Авторские туры в Минеральных Водах

Туры по городам России
1 чел.
По популярности
На лошадях по горам Карачаево-Черкесии: выходные с конными прогулками и дегустациями
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
3 дня
На лошадях по горам Карачаево-Черкесии: выходные с конными прогулками и дегустациями
Вдоволь накататься верхом, насладиться кавказской кухней и вечерами у костра
аэропорт или ж. - д. вокзал Минеральных Вод, до 12...
3 мая
10 мая
17 мая
25 000 за человека
Нетипичное Приэльбрусье: треккинг налегке к 4 высокогорным озёрам с проживанием в гостинице
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
Нетипичное Приэльбрусье: треккинг налегке к 4 высокогорным озёрам с проживанием в гостинице
Побывать в 3 видовых ущельях, куда редко доходят туристы, и погулять по Эльбрусу на высоте 3850 м
Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
23 июня
25 авг
52 800 за человека
Курорты КМВ, Приэльбрусье и Домбай
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Курорты КМВ, Приэльбрусье и Домбай
Попить знаменитой минеральной воды, увидеть главные достопримечательности и подняться в горы
Кисловодск, 13:45-14:05
6 мая
13 мая
20 мая
27 мая
46 090 за человека
Лермонтовские места, величественный Эльбрус и «кавказская Тоскана»
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Лермонтовские места, величественный Эльбрус и «кавказская Тоскана»
Расслабиться в горячих термах, попробовать кавказскую кухню и минеральную воду прямо из источников
аэропорт Минеральных Вод, выход у терминала прилёт...
9 мая
20 сен
3 янв
22 800 за человека
По живописным местам Карачаево-Черкесии и день на озере Хурла-Кёль
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
По живописным местам Карачаево-Черкесии и день на озере Хурла-Кёль
Переночевать в палатке на берегу, побывать в заповедниках и полюбоваться горными ущельями
Кисловодск/Пятигорск/Минеральные Воды, точные мест...
20 июня
1 авг
22 авг
28 000 за человека
Семейный треккинг в Дигории с комфортом
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
Авторский тур
7 дней
Семейный треккинг в Дигории с комфортом
Увидеть ледники, прокатиться на внедорожниках к башням и поплавать в бассейне среди гор
Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
8 сен
29 сен
49 900 за человека
Выдыхаем! Перезагрузка в лагере у горной реки
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Выдыхаем! Перезагрузка в лагере у горной реки
Пожить вдали от цивилизации, прокатиться по бездорожью и искупаться в реках, озёрах и водопадах
Минеральные Воды (аэропорт) / Пятигорск (ст. «Лерм...
9 мая
13 мая
16 мая
20 мая
41 000 за человека
Комфортный Архыз: по горам налегке
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
Комфортный Архыз: по горам налегке
Жить в уютном гостевом доме и каждый день совершать треккинги к захватывающим видовым точкам
В 12:00 на ж. - д. вокзале, в 12:30 в аэропорту Ми...
9 июня
7 июля
14 июля
21 июля
44 900 за человека
Гвоздетерапия, йога и медитации в Приэльбрусье
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
Гвоздетерапия, йога и медитации в Приэльбрусье
Отдохнуть душой и телом в одном из самых красивых мест России - у подножия горы Эльбрус
Аэропорт Минеральные Воды
19 авг
62 000 за человека
От Псебая до Красной Поляны: поход по горам с выходом к морю
🚶 Пешая
Авторский тур
5 дней
От Псебая до Красной Поляны: поход по горам с выходом к морю
Подышать хвойным ароматом лесов, полюбоваться горами и насладиться блеском звёзд и искр костра
Минеральные Воды, ж. - д. вокзал, 6:00
26 июня
17 июля
7 авг
28 авг
19 000 за человека
Адыгея: лёгкие прогулки, купание и кулинарные мастер-классы
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
Адыгея: лёгкие прогулки, купание и кулинарные мастер-классы
Погулять по горам и ущельям и расслабиться в термальных источниках
В аэропорту города Минеральные Воды (MRV) в 13:00 ...
