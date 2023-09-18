Пройти через хвойные леса к водопадам и ледникам, сплавиться на рафтах и покататься на лошадях
Послушаем хруст веток и шишек под ногами, пение водопадов и рек, глубоко вдохнём чистейший воздух с хвойным ароматом.
Почувствуем себя сильнее и здоровее после купания в высокогорных озёрах и подъёма к 70-метровым Софийским водопадам. Увидим реликтовые растения, древние храмы и визитную карточку Архыза. Желающие смогут каждый вечер отправляться в гастротур по ресторанам рядом с гостиницей. Треккинг подходит для туристов в хорошей физической форме или с опытом горных походов.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|45 200 ₽
Описание
Организационные детали
В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут тура может быть изменен с сохранением качества и полноты услуг.
Берём детей от 8 лет, готовых к продолжительным пешим прогулкам. Родители несут полную ответственность за своих детей.
Рекомендуем взять удобные разношенные кроссовки, головной убор от солнца, ветровку, спортивную одежду для треккингов, лёгкую рубашку с длинным рукавом, шлёпки, дождевик, солнцезащитные очки и крем, бутылку для воды, рюкзак для прогулок объёмом 20 литров, туристическую пенку-сидушку, индивидуальную аптечку с пластырями и эластичным бинтом, гигиенические принадлежности.
В случае, если клиент по собственному желанию прерывает тур до его окончания, организатор возвращает ему денежные средства пропорционально проведенного в путешествии времени за вычетом реально понесенных и/или невозвратных расходов (невозвратная бронь, закупленные продукты, снаряжение, заказанный трансфер и пр.)
Проживание. В гостинице «Незабудка» в 2-3-местных номерах с ванной комнатой в посёлке Архыз. Предоставляются полотенца, можно воспользоваться феном, сушилками для обуви и стиральной машиной. На первом этаже есть большая кухня и холл для вечерних посиделок.
Питание. Включены завтраки в гостинице по комплексному меню со 2-го дня и обеды во время треккинга в виде пикников (2-5 дни). Дополнительно оплачиваются обед в кафе в дороге в 1-й день, обед в 6-й день и все ужины. Вы можете готовить самостоятельно на общей кухне в гостинице, либо отправиться в гастрономическое путешествие по кафе и ресторанам Архыза.
Дети. Берём детей от 8 лет, готовых к продолжительным пешим прогулкам. Родители несут полную ответственность за своих детей.
Уровень сложности. Маршрут предусматривает передвижение пешком по горной местности налегке. Никаких тяжёлых рюкзаков и восхождений. Но ежедневно будем набирать и сбрасывать высоту — от 300 до 800 метров. Это, примерно, как подъём на 100-266 этажей. Будьте готовы много ходить, поэтому обязательно возьмите удобную разношенную обувь. Треккинг подходит для взрослых и детей от 8 лет в хорошей физической форме или с опытом горных походов.
Общий километраж — 61,3 км.
Связь и интернет. Мобильная связь по маршруту («МТС», «Мегафон», «Билайн», «Теле2»): ежедневно до 09:00 и после 18:00. Во время треккинга связь зачастую отсутствует. В гостинице есть Wi-Fi.
Программа тура по дням
Архыз, древняя Алания, лик Христа
Встречаемся в 11:00 на железнодорожном вокзале Минеральные Воды, а в 11:30 в аэропорту. Едем в село Архыз в нашу гостиницу.
В дороге осмотрим Аланское городище с тремя древними храмами, солнечным календарём, каменным воином и ликом Христа. Для последнего поднимемся на склон хребта Мацешта по лестнице из 527 ступеней. Узнаем историю мест и зайдём на сувенирный рынок, где можно приобрести местное варенье из черники, брусники и малины, шали, горные чаи, браслеты, магнитики. Цивилизация постепенно останется позади, перед нами откроется Софийский хребет, высокие пихты, бурная река Псыш.
К вечеру прибудем в Архыз, заселимся и отправимся на обзорную прогулку, зайдём на рынок. Ваш инструктор покажет ближайший магазин и хорошие рестораны для ужинов.
70-метровые Софийские водопады
Начнём знакомство с Архызом с лёгкого треккинга к впечатляющим Софийским водопадам. Пройдём за день 5,5 км с набором высоты всего 300 м. До старта пешей части доедем на горном транспорте.
Наш путь лежит через хвойный лес и березовые рощи, местами увидим снежники. Привыкаем к физической нагрузке, дышим горным воздухом, наслаждаемся видами на долину реки София. Скоро дойдём до горы София с могучим Софийским ледником, превращающимся летом в водопады. Их высота достигает 70 м. Здесь устроим обед-пикник, послушаем приятно шумящие потоки воды, звуки природы и сделаем эффектные фотографии.
К вечеру вернёмся в лагерь, приготовим ужин, отдохнём. Желающие могут сходить в баню, поиграть в активные игры на свежем воздухе.
Три высокогорных Дуккинских озера
После завтрака нас ждут Дуккинские озёра. Отправимся в треккинг на 11,8 км с набором не более 700 м высоты.
Будем идти вдоль реки Малая Дукка. В июле увидим рододендроны, розовые горцы, фиолетовые колокольчики, герань и нежно-голубые незабудки. Август порадует спелыми черникой и брусникой. Уже через пару часов окажемся у тёмно-зелёного озера. Оно зарядит нас энергией и азартом на продолжение пути. Поднимемся по каменной морене, где перед нами откроется изумрудно-синий водоём с искрящимся на солнце снегом в окрестностях. Устроим пикник в самом красивом месте, которое нам понравится. После ещё немного прогуляемся до группы небольших озер, одно из которых похоже сверху на ящерицу.
