Экскурсионные туры на неделю в Минеральные Воды

Найдено 49 туров в категории «7-дневные туры» в Минеральных Водах, цены от 12 000 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Треккинги по Приэльбрусью: в горы с комфортом и налегке
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
2 отзыва
Треккинги по Приэльбрусью: в горы с комфортом и налегке
Гулять по живописным горным тропинкам, пить нарзан и любоваться звездным небом
Начало: Аэропорт Минеральные Воды
11 июня в 12:00
21 июня в 12:00
21 000 за человека
Треккинг налегке в Безенги с комфортом
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
2 отзыва
Треккинг налегке в Безенги с комфортом
Увидеть "ледовое сердце Кавказа" с дикими турами, цветами, кавказским "Языком Тролля" и водопадами
Начало: Минеральные Воды, аэропорт в 11:00 и ж. - д. вокза...
30 июня в 11:00
7 июля в 11:00
56 800 за человека
Треккинг налегке по Архызу с проживанием в гостинице
🚶 Пешая
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
7 дней
2 отзыва
Треккинг налегке по Архызу с проживанием в гостинице
Пройти через хвойные леса к водопадам и ледникам, сплавиться на рафтах и покататься на лошадях
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
Завтра в 11:00
16 июня в 11:00
45 200 за человека
Кавказское изобилие: 4 региона и очень много гор
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
1 отзыв
Кавказское изобилие: 4 региона и очень много гор
Побывать в Приэльбрусье, Архызе, Домбае и Адыгее и подняться на несколько вершин
Начало: В 12:00 на ж. - д. вокзале, в 12:30 в аэропорту Ми...
21 июля в 12:30
4 авг в 12:30
68 900 за человека
Лёгкий треккинг в горах Домбая с комфортом
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Лёгкий треккинг в горах Домбая с комфортом
Искупаться в изумрудных озёрах, поймать брызги водопадов и подняться на высоту более 3000 метров
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
16 июня в 11:00
23 июня в 11:00
43 900 за человека
Край разноцветных озёр: треккинг налегке в Архызе с проживанием в палатках
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
4 отзыва
Край разноцветных озёр: треккинг налегке в Архызе с проживанием в палатках
Искупаться в изумрудной воде, выпить горный чай рядом с «Чёрным принцем» и отдохнуть в тени пихт
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
16 июня в 11:00
23 июня в 11:00
31 400 за человека
Красоты Домбая. Пеший тур
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Красоты Домбая. Пеший тур
Начало: г. Минеральные Воды
19 июня в 10:00
10 июля в 10:00
от 55 000 за человека
Красоты Архыза. Активный тур
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Красоты Архыза. Активный тур
Начало: г. Минеральные Воды
15 июля в 10:00
16 сен в 10:00
от 59 000 за человека
Горный лагерь в Архызе PRO. 10 горных озёр
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Горный лагерь в Архызе PRO. 10 горных озёр
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
14 июля в 10:00
от 3280029 520 за человека
Треккинг в Приэльбрусье без рюкзаков
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Треккинг в Приэльбрусье без рюкзаков
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 45 000 за человека
Треккинг в Северной Осетии. Дигория
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Треккинг в Северной Осетии. Дигория
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
8 сен в 10:00
29 сен в 10:00
49 900 за человека
Треккинг в Безенги без рюкзаков
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Треккинг в Безенги без рюкзаков
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 53 800 за человека
Треккинг в Домбае. Комфорт-тур с гостиницей
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Треккинг в Домбае. Комфорт-тур с гостиницей
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 43 900 за человека
Перезагрузка в Домбае. Треккинг-тур
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Перезагрузка в Домбае. Треккинг-тур
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
17 июня в 10:00
15 июля в 10:00
от 39 000 за человека
Приэльбрусье PRO. Треккинг к новым озерам
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Приэльбрусье PRO. Треккинг к новым озерам
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
23 июня в 10:00
25 авг в 10:00
от 5280047 520 за человека
Перезагрузка на Архызе. Треккинг тур
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Перезагрузка на Архызе. Треккинг тур
Начало: г. Минеральные Воды
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 43 000 за человека
Треккинг в Архызе. Комфорт-тур
🚶 Пешая
🐴 Конные прогулки
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Треккинг в Архызе. Комфорт-тур
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 45 200 за человека
Треккинг-тур «Перезагрузка в Домбае»
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Треккинг-тур «Перезагрузка в Домбае»
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 36 000 за человека
Архыз PRO. Треккинг по горным озёрам
🚶 Пешая
скидка
10%
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Архыз PRO. Треккинг по горным озёрам
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
14 июля в 10:00
4 авг в 10:00