5 мая
19 мая
8 сен
22 сен
43 900 за человека
Поход к Имеретинским озёрам в Кавказском заповеднике
🚶 Пешая
Авторский тур
6 дней
Поход к Имеретинским озёрам в Кавказском заповеднике
Увидеть 5 чистейших горных водоёмов, 2 водопада и полежать на альпийских лугах
г. Минеральные Воды, вокзал или аэропорт, до 12:00
6 авг
29 500 за человека
Лёгкий треккинг в Приэльбрусье с проживанием в гостинице
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
Лёгкий треккинг в Приэльбрусье с проживанием в гостинице
Поиграть в снежки на Эльбрусе, выпить горный чай у водопада и увидеть, где живут облака
Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
5 мая
12 мая
19 мая
26 мая
45 000 за человека
Джипинг по ущельям Северного Кавказа
🛣 Джиппинг
Авторский тур
5 дней
Джипинг по ущельям Северного Кавказа
Подняться на кавказский Язык тролля, побывать в «замке людоеда» и увидеть Эльбрус
Встреча группы в 12:10 в аэропорту города Минераль...
26 дек
43 100 за человека
Копилка впечатлений: 5 республик Кавказа
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
Копилка впечатлений: 5 республик Кавказа
Познакомиться с самобытной культурой и топовыми местами Осетии, Ингушетии, Чечни и Дагестана
В 12:00 на ж. - д. вокзале, в 12:30 в аэропорту Ми...
5 мая
19 мая
2 июня
16 июня
73 300 за человека
Джип-трип по Кавказу: плато Бермамыт и Шаджатмаз, урочище Джилы-Су и Домбай
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
5 дней
Джип-трип по Кавказу: плато Бермамыт и Шаджатмаз, урочище Джилы-Су и Домбай
Насладиться видами гор, искупаться в термальных источниках и встретить закат на захватывающем плато
Минеральные Воды, аэропорт, 19:00
8 мая
15 мая
22 мая
29 мая
59 900 за человека
Треккинг налегке по Ингушетии: святилища, башенные комплексы и гора с герба Владикавказа
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
Треккинг налегке по Ингушетии: святилища, башенные комплексы и гора с герба Владикавказа
Подняться к языческому храму на высоту 2560 м, увидеть пейзажи «Игры престолов» и Цей-Лоам
Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
5 мая
9 июня
7 июля
15 сен
58 000 за человека
Восхождение на Эльбрус с юга
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Восхождение на Эльбрус с юга
г. Минеральные Воды
25 июня
69 500 за человека
На внедорожниках по авторскому маршруту Домбай - Джилы-Су
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
3 дня
На внедорожниках по авторскому маршруту Домбай - Джилы-Су
Подняться на высоту более 3000 метров, попробовать нарзан и погулять по плато
Аэропорт Минеральные Воды, до 10:30
7 июня
21 июня
3 июля
19 июля
45 000 за человека
В Дагестан из Минеральных Вод: Сулакский каньон и Дербент
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
2 дня
В Дагестан из Минеральных Вод: Сулакский каньон и Дербент
Исследовать древнюю цитадель Нарын-Кала и прокатиться на катере по Сулакскому каньону
Минеральные Воды, 7:00
6 июня
12 июня
21 июня
5 июля
25 000 за человека
Автотур: вокруг Эльбруса по бездорожью
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
Автотур: вокруг Эльбруса по бездорожью
Проехать там, где нет асфальта, подняться на станцию «Мир» и выпить кофе у водопада
Аэропорт в Минеральных Водах/автовокзал Пятигорска...
1 июня
3 июня
5 июня
8 июня
21 000 за человека
Релакс, йога и медитации в горах Домбая
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
Релакс, йога и медитации в горах Домбая
Расслабиться и перезагрузиться среди живописной природы Карачаево-Черкессии
Аэропорт Минеральные Воды
2 июля
58 500 за человека
Прогулки по Приэльбрусью
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
Прогулки по Приэльбрусью
Гулять по горам и ущельям и наслаждаться природой, не пренебрегая комфортом
Аэропорт города Минеральные Воды (MRV) в 13:00. Пр...
