Чарующий Архыз. Треккинг тур

Групповой тур в Минеральных Водах
4.7
3 отзыва
Горно-климатический курорт Архыз в первоклассном путешествии по Карачаево-Черкесии! В одном туре Вы совершите пешие походы на гору София к Софийским водопадам и на Семицветное озеро, к Дуккинским озерам и на скалы и озеро Орленок.

А еще Вы сплавитесь на рафтах по горной реке и прогуляетесь верхом на лошадях по красивейшим местам Архыза!
Чарующий Архыз. Треккинг тур
Чарующий Архыз. Треккинг тур
Чарующий Архыз. Треккинг тур
Ближайшие даты:
18
мая
25
мая
1
июн
8
июн
15
июн
22
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даты

Что вас ожидает:

Отдых от городской суеты
Отдых от городской суеты
Побываем в прекрасном всесезонном горно-климатическом курорте Архыз
Конная прогулка
Конная прогулка
Подниметесь на лошадях к Аланской сторожевой башне — хранительнице многовековой истории
Активный отдых
Активный отдых
Пройдем по живописным каньонам, поднимемся к высокогорным водопадам и озерам
Рафтинг по горной реке
Рафтинг по горной реке
Нас ждет сплав по реке Большой Зеленчук, который подарит незабываемые эмоции и бешеный выброс адреналина в кровь
Вдохновение Кавказа
Вдохновение Кавказа
Получим заряд бодрости, здоровья, молодости на целый год вперед

Программа тура по дням

1 день

Минеральные Воды. Трансфер до пос. Архыз

Ваше приключение начнется с прибытия в Минеральные Воды.

12:00 Сбор группы на ж/д вокзале г. Минеральные Воды и в аэропорту г. Минеральные Воды.

18:00 Сбор группы на ж/д вокзале г. Минеральные Воды и в аэропорту г. Минеральные Воды.

По прибытии вас встретит профессиональный водитель, который домчит вас до пос. Архыз (время в пути 3.5-4 часа).

Если вы успеваете на трансфер в 12:00, то в поселок Архыз вы прибудете ближе к вечеру.

После заселения в отеле и ужина у вас будет время прогуляться по поселку, отведать местных блюд и прикупить сувениров на рынке.

На трансфере в 18:00 ваше планируемое прибытие в поселок будет поздно вечером.

Вас будет ждать вкусный ужин и уютный номер.

Хорошенько отдохните перед насыщенной и незабываемой неделей!

Минеральные Воды. Трансфер до пос. АрхызМинеральные Воды. Трансфер до пос. АрхызМинеральные Воды. Трансфер до пос. АрхызМинеральные Воды. Трансфер до пос. Архыз
2 день

Софийские водопады. Софийская долина

10.00 После плотного завтрака выдвигаемся на маршрут.

Сегодняшний день подарит вам красоту одной из основных достопримечательностей Архыза — долины реки София.

Сначала вас ждет автоэкскурсия к Софийской поляне, а оттуда вы отправитесь в несложный треккинг к водопадам.

Грандиозные каскадные водопады берут свое начало от Софийского ледника.

Пик их полноводья наступает в июле-августе во время тотального таяния снегов в горах.

Мощные потоки каскадных водопадов с огромной силой обрушиваются, разбиваясь о камни ущелья, даря невероятные эмоции от увиденного, а природа превращает это волшебство в совершенное место для релаксации.

13.00 К полудню вас ждет обед-пикник в окружении горных пейзажей.

Подкрепившись и набравшись сил, мы продолжим прогулку, а к вечеру вернемся в отель.

17.00 Возвращение в отель.

Вкусный и сытный ужин в компании единомышленников и долгожданный отдых — лучшее завершение дня.

Проживание: Архыз/Романтик.

Питание: завтрак и ужин в гостинице, пикник на маршруте.

Перепад высот: 200 м. Пешая часть маршрута: 5 км. Автомобильная часть маршрута: 18 км.

