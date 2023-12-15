Искупаться в изумрудной воде, выпить горный чай рядом с «Чёрным принцем» и отдохнуть в тени пихт
Поживём в палатках на оборудованной поляне Таулу, где можно увидеть белку, лёжа в гамаке, и сходить в баню.
Через пихтовые и сосновые леса дойдём к зелёно-голубым водоёмам и снежникам, полежим на альпийских лугах и выпьем не одну кружку горного чая с ягодками с видом на хребты и вершины Архыза.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|31 400 ₽
Описание
Организационные детали
В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут тура может быть изменен с сохранением качества и полноты услуг.
Берём детей от 8 лет, готовых к продолжительным пешим прогулкам. Родители несут полную ответственность за своих детей.
Рекомендуем взять удобные разношенные кроссовки, головной убор от солнца, ветровку, спортивную одежду для треккингов, лёгкую рубашку с длинным рукавом, шлёпки, дождевик, солнцезащитные очки и крем, бутылку для воды, рюкзак для прогулок объёмом 20 литров, туристическую пенку-сидушку, индивидуальную аптечку с пластырями и эластичным бинтом, гигиенические принадлежности. На Кавказе
можно ходить в брюках и футболках. Шорты и майки не следует брать.
В случае, если клиент по собственному желанию прерывает тур до его окончания, организатор возвращает ему денежные средства пропорционально проведенного в путешествии времени за вычетом реально понесенных и/или невозвратных расходов (невозвратная бронь, закупленные продукты, снаряжение, заказанный трансфер и пр.)
Проживание. В туристических палатках на платной стоянке «Лесной кот» с оборудованным туалетом и баней. Будет возможность заряжать технику и принимать горячий душ в любое время. В 15-минутах от нас есть сувенирный рынок, ларьки с местными продуктами. В 7-километрах в посёлке Архыз есть магазины, кафе, отделение почты, аптека, банкомат. Рекомендуем снять наличные деньги заранее и взять все необходимые индивидуальные лекарства с собой.
Питание. Включено 3-разовое походное питание по комплексному меню с ужина 1-го дня. Обеды организуются в виде пикников во время треккингов. Дополнительно оплачивается обед в кафе в дороге в 1-й день. Обратите внимание, на данном маршруте предусмотрено приготовление пищи дежурными участниками по очереди.
Дети. Берём активных детей от 8 лет. Родители несут полную ответственность за своих детей.
Уровень сложности. Маршрут предусматривает передвижение пешком по горной местности налегке и подходит людям с минимальным опытом горных походов. Ежедневно будем набирать и сбрасывать высоту — от 300 до 880 метров. Это, примерно, как подъём на 100-280 этажей. Будьте готовы много ходить, поэтому обязательно возьмите удобную треккинговую обувь и, желательно, треккинговые палки.
Общий километраж — 53,8 км.
Связь и интернет. Связь будет до 9:00 и после 18:00. Интернет слабый, рассчитывать не стоит. Во время треккинга связь зачастую отсутствует.
Программа тура по дням
Древняя Алания, лик Христа, поляна Таулу с гамаками и белками
Встречаемся в 11:00 на железнодорожном вокзале Минеральные Воды, а в 11:30 в аэропорту. Едем на микроавтобусе около 3-3,5 часов на поляну Таулу, что недалеко от посёлка Архыз.
По пути осмотрим Аланское городище с тремя древними храмами, солнечным календарём, каменным воином и ликом Христа. Для последнего поднимемся на склон хребта Мацешта по лестнице из 527 ступеней. Узнаем историю мест и зайдём на сувенирный рынок, где можно приобрести местное варенье из черники, брусники и малины, шали, горные чаи, браслеты, магнитики. Цивилизация постепенно останется позади, перед нами откроется Софийский хребет, высокие пихты, бурная река Псыш.
Разобьём палаточный лагерь на оборудованной стоянке на поляне Таулу на высоте 1600 метров над уровнем моря. Можно расслабиться в гамаках, понаблюдать за белками. Приготовим ужин и получше познакомимся с командой.
70-метровые Софийские водопады
Начнём знакомство с Архызом с лёгкого треккинга к впечатляющим Софийским водопадам. Пройдём за день 5,5 км с набором высоты всего 300 м. До старта пешей части доедем на горном транспорте.
Наш путь лежит через хвойный лес и березовые рощи, местами увидим снежники. Привыкаем к физической нагрузке, дышим горным воздухом, наслаждаемся видами на долину реки София. Скоро дойдём до горы София с могучим Софийским ледником, превращающимся летом в водопады. Их высота достигает 70 м. Здесь устроим обед-пикник, послушаем приятно шумящие потоки воды, звуки природы и сделаем эффектные фотографии.
К вечеру вернёмся в лагерь, приготовим ужин, отдохнём. Желающие могут сходить в баню, поиграть в активные игры на свежем воздухе.