4790043 110 за человека
Горный лагерь в Архызе. Софийские озёра
🚶 Пешая
скидка
10%
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Горный лагерь в Архызе. Софийские озёра
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
3140028 260 за человека
Треккинг в Верхней Балкарии
🚶 Пешая
скидка
10%
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Треккинг в Верхней Балкарии
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
4 авг в 10:00
22 сен в 10:00
5100045 900 за человека
Поход в Безенгийском ущелье
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Поход в Безенгийском ущелье
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
30 800 за человека
Горный лагерь в Северной Осетии. Дигорское ущелье
🚶 Пешая
скидка
10%
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Горный лагерь в Северной Осетии. Дигорское ущелье
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
7 июля в 10:00
4 авг в 10:00
3140028 260 за человека
Горный лагерь Уллу-Тау. Приэльбрусье
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Горный лагерь Уллу-Тау. Приэльбрусье
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
32 800 за человека
Треккинг в Приэльбрусье для всей семьи
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Треккинг в Приэльбрусье для всей семьи
Экскурсионный тур «Треккинг в Приэльбрусье для всей семьи» на 7 дней
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
11 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 12 000 за человека
Горное путешествие по Архызу налегке
🚶 Пешая
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Горное путешествие по Архызу налегке
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
29 июня в 10:00
7 июля в 10:00
45 000 за человека
Горнолыжка для начинающих. Активный тур на Кавказ
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
❄️ На снегоходах
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Горнолыжка для начинающих. Активный тур на Кавказ
Начало: Г. Минеральные Воды
11 янв в 10:00
18 янв в 10:00
69 900 за человека
Архыз. Горнолыжный тур
🚌 На автобусе
скидка
15%
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Архыз. Горнолыжный тур
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
8 дек в 10:00
9 фев в 10:00
от 4480038 080 за человека
Горнолыжный тур в Приэльбрусье
🚶 Пешая
скидка
15%
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Горнолыжный тур в Приэльбрусье
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
8 дек в 10:00
19 янв в 10:00
4140035 190 за человека
Зимний треккинг в Приэльбрусье
🚶 Пешая
скидка
15%
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Зимний треккинг в Приэльбрусье
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
26 янв в 10:00
от 4440037 740 за человека
Горнолыжный тур в Архыз и Домбай
скидка
15%
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Горнолыжный тур в Архыз и Домбай
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
2 фев в 10:00
9 фев в 10:00
5240044 540 за человека
Горнолыжный тур в Домбай
🚶 Пешая
скидка
15%
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Горнолыжный тур в Домбай
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
16 мар в 10:00
4440037 740 за человека
Больше треккинга и озёр в Архызе: без рюкзаков и с проживанием в гостинице
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
Больше треккинга и озёр в Архызе: без рюкзаков и с проживанием в гостинице
Искупаться в переливающихся оттенками водоёмах, подняться повыше и уйти подальше
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
14 июля в 11:00
4 авг в 11:00
47 900 за человека
Копилка впечатлений: 5 республик Кавказа
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
Копилка впечатлений: 5 республик Кавказа
Познакомиться с самобытной культурой и топовыми местами Осетии, Ингушетии, Чечни и Дагестана
Начало: В 12:00 на ж. - д. вокзале, в 12:30 в аэропорту Ми...
16 июня в 12:30
22 сен в 12:30
73 300 за человека
Адыгея: лёгкие прогулки, купание и кулинарные мастер-классы
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
Адыгея: лёгкие прогулки, купание и кулинарные мастер-классы
Погулять по горам и ущельям и расслабиться в термальных источниках
Начало: В аэропорту города Минеральные Воды (MRV) в 13:00 ...
8 сен в 08:00
22 сен в 08:00
43 900 за человека
7 дней треккинга к горе желаний Уллу-Тау
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
7 дней треккинга к горе желаний Уллу-Тау
Начало: Г. Минеральные Воды - жд вокзал, аэропорт
Расписание: Согласно расписанию
16 июня в 11:00
30 июня в 11:00
29 000 за человека
Треккинг в Чегемском ущелье без рюкзаков с проживанием в гостевом доме
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
Треккинг в Чегемском ущелье без рюкзаков с проживанием в гостевом доме
Проснуться среди гор вдали от цивилизации и подняться к ледникам
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
28 июля в 11:00
18 авг в 11:00
52 900 за человека
Прогулки по Домбаю: ущелья, горы и озёра
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
Прогулки по Домбаю: ущелья, горы и озёра
Пройти по заповедным местам, увидеть знаменитые достопримечательности и укромные уголки
Начало: В 12:00 на ж. - д. вокзале, в 12:30 в аэропорту Ми...