23 июня
30 июня
14 июля
21 июля
50 700 за человека
Перезагрузка в Чегеме: йога, медитации и красоты Северного Кавказа
🚶 Пешая
🪂 На параплане
Авторский тур
8 дней
Перезагрузка в Чегеме: йога, медитации и красоты Северного Кавказа
Поймать дзен в уединённых местах, побывать на Эльбрусе и полетать на параплане
Аэропорт г. Минеральные Воды, время зависит от вре...
9 июня
23 июня
7 июля
21 июля
77 000 за человека
Треккинг в Чегемском ущелье без рюкзаков с проживанием в гостевом доме
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
Треккинг в Чегемском ущелье без рюкзаков с проживанием в гостевом доме
Проснуться среди гор вдали от цивилизации и подняться к ледникам
Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
26 мая
28 июля
18 авг
15 сен
52 900 за человека
Больше треккинга и озёр в Архызе: без рюкзаков и с проживанием в гостинице
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
Больше треккинга и озёр в Архызе: без рюкзаков и с проживанием в гостинице
Искупаться в переливающихся оттенками водоёмах, подняться повыше и уйти подальше
Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
14 июля
4 авг
25 авг
47 900 за человека
Выходные в Архызе: на джипах к Софийским водопадам и Дуккинским озёрам
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
3 дня
Выходные в Архызе: на джипах к Софийским водопадам и Дуккинским озёрам
Активно отдохнуть в горах Карачево-Черкесии, увидеть главные достопримечательности и обсерваторию
Армавир/Ставрополь/Минеральные Воды, 8:00 и Красно...
3 мая
9 мая
10 мая
17 мая
33 000 за человека
Высокогорный треккинг вокруг Эльбруса в Джилы-Су с проживанием в палатках
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
Высокогорный треккинг вокруг Эльбруса в Джилы-Су с проживанием в палатках
Посетить места силы, подняться на 3380 метров, зарядиться энергией и искупаться в нарзанных ваннах
Минеральные Воды, аэропорт в 11:00 и ж. - д. вокза...
23 июня
14 июля
21 июля
28 июля
31 400 за человека
Кавказский микс: конные прогулки, день на Домбае и Медовые водопады
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
4 дня
Кавказский микс: конные прогулки, день на Домбае и Медовые водопады
Погулять на вершине горы, зарядиться эмоциями от общения с лошадьми и отведать сочный шашлык
Минеральные Воды, аэропорт или ж. - д. вокзал, пер...
34 300 за человека
Я гуляю по Домбаю. 4 дня в горах
🚶 Пешая
Авторский тур
4 дня
Я гуляю по Домбаю. 4 дня в горах
Прокатиться по канатной дороге, побывать в заповедных местах и увидеть «летающую тарелку»
В аэропорту г. Минеральные Воды в 12:30. Прилететь...
1 ноя
28 100 за человека
Приключения среди Кавказских гор: от плато Бермамыт до Чегемских водопадов
Авторский тур
5 дней
Приключения среди Кавказских гор: от плато Бермамыт до Чегемских водопадов
Полюбоваться Эльбрусом, встретить рассвет на плато Шаджатмаз и побывать на озере Гижгит
Аэропорт г. Минеральные Воды, 12:10. Возможна встр...
7 мая
6 июня
27 июня
25 июля
42 800 за человека
Треккинг налегке у подножия священной горы Уллу-Тау с проживанием в палатках
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
Треккинг налегке у подножия священной горы Уллу-Тау с проживанием в палатках
Загадать желания в местах силы, зарядиться энергией у Живого озера и искупаться в серебряной воде
Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
2 июня
9 июня
16 июня
23 июня
32 800 за человека
Отдохнуть в Приэльбрусье на майские праздники: горы и пикник, баня и шашлык
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
4 дня
Отдохнуть в Приэльбрусье на майские праздники: горы и пикник, баня и шашлык
Совершить треккинг к водопаду, покататься на лошадях и подняться на Эльбрус по канатке
Аэропорт или ж. - д. вокзал Минеральных Вод, с 15:...
