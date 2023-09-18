Треккинг налегке по Архызу с проживанием в гостинице
Авторский тур в Минеральных Водах

Пройти через хвойные леса к водопадам и ледникам, сплавиться на рафтах и покататься на лошадях

4.5
2 отзыва
Будем жить среди гор с комфортом, ходить по хребтам и каждый день любоваться панорамами с вершин.

Послушаем хруст веток и шишек под ногами, пение водопадов и рек, глубоко вдохнём чистейший воздух с хвойным ароматом.

Почувствуем себя сильнее и здоровее после купания в высокогорных озёрах и подъёма к 70-метровым Софийским водопадам. Увидим реликтовые растения, древние храмы и визитную карточку Архыза. Желающие смогут каждый вечер отправляться в гастротур по ресторанам рядом с гостиницей. Треккинг подходит для туристов в хорошей физической форме или с опытом горных походов.
Треккинг налегке по Архызу с проживанием в гостинице
Треккинг налегке по Архызу с проживанием в гостинице
Треккинг налегке по Архызу с проживанием в гостинице
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет45 200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут тура может быть изменен с сохранением качества и полноты услуг.

Берём детей от 8 лет, готовых к продолжительным пешим прогулкам. Родители несут полную ответственность за своих детей.

Рекомендуем взять удобные разношенные кроссовки, головной убор от солнца, ветровку, спортивную одежду для треккингов, лёгкую рубашку с длинным рукавом, шлёпки, дождевик, солнцезащитные очки и крем, бутылку для воды, рюкзак для прогулок объёмом 20 литров, туристическую пенку-сидушку, индивидуальную аптечку с пластырями и эластичным бинтом, гигиенические принадлежности.

В случае, если клиент по собственному желанию прерывает тур до его окончания, организатор возвращает ему денежные средства пропорционально проведенного в путешествии времени за вычетом реально понесенных и/или невозвратных расходов (невозвратная бронь, закупленные продукты, снаряжение, заказанный трансфер и пр.)

Проживание. В гостинице «Незабудка» в 2-3-местных номерах с ванной комнатой в посёлке Архыз. Предоставляются полотенца, можно воспользоваться феном, сушилками для обуви и стиральной машиной. На первом этаже есть большая кухня и холл для вечерних посиделок.

Питание. Включены завтраки в гостинице по комплексному меню со 2-го дня и обеды во время треккинга в виде пикников (2-5 дни). Дополнительно оплачиваются обед в кафе в дороге в 1-й день, обед в 6-й день и все ужины. Вы можете готовить самостоятельно на общей кухне в гостинице, либо отправиться в гастрономическое путешествие по кафе и ресторанам Архыза.

Дети. Берём детей от 8 лет, готовых к продолжительным пешим прогулкам. Родители несут полную ответственность за своих детей.

Уровень сложности. Маршрут предусматривает передвижение пешком по горной местности налегке. Никаких тяжёлых рюкзаков и восхождений. Но ежедневно будем набирать и сбрасывать высоту — от 300 до 800 метров. Это, примерно, как подъём на 100-266 этажей. Будьте готовы много ходить, поэтому обязательно возьмите удобную разношенную обувь. Треккинг подходит для взрослых и детей от 8 лет в хорошей физической форме или с опытом горных походов.
Общий километраж — 61,3 км.

Связь и интернет. Мобильная связь по маршруту («МТС», «Мегафон», «Билайн», «Теле2»): ежедневно до 09:00 и после 18:00. Во время треккинга связь зачастую отсутствует. В гостинице есть Wi-Fi.

Программа тура по дням

1 день

Архыз, древняя Алания, лик Христа

Встречаемся в 11:00 на железнодорожном вокзале Минеральные Воды, а в 11:30 в аэропорту. Едем в село Архыз в нашу гостиницу.

В дороге осмотрим Аланское городище с тремя древними храмами, солнечным календарём, каменным воином и ликом Христа. Для последнего поднимемся на склон хребта Мацешта по лестнице из 527 ступеней. Узнаем историю мест и зайдём на сувенирный рынок, где можно приобрести местное варенье из черники, брусники и малины, шали, горные чаи, браслеты, магнитики. Цивилизация постепенно останется позади, перед нами откроется Софийский хребет, высокие пихты, бурная река Псыш.

К вечеру прибудем в Архыз, заселимся и отправимся на обзорную прогулку, зайдём на рынок. Ваш инструктор покажет ближайший магазин и хорошие рестораны для ужинов.

Архыз, древняя Алания, лик ХристаАрхыз, древняя Алания, лик ХристаАрхыз, древняя Алания, лик ХристаАрхыз, древняя Алания, лик ХристаАрхыз, древняя Алания, лик ХристаАрхыз, древняя Алания, лик Христа
2 день

70-метровые Софийские водопады

Начнём знакомство с Архызом с лёгкого треккинга к впечатляющим Софийским водопадам. Пройдём за день 5,5 км с набором высоты всего 300 м. До старта пешей части доедем на горном транспорте.

