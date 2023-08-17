А еще Вы сплавитесь на рафтах по горной реке и прогуляетесь верхом на лошадях по красивейшим местам Архыза!
мая
мая
июн
июн
июн
июн
июн
даты
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Минеральные Воды. Трансфер до пос. Архыз
Ваше приключение начнется с прибытия в Минеральные Воды.
12:00 Сбор группы на ж/д вокзале г. Минеральные Воды и в аэропорту г. Минеральные Воды.
18:00 Сбор группы на ж/д вокзале г. Минеральные Воды и в аэропорту г. Минеральные Воды.
По прибытии вас встретит профессиональный водитель, который домчит вас до пос. Архыз (время в пути 3.5-4 часа).
Если вы успеваете на трансфер в 12:00, то в поселок Архыз вы прибудете ближе к вечеру.
После заселения в отеле и ужина у вас будет время прогуляться по поселку, отведать местных блюд и прикупить сувениров на рынке.
На трансфере в 18:00 ваше планируемое прибытие в поселок будет поздно вечером.
Вас будет ждать вкусный ужин и уютный номер.
Хорошенько отдохните перед насыщенной и незабываемой неделей!
Софийские водопады. Софийская долина
10.00 После плотного завтрака выдвигаемся на маршрут.
Сегодняшний день подарит вам красоту одной из основных достопримечательностей Архыза — долины реки София.
Сначала вас ждет автоэкскурсия к Софийской поляне, а оттуда вы отправитесь в несложный треккинг к водопадам.
Грандиозные каскадные водопады берут свое начало от Софийского ледника.
Пик их полноводья наступает в июле-августе во время тотального таяния снегов в горах.
Мощные потоки каскадных водопадов с огромной силой обрушиваются, разбиваясь о камни ущелья, даря невероятные эмоции от увиденного, а природа превращает это волшебство в совершенное место для релаксации.
13.00 К полудню вас ждет обед-пикник в окружении горных пейзажей.
Подкрепившись и набравшись сил, мы продолжим прогулку, а к вечеру вернемся в отель.
17.00 Возвращение в отель.
Вкусный и сытный ужин в компании единомышленников и долгожданный отдых — лучшее завершение дня.
Проживание: Архыз/Романтик.
Питание: завтрак и ужин в гостинице, пикник на маршруте.
Перепад высот: 200 м. Пешая часть маршрута: 5 км. Автомобильная часть маршрута: 18 км.
Река Большая Дукка. Семицветное озеро
Сегодня вас ждет поход к изумительной красоты высокогорному Семицветному озеру.
9:30 Выход из отеля на маршрут.
Маршрут пролегает вдоль долины реки Большая Дукка.
По пути вы сможете насладиться удивительными видами окружающей местности и разнообразием флоры.
Семицветное озеро встретит вас на высоте 2420 м в обрамлении горного массива Дука-Баши со скалами высотой до 800 м.
Вода в озере настолько чистая и ясная, что отражение ландшафта создаст впечатление магического зеркала.
14:00 Наградой за упорный труд станет пикник на озере и фото с самыми лучшими видами.
18:30 Возвращение в отель.
Вечером вас ждет ужин в теплой обстановке.
Проживание: Архыз/Романтик.
Питание: завтрак и ужин в гостинице, пикник на маршруте.
Перепад высот: 450 м. Пешая часть маршрута: 14,3 км. Автомобильная часть маршрута: 5 км.
Софийские озера (с июля), до июля - Озеро Орленок или озеро Белькъау
8:00 Выход на маршрут.
Сегодняшний день посвятим походу к настоящей жемчужине Архыза — Софийским озерам.
Три озера ледникового происхождения находятся на высоте 2830 м и окружены горами Иркиз, Минги-Кель-Баши и Кель.
Водоемы отличаются чистым бирюзовым цветом воды, который обусловлен присутствием отполированной кварцево-шпатовой крошки на дне.
Окраска поверхности меняется в зависимости от освещения, достигая наибольшей яркости в солнечную погоду.
Маршрут берет свое начало от Софийской долины, до которой можно доехать на внедорожнике. Затем путь продолжается в сторону Ледниковой фермы, после чего нужно повернуть направо и перейти мостик через речку Ак-Айра.