9 мая
69 900 за человека
Прогулки по Домбаю: ущелья, горы и озёра
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
Прогулки по Домбаю: ущелья, горы и озёра
Пройти по заповедным местам, увидеть знаменитые достопримечательности и укромные уголки
В 12:00 на ж. - д. вокзале, в 12:30 в аэропорту Ми...
14 июля
21 июля
28 июля
4 авг
44 900 за человека
Путешествие по местам съёмок «Бременских музыкантов»
🚗 На машине
Авторский тур
6 дней
Путешествие по местам съёмок «Бременских музыкантов»
Увидеть Эльбрус, почувствовать себя героями фильма и подняться на высоту 3847 метров
Аэропорт Минеральных Вод, время ваших рейсов
7 июня
26 июня
10 июля
24 июля
71 000 за человека
Домбай и Архыз: треккинг налегке с проживанием в гостинице
🚶 Пешая
Авторский тур
10 дней
Домбай и Архыз: треккинг налегке с проживанием в гостинице
Подняться выше облаков, поплавать в ледниковых озёрах и увидеть 70-метровые водопады
Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
1 сен
29 сен
62 400 за человека
В Грузию из Минеральных Вод: Кахетия, Тбилиси и Мцхета
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
4 дня
В Грузию из Минеральных Вод: Кахетия, Тбилиси и Мцхета
Погулять по столице Грузии и насладиться романтичной атмосферой в Сигнахи
Забираем из городов: Лермонтов, Кисловодск, Ессент...
9 мая
16 мая
23 мая
30 мая
2433321 900 за человека
На авто по Домбаю и Кабардино-Балкарии
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
На авто по Домбаю и Кабардино-Балкарии
Проехать по живописным горным локациям, увидеть Эльбрус и полюбоваться зеркалом озёр
Минеральные Воды, аэропорт, в течение дня
14 мая
21 мая
13 июня
4 июля
51 000 за человека
Домбай: экскурсии и походы по заповедным местам
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
Домбай: экскурсии и походы по заповедным местам
Исходить горный край вдоль и поперёк и проникнуться красотой нетронутой природы
Невинномысск, железнодорожная станция
16 июня
21 июля
28 июля
4 авг
50 715 за человека
Перезагрузка в Безенги с проживанием в палатках: треккинг к ледникам, водопадам и диким турам
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
Перезагрузка в Безенги с проживанием в палатках: треккинг к ледникам, водопадам и диким турам
Полежать на альпийских лугах, выпить чай рядом со снежниками и налюбоваться звёздным небом
Минеральные Воды, аэропорт в 11:00 и ж. - д. вокза...
9 июня
16 июня
23 июня
30 июня
30 800 за человека
Энергия гор: Джилы-Су, Гижгит и нарзанные источники
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Энергия гор: Джилы-Су, Гижгит и нарзанные источники
Зарядиться красотой кавказских пейзажей и расслабиться в целебных термальных ваннах
Аэропорт Минеральные воды
13 мая
14 мая
45 000 за человека
Поход по горам Архыза
🚶 Пешая
Авторский тур
3 дня
Поход по горам Архыза
Переночевать у высокогорного озера Семицветное и покорить перевал Айюлю
Встретим вас в г. Минеральные Воды и привезём в Ар...
9 мая
31 мая
21 июня
12 июля
12 000 за человека
Кавказская перезагрузка: Эльбрус, термы, водопады и озера
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
4 дня
Кавказская перезагрузка: Эльбрус, термы, водопады и озера
Влюбиться в горы, прокатиться на джипах и насладиться невероятной природой Кавказа
Минеральные Воды
9 мая
35 300 за человека
Треккинг в Цейском ущелье налегке с проживанием в гостинице
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
Треккинг в Цейском ущелье налегке с проживанием в гостинице
Восхититься дикими местами Северной Осетии и выпить горный чай на родниковой воде у ледника
Минеральные Воды, аэропорт в 11:00 и ж. - д. вокза...