Наш путь лежит через хвойный лес и березовые рощи, местами увидим снежники. Привыкаем к физической нагрузке, дышим горным воздухом, наслаждаемся видами на долину реки София. Скоро дойдём до горы София с могучим Софийским ледником, превращающимся летом в водопады. Их высота достигает 70 м. Здесь устроим обед-пикник, послушаем приятно шумящие потоки воды, звуки природы и сделаем эффектные фотографии.

К вечеру вернёмся в лагерь, приготовим ужин, отдохнём. Желающие могут сходить в баню, поиграть в активные игры на свежем воздухе.

70-метровые Софийские водопады70-метровые Софийские водопады70-метровые Софийские водопады70-метровые Софийские водопады70-метровые Софийские водопады70-метровые Софийские водопады70-метровые Софийские водопады70-метровые Софийские водопады
3 день

Три высокогорных Дуккинских озера

После завтрака нас ждут Дуккинские озёра. Отправимся в треккинг на 11,8 км с набором не более 700 м высоты.

Будем идти вдоль реки Малая Дукка. В июле увидим рододендроны, розовые горцы, фиолетовые колокольчики, герань и нежно-голубые незабудки. Август порадует спелыми черникой и брусникой. Уже через пару часов окажемся у тёмно-зелёного озера. Оно зарядит нас энергией и азартом на продолжение пути. Поднимемся по каменной морене, где перед нами откроется изумрудно-синий водоём с искрящимся на солнце снегом в окрестностях. Устроим пикник в самом красивом месте, которое нам понравится. После ещё немного прогуляемся до группы небольших озер, одно из которых похоже сверху на ящерицу.

Вечером вернёмся в лагерь, поделимся впечатлениями за ужином.

Три высокогорных Дуккинских озераТри высокогорных Дуккинских озераТри высокогорных Дуккинских озераТри высокогорных Дуккинских озераТри высокогорных Дуккинских озераТри высокогорных Дуккинских озераТри высокогорных Дуккинских озера
4 день

Аланская башня, смотровая и поход через хвойный лес к водопаду и озеру

Начнём пешее путешествие по горам с постепенным увеличением сложности: сегодня почти весь день идём по ровной тропе. Всего 16 км и 6-7 часов пешком размеренным темпом с остановками на отдых и походный обед.

Прогуляемся по окрестностям посёлка Архыз. Увидим руины древней Аланской башни, полюбуемся со смотровой горными хребтами Чегет-Чат и Морх-Сырты и панорамой долины реки Большой Зеленчук. Дойдём до Казачьего водопада и Спящего озера, которые находятся посреди хвойного леса в Тебердинском нацпарке. На обратном пути зайдём на сувенирный рынок.

К ужину вернёмся в село Архыз.

Аланская башня, смотровая и поход через хвойный лес к водопаду и озеруАланская башня, смотровая и поход через хвойный лес к водопаду и озеруАланская башня, смотровая и поход через хвойный лес к водопаду и озеруАланская башня, смотровая и поход через хвойный лес к водопаду и озеруАланская башня, смотровая и поход через хвойный лес к водопаду и озеруАланская башня, смотровая и поход через хвойный лес к водопаду и озеруАланская башня, смотровая и поход через хвойный лес к водопаду и озеруАланская башня, смотровая и поход через хвойный лес к водопаду и озеруАланская башня, смотровая и поход через хвойный лес к водопаду и озеруАланская башня, смотровая и поход через хвойный лес к водопаду и озеру
5 день

Софийские озёра - визитная карточка Архыза

Сегодня увидим знаменитые Софийские озёра. Данная прогулка самая продолжительная и высокогорная, проводится только с 5-7 июля. В турах ранее мы посещаем озеро Айматлы или Нижняя Запятая.

Отправимся в треккинг на 12,3 км на 8-9 часов. Перепад высот — 2000-2890-1890 м. Для этого встанем пораньше. После завтрака горный транспорт довезёт нас в долину Ак-Айры, откуда начнём подниматься пешком с остановками у реки. Выйдем на поляны рододендронов и можжевельника. Полюбуемся скатывающимися со стен ущелья потоками водопадов. С перевала Иркиз, высота которого 2880 м, откроется захватывающий дух вид на озёра Архыза. Поднявшись сюда, мы убедимся, что все усилия стоили того.

Рассмотрим льдинки на поверхности Софийских озёр, яркие оттенки, искупаемся в чистейшей воде и смоем с себя усталость. Почувствуем расслабление в ногах, полежим на поляне, вдохнём глубоко запахи кавказского разнотравья. Пообедаем и ещё немного пройдём до «озера с изрезанными берегами». Так переводится название Айматлы-Джагалы-кёль.

К вечеру вернёмся в лагерь.

