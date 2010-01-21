Горнолыжный Архыз для новичков и профессионалов

Ощутить восторг, спускаясь со склонов, прогуляться на вершину скалы и отдохнуть в горячих источниках

Описание
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Архызу есть чем порадовать как профессиональных горнолыжников и сноубордистов, так и желающих освоить новый для себя зимний вид отдыха. Трассы курорта «Романтик» оформлены по всем нормам и находятся на высоте до 2500 метров. Работают гондольные и кресельные подъёмники. И созданы все условия для нашего вкусного обеда и приятного времяпрепровождения. Начинающие смогут воспользоваться услугами инструкторов.

Помимо катания, прогуляемся по пихтовому лесу на смотровую, откуда полюбуемся панорамой Архыза, и обновимся в горячих источниках.
Горнолыжный Архыз для новичков и профессионалов
Горнолыжный Архыз для новичков и профессионалов
Горнолыжный Архыз для новичков и профессионалов
Горнолыжный Архыз для новичков и профессионалов
Горнолыжный Архыз для новичков и профессионалов
Горнолыжный Архыз для новичков и профессионалов
Горнолыжный Архыз для новичков и профессионалов
Горнолыжный Архыз для новичков и профессионалов
Горнолыжный Архыз для новичков и профессионалов
Горнолыжный Архыз для новичков и профессионалов
Горнолыжный Архыз для новичков и профессионалов
Горнолыжный Архыз для новичков и профессионалов
Горнолыжный Архыз для новичков и профессионалов
Горнолыжный Архыз для новичков и профессионалов
Горнолыжный Архыз для новичков и профессионалов
Ближайшие даты:
17
дек
4
фев
11
фев
18
фев
25
фев
3
мар
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут тура может быть изменен с сохранением качества и полноты услуг.

В случае, если клиент по собственному желанию прерывает тур до его окончания, организатор возвращает ему денежные средства пропорционально проведенного в путешествии времени за вычетом реально понесенных и/или невозвратных расходов (невозвратная бронь, закупленные продукты, снаряжение, заказанный трансфер и пр.)

Программа тура по дням

1 день

Горячие источники и посёлок Архыз

Встречаемся в Минеральных Водах и отправляемся в Архыз — посёлок среди снежных вершин, рядом с которым и находится горнолыжный курорт. По дороге заедем на горячие источники, богатые цинком, йодом, калием, натрием и кальцием. Купальные принадлежности необходимо сразу взять с собой в салон автобуса в отдельном пакете.

Всего в дороге проведём около 3,5 часов. Заселимся в гостиницу и отдохнём.

Горячие источники и посёлок АрхызГорячие источники и посёлок АрхызГорячие источники и посёлок АрхызГорячие источники и посёлок Архыз
2 день

Горнолыжный курорт «Романтик»

Всё путешествие будем жить в посёлке Архыз, в 10 км от которого находится горнолыжный комплекс «Романтик». Туда у нас запланировано 4 выезда на весь день. Пообедать можно будет в одном из кафе курорта. Арендовать снаряжение возможно как в Архызе, так и в комплексе.

Сегодня первый день катания! Ваш гид-проводник проведёт первичный инструктаж по горным лыжам и расскажет про курорт, где хорошо прогуляться, что попробовать. Желающие смогут взять уроки с инструктором, чтобы быстрее освоить лыжи или сноуборд. «Романтик» оснащён несколькими трассами под разный уровень подготовки, включая нулевой и для профессионалов. Каждый самостоятельно выберет для себя подходящую сложность.

Горнолыжный курорт «Романтик»Горнолыжный курорт «Романтик»Горнолыжный курорт «Романтик»Горнолыжный курорт «Романтик»Горнолыжный курорт «Романтик»Горнолыжный курорт «Романтик»Горнолыжный курорт «Романтик»Горнолыжный курорт «Романтик»
3 день

День катания

Весь день проведём на склонах Архыза, вдоволь накатаемся и сможем отточить своё мастерство на трассах посложнее.

День катанияДень катанияДень катанияДень катанияДень катанияДень катанияДень катания
4 день

Пешая прогулка к хребту на смотровую

Разнообразим наш отдых лёгкой прогулкой по пихтовому лесу на смотровую площадку Карча-Тебе. Если вам важнее провести день на склоне, то возможно организовать для вас дополнительный трансфер к горнолыжному комплексу и обратно.

С желающими размять ножки и сменить деятельность отправимся в сторону хребта Абишира-Ахуба. Дойдём до вершины скалы, где найдём старинные руины. Кульминация прогулки — панорамный вид Архыза. Всего пройдём не более 9 км за 3-4 часа. Треккинг лёгкий и доступен даже для детей.

Пешая прогулка к хребту на смотровуюПешая прогулка к хребту на смотровуюПешая прогулка к хребту на смотровуюПешая прогулка к хребту на смотровуюПешая прогулка к хребту на смотровуюПешая прогулка к хребту на смотровуюПешая прогулка к хребту на смотровуюПешая прогулка к хребту на смотровую
5 день

День катания

Продолжаем кататься и накапливать мастерство. Встретимся на обеде в кафе и поделимся впечатлениями. Рекомендуем попробовать кавказский шашлык, хычины, лагман, шорпу, глинтвейн и травяной чай. С желающими устроим фотосессии в ярких нарядах.

День катанияДень катанияДень катанияДень катанияДень катанияДень катанияДень катанияДень катания
6 день

День катания

Завершающий горнолыжный день в нашем путешествии — будем кататься до последнего и, возможно, встретим первые лучи заката на вершине. Приготовьтесь делать много фотографий на память и запоминать каждый миг!

День катанияДень катанияДень катанияДень катанияДень катанияДень катанияДень катанияДень катания
7 день

Возвращение в Минеральные Воды

Настало время прощаться. В 12:00 выселяемся из гостиницы. Будет время с утра выспаться, собраться и прогуляться на местный рынок за сувенирами. К 15:00-16:00 приедем в город.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал и аэропорт, 12:30
Завершение: Минеральные Воды, 15:00-16:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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