19 мая
23 июня
57 800 за человека
Экспресс-перезагрузка в Архызе: пятизвёздочный отель, SPA-комплекс и экскурсии
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Экспресс-перезагрузка в Архызе: пятизвёздочный отель, SPA-комплекс и экскурсии
Увидеть Софийские водопады, обновиться в банях и бассейнах и продегустировать хычины
Армавир/Ставрополь/Минеральные Воды, 9:00-10:00 и ...
3 мая
9 мая
10 мая
17 мая
56 000 за человека

Что можно увидеть на экскурсиях в Минеральных Водах?

Большое разнообразие экскурсий позволяет подобрать каждому туристу то, что подходит именно вам. Для детей имеются парки и аттракционы, всей семье можно посетить гору Змейку, посмотреть на город со смотровой площадки. А для восстановления здоровья, искупаться в соленом озере, в котором грязь является лечебной

Местные экскурсоводы

Минеральные воды — удивительный городок Ставропольского края России. Достопримечательности можно рассмотреть за несколько дней, если заранее найти гида, который покажет самые главные и интересные для вас места. Поездки проводятся по интересам и могут подбираться индивидуально. Конные прогулки, горы, озеро с соленой водой и лечеными грязями — это самый минимум того, что видит турист. От Минеральных вод можно доехать до озера Гижгит с небесным цветом воды, увидеть Эльбрус издалека. Он находится на расстоянии 190 километров от города

Последние отзывы на туры

  • Е
    Екатерина
    28 апреля 2024
    Самые большие курорты Кавказа за три дня: Эльбрус, Домбай и Архыз
    Отличный тур! Маршрут просто невероятный! Гид замечательно сработал, а организация тура на высшем уровне. Природа просто превосходна в своей красоте, заставляет хотеть вернуться снова и снова 10/10!
  • М
    Марина
    24 апреля 2024
    Архыз: сердце Кавказа. Пеший тур
    Гид от организатора был доброжелательным, внимательным! Тур прошел на одном дыхании, остались только положительные эмоции!
  • В
    Виктория
    21 апреля 2024
    Самые большие курорты Кавказа за три дня: Эльбрус, Домбай и Архыз
    Ездили небольшой группой с Вячеславом на минивэне. Мне ооочень понравилось,всю дорогу Вячеслав рассказывал про области,которые мы проезжали,с большой заботой относился к нам,завозил в невероятно душевные кафе. Тур был три дня,организаторами были предложены отель в Архызе,в невероятно живописном месте,прекрасные чистые номера в шале,все отделанные деревом, и отель в Кисловодске,которыйнаходится на въезде в город,вполне приличный,все чисто и есть все необходимое. Сама экскурсия потрясающая,величество гор,великолепный пейзаж радовал всю дорогу! Огромная благодарность Вячеславу!
    Ездили небольшой группой с Вячеславом на минивэне. Мне ооочень понравилось,всю дорогу Вячеслав рассказывал про области,которые мыЕздили небольшой группой с Вячеславом на минивэне. Мне ооочень понравилось,всю дорогу Вячеслав рассказывал про области,которые мыЕздили небольшой группой с Вячеславом на минивэне. Мне ооочень понравилось,всю дорогу Вячеслав рассказывал про области,которые мыЕздили небольшой группой с Вячеславом на минивэне. Мне ооочень понравилось,всю дорогу Вячеслав рассказывал про области,которые мы
  • Д
    Дарья
    14 апреля 2024
    Самые большие курорты Кавказа за три дня: Эльбрус, Домбай и Архыз
    Спасибо большое Радмиру за потрясающие и увлекательные 3 дня в предгорье и горах. Радмир очень хорошо знает историю края, быт его жителей, легенды о знаковых местах, а также заведения, где можно отведать очень вкусную нац. кухню.
