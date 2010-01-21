Архызу есть чем порадовать как профессиональных горнолыжников и сноубордистов, так и желающих освоить новый для себя зимний вид отдыха. Трассы курорта «Романтик» оформлены по всем нормам и находятся на высоте до 2500 метров. Работают гондольные и кресельные подъёмники. И созданы все условия для нашего вкусного обеда и приятного времяпрепровождения. Начинающие смогут воспользоваться услугами инструкторов. Помимо катания, прогуляемся по пихтовому лесу на смотровую, откуда полюбуемся панорамой Архыза, и обновимся в горячих источниках.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут тура может быть изменен с сохранением качества и полноты услуг.

В случае, если клиент по собственному желанию прерывает тур до его окончания, организатор возвращает ему денежные средства пропорционально проведенного в путешествии времени за вычетом реально понесенных и/или невозвратных расходов (невозвратная бронь, закупленные продукты, снаряжение, заказанный трансфер и пр.)