Софийские водопады. Софийская долинаСофийские водопады. Софийская долинаСофийские водопады. Софийская долинаСофийские водопады. Софийская долина
3 день

Река Большая Дукка. Семицветное озеро

Сегодня вас ждет поход к изумительной красоты высокогорному Семицветному озеру.

9:30 Выход из отеля на маршрут.

Маршрут пролегает вдоль долины реки Большая Дукка.

По пути вы сможете насладиться удивительными видами окружающей местности и разнообразием флоры.

Семицветное озеро встретит вас на высоте 2420 м в обрамлении горного массива Дука-Баши со скалами высотой до 800 м.

Вода в озере настолько чистая и ясная, что отражение ландшафта создаст впечатление магического зеркала.

14:00 Наградой за упорный труд станет пикник на озере и фото с самыми лучшими видами.

18:30 Возвращение в отель.

Вечером вас ждет ужин в теплой обстановке.

Проживание: Архыз/Романтик.

Питание: завтрак и ужин в гостинице, пикник на маршруте.

Перепад высот: 450 м. Пешая часть маршрута: 14,3 км. Автомобильная часть маршрута: 5 км.

Река Большая Дукка. Семицветное озероРека Большая Дукка. Семицветное озероРека Большая Дукка. Семицветное озероРека Большая Дукка. Семицветное озеро
4 день

Софийские озера (с июля), до июля - Озеро Орленок или озеро Белькъау

8:00 Выход на маршрут.

Сегодняшний день посвятим походу к настоящей жемчужине АрхызаСофийским озерам.

Три озера ледникового происхождения находятся на высоте 2830 м и окружены горами Иркиз, Минги-Кель-Баши и Кель.

Водоемы отличаются чистым бирюзовым цветом воды, который обусловлен присутствием отполированной кварцево-шпатовой крошки на дне.

Окраска поверхности меняется в зависимости от освещения, достигая наибольшей яркости в солнечную погоду.

Маршрут берет свое начало от Софийской долины, до которой можно доехать на внедорожнике. Затем путь продолжается в сторону Ледниковой фермы, после чего нужно повернуть направо и перейти мостик через речку Ак-Айра.

13:00 Остановка на пикник.

В конце пути вашему взору откроются невероятные виды, которые, несомненно, навсегда останутся в памяти.

После такого насыщенного дня возвращаемся в отель и набираемся сил.

18:00 Возвращение в отель.

Треккинг на Софийские озера проводится с июля по октябрь, в связи с тем, что до этого времени озера покрыты льдом.

До июля предлагаем вам альтернативный маршрут — озеро Орленок или озеро Белькъау в зависимости от погодных условий.

Проживание: Архыз/Романтик.

Питание: завтрак и ужин в гостинице, пикник на маршруте.

Перепад высот: 850 м. Пешая часть маршрута: 14 км.

Софийские озера (с июля), до июля - Озеро Орленок или озеро БелькъауСофийские озера (с июля), до июля - Озеро Орленок или озеро БелькъауСофийские озера (с июля), до июля - Озеро Орленок или озеро БелькъауСофийские озера (с июля), до июля - Озеро Орленок или озеро Белькъау
5 день

Река Малая Дукка. Дуккинские озера

09:30 Выход на маршрут.

Сегодня вас ждет знакомство с уникальным дуэтом Дуккинских озер.

Сначала мы доедем к началу маршрута, а затем отправимся на треккинг в долину Малой Дукки, откуда нас ждет подъем к озерам на высоте 2300-2500 м.

Солнечный аквамарин, небесная голубизна, лунная синева — так сменяются цвета воды при подъеме на перешеек, с которого видны сразу две зеркальные чаши.

Путь пешего похода по Архызу лежит сначала по берегу почти равнинной реки, где плавает форель, потом сменяется бурной речкой с мини-водопадами.

Под ними находятся ванны, которые являются настоящим природным даром.

13:00 Остановка на пикник.

17:00 Возвращение в отель.

Проживание: Архыз/Романтик.

Питание: завтрак и ужин в гостинице, пикник на маршруте.

Перепад высот: 400 м. Пешая часть маршрута: 10 км. Автомобильная часть маршрута: 6 км.