14 июля в 08:00
21 июля в 12:30
44 900 за человека
Домбай: экскурсии и походы по заповедным местам
🚶 Пешая
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
Домбай: экскурсии и походы по заповедным местам
Исходить горный край вдоль и поперёк и проникнуться красотой нетронутой природы
Начало: Невинномысск, железнодорожная станция
21 июля в 08:00
18 авг в 08:00
50 715 за человека
Высокогорный треккинг вокруг Эльбруса в Джилы-Су с проживанием в палатках
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
Высокогорный треккинг вокруг Эльбруса в Джилы-Су с проживанием в палатках
Посетить места силы, подняться на 3380 метров, зарядиться энергией и искупаться в нарзанных ваннах
Начало: Минеральные Воды, аэропорт в 11:00 и ж. - д. вокза...
14 июля в 11:00
21 июля в 11:00
31 400 за человека
Лёгкий треккинг в Приэльбрусье с проживанием в гостинице
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
Лёгкий треккинг в Приэльбрусье с проживанием в гостинице
Поиграть в снежки на Эльбрусе, выпить горный чай у водопада и увидеть, где живут облака
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
16 июня в 11:00
30 июня в 11:00
45 000 за человека
Треккинг налегке у подножия священной горы Уллу-Тау с проживанием в палатках
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
Треккинг налегке у подножия священной горы Уллу-Тау с проживанием в палатках
Загадать желания в местах силы, зарядиться энергией у Живого озера и искупаться в серебряной воде
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
16 июня в 11:00
23 июня в 11:00
32 800 за человека
Прогулки по Приэльбрусью
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
Прогулки по Приэльбрусью
Гулять по горам и ущельям и наслаждаться природой, не пренебрегая комфортом
Начало: Аэропорт города Минеральные Воды (MRV) в 13:00. Пр...
23 июня в 08:00
30 июня в 08:00
50 700 за человека
Семейный треккинг в Дигории с комфортом
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
Авторский тур
7 дней
Семейный треккинг в Дигории с комфортом
Увидеть ледники, прокатиться на внедорожниках к башням и поплавать в бассейне среди гор
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
8 сен в 11:00
29 сен в 11:00
49 900 за человека
Комфортный Архыз: по горам налегке
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
Комфортный Архыз: по горам налегке
Жить в уютном гостевом доме и каждый день совершать треккинги к захватывающим видовым точкам
Начало: В 12:00 на ж. - д. вокзале, в 12:30 в аэропорту Ми...
7 июля в 12:30
14 июля в 12:30
44 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • Д
    Дмитрий
    27 мая 2024
    Треккинг в Безенги без рюкзаков
    Благодаря Алексею и организации тура ни на секунду не усомнился в правильности принятого решения отправиться в горы.
  • Д
    Дмитрий
    27 мая 2024
    Треккинг в Приэльбрусье без рюкзаков
    Даже не знаю, как описать восхищение этим туром! Каждый день в туре подарил незабываемые эмоции! Прекрасно подобранные маршруты и локации, сотни фотографий и только восхищение от проведенного времени! Алексей прекрасный инструктор, начитанный, грамотный. Часы увлекательных историй и рассказов не давали заскучать.
  • д
    диана
    20 мая 2024
    Треккинги по Приэльбрусью: в горы с комфортом и налегке
    Спасибо за разнообразный треккинг, профессиональные альпинисты со знанием дела, горячие завтраки и ужины, отель со всем необходимым 🌞 шикарные виды и воздух
    Спасибо за разнообразный треккинг, профессиональные альпинисты со знанием дела, горячие завтраки и ужины, отель со всемСпасибо за разнообразный треккинг, профессиональные альпинисты со знанием дела, горячие завтраки и ужины, отель со всемСпасибо за разнообразный треккинг, профессиональные альпинисты со знанием дела, горячие завтраки и ужины, отель со всемСпасибо за разнообразный треккинг, профессиональные альпинисты со знанием дела, горячие завтраки и ужины, отель со всемСпасибо за разнообразный треккинг, профессиональные альпинисты со знанием дела, горячие завтраки и ужины, отель со всем
  • Е
    Елена
    15 мая 2024
    Поход в Безенгийском ущелье
    Всё чётко и по плану) Спасибо!
    Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!
