаемся в чистейшей воде и смоем с себя усталость. Почувствуем расслабление в ногах, полежим на поляне, вдохнём глубоко запахи кавказского разнотравья. Пообедаем и ещё немного пройдём до «озера с изрезанными берегами». Так переводится название Айматлы-Джагалы-кёль.

К вечеру вернёмся в гостиницу.

Софийские озёра и Айматлы-ДжагалыкёльСофийские озёра и Айматлы-ДжагалыкёльСофийские озёра и Айматлы-ДжагалыкёльСофийские озёра и Айматлы-ДжагалыкёльСофийские озёра и Айматлы-ДжагалыкёльСофийские озёра и Айматлы-ДжагалыкёльСофийские озёра и Айматлы-ДжагалыкёльСофийские озёра и Айматлы-ДжагалыкёльСофийские озёра и Айматлы-ДжагалыкёльСофийские озёра и Айматлы-Джагалыкёль
6 день

Озеро Нижняя Запятая

После завтрака УАЗ довезёт нас к слиянию рек Гаммеш-Чат и София, откуда начнётся наш треккинг к озеру Нижняя Запятая. Пройдём 9,5 км и наберём менее 500 м высоты.

По тропе сквозь лес и кусты рододендрона поднимемся к альпийским лугам и совсем скоро выйдем к ещё одному чистейшему озеру Архыза. Здесь устроимся на берегу на обед-пикник, отдохнём. Желающие смогут прогуляться на соседнюю вершину, чтобы рассмотреть озеро с высоты. Вечером вернёмся в гостиницу.

Озеро Нижняя ЗапятаяОзеро Нижняя ЗапятаяОзеро Нижняя ЗапятаяОзеро Нижняя ЗапятаяОзеро Нижняя ЗапятаяОзеро Нижняя Запятая
7 день

Возвращение в Минеральные Воды

Завтракаем, собираем вещи и выезжаем на микроавтобусе в Минеральные Воды. К 12:30 прибудем в аэропорт, а к 13:30 — на железнодорожный вокзал.

Возвращение в Минеральные ВодыВозвращение в Минеральные ВодыВозвращение в Минеральные Воды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропорт в 11:30
Завершение: Минеральные Воды, аэропорт в 12:30 и ж. - д. вокзал в 13:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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