Через цветочные поляны к озеру балки Орлёнок
Встретим горное утро с чаем, кофе и сытным завтраком. Сегодня у нас маршрут посложнее — на 12,6 км туда-обратно и набором 780 м высоты.
Через альпийские луга, цветочные поляны и пихтовые леса поднимемся на Софийский хребет к разноцветным озёрам. Пофотографируем жёлтые девясилы, фиолетовые флоксы, голубые незабудки, белые крокусы. С высоты посмотрим на посёлок Архыз и горные хребты. Выйдем на удивительно ровное плато, над которым возвышается «Чёрный принц» — гора Кара-Джаш. Встретим первое озеро в лесной зоне в тени сосен. Во втором изумрудно-голубом искупаемся. Отдохнём на берегу, пообедаем, выпьем травяной чай с живописным видом.
Вечером вернёмся в лагерь и приготовим ужин.
Софийские озёра - визитная карточка Архыза
Сегодня увидим знаменитый Софийские озёра. Данная прогулка самая продолжительная и высокогорная, проводится только с 5-7 июля. В турах ранее мы посещаем озеро Айматлы или Нижняя Запятая.
Отправимся в треккинг на 12,3 км на 8-9 часов. Перепад высот — 2000-2890-1890 м. Для этого встанем пораньше. После завтрака горный транспорт довезёт нас в долину Ак-Айры, откуда начнём подниматься пешком с остановками у реки. Выйдем на поляны рододендронов и можжевельника. Полюбуемся скатывающимися со стен ущелья потоками водопадов. С перевала Иркиз, высота которого 2880 м, откроется захватывающий дух вид на озёра Архыза. Поднявшись сюда, мы убедимся, что все усилия стоили того.
Рассмотрим льдинки на поверхности Софийских озёр, яркие оттенки, искупаемся в чистейшей воде и смоем с себя усталость. Почувствуем расслабление в ногах, полежим на поляне, вдохнём глубоко запахи кавказского разнотравья. Пообедаем и ещё немного пройдём до «озера с изрезанными берегами». Так переводится название Айматлы-Джагалы-кёль.
К вечеру вернёмся в лагерь.
Через пихтовый лес на гору Смирнова со смотровой на плато
Сегодня отправимся в треккинг на гору, названную в честь автора первого проекта спортивного комплекса в Архызе. Пройдём за день 8,6 км с набором 620 м высоты.
Тропа начинается прямо около нашего лагеря, ведёт через лес с пихтами, соснами и елями. На горе Смирнова находится одна из лучших смотровых площадок на плато Габулу-Чат. Увидим долины рек Архыз, Псыш и София с Лысой поляны. Полюбуемся Софийским хребтом, горой София и вершиной Пшиш.
Вечером вернёмся в лагерь. После ужина порассматриваем звёздное небо.
Три высокогорных Дуккинских озера
После завтрака нас ждут Дуккинские озёра. Отправимся в треккинг на 11,8 км с набором не более 700 м высоты.
Будем идти вдоль реки Малая Дукка. В июле увидим рододендроны, розовые горцы, фиолетовые колокольчики, герань и нежно-голубые незабудки. Август порадует спелыми черникой и брусникой. Уже через пару часов окажемся у тёмно-зелёного озера. Оно зарядит нас энергией и азартом на продолжение пути. Поднимемся по каменной морене, где перед нами откроется изумрудно-синий водоём с искрящимся на солнце снегом в окрестностях. Устроим пикник в самом красивом месте, которое нам понравится. После ещё немного прогуляемся до группы небольших озер, одно из которых похоже сверху на ящерицу.
Вечером вернёмся в лагерь, поделимся впечатлениями за ужином.
Возвращение в Минеральные Воды
Завтракаем, собираем палаточный лагерь и личные вещи. Прощаемся с гостеприимным краем озёр и выезжаем на микроавтобусе в Минеральные Воды. К 12:30 прибудем в аэропорт, а к 13:30 — на железнодорожный вокзал.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Переезды по маршруту
- Проживание в личной палатке на платной оборудованной стоянке
- 3-разовое питание по комплексному меню
- Прокат группового снаряжения: котлов, газовых горелок, поварёшек, групповой аптечки
- Входные билеты в Аланское городище
- Сопровождение инструктором-проводником
Что не входит в цену
- Билеты до Минеральных Вод и обратно
- Обед в 1-й день в дороге
- Аренда палатки - от 2400 рублей (2-местная) до 2800 рублей (3-местная)
- Аренда спальника - 1000 рублей
- Аренда коврика для сна (каремата) - 400 рублей
- Аренда треккинговых палок (обязательно для тех, у кого есть проблемы с коленями, суставами или лишний вес) - 800 рублей
- Страховка (не обязательно)
- Сувениры и личные расходы