13:00 Остановка на пикник.
В конце пути вашему взору откроются невероятные виды, которые, несомненно, навсегда останутся в памяти.
После такого насыщенного дня возвращаемся в отель и набираемся сил.
18:00 Возвращение в отель.
Треккинг на Софийские озера проводится с июля по октябрь, в связи с тем, что до этого времени озера покрыты льдом.
До июля предлагаем вам альтернативный маршрут — озеро Орленок или озеро Белькъау в зависимости от погодных условий.
Проживание: Архыз/Романтик.
Питание: завтрак и ужин в гостинице, пикник на маршруте.
Перепад высот: 850 м. Пешая часть маршрута: 14 км.
Река Малая Дукка. Дуккинские озера
09:30 Выход на маршрут.
Сегодня вас ждет знакомство с уникальным дуэтом Дуккинских озер.
Сначала мы доедем к началу маршрута, а затем отправимся на треккинг в долину Малой Дукки, откуда нас ждет подъем к озерам на высоте 2300-2500 м.
Солнечный аквамарин, небесная голубизна, лунная синева — так сменяются цвета воды при подъеме на перешеек, с которого видны сразу две зеркальные чаши.
Путь пешего похода по Архызу лежит сначала по берегу почти равнинной реки, где плавает форель, потом сменяется бурной речкой с мини-водопадами.
Под ними находятся ванны, которые являются настоящим природным даром.
13:00 Остановка на пикник.
17:00 Возвращение в отель.
Проживание: Архыз/Романтик.
Питание: завтрак и ужин в гостинице, пикник на маршруте.
Перепад высот: 400 м. Пешая часть маршрута: 10 км. Автомобильная часть маршрута: 6 км.
К озеру Бездонному
10:00 Выход на маршрут.
Сегодня нас ждет финишный рывок в нашем пешем путешествии.
После вкусного завтрака отправляемся покорять загадочное и такое красивое Бездонное озеро.
Доехав на машине до коша, совершим небольшой подъем по гребню горы. По пути будем любоваться красотой окружающих склонов, извивающейся змейкой реки.
С хребта открывается замечательный вид на поселок Романтики и верховья реки Малая Дукка.
А дальше вам откроется невероятно синее озеро. А почему оно Бездонное?
Наверное потому, что синева озера сливается с синевой неба и в глубине трудно увидеть дно.
14:00 Остановка на пикник.
17:00 Возвращение в отель.
Вернувшись в отель, каждый из вас сможет еще раз вспомнить удивительные дни походов, наполненные самыми яркими впечатлениями.
Проживание: Архыз/Романтик.
Питание: завтрак и ужин в гостинице, пикник на маршруте.
Перепад высот: 360 м. Пешая часть маршрута: 11 км. Автомобильная часть маршрута: 6 км.
Рафтинг и конная прогулка
Завершающий день нашего тура посвятим самым популярным активностям Архыза.
10:00 Выход на маршрут.
После завтрака будьте готовы стать настоящими повелителями стихии. Сплав по реке Большой Зеленчук подарит незабываемые эмоции и бешеный выброс адреналина в кровь.
10:30-12:30 Рафтинг по реке Большой Зеленчук.
Зарядившись позитивом отправляемся на обед.
12:30-13:30 Обед.
Далее отправимся изучать окрестности Архыза верхом на коне, словно настоящие джигиты.
13:40-15:40 Конная прогулка в окрестностях Архыза к Аланской башне.
Поднимемся к Аланской башне — сторожевой башне с древней историей. Отсюда у вас будет возможность еще раз полюбоваться видами Архыза и окрестностей, насладиться свежим горным воздухом и почувствовать себя настоящим победителем.
В случае, если погода будет не так благосклонна к нам в этот день, вместо Аланской башни вы посетите Тебердинский заповедник и познакомитесь с удивительной флорой и фауной Карачаево-Черкесской Республики.
После такого активного дня вы вернетесь в отель и в компании добрых друзей проведете финальный вечер.
16:00-17:00 Возвращение в отель (в зависимости от гостиницы).
17:00-19:00 Отдых.
19:00 Ужин.