Вечером вернёмся в лагерь, поделимся впечатлениями за ужином.
Аланская башня, смотровая и поход через хвойный лес к водопаду и озеру
Начнём пешее путешествие по горам с постепенным увеличением сложности: сегодня почти весь день идём по ровной тропе. Всего 16 км и 6-7 часов пешком размеренным темпом с остановками на отдых и походный обед.
Прогуляемся по окрестностям посёлка Архыз. Увидим руины древней Аланской башни, полюбуемся со смотровой горными хребтами Чегет-Чат и Морх-Сырты и панорамой долины реки Большой Зеленчук. Дойдём до Казачьего водопада и Спящего озера, которые находятся посреди хвойного леса в Тебердинском нацпарке. На обратном пути зайдём на сувенирный рынок.
К ужину вернёмся в село Архыз.
Софийские озёра - визитная карточка Архыза
Сегодня увидим знаменитые Софийские озёра. Данная прогулка самая продолжительная и высокогорная, проводится только с 5-7 июля. В турах ранее мы посещаем озеро Айматлы или Нижняя Запятая.
Отправимся в треккинг на 12,3 км на 8-9 часов. Перепад высот — 2000-2890-1890 м. Для этого встанем пораньше. После завтрака горный транспорт довезёт нас в долину Ак-Айры, откуда начнём подниматься пешком с остановками у реки. Выйдем на поляны рододендронов и можжевельника. Полюбуемся скатывающимися со стен ущелья потоками водопадов. С перевала Иркиз, высота которого 2880 м, откроется захватывающий дух вид на озёра Архыза. Поднявшись сюда, мы убедимся, что все усилия стоили того.
Рассмотрим льдинки на поверхности Софийских озёр, яркие оттенки, искупаемся в чистейшей воде и смоем с себя усталость. Почувствуем расслабление в ногах, полежим на поляне, вдохнём глубоко запахи кавказского разнотравья. Пообедаем и ещё немного пройдём до «озера с изрезанными берегами». Так переводится название Айматлы-Джагалы-кёль.
К вечеру вернёмся в лагерь.
Рафтинг и прогулка на лошадях
Сегодня отдохнём от треккинга и зарядимся адреналином. Отправимся на рафтинг по реке Большой Зеленчук, основной водной артерии Архыза. Переоденемся в гидрокостюмы, наденем каски и спасательные жилеты. Под руководством опытного инструктора-проводника научимся управлять рафтом, эффективно грести в команде и поймаем брызги освежающей горной реки. Пройдём расстояние по воде в 7 км. Сплав и инструктаж вместе займут 1,5 часа.
Переоденемся в сухую одежду и пересядем на лошадей. Пройдёмся верхом по таинственным тропам, по пути делая остановки на живописных локациях.
В конце дня зайдём на рынок, где желающие смогут приобрести варенье из сосновых шишек, горный мёд, травяной чай, тёплые чуни, украшения и другие приятные сувениры домой. К ужину вернёмся в гостиницу.
Отъезд
Завтракаем, собираем вещи и выезжаем на микроавтобусе в Минеральные Воды. К 12:30 прибудем в аэропорт, а к 13:30 — на железнодорожный вокзал.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Переезды по маршруту
- Проживание в 2-3-местных номерах
- 2-разовое питание: завтраки со 2-го дня в гостинице и обеды со 2-го по 5-й день во время треккингов
- Катание на лошадях
- Аренда УАЗика в горах
- Экологические сборы в Тебердинском национальном парке
- Входные билеты в Аланское городище и на термальные источники
- Рафтинг
- Прокат группового снаряжения: котлов, горелок (для приготовления чая на обед в горах в период с июня по август), аптечки
- Сопровождение инструктором-проводником
Что не входит в цену
- Билеты до Минеральных Вод и обратно
- Обед в 1-й день в дороге и в 6-й день, все ужины (400-500 рублей в кафе или самостоятельное приготовление на кухне гостиницы)
- Одноместное размещение - доплата 10 000 рублей за весь тур
- Страховка (не обязательно)
- Сувениры и личные расходы
- Аренда треккинговых палок (обязательно иметь, если у вас есть проблемы с коленями, суставами или лишний вес)
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Позитивный гид, заброска на Буханках, треккинговые живописные маршруты и нарастающая нагрузка каждый день - отличная организация.
Недостатки:
1. Слишком большая группа. 18человек - это перебор! По этой причине рекомендовать знакомым не вижу смысла. Максимальное комфортное количество - 10 человек.
2. Рафтинг - рваные гидрокостюмы и отсутствие адекватного размерного ряда, нет размера XS, как минимум, двоим из нашей группы был нужен именно этот размер. Комментарии владельцев, что он должен сидеть свободно и не должен плотно прилегать, так как будет натерать - пусть это дайверам расскажут!
3. Слишком строгая хозяйка гостевого дома - возмутило, что нельзя пить никакие напитки в комнате. Мы ж не дети, чтоб всё вокруг загадить. Т. е. кофе в одиночестве можно попить только на улице - на кухне всегда кто-то есть (см. пункт 1). Это нужно пересмотреть в первую очередь.