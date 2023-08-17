1 день

Минеральные Воды. Трансфер до пос. Архыз

Ваше приключение начнется с прибытия в Минеральные Воды.

12:00 Сбор группы на ж/д вокзале г. Минеральные Воды и в аэропорту г. Минеральные Воды.

18:00 Сбор группы на ж/д вокзале г. Минеральные Воды и в аэропорту г. Минеральные Воды.

По прибытии вас встретит профессиональный водитель, который домчит вас до пос. Архыз (время в пути 3.5-4 часа).

Если вы успеваете на трансфер в 12:00, то в поселок Архыз вы прибудете ближе к вечеру.

После заселения в отеле и ужина у вас будет время прогуляться по поселку, отведать местных блюд и прикупить сувениров на рынке.

На трансфере в 18:00 ваше планируемое прибытие в поселок будет поздно вечером.

Вас будет ждать вкусный ужин и уютный номер.

Хорошенько отдохните перед насыщенной и незабываемой неделей!