  • Е
    Елена
    15 мая 2024
    Треккинг в Приэльбрусье без рюкзаков
    Всё классно. Спасибо) Природа потрясающая. Нагрузки умеренные. Гостиница прекрасная (Седьмой регион). Инструкторы - нормальные люди, адекватные, вежливые, компетентные. Было облачно почти всё
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    время тура, шёл снег небольшой (начало мая). И горы были наполовину скрыты в облаках. Но иногда всё же Солнце было и горы открывались. И когда мы поднялись на канатке, чтобы увидеть Эльбрус - мы его увидели! Ура! В посёлке Терскол и даже на Эльбрусе есть сотовая связь, Интернет. Кормят хорошо. Но если ты веган (а я такая) то выбор блюд будет в несколько раз меньше, чем для всеядных людей. Ну это временно. Я думаю скоро и в таких местах, как Терскол, появятся в меню постные виды плова, шашлыка, пельменей, блинов, растительная колбаса, растительные котлеты и десерты без яиц и молочных продуктов. Может быть, не в каждом кафе это всё будет, но хотя бы одно веганское заведение общепита должно появиться в каждом населённом пункте) Скоро)

    Всё классно. Спасибо)Всё классно. Спасибо)Всё классно. Спасибо)Всё классно. Спасибо)Всё классно. Спасибо)Всё классно. Спасибо)Всё классно. Спасибо)Всё классно. Спасибо)Всё классно. Спасибо)Всё классно. Спасибо)
  • Т
    Татьяна
    8 мая 2024
    Поход в Безенгийском ущелье
    Группу сопровождал замечательный инструктор Илья Волков, который заботился о каждом и следил, чтобы все получили максимальные впечатления от поездки. Всё понравилось, буду планировать следующую поездку.
    Группу сопровождал замечательный инструктор Илья Волков, который заботился о каждом и следил, чтобы все получили максимальныеГруппу сопровождал замечательный инструктор Илья Волков, который заботился о каждом и следил, чтобы все получили максимальныеГруппу сопровождал замечательный инструктор Илья Волков, который заботился о каждом и следил, чтобы все получили максимальныеГруппу сопровождал замечательный инструктор Илья Волков, который заботился о каждом и следил, чтобы все получили максимальные
  • А
    Анжела
    28 марта 2024
    Романтика Домбая
    Спасибо организаторам, все чётко. Комфортные гостиницы, транспорт. Хороший гид. Все приветливые, доброжелательные. Туром очень довольны. Спасибо.
  • Н
    Наталья
    21 марта 2024
    Горнолыжный тур в Домбай
    Была в горнолыжном туре на Домбай с 10 по 16 марта, 2024. Все прошло отлично и в соответствии с заявленной
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    программой - были и термальные источники, и треккинг в ущелье Алибек, и конечно катание. Природа и виды сумасшедшие, только ради них стоит приехать сюда - невозможно остаться равнодушным при катании и проживания в такой красоте. Спасибо!

    Была в горнолыжном туре на Домбай с 10 по 16 марта, 2024. Все прошло отлично иБыла в горнолыжном туре на Домбай с 10 по 16 марта, 2024. Все прошло отлично иБыла в горнолыжном туре на Домбай с 10 по 16 марта, 2024. Все прошло отлично иБыла в горнолыжном туре на Домбай с 10 по 16 марта, 2024. Все прошло отлично иБыла в горнолыжном туре на Домбай с 10 по 16 марта, 2024. Все прошло отлично иБыла в горнолыжном туре на Домбай с 10 по 16 марта, 2024. Все прошло отлично и
  • Н
    Наталья
    21 марта 2024
    Горный лагерь в Архызе. Софийские озёра
    Отдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, но меня любезно подождали, что
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    было очень приятно! Все прошло очень хорошо как на момент приобретения путевки, так и на момент пребывания в туре. Каникулы удались на 100%, спасибо за организацию!

    Отдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, но
  • С
    Софья
    19 марта 2024
    Романтика Домбая
    Организация тура понравилась. Видно, что все очень старались. Мы выбрали самый недорогой вариант проживания и остались довольны. Гостиница "Лазурный берег"
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    внутри очень комфортна, завтраки хорошие. Очень понравилось качество транспорта - удобные микроавтобусы. Водители и экскурсовод отличные, питание качественное. Мы остались довольны.

Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «7-дневные туры»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 45
  1. Треккинги по Приэльбрусью: в горы с комфортом и налегке
  2. Треккинг налегке в Безенги с комфортом
  3. Треккинг налегке по Архызу с проживанием в гостинице
  4. Кавказское изобилие: 4 региона и очень много гор
  5. Лёгкий треккинг в горах Домбая с комфортом
Какие места ещё посмотреть в Минеральных Водах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Приэльбрусье
  3. Джилы-су
  4. Плато Бермамыт
  5. Чегемские водопады
  6. Уллу-Тау
  7. Даргавс
  8. Машук
  9. Лаго-Наки
  10. Парк Цветник
Сколько стоит тур в Минеральных Водах в июне 2024
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