  • З
    Зинаида
    14 апреля 2024
    Активная зимняя программа на Кавказе
    Отдельно спасибо менеджеру Юлии из Большой Страны, которая все же уговорила меня поехать в отпуск😊
    Отдельно спасибо менеджеру Юлии из Большой Страны, которая все же уговорила меня поехать в отпуск😊Отдельно спасибо менеджеру Юлии из Большой Страны, которая все же уговорила меня поехать в отпуск😊Отдельно спасибо менеджеру Юлии из Большой Страны, которая все же уговорила меня поехать в отпуск😊
  • З
    Зинаида
    14 апреля 2024
    Калейдоскоп времён. Экскурсионный тур по Кавказу
    "Калейдоскоп времён"! 30.03 - 06.04.2024г. Отпуск получился очень душевным! Выражаю свою благодарность администраторам гостинице «Gold Star» 3* Эльмире и Анне, которые готовы были всегда помочь и поделиться частичкой тепла😊; гиду Осману за интересные истории и за готовность к любому движу! Очень приятно наблюдать за людьми, которые так искренне любят свой край и делятся этой любовь с другими! Для любителей гор и красивых пейзажей с минимальной нагрузкой тур самое то! В отпуске было 2 момента, которые хотелось бы как-то скорректировать: - первый день, когда вы остаетесь одни с водителем и курирование дня происходит в дистанционном режиме, о котором если не спросите, то сами и не узнаете… - в некоторых днях казалась, что мы больше занимались покатушками на машине, чем любованием местной красотой.
    &quot;Калейдоскоп времён&quot;! 30.03 - 06.04.2024г&quot;Калейдоскоп времён&quot;! 30.03 - 06.04.2024г&quot;Калейдоскоп времён&quot;! 30.03 - 06.04.2024г
  • О
    Олег
    10 апреля 2024
    Активная зимняя программа на Кавказе
    Пишу вам честный отзыв, о некоторых моментах уже организатору сообщал. Тур был очень интересный. Впервые сел на лошадь, но для первого раза это чрезвычайно сложный маршрут, для новичков вроде меня можно сделать попроще и поменьше. Всё было очень радушно, вкусно, интересно. Но мало! О комфорте сложно говорить. В первый день в номере забыли включить горячую воду, мылся в холодной. Во второй день - включили, но она была едва тёплая, но уже не ледяная. Если это навязывание бани на территории, об этом тоже можно было бы заявить заранее. Об организации - плюс это точечный трансфер. Из минусов - список вещей, в котором по сути необходим лишь дождевик(лучше мембранная куртка) и крем от загара. Остальное в списке совершенно не нужно, что тоже накладывает экономические аспекты на путешественника. У данного места огромный туристический потенциал. Если подойти к программам тура более гибко, допустим, короткими поездками "по ферме", к "нарзану", "к сырным пещерам", "по тропинкам ущелья", "по горам и скалам(Гум Баши)", то это уже несколько упростит и позволит больше аудитории зацепить, я же своим знакомым не порекомендую данный отдых, поскольку он физически сложен для большинства людей. Лошади же карачаевские супер способные, но их способности проявляют страх… а с ними и яркие эмоции. Однако по яркости ощущений это был один из самых ярких дней рождений, с кучей впечатлений, вплоть до того, что мне многое до сих пор снится и о многом размышляется.
  • Ю
    Юлия
    3 апреля 2024
    Большой зимний тур по Кавказу
    Понравилось сопровождение: документальное и организационное. На все мои вопросы получила исчерпывающие ответы.
  • Е
    Екатерина
    3 апреля 2024
    Большой зимний тур по Кавказу
    В целом все понравилось. Второй раз уже пользуемся вашим сервисом и второй раз ездили на Кавказ. 4 звезды поставила за то, что не понятно было что то с обедами. Во Владикавказе нас кормили, а в других городах нет. Хотя в том году у нас были обеды. И второй момент - это гид Демитрий, который сопровождал нас от Пятигорска до Нальчика. Не интересно вел экскурсии, мало, и плохо с речью у гида, не всегда было понятно, что он говорит(Сам как человек хороший). Но экскурсовод не очень. Самые лучшие у вас гиды во Владикавказе. Второй раз уже в этом убеждаемся. Марат просто любовь, на столько интересно. Человек даже не замолкает, рассказывает все на свете, о быте народа своего, не только о программе экскурсии. Это дорогого стоит. Так еще и завез нас в места красивые, которые не входили в программу, они оказались самыми эпичными. Водитель Сергей, который сопровождал нас во Владикавказе отличный водитель и человек. Второй раз уже попадаем на него.
