Увидеть 5 чистейших горных водоёмов, 2 водопада и полежать на альпийских лугах
Остановимся в палатках на 3 ночи в диких местах, будем встречать рассветы и закаты в горах и наслаждаться панорамами покрытых лесом склонов каждый день.
Полежим на альпийских лугах, умоемся прохладной водой из водопадов и сможем искупаться в чистейших Имеретинских озёрах. Поход подойдёт туристам с минимальным опытом, либо в хорошей физической форме.
авг
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|30 000 ₽
Описание
Организационные детали
Вы можете взять с собой детей от 10 лет, готовых к продолжительным треккингам и подъёмам. Родители несут ответственность за своих детей. Обращаем внимание, что рюкзаки несём на себе, частично живём в палатках. Потребуется минимальный походный опыт или хорошая физическая форма.
Требуется оформление пропуска Кавказского государственного природного биосферного заповедника. Этим занимается инструктор, необходимы паспортные данные участников. Для участников без российского гражданства может потребоваться погранпропуск (оформляется до 3-х месяцев).
Программа тура по дням
Встреча и переезд в горы
Встречаемся на вокзале или в аэропорту Минеральных Вод до 12:00. Переезжаем в посёлок городского типа Мостовской, где разместимся в гостинице на 1 ночь, поужинаем и разберём снаряжение и продукты.
Переход под рюкзаками до Имеретинского домика
После завтрака в 10:00 загрузимся в машину повышенной проходимости, на которой доедем до кордона «Закан». Оформим пропуска в Кавказский заповедник и дойдём до Имеретинского домика. Рядом с ним разобьём палаточный лагерь. Обед представляет собой пикник-перекус. На ужин приготовим горячую еду на горелке.
Кавказский заповедник является самым большим по территории на Северном Кавказе, богат чистейшими озёрами и растительным миром. Здесь насчитывается более 60 ледников и около 89 видов млекопитающих. Наиболее крупные животные: зубр, благородный олень, бурый медведь, серна, косуля и рысь.
Альпийские луга, водопады и снежные вершины
Сегодня нас ждут потрясающие виды Кавказских гор! Но для начала позавтракаем, соберём лагерь и наберём около 1000 метров высоты. Нашей цели достигнем с остановками на отдых, обед и созерцание пейзажей вокруг. Выйдем из лесной зоны к альпийским лугам, где так приятно поваляться среди цветов и дать ножкам перерыв. По пути нам встретятся 2 водопада, прохладной водой из которых мы умоемся и пойдём ещё выше.
До темноты мы встанем на стоянку, приготовим горячий ужин и поделимся впечатлениями.
К пяти чистейшим озёрам налегке
После непростого дня нужно порадовать себя треккингом налегке к пяти бирюзово-голубым озёрам Имеретинского горного узла: Большому, Буша, Ривьера, Географов, Поднебесному. Каждое из них заслуживает вашего внимания и фотографии. Если останутся силы и желание, поднимемся повыше на пик Инпси, откуда видно вершины Архыза, Домбая и Абхазии. Вернёмся в лагерь тем же маршрутом.
Спуск к кордону и переезд в гостиницу
После завтрака соберём лагерь, наденем рюкзаки и спустимся к кордону «Закан», где нас встретит машина. Палаточная часть маршрута успешно завершилась, нас ждёт уютная гостиница в посёлке городского типа Мостовской. Соберёмся вместе на торжественном ужине и отпразднуем прибытие на финиш.
Отъезд
До 12:00 выезжаем из гостиницы. Будет организован общий трансфер до аэропорта и ж. -д. вокзала Минеральных Вод.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: г. Минеральные Воды, вокзал или аэропорт, до 12:00Завершение: г. Минеральные Воды, вокзал или аэропорт, после 15:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите удобную дату из расписанияЭкскурсия длится около 6 днейБронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.