Река Малая Дукка. Дуккинские озераРека Малая Дукка. Дуккинские озераРека Малая Дукка. Дуккинские озераРека Малая Дукка. Дуккинские озера
6 день

К озеру Бездонному

10:00 Выход на маршрут.

Сегодня нас ждет финишный рывок в нашем пешем путешествии.

После вкусного завтрака отправляемся покорять загадочное и такое красивое Бездонное озеро.

Доехав на машине до коша, совершим небольшой подъем по гребню горы. По пути будем любоваться красотой окружающих склонов, извивающейся змейкой реки.

С хребта открывается замечательный вид на поселок Романтики и верховья реки Малая Дукка.

А дальше вам откроется невероятно синее озеро. А почему оно Бездонное?

Наверное потому, что синева озера сливается с синевой неба и в глубине трудно увидеть дно.

14:00 Остановка на пикник.

17:00 Возвращение в отель.

Вернувшись в отель, каждый из вас сможет еще раз вспомнить удивительные дни походов, наполненные самыми яркими впечатлениями.

Проживание: Архыз/Романтик.

Питание: завтрак и ужин в гостинице, пикник на маршруте.

Перепад высот: 360 м. Пешая часть маршрута: 11 км. Автомобильная часть маршрута: 6 км.

К озеру БездонномуК озеру БездонномуК озеру БездонномуК озеру Бездонному
7 день

Рафтинг и конная прогулка

Завершающий день нашего тура посвятим самым популярным активностям Архыза.

10:00 Выход на маршрут.

После завтрака будьте готовы стать настоящими повелителями стихии. Сплав по реке Большой Зеленчук подарит незабываемые эмоции и бешеный выброс адреналина в кровь.

10:30-12:30 Рафтинг по реке Большой Зеленчук.

Зарядившись позитивом отправляемся на обед.

12:30-13:30 Обед.

Далее отправимся изучать окрестности Архыза верхом на коне, словно настоящие джигиты.

13:40-15:40 Конная прогулка в окрестностях Архыза к Аланской башне.

Поднимемся к Аланской башне — сторожевой башне с древней историей. Отсюда у вас будет возможность еще раз полюбоваться видами Архыза и окрестностей, насладиться свежим горным воздухом и почувствовать себя настоящим победителем.

В случае, если погода будет не так благосклонна к нам в этот день, вместо Аланской башни вы посетите Тебердинский заповедник и познакомитесь с удивительной флорой и фауной Карачаево-Черкесской Республики.

После такого активного дня вы вернетесь в отель и в компании добрых друзей проведете финальный вечер.

16:00-17:00 Возвращение в отель (в зависимости от гостиницы).

17:00-19:00 Отдых.

19:00 Ужин.

Проживание: Архыз/Романтик.

Питание: завтрак и ужин в гостинице, обед на маршруте.

Пешая часть маршрута: 4 км. Автомобильная часть маршрута: 5 км.

Рафтинг и конная прогулкаРафтинг и конная прогулкаРафтинг и конная прогулкаРафтинг и конная прогулка
8 день

Трансфер в г. Минеральные Воды. Отъезд

Архыз — край вечных гор-монументов и белых снегов, больших и малых озер, роскошных долин и мощных водопадов навсегда покорил ваше сердце.

Групповой трансфер в 12:00 часов (ориентировочное время прибытия в 16:00 часов) и в 16:00 часов (ориентировочное время прибытия в 20:00 часов).

Питание: завтрак.

Перепад высот: 900 м. Автомобильная часть маршрута: 221 км.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в 2-/3-местных номерах со всеми удобствами в п. Архыз.

Доплата за одноместное размещение — 17 500 руб. за весь период тура.

Варианты проживания

Романтик

7 ночей

Гостиничный комплекс «Романтик» расположен в долине Архыз (высота 1650 м над уровнем моря), поблизости от Главного Кавказского хребта. Он объединяет два комфортабельных корпуса на территории всесезонного горного курорта «Архыз». В каждом номере есть телевизор, холодильник, ванная комната укомплектована душевой кабиной, душевой кабиной, феном, комплектом полотенец и набором косметических принадлежостей, бесплатный WI-FI.