    В целом все понравилось. Второй раз уже пользуемся вашим сервисом и второй раз ездили на КавказВ целом все понравилось. Второй раз уже пользуемся вашим сервисом и второй раз ездили на КавказВ целом все понравилось. Второй раз уже пользуемся вашим сервисом и второй раз ездили на КавказВ целом все понравилось. Второй раз уже пользуемся вашим сервисом и второй раз ездили на КавказВ целом все понравилось. Второй раз уже пользуемся вашим сервисом и второй раз ездили на КавказВ целом все понравилось. Второй раз уже пользуемся вашим сервисом и второй раз ездили на КавказВ целом все понравилось. Второй раз уже пользуемся вашим сервисом и второй раз ездили на КавказВ целом все понравилось. Второй раз уже пользуемся вашим сервисом и второй раз ездили на КавказВ целом все понравилось. Второй раз уже пользуемся вашим сервисом и второй раз ездили на КавказВ целом все понравилось. Второй раз уже пользуемся вашим сервисом и второй раз ездили на Кавказ
  • Р
    Роман
    1 апреля 2024
    Большой зимний тур по Кавказу
    Кроме того, хочу выразить свою благодарность нашему гиду Уружбекову Артему, который сделал наше путешествие в Дагестан незабываемым и полным ярких впечатлений. Он был не только профессионалом своего дела, но и прекрасным человеком, который всегда был готов помочь и ответить на любые наши вопросы. Наш гид прекрасно знает историю Дагестана и может рассказать много интересных фактов о культуре, традициях и обычаях этого удивительного региона. Благодаря его знаниям, мы смогли лучше понять и прочувствовать дух этой земли.
    Кроме того, хочу выразить свою благодарность нашему гиду Уружбекову Артему, который сделал наше путешествие в ДагестанКроме того, хочу выразить свою благодарность нашему гиду Уружбекову Артему, который сделал наше путешествие в ДагестанКроме того, хочу выразить свою благодарность нашему гиду Уружбекову Артему, который сделал наше путешествие в ДагестанКроме того, хочу выразить свою благодарность нашему гиду Уружбекову Артему, который сделал наше путешествие в ДагестанКроме того, хочу выразить свою благодарность нашему гиду Уружбекову Артему, который сделал наше путешествие в ДагестанКроме того, хочу выразить свою благодарность нашему гиду Уружбекову Артему, который сделал наше путешествие в ДагестанКроме того, хочу выразить свою благодарность нашему гиду Уружбекову Артему, который сделал наше путешествие в ДагестанКроме того, хочу выразить свою благодарность нашему гиду Уружбекову Артему, который сделал наше путешествие в Дагестан

Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам

Самые популярные туры в Минеральных Водах
В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 45
  1. На лошадях по горам Карачаево-Черкесии: выходные с конными прогулками и дегустациями
  2. Нетипичное Приэльбрусье: треккинг налегке к 4 высокогорным озёрам с проживанием в гостинице
  3. Курорты КМВ, Приэльбрусье и Домбай
  4. Лермонтовские места, величественный Эльбрус и «кавказская Тоскана»
  5. По живописным местам Карачаево-Черкесии и день на озере Хурла-Кёль
Что посмотреть в Минеральных Водах
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Эльбрус
  2. Приэльбрусье
  3. Джилы-су
  4. Чегемские водопады
  5. Плато Бермамыт
  6. Чегемское ущелье
  7. Лаго-Наки
  8. Парк Цветник
  9. Гижгит
Сколько стоит тур в Минеральных Водах в апреле 2024
Сейчас в Минеральных Водах можно забронировать 140 авторских туров от 12 000 ₽ до 87 500 ₽ со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 350 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Забронируйте увлекательные туры из Минвод и откройте для себя уникальные места Кавказа. Цены на 2024 год уже доступны, а рейтинг лучших туров поможет вам определиться с выбором. Осенью и зимой Минеральные Воды раскрывают свои секреты для истинных путешественников. Ищете, куда съездить на тур? Позвольте нашим предложениям стать вашим компасом в мире приключений!
All Airlines
ХорошоТам