Софийские озёра - визитная карточка АрхызаСофийские озёра - визитная карточка АрхызаСофийские озёра - визитная карточка АрхызаСофийские озёра - визитная карточка АрхызаСофийские озёра - визитная карточка АрхызаСофийские озёра - визитная карточка АрхызаСофийские озёра - визитная карточка АрхызаСофийские озёра - визитная карточка АрхызаСофийские озёра - визитная карточка Архыза
6 день

Рафтинг и прогулка на лошадях

Сегодня отдохнём от треккинга и зарядимся адреналином. Отправимся на рафтинг по реке Большой Зеленчук, основной водной артерии Архыза. Переоденемся в гидрокостюмы, наденем каски и спасательные жилеты. Под руководством опытного инструктора-проводника научимся управлять рафтом, эффективно грести в команде и поймаем брызги освежающей горной реки. Пройдём расстояние по воде в 7 км. Сплав и инструктаж вместе займут 1,5 часа.

Переоденемся в сухую одежду и пересядем на лошадей. Пройдёмся верхом по таинственным тропам, по пути делая остановки на живописных локациях.

В конце дня зайдём на рынок, где желающие смогут приобрести варенье из сосновых шишек, горный мёд, травяной чай, тёплые чуни, украшения и другие приятные сувениры домой. К ужину вернёмся в гостиницу.

Рафтинг и прогулка на лошадяхРафтинг и прогулка на лошадяхРафтинг и прогулка на лошадяхРафтинг и прогулка на лошадяхРафтинг и прогулка на лошадяхРафтинг и прогулка на лошадяхРафтинг и прогулка на лошадяхРафтинг и прогулка на лошадяхРафтинг и прогулка на лошадях
7 день

Отъезд

Завтракаем, собираем вещи и выезжаем на микроавтобусе в Минеральные Воды. К 12:30 прибудем в аэропорт, а к 13:30 — на железнодорожный вокзал.

ОтъездОтъезд

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Переезды по маршруту
  • Проживание в 2-3-местных номерах
  • 2-разовое питание: завтраки со 2-го дня в гостинице и обеды со 2-го по 5-й день во время треккингов
  • Катание на лошадях
  • Аренда УАЗика в горах
  • Экологические сборы в Тебердинском национальном парке
  • Входные билеты в Аланское городище и на термальные источники
  • Рафтинг
  • Прокат группового снаряжения: котлов, горелок (для приготовления чая на обед в горах в период с июня по август), аптечки
  • Сопровождение инструктором-проводником
Что не входит в цену
  • Билеты до Минеральных Вод и обратно
  • Обед в 1-й день в дороге и в 6-й день, все ужины (400-500 рублей в кафе или самостоятельное приготовление на кухне гостиницы)
  • Одноместное размещение - доплата 10 000 рублей за весь тур
  • Страховка (не обязательно)
  • Сувениры и личные расходы
  • Аренда треккинговых палок (обязательно иметь, если у вас есть проблемы с коленями, суставами или лишний вес)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропорт в 11:30
Завершение: Минеральные Воды, аэропорт в 12:30 и ж. - д. вокзал в 13:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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3
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В
18 сен 2023
Достоинства:
Позитивный гид, заброска на Буханках, треккинговые живописные маршруты и нарастающая нагрузка каждый день - отличная организация.
Недостатки:
1. Слишком большая группа. 18человек - это перебор! По этой причине рекомендовать знакомым не вижу смысла. Максимальное комфортное количество - 10 человек.
2. Рафтинг - рваные гидрокостюмы и отсутствие адекватного размерного ряда, нет размера XS, как минимум, двоим из нашей группы был нужен именно этот размер. Комментарии владельцев, что он должен сидеть свободно и не должен плотно прилегать, так как будет натерать - пусть это дайверам расскажут!
3. Слишком строгая хозяйка гостевого дома - возмутило, что нельзя пить никакие напитки в комнате. Мы ж не дети, чтоб всё вокруг загадить. Т. е. кофе в одиночестве можно попить только на улице - на кухне всегда кто-то есть (см. пункт 1). Это нужно пересмотреть в первую очередь.
Светлана
27 апр 2023
Была в начале июля 2022 года! Отдельное спасибо инструктору Наташе!!! Все просто отлично организовано, море позитива и эмоций!!! Для новичков не просто, но стоит попробовать! Всем рекомендую!!! ’
Была в начале июля 2022 года! Отдельное спасибо инструктору Наташе!!! Все просто отлично организовано, море позитиваБыла в начале июля 2022 года! Отдельное спасибо инструктору Наташе!!! Все просто отлично организовано, море позитиваБыла в начале июля 2022 года! Отдельное спасибо инструктору Наташе!!! Все просто отлично организовано, море позитиваБыла в начале июля 2022 года! Отдельное спасибо инструктору Наташе!!! Все просто отлично организовано, море позитиваБыла в начале июля 2022 года! Отдельное спасибо инструктору Наташе!!! Все просто отлично организовано, море позитива

Тур входит в следующие категории Минеральных Вод

ИндивидуальныеГрупповыеПешеходныеМожно с детьмиЛетниеПрирода и пейзажиАктивный отдыхГастрономическиеАрхызВыездныеТреккинг и походыВсе туры7-дневные турыКонные прогулкиЖивотныеВодопады

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