РомантикРомантикРомантикРомантикРомантик

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер Минеральные Воды - Архыз - Минеральные Воды
  • Проживание в гостиницах в 2-/3-местных номерах со всеми удобствами
  • Питание по программе (завтраки и ужины, пикники на маршрутах)
  • Услуги гида-проводника
  • Транспортное обслуживание на маршруте
  • Экологические сборы заповедников
  • Входные билеты в объекты культуры и отдыха по программе тура
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
  • Индивидуальный трансфер
  • Питание, не указанное в программе
  • Экскурсии, не включенные в программу тура
  • Входные билеты в объекты культуры и отдыха вне программы тура
  • Одноместное размещение - 17 500 руб. за весь период тура
Место начала и завершения?
Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • купальники и наряды для фотосессий;
  • личную аптечку и средство от укусов насекомых (при необходимости);
  • непромокаемую ветрозащитную куртку и брюки;
  • плащ-дождевик (лучше не одноразовый) или мембранная куртка;
  • солнцезащитные очки и крем: солнце в горах очень активно;
  • спортивный костюм;
  • треккинговые ботинки с протектором, либо кроссовки типа «Salomon Speed Cross» (кроссовки для бега без протектора категорически не подходят). Обувь обязательно должна быть разношенной, не новой;
  • треккинговые палки (у кого нет - можно взять лыжные);
  • рюкзак и «сидушку».
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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А
17 авг 2023
Замечательные виды Кавказских гор, грохочущих горных водопадов и озер с прозрачной водой в окружении небольших снежников. Но, горные маршруты требуют от участников определенных физических усилий: это не прогулки в равнинном парке… Людям с излишним весом, злоупотребляющим "вредными привычками" или постоянно ведущим малоподвижный образ жизни я бы этот тур не рекомендовал.
В
19 июля 2023
Замечательный тур, очень здорово перезагружает!! Если вы не были в горах, то вам туда!! Очень хороший гид Мурат, поддержка и опора!!!
К
27 окт 2022
Выбрали тур "Чарующий Архыз. Треккинг тур".
Сложность тура указана на сайте средняя, по факту гид сообщил что тур средне-тяжелый. и Новичкам такой тур будет испытанием.
Мы были в туре в Адыгее, каждый день по две экскурсии и тоже горы, но Архыз оказался намного сложнее))
Виды конечно того стоят. Идти зачастую в гору, по камням.

Единственное что расстроило в туре так это программа после экскурсии, а точнее ее отсутствие.
мне кажется тур немного не доработан.
Т. к получается нас где-то в обеденное время возвращали в гостиничный комплекс Романтик, и делать там нечего.
Ближайший продуктовый местный магазин в 8км. А все что находится на территории гостиничного комплекса ОЧЕНЬ дорого. цены завышены в три а то и в 4 раза, т. к это является больше местом для горнолыжного курорта (типо Красной поляны).
Одним словом скукота. Думаю можно было разбавить этот тур какими-то экскурсиями или прогулками в ближайших поселках.

Объявлено 8 дней тур. Но по факту это 5 дней экскурсии, 2 дня приезд/отъезд, и 1 день свободный, в который ты сам должен придумать что тебе делать в этой глуши))
Мы выбрали прогулку на лошадях. компания называется Аяз, находятся на софийской поляне. не рекомендую. т. к кони конечно прекрасны, наскакались вдоволь, но вот место куда они нас погнали это ужас.
по грязи и болотам. мы все были мокрые и в грязи. такого никто не ожидал, ну и озеро обещали, а там была какая-то лужа)) лучше на берегу договариваться куда вы хотите на лошадях прогуляться, чтобы это не было для вас разочарованием.

Тур входит в следующие категории Минеральных Вод

ПешеходныеМожно с детьмиАктивный отдыхВсе турыТреккинг и походыПрирода и пейзажиНа автобусе

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