Проживание: Архыз/Романтик.
Питание: завтрак и ужин в гостинице, обед на маршруте.
Пешая часть маршрута: 4 км. Автомобильная часть маршрута: 5 км.
Трансфер в г. Минеральные Воды. Отъезд
Архыз — край вечных гор-монументов и белых снегов, больших и малых озер, роскошных долин и мощных водопадов навсегда покорил ваше сердце.
Групповой трансфер в 12:00 часов (ориентировочное время прибытия в 16:00 часов) и в 16:00 часов (ориентировочное время прибытия в 20:00 часов).
Питание: завтрак.
Перепад высот: 900 м. Автомобильная часть маршрута: 221 км.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в 2-/3-местных номерах со всеми удобствами в п. Архыз.
Доплата за одноместное размещение — 17 500 руб. за весь период тура.
Варианты проживания
Романтик
Гостиничный комплекс «Романтик» расположен в долине Архыз (высота 1650 м над уровнем моря), поблизости от Главного Кавказского хребта. Он объединяет два комфортабельных корпуса на территории всесезонного горного курорта «Архыз». В каждом номере есть телевизор, холодильник, ванная комната укомплектована душевой кабиной, душевой кабиной, феном, комплектом полотенец и набором косметических принадлежостей, бесплатный WI-FI.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер Минеральные Воды - Архыз - Минеральные Воды
- Проживание в гостиницах в 2-/3-местных номерах со всеми удобствами
- Питание по программе (завтраки и ужины, пикники на маршрутах)
- Услуги гида-проводника
- Транспортное обслуживание на маршруте
- Экологические сборы заповедников
- Входные билеты в объекты культуры и отдыха по программе тура
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
- Индивидуальный трансфер
- Питание, не указанное в программе
- Экскурсии, не включенные в программу тура
- Входные билеты в объекты культуры и отдыха вне программы тура
- Одноместное размещение - 17 500 руб. за весь период тура
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- купальники и наряды для фотосессий;
- личную аптечку и средство от укусов насекомых (при необходимости);
- непромокаемую ветрозащитную куртку и брюки;
- плащ-дождевик (лучше не одноразовый) или мембранная куртка;
- солнцезащитные очки и крем: солнце в горах очень активно;
- спортивный костюм;
- треккинговые ботинки с протектором, либо кроссовки типа «Salomon Speed Cross» (кроссовки для бега без протектора категорически не подходят). Обувь обязательно должна быть разношенной, не новой;
- треккинговые палки (у кого нет - можно взять лыжные);
- рюкзак и «сидушку».
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Сложность тура указана на сайте средняя, по факту гид сообщил что тур средне-тяжелый. и Новичкам такой тур будет испытанием.
Мы были в туре в Адыгее, каждый день по две экскурсии и тоже горы, но Архыз оказался намного сложнее))
Виды конечно того стоят. Идти зачастую в гору, по камням.
Единственное что расстроило в туре так это программа после экскурсии, а точнее ее отсутствие.
мне кажется тур немного не доработан.
Т. к получается нас где-то в обеденное время возвращали в гостиничный комплекс Романтик, и делать там нечего.
Ближайший продуктовый местный магазин в 8км. А все что находится на территории гостиничного комплекса ОЧЕНЬ дорого. цены завышены в три а то и в 4 раза, т. к это является больше местом для горнолыжного курорта (типо Красной поляны).
Одним словом скукота. Думаю можно было разбавить этот тур какими-то экскурсиями или прогулками в ближайших поселках.
Объявлено 8 дней тур. Но по факту это 5 дней экскурсии, 2 дня приезд/отъезд, и 1 день свободный, в который ты сам должен придумать что тебе делать в этой глуши))
Мы выбрали прогулку на лошадях. компания называется Аяз, находятся на софийской поляне. не рекомендую. т. к кони конечно прекрасны, наскакались вдоволь, но вот место куда они нас погнали это ужас.
по грязи и болотам. мы все были мокрые и в грязи. такого никто не ожидал, ну и озеро обещали, а там была какая-то лужа)) лучше на берегу договариваться куда вы хотите на лошадях прогуляться, чтобы это не было для вас разочарованием.